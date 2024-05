GEFAHR in Deutschland?! Schwarzer Krankenwagen entführt Menschen! (Videos)

Wenn Du diese Ambulanz siehst, lauf, so schnell Du kannst! Gehen skrupellose Organhändler auf Menschenjagd?

Aktuell kursieren auf den Sozialen Netzwerken wie TikTok Videos und Diskussionen über einen merkwürdigen schwarzen Krankenwagen, der in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs sein soll.

Eine kriminelle Organisation entführt Menschen, entnimmt ihnen Organe und verkauft sie auf dem Schwarzmarkt. Die Geschichte weckt Erinnerungen an Rainer Erlers Filmklassiker Fleisch. Ein Report von Frank Schwede

In den Vereinigten Staaten gibt es tatsächlich schwarze Krankenwägen, die für Leichentransporte und sogar für den Transport von Organen eingesetzt werden. Laut den Behörden wurde die Farbe aus Gründen der Diskretion gewählt.

Beweise für kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit diesen Fahrzeugen liegen aber bislang nicht vor. Ist die Geschichte also tatsächlich nur eine Legende, die dazu verwendet wird, Panik und Aufmerksamkeit zu verbreiten?

Den Mythos des schwarzen Krankenwagens gab es schon einmal in den 1980er Jahren in der Tschechoslowakei und der Sowjetunion. Die Angst war damals so groß, dass selbst in den offiziellen Medien vor dem Krankenwagen gewarnt wurde.

Die Bürger wurden von den Behörden angewiesen, vorsichtig zu sein, wenn sie nachts auf der Straße unterwegs waren. Niemand konnte eine reale Gefahr ausschließen.

Laut den Untersuchungen der Polizei, konnte dieser Krankenwagen aber nie ausfindig gemacht werden, obwohl es eine landesweite Suchaktion gab. Da es keine Vermissten gab, ist man von offizieller Seite bald davon ausgegangen, dass es sich um eine urbane Legende handelt.

Allerdings weckt die Geschichte Erinnerungen an den 1979 veröffentlichen Fernsehfilm Fleisch von Filmemacher Rainer Erler mit Jutta Speidel (Monica) und Herbert Herrmann (Mike) in der Hauptrolle, die ein junges deutsches Paar auf Flitterwochen spielen, das in einem billigen Motel in Las Cruces im US Bundesstaat New Mexiko absteigt.

Dort geschieht etwas Unfassbares. Bei einem Spaziergang wird Mike von Sanitätern überwältigt und in einer Ambulanz entführt. Monica kann gerade noch rechtzeitig fliehen und wird von den Sanitätern durch die Prärie gejagt.

Ein LKW-Fahrer greift die völlig verstört junge Frau auf und sucht gemeinsam mit ihr nach ihrem verschwundenen Ehemann. Bei ihren Nachforschungen stoßen sie auf ein gefährliches und perfekt organisiertes Syndikat, das weltweit finanzkräftige Kunden mit Organen junger, gesunder Menschen beliefert.

In einer Spezialklinik werden die Organe, vorzugsweise von entführten jungen Touristen, ungefragt entnommen und für viel Geld über Organbanken an zahlungskräftigen Patienten verkauft. (Krisenvorsorge: Taktische Schutzkleidung, Stichschutzweste und Accessoires (Video))

Organe sind ein lukratives Geschäft

Ist so etwas auch in der Realität möglich, dass Menschen von kriminellen Sanitätern gejagt und in eine Spezialklinik gebracht werden, um sie dort auszuschlachten?

Fakt ist, dass es überall auf der Welt an geeigneten Spenderorganen mangelt und dass der Handel mit Organen ein weltweites kriminelles Geschäft geworden ist, – vor allem in China.

2015 nahm die chinesische Polizei bei einer Razzia 137 Menschen wegen des Verdachts auf Organhandel fest. Darunter waren auch achtzehn Ärzte, die laut den Behörden einem landesweit agierenden Ring angehörten.

Mehr als 1,5 Millionen Chinesen brauchen ein Spenderorgan; und nur rund 10.000 Operationen können aufgrund des Mangels an Organen pro Jahr durchgeführt werden.

Ein besonders scheußliches Verbrechen wurde 2013 aus der Provinz Shanxi bekannt, wo einem sechsjährigen Jungen bei lebendigem Leib die Augäpfel entfernt wurden. Er wird für den Rest seines Lebens blind bleiben.

Die Familie dachte zunächst, dass sich der Junge beim Spielen verletzt habe. Erst später hatten sie bemerkt, dass dem Jungen beide Augäpfel fehlten. Das Gesicht des Jungen war voller Blut und beide Lider waren umgeklappt, die Augenhöhlen dahinter leer.

Laut Angaben des staatlichen Senders CCTV wurde der Jungen vor dem Eingriff betäubt. Die Ermittler fanden unweit des Tatorts die beiden Augäpfel des Jungen, von denen die Hornhaut entfernt worden war. Von den Tätern fehlte aber jede Spur.

In den europäischen Medien wird der illegale Organhandel kaum thematisiert. Global Financial Integrity (GFI), ein Unternehmen, dass sich für Eindämmung internationaler Finanzströme einsetzt, schätzt, dass etwa zehn Prozent aller Organtransplantationen, einschließlich Lunge, Herz und Leber, mit illegal gehandelten Organen durchgeführt werden.

Dabei gehören Nieren zu den bekanntesten illegal gehandelten Organen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ermittelt, dass weltweit jährlich 10.000 Nieren auf dem Schwarzmarkt gehandelt werden, also mehr als eine in der Stunde.

Der Preis für ein Organ liegt oft bei weit über 100.000 Euro. Die Spender sind sehr oft in finanzieller Not. Eine Spende ist oft ihre letzte Rettung. Fakt ist also, dass in vielen Ländern verarmte Menschen gezielt gezwungen werden, ein Organ zu verkaufen, mit dem die Händler erhebliche Gewinne erzielen.

So wird etwa in ganz China Zwangsorganraub seit Jahren in erheblichem Umfang verübt. Aufgrund der hohen Nachfrage und einer relativ geringen Strafverfolgungsquote nimmt der Organhandel einen wichtigen Platz bei transnationalen organisierten Verbrecherbanden ein.

Grausamer als die Fantasie

2010 ist in der Ukraine ein internationaler Organhändler-Ring aufgeflogen. Vier Ärzte aus renommierten Kliniken in Kiew sollen über drei Jahre lang mit Organen gesunder Menschen gehandelt haben.

Sie entnahmen den Organspendern Nieren, um sie an Geschäftsmänner in Israel zu verkaufen. Die betroffenen Patienten wurden durch die Organentnahme zu Invaliden. Bei den Chirurgen wurden bis zu einer halben Million Dollar sichergestellt.

Zwölf Verdächtige sollen im Organhändler-Ring unter der Leitung eines israelischen Staatsbürgers tätig gewesen sein. Die Kunden wurden über israelische Kontakte vermittelt. Die Empfänger der Organe kamen meistens aus dem nahen Osten und zahlten zwischen 100.000 und 200.000 Dollar für die illegalen Operationen.

Diese Beispiele zeigen, dass die Realität in ihrer Grausamkeit der Fantasie und Verschwörungstheorie oft weit überlegen ist. Organe werden bereits seit den 1950er Jahren transplantiert.

Spätestens seit den 1980er Jahren ist daraus eine ausgesprochen lukrative Industrie geworden, mit offiziellen Wartelisten und dramatischen Schicksalen auf beiden Seiten, die sich oft nicht in Worten fassen lassen.

Tatsache ist, dass Menschen, die es sich finanzielle leisten können, alles dafür tun werden, im Notfall ein passendes Spenderorgan für sich oder einen nahestehenden Angehörigen zu finden. Notfalls auch mit Gewalt. Wo eine große Nachfrage ist, ist bekanntlich auch ein Markt.

Aus diesem Grund ist die Frage, ob es tatsächlich eine international operierende Bande gibt, die in getarnten Krankenwägen nachts durch europäische Städte fährt, um Menschen zu jagen, schwer mit einem klaren Nein zu beantworten.

Es heißt, dass dieser Krankenwagen vor allem in den Nachtstunden auf der Suche nach geeigneten Opfern ist. Opfer sind in der Regel alte und hilflose Personen, Kinder, die nachts alleine umherstreifen, und diejenigen, die ohne Begleitung sind. Auch Obdachlose sollen schon Ziel der falschen Sanitäter geworden sein, weil sie in der Regel von niemand vermisst werden.

Wenn die Besatzung eine passendes Opfer entdeckt hat, hält der Wagen unmittelbar neben der Person an, zwei meist maskierte Männer springen aus dem Fahrzeug und zerren das Opfer hinein.

Anschließend wird die Person auf einer Trage sediert und ihr werden Organe entnommen. Nach der Organentnahme wird das Opfer am Straßenrand oder im Wald aus dem Fahrzeug geworfen. Oft aber haben die Personen keine Chance, die Entführung zu überleben, weil sie regelrecht ausgeschlachtet werden.

Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, Italien, den Niederlanden, Rumänien und sogar in Brasilien wurde der unheimliche Krankenwagen schon gesichtet, heißt es.

Das abschließend Fazit dieser Geschichte lautet: Es ist zwar ausgesprochen unwahrscheinlich, dass Organhändler mit einem so auffälligen Fahrzeug auf Menschenjagd gehen, ausschließen kann man es nicht..

Jedoch ist es wahrscheinlicher, dass sie in Ländern, wo schwarze Krankenwagen unüblich sind, ein weißes oder rotes Fahrzeug benutzen, das beispielsweise den Schriftzug einer Fantasie-Rettungsorganisation trägt, um nicht aufzufallen.

Zweifellos ist ein Krankenwagen eine clevere Tarnung. Wird beispielsweise eine hilflose Person, weil sie vielleicht betrunken ist, von Kriminellen, die als Sanitäter verkleidet sind, in einen Krankenwagen verfrachtet, wird kaum ein Passant einschreiten und zur Hilfe eilen, wenn sich die Person wehrt, weil jeder zunächst davon ausgeht, dass es sich um echte Sanitäter handelt, die wissen, was zu tun ist.

Tatsache ist, dass Verbrechen, die man vor zehn Jahren noch ausschließen konnte, seit Corona, wo die gesamte Weltbevölkerung auf kriminelle Weise zu Versuchskaninchen der Pharmaindustrie wurde, mittlerweile zur traurigen Realität geworden sind.

Deshalb kann nicht zu Hundertprozent ausgeschlossen werden, dass es tatsächlich Organhändler gibt, die in getarnten Krankenwägen unterwegs sind, um Jagd auf Menschen zu machen.

…

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 15.05.2024