EUROVISION: Der Westen zwischen Sexismus und Satanismus – ein Zwitterwesen gewinnt (Videos)

Teile die Wahrheit!

Im diesjährigem ESC stand einmal mehr nicht musikalisches Können im Vordergrund, sondern ein Mix aus politischen „Botschaften“ und volkspädagogischen Erziehungsmaßnahmen.

Die zeitgeistkonforme Trans-Begeisterung katapultierte den Schweizer „Nemo“ auf das Siegerpodest. Der queere Eidgenosse lebt in Berlin, weiß nicht – oder besser will es nicht wissen – ob er ein Männchen oder ein Weibchen ist und stellt somit die woke Krönung der von links nachgebesserten Schöpfung dar.

Dass er deshalb das Zeug zum ESC-Sieger hat, versteht sich beinahe von selbst, obwohl er mit den Iren, die ebenfalls neben dem Gütesiegel „queer“ auch noch mit dem Satanismus punkten konnten, kongeniale Mitbewerber hatte. Von KROKO

Heuer jährt sich übrigens der Sieg von Tom Neuwirth, alias Concita Wurst zum zehnten Mal. Damals war zumindest die musikalische Performance des Sängers, der für Auftritte in die Rolle eines damenbärtigen Transvestiten schlüpft, in Ordnung – die Kunstfigur Concita Wurst, wurde uns wenigstens nicht als real verkauft.(Die okkulte Musikindustrie: Die Grammys 2023, Gastgeber des satanischen Rituals von Sam Smith (Videos))

Dass beim diesjährigen Song Contest auch bei anderen Nationen nicht musikalisches Können im Vordergrund stand, ist ja hinlänglich bei diesen Paralympics der Popmusik bekannt.

Sich nahestehende Länder schoben sich in gewohnter Manier wechselseitig hohe Bewertungen zu, missliebige wurden „abgestraft“. Die extrem peinliche Sieger-Darbietung der Ukraine vor drei Jahren ist uns heute noch in unangenehmer Erinnerung. (Die Klage gegen Diddy wegen Vergewaltigung und Sexhandel wurde an einem Tag beigelegt: Was sagt das über die Musikindustrie aus?)

Viel Wirbel gab es rund um den Auftritt der Israelis, Buhrufe und Proteste vor der Halle fanden wie befürchtet statt. Dass die Höchstbewertung für die israelischen Künstler von Deutschland kam, wird in einem Beitrag von der WELT offen als „Deutschland setzte ein klares Zeichen“ bezeichnet.

Ob der Beitrag, der auf Platz 5 landete, den Juroren tatsächlich gefiel, wird durch solche Äußerung ausgeklammert!

Somit ist abschließend festzuhalten, dass der ganze Zauber von seiner ursprünglichen Idee her, die beste Musik zu küren, nun weit entfernt ist. Vielleicht wäre es besser, gleich eine Veranstaltung ohne Musik durchzuführen wo eine Juri Noten für politisch Korrektheit, nachbarschaftliche Sympathie, woke sein und „Zeichen setzen“ vergibt.

Für künftige ESC-Veranstaltungen wird es immer schwieriger werdem, noch woker und verrückter zu wirken, will man gewinnen. Unser Ratschlag: Vielleicht hätte ein „Otherkin“, also eine Person die sich als Tier fühlt, gut Chancen ganz oben am Podest zu landen.

Als jaulender Hund etwa, oder als Affe, am besten als Pavian mit rotem Arsch und grünem Outfit.

300x250

EUROVISION: Der Westen zwischen Sexismus, Satanismus, Pädophilie (Videos) +UPDATE+ 10.05. “I am special: I am a Queer”

“I am special: I am a Queer” (Video)

Kaum zu glauben…: Aber dieses Musik-Festival war einmal musikalisches Ereignis, das die verschiedenen Kulturen und die Musik der europäischen Länder repräsentierte. Heute transportiert es eine unverhohlene globalistische Cancel-Culture-Agenda zur Förderung von Homosexualität, Pädophilie und Satanismus.

300x250 boxone

Ganz in diesem vulgär-primitiven Sinne auf die entsprechende Definition von Außergewöhnlichkeit: Heute reicht es aus, sich als “queer” zu definieren.

🏳️‍🌈🇮🇪 Írország „queer“ boszorkánya egy „sátáni rituálét“ tartalmazó dallal akarja megnyerni az Eurovíziós zenei versenyt. pic.twitter.com/MWJYkaOAOd — Bede Zsolt (@Bede_Zsolti) May 9, 2024

Insofern freilich zeigen sich darin die sieben Todsünden der modernen Gesellschaft:

“Politik ohne Prinzipien, Reichtum ohne Arbeit, Genuss ohne Gewissen, Wissen ohne Charakter, Geschäft ohne Moral, Wissenschaft ohne Menschlichkeit, Religion ohne Opfer.” (Mahatma Ghandi – 1925)

Am Dienstagabend fand im schwedischen Malmö das erste Halbfinale des 68. Eurovision Song Contest statt. Wie kaputt der kollektive Westen auch ästhetisch ist, lässt sich als Barometer am drittklassigen Eurovisions-Song-Contest ablesen.

In seinen primitiv abgeklatschten Überschreitungen von längst nicht mehr vorhandenen Grenzen und der Suche nach Chaos und Anarchie.

Finnland: “No rules” im body-colour-slip mit Sadalen und Socken

Finnland ließ sich diesbezüglich eine arg peinliche, dieses Mal freilich maskulin-chen aufgeheizt-sexualisierte Nummer einfallen: „No rules“ brüllte ein bekannter finnischer DJ namens „DJs Windows95man“ auf der Bühne herum.

Wie ein Verrückter tobte ein fast-nacktes feistes finnisches Männchen über die Bühne, während sein letzter Rest von Männlichkeit dauernd – auf verschiedene kreative Weise verdeckt wurde – mal mit einer Kamera, mal mit einer Mappe, mal Go-go-dancern.

Bei genauerem Hinsehen, musste man dann allerdings zum Schreck erkennen, dass „Windows 95man“, das, worauf er dauernd Lust zu versprechen versprach, ein abturnender körperfarbener Slip war. Sicher ist sicher.

Immerhin könnte er aber mit dieser Nummer subtilen Widerstand gegen die Vorherrschaft des Femininen im Sinne haben. Ein möglicher Versuch, den Zuschauern die Homo-Erotik zeitgeistkonform schmackhaft zu machen, dürfte allerdings in die Hose gegangen sein.

Da war die Ex-Song-Contest-Siegerin Concita Wurst trotz Damenbart noch anziehender.

Irland: “Krönt die Hexe” statt “Waffenstillstand”

Und auch das bisher als katholisch-konservative Hochburg bekannte Irland war eifrig bemüht, dieses verstaubte Image im Sinne von Cancel Culture, mit satanistischen Mitteln, abzuschütteln: Die 31-jährige irisch-schwedische Sängerin Bambie Thug, wählte ein hexenhaftes Outfit für ihren „Doomsday Blue“.

Bei genauerem Hinsehen zeigt sich aber, wie sehr der kollektive Westen zu einer Kriegstreiberzensur verkommen ist:

Ursprünglich wollte sich Bambie Thug nämlich die Wörter „Waffenstillstand“ und „Freiheit“ auf den Körper malen und live präsentieren. Das war dann aber den EU-gleichgeschalteten Veranstaltern zu viel des Gut-Menschen-haften.

Auch wenn die Worte hätten mittels der frühmittelalterlichen irischen Oghamschrift geschrieben werden hätten sollen. Bambie Thug wollte damit aber nicht für eine Ende des Ukrainekrieges werben, sondern nur auf die derzeitige Lage im Gazastreifen aufmerksam machen.

“Die Schrift, die auf Bambie Thugs Körper während der Kostümproben zu sehen war, verstieß gegen die Wettbewerbsregeln, die den unpolitischen Charakter der Veranstaltung schützen sollen.”

– so die Veranstalter.

Um einen Eklat zu verhindern, war dann aber auch schnell Ersatz gefunden: Nun trägt „Bambie Thug“ die Worte „Krönt die Hexe“. Bamie zeigte sich darob schwer frustriert:

Es war sehr wichtig für mich, weil ich für Gerechtigkeit und für Frieden bin. Leider musste ich diese Botschaften in ‚Krönt die Hexe‘ ändern, was eine Anordnung der EBU war. (rolling stone)

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Top Astrologin bestätigt DUMBs: „Ja, es gibt sie – geheime Untergrundanlagen, in denen schreckliche Dinge passieren!“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Videos:

Quellen: PublicDomain/unser-mitteleuropa.com am 13.05.2024