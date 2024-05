Der Kräuterheiler, der Krebs heilte und dafür im Gefängnis vergiftet wurde

Teile die Wahrheit!

Dr. Sebi , ein ganzheitlicher Heiler und Kräuterkundler, der ein natürliches Heilmittel gegen AIDS, Krebs und alle möglichen Krankheiten entdeckte, wurde ebenfalls verspottet, verklagt und schließlich ins Gefängnis geworfen, wo er angeblich vergiftet wurde.

Er heilte Hunderte von Menschen, darunter viele Prominente wie Michael Jackson, Steven Seagal, Eddie Murphy, John Travolta und andere.

Zwei dieser Prominenten – der berühmte Rapper Nipsey Hussle und die Sängerin Lisa Lopes – waren so dankbar für die Führung und Heilung, die sie dank Dr. Sebi erreichten, dass sie ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen wollten, indem sie das Bewusstsein für seine Heilmethoden und Heilmittel schärften.

Nipsey Hussle kündigte an, dass er einen kompletten Dokumentarfilm über Dr. Sebi finanzieren und produzieren werde. Doch bevor der Dokumentarfilm fertig war, wurde Nipsey Hussle tot aufgefunden und mehrfach erschossen.

Lisa Lopes arbeitete an einem Dokumentarfilm über ihr Leben und ihre spirituelle Reise, in dem Dr. Sebi eine wesentliche Rolle spielte. Doch leider kam sie gleich nach dem Treffen mit ihm auf mysteriöse Weise auch bei einem Autounfall ums Leben.

Aber wer war dieser rätselhafte Mann namens Dr. Sebi? Und was war das Besondere an seinen Heilmethoden und -praktiken, die so viele Menschen geheilt haben?

Frühes Leben von Dr. Sebi

Alfredo Darrington Bowman, später bekannt als Dr. Sebi, wurde 1933 in einem kleinen Dorf in Honduras geboren. In seinen frühen Jahren wurde Alfredo Maschinist auf einem Frachtschiff und reiste um die ganze Welt. Er lebte nicht gesund, aß ständig zu viel und wurde bald übergewichtig. Als er 35 Jahre alt war, hatte er schwere gesundheitliche Probleme und litt unter mehreren Krankheiten, darunter Asthma, Diabetes, Impotenz, Sehbehinderung und Fettleibigkeit.

Er ging in die Vereinigten Staaten, um die Hilfe der modernen westlichen Medizin zu suchen, stellte jedoch schnell fest, dass ihm die konventionelle medizinische Behandlung überhaupt nicht half. Als sich sein Zustand noch weiter verschlechterte, beschloss er, nach Alternativen zu suchen.

Während seiner Reisen hörte er von einem Mann, der viele alte Heilmethoden auf der Grundlage von Kräutern und Naturheilmitteln praktizierte. Also reiste er nach Mexiko, um diesen Kräuterkundigen namens Alfredo Cortez zu treffen. (Gesundheit: Seit über 100 Jahren geheim gehalten: Tee der amerikanischen Ureinwohner bekämpft Krebs)

Der mexikanische Heiler sagte ihm, dass er im Sterben liege, aber er wusste auch, wie er ihm helfen könne.

Zunächst wies er ihn an, 90 Tage lang zu fasten, nichts zu essen und nur Wasser zu trinken. Während dieser Zeit gab ihm der Kräuterheilkundler verschiedene Kombinationen natürlicher Kräuter und gelegentlich Saft. Dann wies er ihn an, sich vegetarisch zu ernähren und verbot ihm den Verzehr von Fleisch und Milch.

300x250

Am Ende des Prozesses heilte der mexikanische Kräuterheilkundler alle gesundheitlichen Probleme von Alfredo Bowman und heilte ihn vollständig.

Diese unglaubliche Transformation inspirierte Alfredo so sehr, dass sie ihn schließlich dazu brachte, Dr. Sebi zu werden und sein Wissen über natürliche Kräutermedizin, Fasten und vegane basische Ernährung zu erweitern.

Dr. Sebis alkalische Diät und pflanzliche Heilmittel

In den folgenden Jahren begann Dr. Sebi mit der Katalogisierung verschiedenster Kräuter, Pflanzen und Pilze. Dann experimentierte er mit seinem eigenen Körper, nahm verschiedene Kombinationen der Heilmittel zu sich und praktizierte gleichzeitig verschiedene Fastenmethoden. Er war völliger Autodidakt und untersuchte verschiedene traditionelle Heilmethoden aus Afrika, Mittelamerika und der Karibik.

300x250 boxone

Dieser formal fettleibige, impotente Mann, der an Asthma, Diabetes und Sehbehinderung litt, würde eine optimale Gesundheit erreichen und am Ende seines Lebens etwa 20 Kinder haben.

Der Höhepunkt seiner Experimente, des Fastens und der Kräuterkatalogisierung führte ihn schließlich dazu, seine eigene heilende alkalische Ernährung namens „ African Bio-Electric Cell Food Therapy “ zu entwickeln.

Dr. Sebi glaubte, dass Krankheiten durch die Bildung von Schleim in den verschiedenen Zellen unseres Körpers entstehen. Dieser Schleim hindert den Sauerstoff daran, die Zellen zu erreichen, was zu deren Verfall führt. Eine übermäßige Schleimbildung in der Lunge verursacht beispielsweise eine Lungenentzündung, während eine übermäßige Schleimbildung in der Bauchspeicheldrüse Diabetes verursacht.

Er erklärte, dass Krankheiten nur in sauren Umgebungen überleben könnten. So nutzte er seine pflanzliche basische Ernährung zusammen mit verschiedenen Kräutern, um einen basischen Zustand im Körper zu erreichen und so Krankheiten auszurotten.

Die Ernährung bestand ausschließlich aus natürlichen basischen Früchten, Getreide, Gemüse, Nüssen und Hülsenfrüchten.

Die von ihm kreierten Kräutermischungen enthielten traditionelle Heilkräuter wie Kurkuma, Klettenwurzel, Lindenblüte, Löwenzahnwurzel und viele andere. Er verwendete sogar verschiedene Arten von Seemoos, das das Immunsystem stärkt und Sie mit Energie versorgt.

Das Ziel der alkalischen Diät, des Fastenprotokolls und der pflanzlichen Heilmittel von Dr. Sebi bestand darin, die Körperzellen auf zellulärer und intrazellulärer Ebene zu reinigen und gleichzeitig den Organismus zu entgiften und das Immunsystem wieder aufzuladen.

Die Vorteile der verschiedenen von Dr. Sebi verwendeten Kräuter sind seit langem wissenschaftlich belegt, ebenso wie die Vorteile einer veganen Ernährung und des intermittierenden Fastens. Tatsächlich haben wir ein 37-minütiges Video über das Fasten und all seine körperlichen, geistigen und spirituellen Vorteile gemacht.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil von Dr. Sebis Behandlung war das Trinken von reichlich Quellwasser. Dies ist für das Funktionieren der basischen Ernährung unerlässlich, da der menschliche Körper zu 70 % aus Wasser besteht. Da viele der verwendeten Kräuter harntreibend wirken und die Harnausscheidung erhöhen, um den Körper zu entgiften, ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr mit Quellwasser von entscheidender Bedeutung.

Das Usha-Heildorf

Nachdem er Hunderte von Menschen in Honduras erfolgreich geheilt und ihnen geholfen hatte, ging Dr. Sebi in die USA, wo er sein Unternehmen gründete, das pflanzliche Heilmittel verkaufte und Menschen individuell behandelte.

Er heilte auch viele Amerikaner und erlangte in den USA schnell Ruhm. Mit all dem Geld, das er mit seiner Arbeit verdiente, gründete er das Usha-Heildorf in Honduras und benannte es nach seiner ältesten Tochter Usha Bowman.

Das Dorf Usha entwickelte sich schnell zu einem weltweit bekannten Ort für Naturheilkunde, und viele Menschen aus der ganzen Welt reisten Tausende von Kilometern, um sich dort behandeln zu lassen.

Das Dorf lag an einem spektakulären Ort in der Natur mit natürlichen heißen Heilquellen, die als Teil der Behandlungen Dampfbäder und Bäder im Thermalwasser anboten.

Dr. Sebis Klage

Schließlich wurde Dr. Sebis Ruhm in den Vereinigten Staaten zu groß, und 1988 reichte die FDA eine Klage gegen ihn ein, weil er ohne Lizenz und falscher Werbung praktiziert hatte. Es war zwar kein Geheimnis, dass Dr. Sebi weder eine Lizenz noch einen medizinischen Abschluss hatte, aber handelte es sich wirklich um falsche Werbung?

In den von ihm geschalteten Anzeigen behauptete er, er könne Krebs, Leukämie, Lupus, Herpes, Aids und viele andere Krankheiten heilen, von denen einige als unheilbar galten.

Dr. Sebi nahm es vor dem Obersten Gerichtshof mit dem Generalstaatsanwalt von New York auf, und der Richter forderte Sebi auf, für jede der Krankheiten, die er angeblich geheilt hatte, einen Zeugen zu benennen. Darüber hinaus musste jeder Zeuge ein beglaubigtes Dokument eines unabhängigen Arztes mitbringen, das beweist, dass er an der spezifischen Krankheit litt, sowie ein weiteres Dokument eines anderen Arztes, das belegt, dass der Zeuge nun von dieser Krankheit geheilt ist.

Der Richter, der Generalstaatsanwalt und alle Personen, die den Fall verfolgten, waren schockiert, als 77 Zeugen persönlich zu Dr. Sebi vor Gericht kamen und die erforderlichen Dokumente mitbrachten, die bewiesen, dass er sie alle geheilt hatte.

Obwohl Dr. Sebi stundenlang befragt wurde und verschiedene Labore seine pflanzlichen Heilmittel testeten, wurde er schließlich für nicht schuldig befunden.

Von Dr. Sebi geheilte Prominente

Der Prozess ging nach hinten los und machte ihn noch beliebter. Er begann sogar mit vielen Prominenten wie Michael Jackson, Steven Segal, Eddie Murphy, John Travolta, Magic Johnson und vielen anderen zusammenzuarbeiten.

Dr. Sebi half Michael Jackson mit seiner African Bio-Electric Cell Food Therapy, seine Abhängigkeit von Morphium und Schmerzmitteln zu überwinden. Er heilte auch die fünf Jahre lang chronischen Kopfschmerzen von Steven Segal mit Kräutern.

Es folgten weitere Klagen, aber die Popularität von Dr. Sebi wuchs dennoch. Die FDA konnte ihn nicht stoppen, da immer mehr Menschen seine Behauptungen unterstützten und erklärten, er habe sie geheilt.

Lisa (Left Eye) Lopes, die Leadsängerin von TLC, war eine der vielen dankbaren Patienten von Dr. Sebi. Er half ihr, Alkoholismus, übermäßiges Rauchen und Depressionen zu überwinden. Dadurch veränderte sich Lisas Leben völlig und sie sagte oft, dass Dr. Sebi ihr die Augen geöffnet habe.

Lisa wollte sich bei ihm revanchieren, indem sie Informationen über ihn und seine Heilmethoden verbreitete und gleichzeitig ihre eigene Transformation teilte. Deshalb teilte sie MTV ihre Erfahrungen im Usha-Dorf.

Später begann Lisa mit der Arbeit an einem Dokumentarfilm über ihr Leben, in dem Dr. Sebi und das Usha-Dorf eine wichtige Rolle spielten. Sie reiste ständig zum Usha-Dorf in Honduras, bis sie eines Tages nach einem Treffen mit Dr. Sebi auf tragische Weise bei einem Autounfall ums Leben kam.

Viele glauben, dass der Tod von Lisa Lopes kein Unfall war und die einzige Möglichkeit war, ihre Kampagne zur Popularisierung von Dr. Sebi und seinen ganzheitlichen Heilmethoden zu stoppen.

Der berühmte Rapper Nipsey Hussle war ein weiterer dankbarer Patient von Dr. Sebi. So dankbar, dass er nach Dr. Sebis Tod die Erstellung einer kompletten Dokumentation über ihn und seine Heilpraktiken finanzieren wollte.

Auf mysteriöse Weise wurde Nipsey Hussle kurz nach Beginn seiner Arbeit an dem Dokumentarfilm erschossen.

Viele Menschen glauben, dass er getötet wurde, weil er versuchte, das Bewusstsein für Dr. Sebis ganzheitliche Heilmethoden in der Welt zu verbreiten. Dieser zweite Tod einer hochkarätigen Berühmtheit, die mit Dr. Sebi in Verbindung steht, löste immer mehr Verdacht aus.

Die Verhaftung von Dr. Sebi

Die Angriffe auf Dr. Sebi nahmen zu, und die Generalstaatsanwaltschaft schickte sogar verdeckte Ermittler, die sich als heilungsbedürftige Patienten ausgaben, um eventuelle Unregelmäßigkeiten in Dr. Sebis Praxen aufzudecken.

Am 28. Mai 2016 wurde Dr. Sebi am Flughafen wegen Geldwäschevorwürfen festgenommen, weil er 37.000 US-Dollar Bargeld bei sich hatte. Er, seine Freunde, Familie und Patienten bestritten alle den Vorwurf der Geldwäsche; Dennoch wurde Sebi ins Gefängnis gesteckt.

Zu dieser Zeit verdiente Dr. Sebis Firma enorm viel Geld mit den Heilmitteln, während Sebi selbst viel Geld mit persönlichen Heilsitzungen mit allen möglichen Menschen verdiente, darunter viele Berühmtheiten. Daher war zur Freilassung von Dr. Sebi lediglich ein Dokument seiner Firma erforderlich, das die Herkunft des Geldes belegte.

Seine Familie kontaktierte das Unternehmen wiederholt, um die erforderlichen Dokumente zu erhalten; Allerdings reagierte niemand vom Unternehmen auf ihre Anrufe oder versuchte, Dr. Sebi in irgendeiner Weise zu helfen.

Wenn eine prominente Person wie Dr. Sebi wegen Vorwürfen wie Geldwäsche verhaftet wird, sollte normalerweise schnell ein Gerichtstermin für eine Anhörung vereinbart werden und eine Kaution hinterlegt werden, die er zahlen kann, um bis zur Verhandlung aus der Haft zu kommen. Dr. Sebi erhielt keines von beidem, da kein Gerichtstermin festgesetzt wurde und keine Kaution zulässig war. Er wurde behandelt, als sei er ein bösartiger Mörder und kein Heiler.

Alles, was er tun konnte, war, unter den schrecklichen Bedingungen des Gefängnisses zu bleiben und zu warten.

Der Tod von Dr. Sebi und seinem Vermächtnis

Nach ein paar Monaten erzählte Dr. Sebi seiner Tochter, dass sie versuchten, ihn mit dem Essen zu vergiften, das sie ihm im Gefängnis gaben. Obwohl er 82 Jahre alt war, wusste jeder, dass er sich in bester Gesundheit befand, da er dies immer wieder unter Beweis stellte.

Im August 2016 gaben die Behörden jedoch an, dass Dr. Sebi an einer Lungenentzündung erkrankt sei und im Gefängnis gestorben sei.

Kurz nach seinem Tod ließ das Unternehmen, das er aus dem Nichts gründete und das nichts tat, um ihm zu helfen, seinen Namen schützen und sein Vermächtnis stehlen.

Viele Menschen, darunter Dr. Sebis erste Frau und seine älteste Tochter, gaben an, dass die Heilmittel, die sein Unternehmen zu verkaufen begann, nicht der ursprünglichen Heilformel entsprachen. Verbraucher bestätigten auch, dass die Rezeptur geändert wurde, nachdem viele von ihnen schreckliche Reaktionen und Nebenwirkungen hatten.

Die erhebliche Bedrohung, die Dr. Sebi für die milliardenschwere Medizinindustrie darstellte, die auf anhaltende Krankheiten und Behandlungen mit chemischen und unnatürlichen Methoden angewiesen ist, war vorbei. Es gelang ihnen schließlich, Dr. Sebi für immer zum Schweigen zu bringen und sein Erbe zu zerstören.

Die großen Zeitungen erwähnten seinen Tod nicht einmal. Wie ist das möglich, wenn man bedenkt, dass Dr. Sebi vor Gericht bewiesen hat, dass er Krebs, Leukämie, Lupus, Herpes, AIDS und alle möglichen anderen Krankheiten auf natürliche Weise heilen kann, und über 70 Zeugen hatte, die dies bestätigten?

Warum erlangte dieser große Mann keine Berühmtheit?

Nun, wenn bekannt würde, dass wir Krebs durch Fasten, vegetarische Ernährung und alkalische Kräuterheilmittel heilen können, wer würde dann Tausende von Dollar für Chemotherapie und synthetische Medikamente bezahlen?

Allein die Pharmaindustrie ist 1,27 Billionen US-Dollar wert, Tendenz steigend.

Menschen nehmen Tabletten gegen Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Depressionen und schließlich auch gegen Krankheiten ein. Stellen Sie sich also vor, was für ein großer Erfolg es für die medizinische Industrie wäre, wenn jeder die Methoden von Dr. Sebi anstelle von Medikamenten nutzen würde.

Wie Dr. Sebi immer sagte:

„Eine Gesellschaft, die Heilmittel geheim hält, damit sie weiterhin Medikamente mit großem Gewinn verkaufen kann, ist keine echte Gesellschaft, sondern eine riesige Irrenanstalt.“

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 15.05.2024