JA, die Existenz medizinischer Betten ist eine bestätigte Tatsache: Warum das Schweigen?

Medizinische Betten: Enthüllung der Schatten der Gesundheitsversorgung von morgen!

Während sich die Welt rasend schnell weiterentwickelt, entfaltet sich in den Korridoren der Macht eine heimliche Revolution. Während die Massen im Dunkeln tappen, gibt es eine brennende Frage, die ihren Namen nicht auszusprechen wagt: Was sind „medizinische Betten“? Heute ziehen wir die Vorhänge zurück, wagen es, die Stille herauszufordern und tauchen tief in die rätselhafte Welt der Med Beds in den USA ein. Von amg-news.com

Haben Sie schon einmal dieses Kribbeln im Nacken gespürt? Der Verdacht, dass es auf der Welt mehr gibt, als man auf den ersten Blick sieht? Willkommen zur sich entfaltenden Saga von Med Beds in den USA. Eine Innovation, die so revolutionär und bahnbrechend ist, dass sie von Geheimnissen umgeben ist. Aber hier gibt es für Geheimnisse keine Zuflucht.

Medizinische Betten in den USA: Warum das Schweigen?

Die USA, das Land der Möglichkeiten, der Innovation und … der Stille? Wenn es um Med-Betten geht, herrscht eine Stille, die man kaum ignorieren kann. Diese Betten haben das Potenzial, die Gesundheitsbranche zu verändern und führende Unternehmen aus dem Geschäft zu drängen.

Könnte Big Pharma die Strippen ziehen und genau die Technologie unterdrücken, die seiner Vorherrschaft ein Ende bereiten könnte?

Wenn man sich die Pläne genauer ansieht, lässt sich die Genialität hinter Med Beds nicht leugnen. Detaillierte Baupläne deuten auf eine Technologie hin, die Operationen überflüssig machen, Zellen verjüngen und sogar das Alter zurückdrehen könnte.

Unter der Oberfläche brodelt ein Machtkampf. An der bevorstehenden bahnbrechenden Technologie sind zweifellos die großen Geschütze aus Industrie und Politik beteiligt. Und wo Macht ist, da ist Widerstand. Sind Med Beds das Schlachtfeld für den nächsten globalen Konflikt?

Wie kann man in einem Szenario voller Spekulationen, Fehlinformationen und einer großzügigen Portion Drama Fakten von Fiktion unterscheiden? Die Wahrheit, sagen sie, sei seltsamer als die Fiktion. Vielleicht liegt die Wahrheit in der Welt der Med Beds irgendwo zwischen fortschrittlicher Technologie und jenseitiger Intervention. (Die Tesla Med-Betten-Technologie erzeugt ein Feld restaurativer Lebensenergie, um die Selbstreparatur aller Zellen zu stimulieren)

ENTWICKLUNG VON MEDIZINISCHEN BETTEN. Was ist ein medizinisches Bett?

Medizinisches Bett. Sie nutzen eine Technologie, um Ihren Körper mithilfe der ursprünglichen Codes in Ihrer DNA in eine optimale Gesundheit zu verwandeln. Diese Technologie hat sich bewährt. Mit dieser Technologie wird sich unsere Gesellschaft im medizinischen Bereich auf Gesundheit statt auf Krankheit konzentrieren.

Es wird für keine Branche einen Grund geben, von der Epidemie zu profitieren. Mit Med Beds wird jeder Mensch in der Lage sein, seine Gesundheit frei wiederherzustellen und in einem höheren Alter ein gesünderes Leben zu führen, als wir es in letzter Zeit erleben konnten.

Technologie. Diese Technologie gibt es schon seit 50 Jahren und sie ist absolut sicher.

Finanzierung. In spezialisierten Behandlungszentren werden medizinische Betten installiert. Sie werden zunächst außerhalb des aktuellen Gesundheitssystems verfügbar sein. Mit der Enthüllung der medizinischen Bettentechnologie werden große Krankenhäuser und Pharmazeutika auslaufen.

Denn unser Gesundheitssystem wird nicht mehr auf Krankheit, sondern auf Gesundheit basieren. Diese Technologie wird vollständig vom Militär finanziert.

Kosten. Für die Nutzung des Krankenbetts fallen keine Kosten an. Sie werden der Öffentlichkeit frei zugänglich sein. Die Kosten für Krankenhausbetten werden vom Militär übernommen.

ZEITSTEMPEL

Verschiebung. In jedem Land wird es eine Zentrale geben, in der Menschen Termine buchen können. Ihr erster Termin wird ein Beratungsgespräch sein, das eine Anamnese und eine körperliche Untersuchung umfasst.

Die Informationen des Patienten werden dann in einen Quantencomputer eingegeben, wo der Computer die Dringlichkeit der medizinischen Bedürfnisse des Patienten ermittelt. Auf der Grundlage dieser Bewertung wird ein nahegelegenes Zentrum eingerichtet.

Start. Derzeit werden Med Beds zunächst für eine gewisse Zeit streng vom Militär kontrolliert, damit die Technologie nicht missbraucht werden kann. Der Status in der Gesellschaft wird nicht bevorzugt. Alle werden fair behandelt und die Betten werden zuerst den Bedürftigen zur Verfügung gestellt.

Land. Wenn die Krankenhausbetten knapp werden, wird eine bundesweite Hotline eingerichtet, über die Menschen einen Termin vereinbaren können.

Produktion. Med-Betten werden mithilfe fortschrittlicher Technologie kopiert. Es wird geschätzt, dass pro Tag eintausend Med-Betten für den Vertrieb hergestellt werden können.

Medizinisches Personal.

Medizinische Betten sind fortschrittliche Medizintechnik. Medizinische Betten stehen zunächst nur bestimmten Heilzentren zur Verfügung und können nicht für die eigene Klinik oder ein anderes Zuhause erworben werden.

Wie bei jeder fortschrittlichen Medizintechnik ist für den sicheren Einsatz dieser Technologie eine umfangreiche Schulung erforderlich. Sie müssen außerdem über ein beträchtliches Wissen über biologische und medizinische Krankheiten verfügen und für Uneingeweihte eine mindestens 12-18-monatige Ausbildung absolvieren.

Im Einsatzfall werden die Krankenhausbetten nur von ausgebildetem medizinischem Fachpersonal genutzt, während die Kliniken von den Wehrmedizinischen Abteilungen der Streitkräfte gemeinsam mit anderem Sanitätspersonal betrieben werden. Philanthropen.

Diejenigen, die das Bett als Praktikanten nutzen, müssen nur auf Einladung arbeiten. Dann wird es Kurse und Angebote für Mediziner geben.

Ohne medizinische Ausbildung kann eine Person diese Medizintechnik nicht bedienen.

Wenn Sie beispielsweise einen Patienten haben, der an Herzversagen leidet oder bei einem Autounfall schwer verletzt wurde, müssen Sie sich mit Erster Hilfe und der Behandlung des Patienten auskennen, bevor Sie das Krankenhausbett betreten.

Der Spezialist muss wissen, wie er einige der im Bett festgestellten Anomalien deuten kann. Viele Menschen werden die HEALTH-Technologie nicht verstehen. Dabei handelt es sich nicht um eine Technologie, die man einfach per Knopfdruck bedienen kann.

Gar nicht so.

Zentren. Ich verstehe, dass sie zunächst in großen Zentren in den einzelnen Bundesstaaten verfügbar sein werden und nicht zum Kauf angeboten werden. Soweit ich weiß, hängt Ihre Bewerbung von den Bedürfnissen ab, die Dienste sind bereits verfügbar. In der Zwischenzeit wird es Möglichkeiten für andere Technologien geben, wenn diese benötigt werden.

Ausbildung. Wissen Sie, ob es für diejenigen, die nicht an der Universität ausgebildet wurden, ein medizinisches Bett oder ein Ausbildungsprogramm im unteren technischen Bereich geben wird?

Es könnte zu einem Mangel an Ärzten kommen, da vielen von ihnen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen werden. Grundsätzlich wird zunächst medizinisches Personal oder Personen mit einem echten medizinischen Hintergrund mit höheren Schwingungen angesprochen. Zunächst werden medizinische Fachkräfte nur auf Einladung ausgewählt.

Jeder wird für alle Arten von medizinischen Betten geschult, da jede Einrichtung über unterschiedliche Betten verfügen wird. Jeder Mitarbeiter wird für die Bedienung des Pflegebettes geschult.

Keine Schulungskosten. Wohlwollende Wesen und das Militär werden für die Ausbildung sorgen. Die Schulung ist zunächst kostenlos. Die Art der Schulung wird auf Ihre persönlichen Erfahrungen abgestimmt. Beispielsweise benötigt eine Hilfskrankenschwester mehr Ausbildung als ein Neurochirurg.

Ausrüstung. Wenn das Zentrum ein Krankenhausbett haben möchte, muss es sechs Operationssäle und sieben Betten haben; zwei in einem der Räume müssen extrem groß sein. Es wird einen präoperativen Raum und einen Aufwachraum geben. Beide mit jeweils etwa 30 Betten.

Darüber hinaus verfügt die Übernachtungsmöglichkeit über ca. 27 Zimmer mit jeweils vier oder mehr Betten. Sie benötigen außerdem etwa 15 bis 20 Mentoren sowie weitere qualifizierte Mitarbeiter. Sie benötigen außerdem Hilfspersonal wie Empfangspersonal, Kantinenpersonal, Reinigungspersonal, Wäschereipersonal, Sicherheitspersonal usw.

Dann werden die Ärzte und Techniker die Krankenhausbetten bedienen. Darüber hinaus benötigen Sie zahlreiche Pflegekräfte, die sich vorher und nachher um Sie kümmern. Es handelt sich um eine riesige Mission, daher wird Med Beds noch eine ganze Weile von der Armee und der Allianz kontrolliert.

VORBEREITUNG UND PLAN FÜR DIE BEHANDLUNG

Erster Termin. Der Vorgang dauert je nachdem, was Sie getan haben, zwischen einigen Minuten und 15 Stunden. Wenn Sie also Ihr nationales Zentrum anrufen, wird dort ein Erstgespräch mit dem nächstgelegenen Zentrum vereinbart. Wenn Sie zur Sprechstunde kommen, wird das medizinische Personal Ihre Krankengeschichte überprüfen.

Während dieser Sitzung wird bei Ihnen ein Ganzkörperscan durchgeführt, meist in einer Art Krankenhauskittel, der nur wenige Minuten dauert. Anschließend besprechen sie die Scanergebnisse und Einzelheiten zu ihren Ergebnissen. Sie besprechen, was Sie erreichen möchten, und diese Informationen werden in den Computer eingegeben.

Der Computer entscheidet dann, wo Sie aufgeführt werden und Sie werden über Datum, Uhrzeit und Ort Ihrer Behandlung informiert. Am Tag Ihrer Behandlung werden Sie bei Ihrer Ankunft gebeten, einen Kittel anzuziehen und Ihnen ein mildes Beruhigungsmittel zu verabreichen. Augenblicke später, wenn Sie zu Bett gehen, wird ein schlafförderndes Gas freigesetzt.

Dieses Gas hilft Ihnen, während der Behandlung zu schlafen. Nach Abschluss Ihrer Behandlung werden Sie in einen Aufwachbereich gebracht und von medizinischem Fachpersonal untersucht. Abhängig von der Art des Verfahrens, das Sie durchlaufen haben, können Sie möglicherweise auch Berater aufsuchen.

Sitzung. Die meisten Probleme werden bei einem Besuch behoben. Die komplexesten Fälle können bis zu 3 Sitzungen erfordern.

Bereiten Sie sich auf den Unterricht vor. Den Patienten wird vor dem Zubettgehen ein Beruhigungsmittel verabreicht und sie werden dann während der Behandlung für einige Minuten oder 15 Stunden eingeschläfert. Klaustrophobie ist kein Problem.

Priorität. Ungeimpfte Personen haben Vorrang vor Geimpften. Menschen, die Nebenwirkungen durch die Injektion von Toxinen aus Impfstoffen haben, werden einige Zeit lang behandelt, nachdem diejenigen, die nicht geimpft wurden, es gibt viele Informationen über die potenziellen Gefahren von Impfstoffen, ja. Jeder kann seine Hausaufgaben machen und sich über mögliche Schäden informieren.

Diejenigen, die mit einer schweren Krankheit geboren wurden und Krankheiten mit anderen medizinischen Problemen haben, dürfen zuerst das Krankenhausbett nutzen. Alle haben die Möglichkeit, sich impfen zu lassen oder nicht. Die Risiken sind bereits für jeden selbst wählbar.

Zwar wird es Präferenzen für diejenigen geben, die nicht geimpft sind, aber es ist zu erwarten, dass alle, die eine Behandlung benötigen, sofort behandelt werden. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass Sie im Krankenhausbett behandelt werden.

Obdachlos. Es wird humanitäre Teams geben, die Obdachlose zur Behandlung aufsuchen. Niemand wird zurückgelassen.

1. Nutzen für die Gesundheit. Medizinische Betten können die medizinischen Probleme eines Patienten beheben und den Körper wieder in seinen optimalen Zustand versetzen.

2. Die Organe wachsen nach. Die Betten können Gliedmaßen und Organe ersetzen oder wachsen lassen.

3. Neue Knochenheilung und Knochenheilung. Bei Trägern einer Prothese wird die Prothese im Bett entfernt und aufgelöst, damit eine wohltuende Heilung stattfinden kann.

4. Chirurgie. Eine Operation im Krankenhausbett führt zu sofortigen Ergebnissen. Beispielsweise kann ein Baseball-Werfer, der operiert werden muss, in einem Krankenbett liegen und sofort nach der Behandlung bereit sein, auf das Spielfeld zu gehen. Sie werden wirklich startklar sein, bevor sie aufwachen und aus dem Bett rollen.

5. Beschädigen Sie den B4K/a. Betten können den durch B4 K/a verursachten Schaden rückgängig machen. Bei Betten, die nicht leer sind und eine natürliche Wunde haben, hat ihre Wunde jedoch Vorrang.

6. Herz-Kreislauf-Patienten. Bed Med behandelt alle Arten von Herzerkrankungen.

7. Sucht. Sucht kann geheilt werden. Aber die Menschen müssen immer noch herausfinden, warum sie überhaupt süchtig sind.

8. Chirurgische Aufsätze lösen. Die Betten lösen alle chirurgisch eingesetzten Transplantate auf und reparieren den Schaden, wodurch der Körper wieder in einen gesunden Zustand versetzt wird, bevor die Probleme begannen.

9. Chemotherapie. Das medizinische Bett heilt nicht nur die durch die Chemotherapie verursachten Schäden, sondern stellt durch die Entfernung aller abnormalen Tumore auch die allgemeine Gesundheit des Körpers wieder her. ⇒ Krebszellen sterben in 42 Tagen! Der Saft dieses berühmten Österreichers heilte über 45.000 Menschen von Krebs und anderen unheilbaren Krankheiten! (Rezept-Video)

10. Allergien. Allergien werden beseitigt

11. Zahnmedizin. Eventuelle Zahnprobleme werden behoben. Und der Zahn wird sich regenerieren. Bei Bedarf werden die Zähne auch gestreckt.

12. Übergewicht. Ja, Sie können Ihr Idealgewicht wieder erreichen.

13. Sehen und Hören. Ja, Ihr Seh- und Hörvermögen kann wieder in den optimalen Zustand gelangen und auch der Graue Star kann korrigiert werden.

14. Narben. Die Narben werden heilen und verschwinden.

15. Schizophrenie. Psychische Probleme können überwunden werden

16. Autismus. Kindern mit Autismus kann durch die Behandlung geholfen werden.

17. Orthopädische Instrumente. Auch Rechtschreibprobleme wie das Setzen und Bearbeiten von Knochen werden behandelt.

18. Depression. Die Depression wird allmählich nachlassen. Letztendlich muss ein Subjekt auf positive Weise mit Traumata umgehen. Es wird viele geistig geschulte Berater geben, sowohl menschliche als auch nichtmenschliche, die jedem mit Depressionen helfen können.

19. Verbesserungen. Bed Med kann jemanden einfühlsamer, intelligenter usw. machen. Zusätzliche Sprachen können ebenfalls gelernt/heruntergeladen werden. Es ist jedoch wichtig, einen Grund zu haben, die Erweiterungen zu nutzen, deren Download Sie anfordern.

Es gibt beispielsweise keinen Grund, jede Sprache auf dem Planeten herunterzuladen, wenn Sie nicht vorhaben, sie zu verwenden. Und ein wichtiger Teil der Erfahrung auf diesem Planeten ist der Prozess des Erlernens des Wissens, das Sie benötigen.

20. Perfekte Gesundheit. Die Betten sorgen dafür, dass Ihr Körper wieder optimal gesund wird.

21. Heile den Geist. Wenn Sie den Geist heilen, heilen Sie den Körper.

22. Vitalität. Med-Betten bringen Menschen wieder in ihren optimalen Gesundheitszustand zurück. Wenn Sie beispielsweise 80 Jahre alt sind, haben Sie die beste Gesundheit für einen 80-Jährigen. Das bedeutet nicht, dass Sie wieder so beweglich und fit sind wie mit 30. Eine Altersregression ist möglich, um Ihr Leben zu verlängern. Nicht jeder wird für die Altersregression zugelassen. Es ist nicht etwas, das man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Es wird für entsprechende Zwecke genehmigt.

23. Probleme von Geburt an. Betten können Probleme beheben, die bereits bei der Geburt auftreten.

24. DNA. Med Beds wird gedämpfte Genexpressionen wie MTHFR, Östrogendominanz und Methylierungsprobleme durch DNA-Entgiftung und -Bereinigung umkehren.

ZUSÄTZLICHE PHYSIKALISCHE ÄNDERUNGEN

1. Haare. Sie können Ihre Haarfarbe und Ihr Haarwachstum ändern.

2. Augen. Sie können Ihre Augenfarbe ändern. Auch Seh- und Augenprobleme können korrigiert werden.

3. Höhe. Allerdings kann sich seine Höhe nur unter extremen Umständen ändern.

4. Geschlecht. Auf Wunsch kann Bed Med das Geschlecht wieder auf das ursprüngliche Geschlecht ändern.

5. Jubiläum. Alle Erinnerungen kehren zurück, wenn sie ausgeschaltet werden.

6. Tätowierungen. Bed Med kann Tätowierungen entfernen.

7. Zähne. Zähne können begradigt und auch rekonstruiert werden.

8. Rauchen. Medizinische Betten können den durch jahrelanges Rauchen entstandenen Schaden wiedergutmachen.

9. Wissen. Informationen können heruntergeladen werden, alle Informationen können in Ihr Gehirn heruntergeladen werden, auch in anderen Sprachen. Ein Teil der menschlichen Erfahrung ist jedoch der Erwerb von Wissen.

Psychiatrisches Trauma

1. Was ist ausgeschlossen? Geistige und emotionale Wunden werden irreparabel sein. Technologie kann Erinnerungen auslöschen, aber irgendwann müssen Sie sich dem Schmerz stellen.

2. Aufstieg. Es scheint, dass das medizinische Bett nur den Körper heilt und emotionale und spirituelle Probleme etwas sind, das jeder Mensch für sich selbst lösen muss. Offensichtlich ist es die Beschäftigung mit diesen Problemen, die dazu führt, dass eine Person ihre Schwingung erhöht. Vielleicht würde es also die menschliche Sublimation erschweren, wenn man dafür eine Maschine hätte. Vielleicht konzentriert sich Med Bed deshalb auf die Heilung des Körpers.

BEHANDLUNGSPLAN

1. Bis zu dreimal. Das Einzige, was das Bett im Moment nicht kann, ist, das Alter um mehr als das Dreifache zurückgehen zu lassen, weil Gehirnzellen nicht größer als zwei Retrograde sein können.

2. Glaube. Manche Menschen scheinen zu glauben, dass Heilung mit unserem Willen und all den damit verbundenen Strapazen zu tun hat. Sie glauben möglicherweise, dass sie sich einer wundersamen Heilung widersetzen müssen. Jeder entscheidet sich, an solche Dinge zu glauben, und wir müssen seinen Glauben respektieren.

3. Freier Wille. Jeder hat einen freien Willen. Wer negative Gedanken hat, kann aufgrund seiner Denkweise die Med-Bett-Sitzung verlassen und am nächsten Tag wieder zurück sein. Manche Menschen genießen ihre Schwierigkeiten und ihren Schmerz.

Med Beds und das neue Land sind nicht dazu da, Menschen so zu verändern, wie Sie es möchten. Diese Technologie soll die körperliche Gesundheit und Vitalität unterstützen. Die Entscheidung jeder Seele besteht darin, auf eine bestimmte Art und Weise zu denken, zu fühlen und sich zu verhalten, damit diese Seele dieses bestimmte Leben erleben kann, und die Beeinträchtigung dieser Erfahrungswahl verstößt gegen das universelle Gesetz.

KOMFORTABLES ALTER

1. Altersregression. Das Secret Space-Programm hat die Technologie zur Bewältigung der Auswirkungen des Alterns auf das Gehirn noch nicht perfektioniert. Die Genesung im Alter ist ein ganz anderer Prozess als die Heilung. Die Technologie funktioniert bei der Altersregression anders als bei der Heilung.

Wenn das Alter heute um mehr als das Dreifache reduziert wird, sind Gedächtnisverlust, Narbenbildung sowie Probleme mit Nerven und motorischen Fähigkeiten wahrscheinlicher.

2. Regressionsgrenze nach Alter . Sie können die Altersregression problemlos zweimal durchführen. Zum dritten Mal beginnen Gehirnzellen abzusterben.

HAUSTIERE

1. Haustiere. Das Bett ist auch für Haustiere geeignet, darunter alle Tiere, Hunde, Katzen, Pferde und alle Lebewesen. Alle Tiere können von der Med-Bed-Technologie profitieren.

SETUP

1. Lebensstil. Den Menschen muss möglicherweise beigebracht werden, wie sie einen gesunden Lebensstil pflegen können, damit sie nicht auf Technologie angewiesen sind. Es ist so, als ob die Ergebnisse nachlassen könnten, wenn man sich einer Behandlung unterzieht und dann immer wieder alles macht, was man getan hat. Und ja, in vielen Fällen wird es notwendig sein, bessere Entscheidungen für den Lebensstil zu treffen.

2. Haltbarkeit. Sie können sich nicht dafür entscheiden, ewig zu leben. Nach Beginn des Absterbens von Gehirnzellen kann es höchstens dreimal zurückgehen. Um fortzufahren, benötigen Sie einen Seelentransfer. 3. 100 Jahre +. Richtig. Sie können mehr als 100 Jahre leben und gesund sein. Tatsächlich kann der Mensch mehr als 200 Jahre alt werden

4. Häufigkeit. Frequenz- und Energiemuster greifen auf die DNA und deren geometrische Anordnung zu. Die DNA selbst ist eine Antenne, die ihre Frequenz/Energie aus der Urquelle (Feld) bezieht. Daher ist jeder Mensch in seiner individuellen Herkunftsausprägung spezifisch und auch die körperliche Erscheinung ist Ausdruck seiner persönlichen Erscheinung. Es ist WICHTIG , offen dafür zu sein, Segen zu empfangen.

ZUKUNFT DER GESUNDHEIT

1. FDA. Die F/DA muss diese Technologie nicht genehmigen. F/DA bleibt geschlossen. Sie sind nicht für die Menschheit.

2. Privatgebrauch. Med-Betten werden nach der Erstveröffentlichung für eine Weile nicht käuflich sein. Zu den Kosten liegen hierzu keine Informationen vor.

3. Wohlstand und Überfluss für alle. Wir hoffen, dass die Menschheit in naher Zukunft Gesundheit, Wohlstand und Wohlstand haben wird. Ein medizinisches Bett ist Teil dieses Wohlstands.

Fazit:

Med Beds in den USA sind mehr als nur eine Revolution im Gesundheitswesen; Sie sind ein Symbol für den andauernden Kampf zwischen Fortschritt und Macht. Wenn wir in diesem verschwommenen Bereich nach Klarheit streben, denken Sie daran: Wissen ist Macht und Hinterfragen ist der Schlüssel.

In einer Welt, in der das Gewöhnliche oft eine Illusion ist, wagen Sie es, in das Außergewöhnliche einzutauchen.

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 02.05.2024