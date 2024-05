Ja, Lady Diana hat ihren Tod vorgetäuscht! Alle Beweise, die Sie brauchen, finden Sie hier!

Teile die Wahrheit!

Ich suche seit Jahren nach einem Weg dorthin, konnte aber nie einen einfachen Weg finden – obwohl ich nicht sehr genau gesucht habe. Ich habe die grundlegende Wikipedia-Geschichte mehrmals gelesen, aber die nützlichsten Informationen wurden darin gesäubert. Auch die Alternativtheorien sind Müll.

Ja, ich fand die übliche Numerologie in der Mainstream-Geschichte, mit Assen und Achtern überall, was auf eine Fälschung hindeutet, aber darüber hinaus keinen einfachen Haken. Aber aus irgendeinem Grund habe ich heute die Tür gefunden.

Diese Tür ist Trevor Rees-Jones, der Leibwächter, der den Autounfall überlebt hat. Er saß auf dem Beifahrersitz und wurde angeblich durch den Airbag gerettet. Ich erkannte sofort, dass es sich bei diesem Namen um einen Adelsnamen handelte, also folgte ich diesem Hinweis. Wenn Sie außerdem nach Trevor Rees-Jones suchen, finden Sie nicht nur einen, sondern zwei .

Es gibt auch einen milliardenschweren texanischen Öl- und Gasmann mit genau demselben Namen, einschließlich Bindestrich. Er soll etwa 18 Jahre älter sein, die Daten hätten aber geändert werden können. Außerdem kann man mit 18 noch Kinder haben, der Texaner könnte also der Onkel, Cousin oder sogar Vater des Leibwächters sein. Da der eine Brite und der andere Amerikaner ist, gehe ich vorerst davon aus, dass es sich um Cousins ​​handelt. Sie sehen sogar ziemlich ähnlich aus, mit sehr quadratischen Gesichtern.

Dieser andere Trevor Rees-Jones hat seit kurzem Verbindungen zum Vereinigten Königreich, darunter ein Großvater aus Wales und eine Großmutter Holmes , die Sekretärin von William Lever , 1. Viscount Leverhulme aus Cheshire, war .

Sie war wahrscheinlich mit ihm verwandt, da seine Frau eine Hulme war . Wir haben wahrscheinlich einen Fudge von Hulme bis Holmes, wissen Sie? Lever war nicht nur Freimaurer, er gründete auch viele Logen. Wenn Ihnen der Name Lever bekannt vorkommt, dann sollte er das auch tun. Er war der Gründer der Sunlight-Soaps, die uns auch mit Lever Brothers in den USA (Lifebuoy, Lux, Vim) sowie mit Unilever verbindet – heute ein riesiger multinationaler Konzern.

Lever war Ende des 19. Jahrhunderts ein Pionier der Sättigungswerbung. Für ihn arbeitete sogar Sir Walter Besant, der uns mit Annie Besant und dem gesamten Theosophie-Nest verband. Sie waren alle Gespenster. Lever war ein Milliardär und verhielt sich wie einer, indem er Monopole errichtete und dann diejenigen verklagte, die versuchten, sie zu brechen. Er gewann eine große Klage gegen die Zeitungen, nachdem diese sein Monopol aufgedeckt hatten – obwohl der Fall möglicherweise erfunden war.

Der Texaner Rees-Jones ist auch am Perot Museum in Dallas beteiligt, das von H. Ross Perot, Rees-Jones und anderen als Philanthropie verkauft wird, aber eine gewaltige Dosis Pro-Öl-Propaganda und einschließlich Wissenschaftspropaganda beinhaltet. (Top Astrologin über JFK Jr, Michael Jackson, Klaus Schwab – tot oder lebendig? (Video))

Der Rees-Jones-Flügel hat auch Sherlock Holmes gefördert, was wir jetzt als Warnsignal interpretieren können – da Rees-Jones ein Holmes/Hulme war . Das kann kein Zufall sein. Es scheint also, dass Rees-Jones von seinen reichen Vorfahren den Wert der Sättigungswerbung gut gelernt hat.

Jedenfalls kam ich danach ziemlich schnell zum AHA-Moment, da ich zu thepeerage.com (Stammbaumsuche) ging, um nach diesen Rees-Jones zu suchen. Sie stehen unter Denkmalschutz, sind aber sehr gut geschrubbt. Nur zwei sind aufgeführt, und sie kommen aus dem Nichts und führen nirgendwo hin. Über sie ist nichts bekannt, obwohl sie neu sind. Wir sehen bereits Anzeichen von starkem Scharren und wissen, warum.

Die einzige Information, die wir herausfinden können, ist, dass diese Rees-Jones in einer Linie mit den Sandilands und über diese mit den Stirlings, Douglases, Murrays und Grahams verwandt waren. Diese Linie führt uns also nach Schottland, nicht nach Wales. Diese Namen bringen uns, wie Sie sich erinnern werden, mit dem gefälschten Dunblane-Ereignis in Verbindung.

300x250

Aber auch die Livingstons, Stewarts und Hamiltons, deren Nachname uns mit Prinzessin Diana in Verbindung bringt, sind uns schnell aufgefallen. Siehe unten, wo ich Ihnen zeige, dass Diana eng mit den Herzögen von Hamilton verwandt war.

Daher ist es naheliegend, sich den Namen Rees anstelle von Rees-Jones vorzustellen. Die Biografie des Leibwächters Trevor Rees-Jones auf Wikipedia erzählt uns, dass sein Vater ein Rees und kein Rees-Jones war, und weigert sich, uns zu sagen, wie Rees-Jones zu dem zweiten Namen gekommen ist. [Aber wir stellen fest, dass Rees-Jones am 3. März geboren wurde. Das sind 3/3.]

Die Rees-Baronets werden ebenfalls gesäubert, wobei der 1. Baronet keine Eltern bekommt. Das ist ungewöhnlich. 1. Baronette werden normalerweise bei den Eltern aufgeführt. Wir bekommen jedoch die Frau des 1. Baronets geschenkt, und sie reicht aus, um die Farm hier aufzugeben. Sie war Mary Catherine Dormer, Tochter des Generalleutnants James Charlemagne Dormer. Sein Vater war ein Baron. Er wurde 1891 Oberbefehlshaber der Madras-Armee. Sein Sohn Charles Dormer, 14. Baron, heiratete Caroline Clifford, Tochter von Sir Robert Cavendish Spencer Clifford, 3. Baronet.

Bist du mit dem Auf- und Abhüpfen fertig? Ja, Diana war eine Spencer, das deutet also darauf hin, dass Diana und Trevor Rees-Jones Cousins ​​sind – etwas, was sie einem nie sagen. Manche werden sagen: „Oh, aber vielleicht ist Spencer nur ein Vorname, der nichts mit den Spencer-Churchills zu tun hat.“ Nein. Sir Cliffords Vater, Admiral Sir Augustus Clifford, 1. Baronet, heiratete eine Townshend, Enkelin des Marquess Townshend, und brachte uns mit den Compton Earls, den Shirleys, den Ferrers und den Noels (Byrons, Gordons) in Verbindung.

300x250 boxone

Die Comptons verbinden uns dann mit den Spencers of Suffolk. Clifford selbst war der Sohn von William Cavendish, 5. Herzog von Devonshire, und Georgiana Spencer, Tochter des 1. Earl Spencer. Tatsächlich hatte dieser Earl Spencer eine Tochter namens. . . Diana Spencer. Also haben wir die Spencers zweimal durch die Dormers getroffen. Und wir haben auch die Churchills getroffen, da Earl Spencers Großmutter Lady Churchill war, Tochter des 1. Herzogs von Marlborough. Das sind keine Offline-Spencers.

Es sieht also so aus, als ob der Leibwächter des Unfalls nicht wirklich ein Leibwächter war. Er war ein Cousin von Diana Spencer aus dem Adelsstand. Die beste Vermutung zu diesem Zeitpunkt ist, dass er vom Geheimdienst war, vielleicht vom MI5 oder 6, und dass er dieses Auto selbst mit ein paar Leichen aus der Leichenhalle auf dem Rücksitz verunglückt hat. Anschließend beauftragten sie einen Pariser Gerichtsmediziner, die Leichen als Diana und Dodi zu identifizieren. Nichts einfacher als das. Wir haben es Dutzende Male gesehen. MI5 und CIA sind auf solche Dinge spezialisiert.

Hier ist ein weiterer Hinweis. Die Eltern des Leibwächters Trevor Rees-Jones werden bei Wikipedia als Colin Rees und Gill angegeben. Gill was? Wir wissen es nicht. Ist das Gill ein Vorname oder ein Mädchenname? Es wird uns nicht gesagt. Nur Gill.

Nun, wie sich herausstellte, hieß Dianas Großmutter Ruth Gill, Tochter von Colonel William Gill.

Passen Sie jetzt genau auf, damit es absolut keine Verwirrung gibt:

Bild 1. Prinzessin Diana. Weiter zum Fahrzeugkennzeichen Nr. 405 JV J75 Comms** Ausstattung ** Schwarzer Blazer mit einer weißen Hose = Dunkel bis Hell

Bild 2 . Was die gefälschten Mediennachrichten weltweit zeigten, Kennzeichen 688LTV75

Aber kehren wir zu Rees-Jones zurück. Auch seine Verletzungen passen nicht zur Geschichte. Uns wurde gesagt, dass sein Gesicht zerschmettert war und eine vollständige Rekonstruktion anhand alter Fotos als Referenz erforderlich war.

150 Titanstücke wurden verwendet, um die Knochen zusammenzuhalten. Trotzdem sah sein Gesicht nie so schlecht aus und war „nach einem Jahr fast wieder normal“. Wirklich? Sieht das aus wie jemand, dessen Gesicht anhand von Fotos komplett neu aufgebaut wurde?

Für mich nicht . So sah er in seinen 20ern aus :

Erstaunlich, dass sein Gesicht zerschmettert war, seine Nase jedoch überhaupt keinen Schaden davontrug. Sein Mund erlitt keinerlei Schäden. Sein Kiefer hätte einer umfassenden Rekonstruktion bedürfen müssen, aber wir sehen keine Anzeichen einer Beschädigung. Der einzige Schaden ist gering, am linken Auge.

Das könnte vor dem Absturz, während seiner Zeit in der Armee, erworben worden sein.

Interessant ist auch, dass wir Bilder der Passagiere kurz vor dem Absturz haben:

Aber das ist nur eine Fortsetzung des Witzes. Der Fahrer schneidet Grimassen, in denen weder Diana noch Dodi zu erkennen sind. Glauben Sie wirklich, dass das von Paparazzi aufgenommen wurde, die vor ihnen herfuhren? Ich sage, es ist inszeniert. Warum?

Erstens, weil ich noch nie eine so saubere Windschutzscheibe gesehen habe. Es wird von einem hellen Blitz durchschossen, aber wir sehen kein einziges Staubkorn, keinen Insektenfleck, keinen einzigen Streifen. Schauen Sie sich auch die Motorhaube an. Das Auto soll ein schwarzer Mercedes sein. Für mich sieht es bräunlich aus. Hier ist eines aus demselben inszenierten Fotoset:

Ich habe das bei National Enquirer gefunden , es wurde kurz vor dem Unfall als Bild verkauft. Henri Paul, der Fahrer, trägt die gleiche Kleidung und die gleiche Brille, und das hinten soll Diana sein. Aber noch einmal: Sieht das Auto für Sie schwarz aus? Und schau dir Diana genau an. Was blockiert die Sicht auf ihr Gesicht?

Es liegt nicht am Rückspiegel oder am Sitz. Es sieht so aus, als ob sie einen Halbhelm trägt. Warum?

Beachten Sie auch, dass Rees-Jones auf jedem einzelnen Foto im Set darauf achtet, seinen Kopf nach links wegzudrehen. Warum? Denn das verbirgt die Tatsache, dass er dort drüben bereits eine Narbe hat.

Wie wir festgestellt haben, stammen die Rees im Adelsstand aus Wales. Dort sind sie mit den Owens, Morgans und allen anderen Spitzenadligen verwandt. Wir sollten uns also auch Baron Peter Innes Rees, d. 2008, der einen Maxwell heiratete. In den 1980er Jahren war er Chefsekretär des Finanzministeriums und Geheimrat. Der Adelsstand listet keine Kinder für ihn auf, aber ich würde vermuten, dass er ein weiterer Verwandter unserer Rees-Jones ist. Vergessen Sie auch nicht Martin Rees, Baron von Ludlow, den wir auf meiner Wissenschaftsseite gesehen haben.

Er ist ein britischer Astrophysiker und der Dauervertreter der Mainstream-Physik, der sich für die Förderung von Schwerewellen einsetzt. Ich habe Ihnen auch bereits zuvor gezeigt, dass, obwohl er Präsident der Royal Society war und immer noch Ritter und Vorstandsmitglied der IAS in Princeton ist, nichts über ihn bekannt ist. Auf Wiki, Geni oder einer anderen Website sind keine Eltern aufgeführt. Aber wie ich dort sage:

Wenn wir die Familie Rees im Adelsstand untersuchen, stellen wir fest, dass sie früher Baronets waren und mit den Viscounts Montagu, den Barons Dormer, den Tufton Earls, den Cecil Earls, den Neville Earls, den Fitzgerald Earls, den Grey Marquesses und den Beauchamp Earls verwandt waren , die Percy Dukes, die Berkeley Barons, die De Vere Earls und die Somerset Earls. Durch die Nevilles waren sie mit Heinrich VIII. verwandt. Catherine Parr, die letzte Frau von Henry, war früher die Frau von Neville. Durch den Montagus sind die Rees mit den Stanleys, Earls of Derby, verwandt.

Siehe auch Sir William Rees-Mogg, Baron von Hinton Blewitt, Herausgeber der Times , Mitglied des Gouverneursrats der BBC, Vorsitzender des Arts Council und Direktor der General Electric Company von 1981-97. Sie können sehen, wie er bei der Kontrolle der Diana-Geschichte hilfreich sein könnte.

Siehe auch seinen Sohn Jacob Rees-Mogg, der von Boris Johnson zum Vorsitzenden des Unterhauses und Lord President des Rates ernannt wurde, obwohl – oder gerade weil – er eine Rothschild-Bank und ein Lloyd-George-Gör war. Er ist im Grunde ein Maulwurf der Hedgefonds, insbesondere seiner eigenen Firma Somerset Capital. Es ist fast unmöglich zu glauben, dass ihm kein Interessenkonflikt vorgeworfen wurde, außer dass dies in den USA und im Vereinigten Königreich normal ist.

Es gibt keine Aufsichtsbehörden mehr. Wer würde ihn also anklagen? Obwohl er völlig unattraktiv und äußerst unbeliebt ist, schreitet er irgendwie weiter voran – ebenfalls wie in der modernen Welt üblich. Je unheimlicher man ist, desto höher ist der Aufstieg.

Denken Sie auch an Sophie Rhys-Jones, die den jüngeren Bruder von Prinz Charles, Edward, heiratete. Das ist der gleiche Name, andere Schreibweise. Sie sieht Diana nicht so ähnlich, weil sie dieselbe Person sind, sondern weil sie enge Cousinen sind. Sophies O’Sullivan-Linie im Adelsstand wird schnell ausgelöscht, was an sich schon ein großes Warnsignal ist, aber die Rhys-Jones sind auch Taits (Tates), Molesworths, Bournes und Wallaces. Auch Sophies Rhys-Jones-Linie reicht nur ein paar Generationen zurück, was seltsam ist.

Sie kommen aus dem Nichts mit der Geburt eines Theophilus Rhys-Jones im Jahr 1871. Sie sind also, wie die Rees-Jones, eine Art Geisteradel, dessen Verbindungen zur Vergangenheit von Leuten wie Darryl Lundy abgebrochen wurden. Auch die moderne Rhys-Familie kommt aus dem Nichts, mit einem Walter FitzUryan Rhys, Baron Dynevor, geb. 1873. Es gibt weitaus ältere Rhyses im Adelsstand, aber man muss viele Jahrhunderte zurückgehen, und sie haben keinen Bezug zu den modernen. Wie sich herausstellte, hat Rhys erwartungsgemäß die Schreibweise von Rice geändert.

Sie stammen von den Barons Talbot sowie den Howards, Herzögen von Norfolk, ab. Auch mit den Vaughans verwandt. In jüngerer Zeit stammen sie von den Child-Villiers, Earls of Jersey, und den Leighs, Barons Stoneleigh, ab. Das verbindet uns mit den Stanleys, denn die Stanleys waren es ursprünglich. . . Stoneleighs.

Die Villiers verbinden uns dann mit den Peels (siehe das Cover von Sgt. Pepper’s ), den Grosvenors, den Egertons, den Carters und Lady Elizabeth Churchill. Ja, das ist Elizabeth Churchill, Tochter des 1. Herzogs von Marlborough, die 1703 Scroop Egerton, 1. Herzog von Bridgwater, heiratete und so diese beiden mächtigen Familien verband.

Ihre Tochter heiratete Wriothesley Russell, 3. Herzog von Bedford und Marquess of Tavistock, und verband so die Verbindung alle drei Herzogtümer. Auch wenn sich dieser Trifecta nicht durch eine weitere Heirat behaupten konnte, ist Elizabeth Churchill nicht nur eine explizite Verbindung zwischen der Familie Rees und der Familie Rice, sie verbindet auch beide mit den Spencers, was meinen Standpunkt hier beweist.

Das bedeutet nicht nur, dass die Spitze des Adels nicht nur unglaublich inzestuös ist, sondern auch, dass Rhys=Rice=Rees=Reese ist. In früheren Artikeln haben wir gesehen, dass wir auch Reich, Rich, Ritchie, Richie usw. einbeziehen können. Das obere Ende des Adelsstandes besteht eigentlich nur aus einer großen Familie unter tausend manipulierten und erfundenen Namen. Das Einzige, was sie mehr mögen als Herstellernamen, sind Fertigungsveranstaltungen.

Uns wird gesagt, dass Diana ihren Tod nicht vortäuschen konnte, da sofort eine Autopsie durchgeführt wurde, als ihr Körper nach London zurückgebracht wurde. Aber diese Autopsie wurde von Dr. Robert Chapman durchgeführt. Kommt Ihnen dieser Name bekannt vor? Das sollte es auch, denn wir haben es bei diesen Fake-Events schon oft gesehen. Denken Sie daran, dass Mark David Chapman, der angebliche Schütze von John Lennon, zugab, sowohl mit dem Adelsstand als auch mit jeder bekannten berühmten Person verwandt zu sein. Denken Sie an Lawrence von Arabien, richtiger Nachname Chapman, an die Chapman-Baronette.

Denken Sie an die Chapman-Brüder, gefälschte moderne Künstler, deren Karriere auf der Zerstörung echter Kunst beruht. Dr. Chapman ist wie der Thomas Noguchi von London, da er an vielen anderen Fälschungen beteiligt war, einschließlich der gefälschten Bombenanschläge vom 7. Juli und der Bain-Morde. Tatsächlich waren zwei Chapmans an der Bain-Fälschung beteiligt, da auch TV-Moderator Wallace Chapman gegen Bain aussagte. Das fand wohl niemand verdächtig.

Wenn Sie sich erinnern, wurde Bain 1995 wegen Mordes an seiner Familie in Dunedin verurteilt, dann 2007 freigesprochen und freigelassen. Obwohl die Regierung immer noch glaubte, er sei schuldig, zahlte sie ihm eine Million Dollar, um alle Ansprüche fallen zu lassen. Sie fragen sich vielleicht, warum Dr. Chapman an diesem Wiederaufnahmeverfahren in Neuseeland beteiligt war. Gab es in Neuseeland keine Gerichtsmediziner? Sie könnten sich auch fragen, warum der Geheimrat angeblich an dem Wiederaufnahmeverfahren beteiligt war.

Wie wir erfahren haben, legte der Rugbyspieler Joe Karam Berufung beim British Privy Council ein, der Bains neuseeländische Verurteilungen aufhob und eine Wiederaufnahme des Verfahrens anordnete. Was? Wie kann ein Rugbyspieler beim Privy Council in London gegen einen mehrfachen Mordfall in Neuseeland Berufung einlegen?

Das wäre ungefähr so, als würde man in einem schweren Mordfall Berufung bei der Generalstaatsanwaltschaft der USA einlegen. Hätten Bains Anwälte nicht bei einem neuseeländischen Berufungsgericht Berufung einlegen sollen, statt beim Privy Council in London? Es ist völlig unlogisch, dass der Geheimrat über diese Art von Macht verfügt, da er nach einer Art Sternenkammer stinkt und das sogenannte Justizsystem lächerlich macht. Das Einzige, was es für mich bedeutet, ist, dass der Geheimdienst hier im Spiel war und dass die ganze Sache eine Täuschung war.

Auf jeden Fall entschied Dr. Chapman, dass Diana nicht schwanger sei, während Dodis Vater Mohammed Fayed behauptete, sie sei schwanger. Da Dodi und Diana selbst nach der Mainstream-Zeitleiste erst seit etwa einem Monat zusammen waren, muss diese Behauptung einer Schwangerschaft als ziemlich absurd angesehen werden.

Wie viele Väter des Freundes wüssten überhaupt von einer Schwangerschaft in der dritten Woche? Was lediglich bestätigt, dass Mohammed Rauch geblasen hat und immer noch hat, um die Todesfälle real aussehen zu lassen.

Während Sie darüber nachdenken, werfen wir einen Blick auf Dodi Fayed. Welche Rolle spielte er hier? Nun, es sieht so aus, als wollte er auch seinen Tod vortäuschen. Warum? Nun, wie sich herausstellte, befand er sich (angeblich) mitten in einem großen Rechtsstreit. Seine Verlobte verklagte ihn auf Millionenbeträge wegen Vertragsbruchs, da er versprochen hatte, sie zu heiraten, und dann angeblich kurz vor dem Hochzeitstag mit Diana durchgebrannt sei.

Sie erinnern sich vielleicht nicht an die Details, aber Dodi und Diana waren erst seit etwa einem Monat zusammen. Der Mainstream-Story zufolge kamen sie im Juli zusammen und Ende August waren beide tot. Nur einen Monat zuvor, im Juni, soll sich Dodi mit Kelly Fisher verlobt haben. Die Hochzeit war für den 9. August geplant. Ich hoffe, Sie kennen dieses Datum. Es ist der Tag der Manson-Morde und des Rücktritts von Nixon. Also eine weitere große rote Fahne.

Für mich bedeutet das, dass diese Geschichte auch ein Cover ist. Ich glaube, Kelly Fishers Fehde mit Dodis Vater war inszeniert. Für welchen Zweck? Um die Romanze von Dodi und Diana real aussehen zu lassen, obwohl sie es nicht war. Ich denke, es war auch inszeniert. Dodi war kein attraktiver Mann, er war klein, haarig und gruselig. Und wir wissen, dass Diana schneidige und attraktive Männer wie Oliver Hoare, Will Carling oder David Waterhouse mochte. Ich glaube also, dass Dodi hier nicht als Liebhaber involviert war, sondern als Regisseur und Produzent.

Denken Sie daran, dass Dodi wie Roman Polanski ein Filmproduzent war. Und nicht irgendwelche Filme. Dodi war ausführender Produzent der F/X- Filme und Fernsehserien. F/X steht für. . . Spezialeffekte .​ Dinge vortäuschen.

Wissen Sie, wie der Untertitel des Films F/X lautete? Mord durch Illusion. Bist du noch da? Ja, es geht darum, einen Mord zu inszenieren, um einen Mafia-Informanten aus dem Visier zu nehmen. Die Laufzeit des Films beträgt. . . 108 Minuten. Asse und Achter. Was weißt du. Denken Sie, dass das ein Zufall ist? Die Laufzeit von F/X2 beträgt ebenfalls 108 Minuten.

Wenn Dodi seinen Tod nicht vorgetäuscht hat, um dieser gefälschten Klage zu entgehen, warum hat er ihn dann vorgetäuscht? Ich kann nur vermuten, aber ich würde sagen, dass er es aus dem üblichen Grund getan hat: um dem MI6 beizutreten und verdeckt zu ermitteln.

Denken Sie daran, dass auch Dodi wie Trevor Rees-Jones die Royal Military Academy in Sandhurst absolvierte. Das ist richtig, machen Sie auch hier eine Pause, um die Wirkung zu erzielen. Dodi und Trevor kamen beide aus Sandhurst. Nach seiner Rückkehr aus Sandhurst wurde Dodi als Attaché an die Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate in London geschickt – ein normaler Spionageauftrag.

Er stammte nicht aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, sondern war Ägypter, daher ergibt die Zuordnung sonst keinen Sinn. Warum sollte der Sohn dieses Milliardärs Botschaftsattaché werden? Ich sage, das liegt wahrscheinlich daran, dass er von Anfang an beim MI6 war und so junge Agenten ihre ersten Schritte machen.

Danach absolvierte er ein Studium in Hollywood, ebenfalls eine Unterabteilung des Geheimdienstes. Aber als er 42 war, war er bereit für eine anspruchsvollere Aufgabe. Er hatte die Filme satt und wollte weitermachen.

Sein nahöstliches Aussehen und sein unscheinbares Erscheinungsbild haben ihn möglicherweise für ernstere Projekte nützlich gemacht. Mit anderen Worten: Er wollte nicht nur Projekte für Hollywood vortäuschen, er wollte echte Projekte vortäuschen. Und er wollte es nicht von der Seitenlinie aus tun, sondern als Geschäftsführer wollte er es wirklich tun .

Das Diana-Projekt war also sein erstes „richtiges“ Projekt. Oder es wurde als real und nicht als Fiktion verkauft. Es wurde in Hollywood nicht als vorgetäuschte Geschichte verkauft, sondern in den Mainstream-Medien als wahre Geschichte. Sein Erfolg war Dodis Sprungbrett in die Welt der verdeckten Operationen.

Sie wissen vielleicht nicht, dass Dodis Bruder Omar ebenfalls ein Spuk ist, obwohl er den Kopf etwas gesenkt hält. Er produzierte 2015 den Dokumentarfilm „ The Sunshine Maker ’s“, der zwar eine recht späte Werbung für LSD darstellt, aber seinen Platz in der stolzen Linie der jahrzehntelangen Drogenförderung des Geheimdienstes einnimmt.

Es erinnert uns daran, dass der ursprüngliche LSD-Anhänger der 1960er Jahre Augustus Owsley Stanley III war, der angeblich aus einer politischen Familie in Kentucky stammte, aber offensichtlich ein weiterer Adliger war, der die Operation Chaos vorantrieb.

Die Stanleys tauchen in diesen Projekten fast genauso oft auf wie die Cohens. Owsley wurde aus dem Adelsstand gestrichen, aber selbst Steely Dan gab zu, dass er zu dieser Linie gehörte, und nannte ihr Lied über ihn Kid Charlemagne .

Auch hier war es Teil der Operation Chaos und sollte den Modernismus fördern und gleichzeitig echte Kunst aller Art zerstören. Dies ersetzte nicht nur echte Kunst durch eine neue Kunst, die zur Geldwäsche genutzt werden konnte, sondern verdrängte auch alle echten Künstler durch gefälschte aus den Familien. Mit anderen Worten: Die wirklich Talentierten wurden aus ihrem eigenen Bereich vertrieben und durch die talentlosen Kinder der Superreichen ersetzt.

Diese Kinder könnten dann zu Genies befördert werden, indem man ihnen die Aufmerksamkeit schenkt, die sie sich wünschen, und dabei alle Formen des wahren Ausdrucks völlig zerstört. Ohne diese Ausdrucksformen hoffte man, dass jede Chance auf Revolution oder Widerstand zunichte gemacht würde – was so ziemlich der Fall war.

Um die echten Hippies zu stören, gründete Allen 1969 – im selben Jahr wie die gefälschten Manson-Morde – die Synergia Ranch und 1973 das Institute of Ecotechnics. Dies war der Versuch, die Umwelt- und Kunstbewegungen der 1960er Jahre zu kapern und abzulenken und ernsthafte Progressive anzuziehen und sie dann auf subtile Weise auf unwirksame Wege zu lenken. Es war ein weiteres Disempowerment-Projekt, das sich als Empowerment-Projekt ausgab.

Allen stand auch hinter dem lächerlichen Biosphere-Projekt, einem 250-Millionen-Dollar-Projekt zur Rettung der Erde durch den Bau einer großen Plastikkuppel auf ihr und der Schaffung eines geschlossenen Systems. Der Hauptpunkt des Projekts bestand darin, Angst zu erzeugen: Der Grund, warum wir dies tun mussten, wurde uns gesagt, sei, dass das natürliche System der Erde zu Ende ginge, entweder aufgrund eines unvermeidlichen Atomkriegs, einer Überbevölkerung oder einer Systemverschlechterung.

Das gleiche Angstprojekt, das der falsche Hawking letztes Jahr vor seinem vorgetäuschten Tod noch verkaufte. Diese Befürchtung ermöglichte eine generelle Erhöhung der Besteuerung, einschließlich der Besteuerung gefälschter NASA- und SpaceX-Projekte zur Kolonisierung und Erforschung des Weltraums.

Jedenfalls ist Omar Fayed zu ihm gestoßen. Er treibt diese abscheulichen Projekte voran. Aber kommen wir zurück zu Dianas Tod. Die Tatsache, dass es sich um eine Fiktion handelte, würde auch das schlechte Verhalten der königlichen Familie nach dem Tod erklären. Will und Harry schienen nie so verstört zu sein, oder? Und natürlich sah Charles immer so aus, als ob es ihm egal wäre. Die Königin konnte ihre Freude kaum verbergen.

Das liegt daran, dass die ganze Sache erfunden wurde, um Diana ein für alle Mal loszuwerden. Sie hatten sich bereits ein Jahr zuvor hässlich und peinlich scheiden lassen, und das hatte nicht viel gebracht, außer alles nur noch schlimmer zu machen. Schlimmer noch, weil sich alle auf Dianas Seite stellten. Mit „sie loswerden“ meine ich also, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit von ihr abzuwenden, nicht, sie zu töten.

Die Königin, die einst selbst eine Schönheit gewesen war, konnte es nicht ertragen, von dieser jüngeren und hübscheren Frau in den Schatten gestellt zu werden, besonders als klar wurde, dass Diana Charles nicht ausstehen konnte und die Ehe weiterhin lächerlich machen würde. Ein vorgetäuschter Tod würde viele dieser Probleme lösen, da eine tote Frau nicht mehr öffentlich auftreten und interviewt werden kann. Sie kann nicht dafür gefeiert werden, dass sie sich für gute Zwecke einsetzt, und sie schafft es auch nicht, die Papiere für ihre Affären zu verdienen.

Ein weiterer Beweis in dieser Richtung ist die seltsame Methode ihrer „Bestattung“. Sie wurde angeblich allein auf einer Insel mitten in einem See begraben. Ja, das wusste ich bis heute auch nicht. Sehr merkwürdig. Auf dem riesigen Spencer-Anwesen in Althorp, wo ihr Vater, der Earl Spencer, bis 1992 lebte und das ihrem Bruder, dem jetzigen Earl, noch immer gehört, errichteten sie ein Denkmal:

Ja, wir sollen glauben, dass sie dort allein begraben ist und nicht auf dem Familiengrab mit den anderen. Kein anderer Spencer ist mitten in diesem See begraben oder war jemals dort begraben.

Uns wird immer gesagt, dass ein vorgetäuschter Tod nicht funktionieren könne, da die Familie einer solchen Trennung nicht zustimmen würde. Will und Harry würden darüber nicht schweigen und verlangen, ihre Mutter zu sehen. Aber niemand scheint zu verstehen, wie einfach es wäre, damit umzugehen. So wie es für den MI6 ein Kinderspiel war, den Tod vorzutäuschen, wäre es auch ein Kinderspiel, wenn die Kinder ihre Mutter sehen würden, wann immer sie wollten.

Diese Menschen leben in riesigen Burgen, umgeben von weitläufigen Grundstücken und hohen Zäunen, erinnern Sie sich? Niemand weiß also, was in Windsor Castle, im Buckingham Palace oder an einem dieser Orte vor sich geht, es sei denn, die Royals möchten, dass sie es wissen. Es ist nicht so, dass Diana ein Problem damit hätte, ein- oder auszusteigen.

Sie fahren sie in einem Auto mit getönten Scheiben rein, oder besser: sie zerhacken sie. Wer wird das klüger sein? Mir wurde gesagt, dass die Bediensteten wegen der Papiere schreien würden. Ja, vielleicht, aber da die Zeitungen es nicht drucken, spielt es keine Rolle. Die Gesellschaft wird streng kontrolliert, und dieser Teil der Gesellschaft wird am meisten kontrolliert. Mir wurde gesagt, dass die Bediensteten vor Ort reden und die Nachricht auf diese Weise bekannt werden würde. Ja, und ich gehe davon aus, dass dies in sehr begrenztem Umfang der Fall ist.

Aber dabei hört es auf, weil es vom Mainstream nie bestätigt wird. Die Gerüchte dürfen sich niemals verbreiten. Es wird viel Geld ausgegeben, sie zu unterdrücken. Eine Aufgabe der Gespenster besteht darin, mit gesprächigen Dienern umzugehen. Es gibt Möglichkeiten, damit umzugehen.

Außerdem ist es ihnen egal, ob ein paar Leute wissen, dass es sich um eine Fälschung handelt. ES IST EGAL . Es ist nicht erforderlich, dass jeder daran glaubt. Es erfordert lediglich, dass die offizielle Geschichte intakt bleibt, denn solange dies der Fall ist, kann Diana nicht wieder auftauchen und wieder in der Zeitung auftauchen. Der Königin ist es egal, ob Diana ihre Kinder besucht. Der Königin ist es egal, ob Diana irgendwo ein ruhiges Leben führt, abseits des Rampenlichts. Ihr geht es nur darum, dass Diana nicht mehr berühmt wird. Sie verlangt, dass Dianas Medienaufmerksamkeit auf Null bleibt, und ein vorgetäuschter Tod erreicht das, wie Sie sehen.

Sie werden sagen, dass Diana nur selbst zu den Medien gehen muss. Aber das würde nicht funktionieren, weil wiederum die Medien kontrolliert werden. Niemand würde die Geschichte drucken . Wenn sie auf Facebook, Twitter oder Youtube geht, leugnen die Behörden einfach ihre Identität und behaupten, es handele sich um eine Betrügerin.

Aber ich gehe davon aus, dass Diana dem trotzdem zugestimmt hat. Sie hatte den Medienrummel wahrscheinlich genauso satt wie die Königin und begrüßte einen Ausweg. Ich vermute, dass sie mit dem zweiten Sohn eines Grafen oder Barons irgendwo im Land verheiratet ist, mit geändertem Namen und einer zweiten Familie. Möglicherweise ist sie jetzt eine Brünette.

Das ist ungefähr alles, was nötig wäre. Die meisten Menschen sind nicht so gut in der Gesichtserkennung; und außerdem neigen die Einheimischen in solchen Fällen dazu, beschützerisch zu sein. Diejenigen, die es wissen, neigen dazu, stolz darauf zu sein, in das Geheimnis eingeweiht zu sein, und würden Diana lieber beschützen, als sie bloßzustellen.

Und wenn irgendein Ortsansässiger anfängt, wirklich Ärger zu machen, ist der MI5 wieder zur Stelle, um dem ein Ende zu setzen. Auch hier ist es ihnen egal, ob Sie es wissen. Ihnen geht es nur darum, dass Sie keinen Ärger machen.

Deshalb werden sie bei diesem Papier nicht zweimal mit der Wimper zucken. Was ein paar unverbundene Menschen wissen, ist für sie bedeutungslos. Wenn ich Ihnen genau sagen würde, wo sie ist, und vorschlagen würde, dass Sie und Tausende andere das Haus stürmen, um sie aus ihren Fesseln der Anonymität zu befreien, würde die CIA wahrscheinlich vor meiner Haustür landen, aber das ist nicht das, was ich tue.

Ich musste nicht über Diana lesen, als sie noch lebte, und ich musste nicht darüber informiert werden, was sie jetzt tut. Es ist mir eigentlich egal. Ich wünschte nur, sie würden den Tod aller Könige und Adligen vortäuschen , damit wir nichts von ihnen und all ihren dummen Philanthropien, Wohltätigkeitsorganisationen, Projekten, Anliegen und anderen Eigenwerbungen – einschließlich ihrer faulen Kunst – hören müssten , ihre faule Wissenschaft und ihre faule Literatur.

Ich schreibe diese Aufsätze nur, weil ich die Wahrheit wissen will. Das Sortieren der Lügen hilft mir, die Welt, in der ich lebe, besser zu verstehen, und es kann auch Ihnen helfen.

Nachtrag 31. August 2022 : Heute hat Greg Reese einen Videobericht bei Infowars veröffentlicht, in dem er den Tod von Diana als real verkauft. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass sein Logo wie eine Eule aussieht und umgekehrte Pyramiden in einer größeren Pyramide enthält?

Die negativen Leerzeichen innerhalb der Rs sind die Augen der Eule. Aber warum wurde er für diese Diana-Geschichte ausgewählt? Nun, sein Name ist Reese. Wen haben wir oben gesehen, den Mann im Auto mit Diana? Trevor Rees-Jones. Rees=Reese. Nur ein Zufall, oder? Nein.

Er versucht, meine Forschung zu beeinflussen, leistet aber sehr schlechte Arbeit. Wenn Sie dieses Papier gelesen haben, werden Sie feststellen, dass alle seine Eröffnungspunkte lediglich meine Theorie bestätigen. Sie alle passen besser zu meiner Theorie als zu seiner eigenen.

Natürlich waren alle Überwachungskameras ausgeschaltet und die Polizei hatte Funkstille usw. angeordnet: Sie vertuschten keinen vorgetäuschten Mord, sie vertuschten einen vorgetäuschten Tod. Ja, das alles war vom MI6 und dem französischen Geheimdienst geplant worden, aber es ging lediglich darum, die Augen von diesem vorgetäuschten Tod abzulenken. Es spielt keine Rolle, wie lange es gedauert hat, sie ins Krankenhaus zu bringen, denn sie war es nie. Sie saß zunächst nicht im Auto und alles war inszeniert.

Kameras wurden beschlagnahmt, um zu verhindern, dass jemand ein Beweisfoto macht. Aus dem gleichen Grund wurde keine forensische Untersuchung durchgeführt: Sie würde auf die Fälschung hinweisen. Und es bestand keine Notwendigkeit, einen Todesfall zu untersuchen, da es keinen gab. Niemand ist gestorben.

Die Notiz, die zehn Jahre später herauskam, war ebenfalls eine Fälschung und vordatiert, damit es so aussah, als hätte Diana das Ereignis genau vorhergesagt:

Mein Mann plant einen Unfall mit meinem Auto. Bremsversagen und schwere Kopfverletzung.

Wirklich? Das ist ein bisschen auf den Kopf gestellt, nicht wahr? Sie hat alles getan, außer uns vom Pariser Tunnel zu erzählen. Wenn sie wirklich von ihrem Mann ermordet worden wäre, hätte er dann nicht die Macht gehabt, diesen Brief „ihrem Butler“ zu verbrennen? Uns wurde gesagt, dass es sechs Jahre lang unterdrückt wurde, also war es bekannt. Der MI6 könnte es also unterdrücken, aber nicht zerstören? Wie soll das gehen?

Beachten Sie, dass die Notiz folgendermaßen beginnt:

Ich sitze heute im Oktober hier an meinem Schreibtisch und sehne mich danach, dass mich jemand umarmt und ermutigt, stark zu sein und meinen Kopf hoch zu halten.

Arme Prinzessin, ganz allein in ihrem großen Palast, ohne jemanden, der sie ermutigt. Aber Moment, das war damals einer der beliebtesten Menschen der Welt, ein Jetsetter mit vielen Freunden und einer riesigen, reichen Familie, sogar von den Royals abgesehen. Und wer schreibt so? Warum sollte sie ihrem eigenen Butler sagen müssen, dass sie im Oktober an ihrem Schreibtisch saß?

Er hat keine Kalender und weiß nicht, wo sein eigenes Frauchen ist? Aus irgendeinem Grund wollten sie offensichtlich nur den Oktober reinbringen, aber das ist extrem umständlich.

Die Notiz wurde später eingefügt, um das alternative „Mordszenario“ oder Tür Nummer zwei zu bestätigen. Man könnte meinen, sie würden diese Verschwörungstheorie unterdrücken, aber der Mainstream tut das nie. Es fördert es tatsächlich, da beide Geschichten die gleiche Hauptgeschichte verkaufen: Sie ist gestorben.

Ich habe Ihnen das zuerst mit dem vorgetäuschten Kennedy-Attentat gezeigt. Sowohl die Mainstream-Geschichte, dass Oswald ihn erschossen hat, als auch alle alternativen Theorien, dass jemand anderes die zentrale Geschichte verkauft hat: Er ist gestorben.

Das ist alles, was ihnen wirklich am Herzen liegt. Es ist ihnen egal, wie Sie denken, dass es gemacht wurde, solange Sie denken, dass es gemacht wurde. All diese Theorien lenken Sie von der zentralen Wahrheit ab: Niemand ist gestorben.

Reese gibt dann zu, dass ein MI6-Agent bei der Untersuchung im Jahr 2007 ausgesagt hat. Natürlich hat er es getan. Aber rate mal was? MI6-Agenten müssen nicht die Wahrheit sagen. Ihre Aufgabe besteht darin, Sachen zu erfinden und die Gleichaltrigen zu beschützen. Was der MI6 dazu zu sagen hat, ist also weder hier noch da. Dieser MI6-Agent sagte aus, dass er glaubte, der MI6 sei dafür verantwortlich.

Wenn er also die Wahrheit sagte, war er kein besonders guter Agent, oder? Er ließ die Tarnung seiner eigenen Agentur auffliegen. Die Aussage macht nur dann Sinn, wenn er gelogen hat .

Reese erzählt uns, dass sich herausstellte, dass der Fahrer des weißen Fiat Uno, der einer der Paparazzi sein sollte, ebenfalls der MI6 war, was uns glauben lässt, dass dies ein Beweis dafür ist, dass der MI6 es getan hat. Nein, wieder einmal passt es viel besser zu meiner Theorie: Natürlich war er vom MI6 – das waren sie alle .

Alle am Tatort waren MI6 oder der französische Geheimdienst, da sie einen aufsehenerregenden Tod vortäuschten, den größten des Jahrzehnts. Dieser Fiat-Fahrer mit dem angeblichen Namen James Andanson (Vorsicht vor falschem Namen) soll kurz darauf (2012) gestorben sein, und Reese lässt es so klingen, als wäre er beleidigt, weil er zu viel wusste.

Aber es gibt eine einfachere Erklärung: Sie haben auch seinen Tod vorgetäuscht, um ihn aus dem Rampenlicht zu entfernen. Nachdem seine Tarnung aufgeflogen war, war er nutzlos, also musste er neu eingesetzt werden und bekam einen neuen Namen und eine neue Stadt.

Und selbst hier herrscht Verwirrung, denn eine Durchsuchung ergab, dass es an diesem Tag zwei mysteriöse Fahrer gab, die beide an einen weißen Fiat Uno gebunden waren. Im Jahr 2019 behaupten die Autoren in einem Buch mit dem Titel „ Diana: Case Solved“ von Dylan Howard und Colin McLaren, der Fahrer des weißen Fiat Uno sei Le Van Thanh gewesen (Falschnamenwarnung), der vermutlich Vietnamese sei.

Thanh hätte brisante Beweise haben sollen, aber es war ein großer Blindgänger, so etwas wie Jimmy Hoffas Tresorraum. Er hat uns eigentlich nichts erzählt und Howard kam zu dem Schluss, dass er nichts damit zu tun hatte. Bombe, oder?

Beachten Sie auch Howards Namen – oberer Adelsstand, und wir haben sie bereits oben in der Hauptzeitung erwähnt. Es handelt sich um die Earls of Suffolk, die Earls of Nottingham, die Earls of Berkshire, die Earls of Carlisle, die Earls of Effingham und die Dukes of Norfolk, verwandt mit den Stuarts, Cecils, Cavendishes, Leveson-Gowers, Egertons, Drummonds, Stanleys, Tudors, Sutherlands, Lyons, Fitzalans, Maxwells, Hamiltons, Scudamores, Fitzroys, Molyneux, Pagets und . . . die Spencers. Sicher haben Sie das kommen sehen. Denken Sie auch daran, wer das leitete.

Aber es kommt noch besser, denn diese Le Van Thanh-Geschichte hat zufällig ein Update. . . 31. August 2022. Thanh bietet nun an, die Wahrheit zu sagen. . . für eine halbe Million Euro. Halten Sie es für einen Zufall, dass wir am selben Tag ein Update dieser Geschichte aus dem Jahr 2019 und diesen Bericht von Greg Reese haben?

Und der Kaninchenbau geht immer weiter unter. Wenn Sie nach Le Van Thanh suchen, finden Sie einen zweiten , und er hat eine Seite bei Wikipedia. Er ist Radiojournalist und Aktivist sowie Mitglied von Falun Gong. Das muss also doch auch eine Fälschung sein, oder? Ja. Aber das sollten Sie schon wissen:

Könnten sie noch offensichtlicher sein? Jetzt müssen sie nur noch irgendwo einen Phoenix einsetzen. Es wurde 1992 in Deerpark, New York, als Drehscheibe für antichinesische Propaganda gegründet. Das sagt mir, dass der Name Le Van Thanh ein Intel-Name ist, der wahrscheinlich eine Art Insider-Witz enthält. Es gibt noch andere Le Van Thanhs in der vietnamesischen Geschichte, aber ich vermute, dass der Name nur darauf zurückzuführen ist, dass Intel noch einmal an dem Namen Levi herumbastelt. Es könnte sich um eine Vietnamesisierung von Levinson handeln. Ein Leser vermutet, dass es sich um ein Twerk von Leviathan handelt, was auch gut ist.*

Reese erzählt uns, dass das Auto, in dem Diana starb, kürzlich gestohlen, kaputt und repariert worden war und sie nur einen Wachmann hatte. Reese vergisst Ihnen in seinem Video zu sagen, dass der Name des Wachmanns Rees war. Und natürlich war das Auto Schrott: Sie wussten, dass sie es demolieren würden. Das ist auch lustig:

Reese verarbeitet dieses Bild in seinem Bericht und erzählt uns, dass Mohamed Al-Fayed ein Geschäftspartner eines von Oswalds Handlangern war. Aber dieses Bild sprang mir irgendwie ins Auge. Schau genauer hin. Es ist doch neu gestrichen, nicht wahr?

Die Waffe ist eingezogen und Oswalds Pullover wurde komplett neu gemacht. Das Gleiche gilt für die Jacke von Ruby. Warum sollte dieses berühmte Foto neu gemalt werden? Und warum sollte es so schlecht gemacht werden?

Bei Minute 4:50 gerät der Reese-Bericht plötzlich mit einem Knall aus den Fugen, weil Reese uns erzählt, dass der Tod von Diana ein satanisches Ritual war. Das kommt aus dem linken Feld, denn nichts, was Reese uns bis dahin gezeigt hat, führt uns in diese Richtung.

In den nächsten zwei Minuten, bei 6:50, hat Reese völlig die Beine abgeschossen, indem er ohne Übergänge von einer Behauptung zur nächsten gesprungen ist. Er zieht in schneller Folge die Göttin Diana, Isis, 13. August 1313 und Rosemarys Baby herein , aber wir haben keine Ahnung, warum. Nur um uns zu erschrecken, schätze ich. Am Ende hat er Prinz William mit Rosemarys Baby gleichgesetzt.

Dann erzählt er uns, dass der 31. August das Opferdatum der Göttin Diana sei, aber das ist nicht der Fall. Nemoralia ist am 13. August, nicht am 31. Als nächstes lügt er und sagt, dass die Pont de l’Alma , an der Diana starb, nach der Mondgöttin benannt wurde. Das war es nicht.

Es wurde nach dem Alma-Fluss auf der Krim benannt und Alma bedeutet auf Krimtatarisch „Apfel“. Almuqh war ein jemenitischer Mondgott, aber Al-mah war nicht seine Gemahlin. Almah ist auch ein hebräisches Wort, hat aber auch nichts mit Diana zu tun. Damit ist eine junge Frau gemeint, die noch kein Kind geboren hat.

Das ist also ein großer Tiefpunkt für Reese und es sieht mächtig hässlich aus. Mir wurde gesagt, dass Reese dies einer alten Theorie von David Icke entnimmt , die stimmen würde. Da stinkt es.

Ich gebe zu, dass Reese in der Vergangenheit einige gute Berichte verfasst hat, aber genau das bedeutet es, die Opposition zu kontrollieren. Sie sagen Ihrem Publikum in 80 % der Fälle, was es hören möchte, sodass Sie die anderen 20 % drehen können. Anscheinend hat Reese nur auf diese Gelegenheit gewartet.

Ich würde sagen, dass sich Infowars derzeit wirklich entspannt. Dieser Unfall und Tenor des Reese-Berichts folgt direkt auf Jones‘ gefälschten Sandy-Hook-Prozess, in dem er behauptete, alles sei real. Er schuldet ihnen jetzt angeblich 45 Millionen Dollar oder so. Warum ist er also immer noch auf Sendung? Warum wurde er nicht unter Zwangsverwaltung gestellt und sein gesamtes Vermögen beschlagnahmt? Ich schätze, sie geben ihm noch ein paar Monate Zeit, um ihn zu verkaufen.

Nachtrag 6. Februar 2023 : Die Biografie „ Spare “ von Prinz Harry ist erschienen und heizt mein Feuer hier noch weiter an. Ich habe das Buch nicht gelesen, weil es noch als gebundenes Buch vorliegt und ich nicht dafür bezahlen möchte. Aber er gibt zu, dass er lange Zeit geglaubt hatte, seine Mutter sei noch am Leben und versteckte sich.

Das bestätigte er in einem Interview mit Tom Bradby. Er gibt auch zu, dass das, was wir gesehen haben, wahr ist: Niemand in der Familie hat geweint, weder bei der Beerdigung noch zu anderen Zeiten. Seine Kommentare sind ziemlich seltsam und scheinen für viele andere außer mir auf einen vorgetäuschten Tod hinzuweisen.

Dies gilt auch für eine andere Sache, die jedoch erst einige Wochen später bemerkt wurde: Er behauptet, seine Mutter habe ihm zum Geburtstag eine Xbox geschenkt. Ein Problem: Diana starb 1997, vier Jahre bevor die Xbox erfunden wurde.

Wie üblich ist dies nur meine Meinung, basierend auf einer Internetrecherche, die jeder durchführen kann.

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 14.05.2024