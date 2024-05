Numerologie: WEF-Gründer Klaus Schwab tritt (scheinbar) von Exekutivposition zurück (Video)

Teile die Wahrheit!

Die Nachricht, dass Klaus Schwab sich nach mehr als 50 Jahren an der Spitze aus dem Tagesgeschäft des Weltwirtschaftsforums zurückzieht, machte letzte Woche spätabends Schlagzeilen in den sozialen Medien, als die Ankündigung am späten Dienstag, dem 21. Mai 2024, die Medien erreichte. Von Joachim Bartoll

Wie immer haben die kleinen Truther die Situation missverstanden und gedacht, Klaus sei zurückgetreten oder abgesetzt worden, wie in irgendeinem albernen und schwachsinnigen Q-Unsinn (die Q-Tards haben gesagt, Klaus sei in den letzten drei oder vier Jahren unzählige Male abgesetzt worden).

Einige eifrige Truther haben sogar Screenshots von Google-Suchen gepostet, aus denen hervorgeht, dass Børge Brende der „Präsident“ des WEF ist – als ob das ein Beweis dafür wäre, dass Klaus von der Bildfläche verschwunden sei.

Nun, es dauert zwei Sekunden, solche Dinge auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.

Børge Brende ist seit 2017 Präsident des WEF und damit Vorsitzender des Verwaltungsrats. Klaus Schwab ist der Gründer des WEF , der geschäftsführende Vorsitzende, das Regierungsorgan und das Gesicht der Organisation – und nun, im Alter von 86 Jahren, wird er ab Januar 2025 einen Schritt zurücktreten, während das WEF einige Änderungen in seiner Managementstruktur durchführt. (Jesuitenritual auf der Weltbühne: Trump-Kundgebungen in der Bronx)

In seiner Erklärung erklärte das WEF: „ Im Rahmen dieser Transformation durchläuft die Organisation auch eine geplante Weiterentwicklung ihrer Führungsstruktur von einer gründergeführten Organisation zu einer Organisation, in der ein Präsident und ein Vorstand die volle Führungsverantwortung tragen .“

Das bedeutet lediglich, dass der Vorstand, dem Präsident Børge Brende vorstand, in Zukunft wahrscheinlich eine stärker kontrollierende Rolle spielen wird und dass jemand das neue Gesicht nach außen sein wird, da Klaus lediglich einer der Berater im Hintergrund sein wird.

Und das wird nichts ändern, da alle Vorstandsmitglieder handverlesene Personen mit Jesuiten- und WEF-Ausbildung und Verbindungen zu den Freimaurern sind.

Bedenken Sie jetzt, dass Klaus Schwab ein Jesuit ist und dass das WEF, der globalistische Think-Tank, eine Jesuitenorganisation ist; ein Ausläufer der katholischen Kirche, der Elitefamilien und des Jesuitenordens.

Das WEF ist lediglich einer der vielen Tentakel des bösen Saturnkults, der diese Welt beherrscht.

Wir haben beispielsweise viele andere Think-Tanks, die vom jesuitischen Saturnkult und den Elitefamilien kontrolliert werden , wie die Vereinten Nationen, Unicef, die Weltgesundheitsorganisation, die Trilaterale Kommission, die Open Society Foundation, der Atlantic Council, die Bilderberg-Gruppe, das Bloomberg New Economy Forum, der Club of Rome, die Rockefeller-Stiftung, der Council for National Policy, der Council on Foreign Relations, Zeta Betau Thau, The Good Club, die Pilgrims Society, die Hoover Institution, Le Cercle, die National LGBTQ Task Force und fast 50 weitere.

Was das Datum und die Ankündigung vom 21. Mai betrifft, so ging es darum, eine Änderung der „Grundlage“ der Organisation, ihres „Rahmens“, ihres „Regierungs“-Gremiums, ihrer „Autorität“ zu erklären und die Rolle des „Präsidenten“ der Organisation voranzutreiben.

Natürlich war der 21. Mai numerologisch mit 52 Daten verbunden und lag auch genau 52 Tage nach Klaus Schwabs Geburtstag am 30. März.

Das Weltwirtschaftsforum hat seinen Sitz in der Schweiz.

21.05.2024 = 5 + 2+1 + (20) + (24) = 52

Schweiz = 52

Regierung = 52

Stiftung = 52

Rahmen = 52

Autorität = 52

Präsident = 52

Klaus‘ vollständiger Name ist „Klaus Martin Schwab“.

Klaus Martin Schwab = 52

Der 21. Mai ist außerdem mit der Datumsnumerologie 34 versehen, was perfekt zu einer Geschichte über Schwab passt, dem Gründer von „weforum“, der Abkürzung für World Economic Forum.

21.05.2024 = (5) + (21) + 2+0+2+4 = 34

Schwab = 34

Gründer = 34

weforum = 34

WEF = 34

Der 21. Mai hatte auch die Kurzdatum-Numerologie 50. Und die Geschichte handelte vom Jesuitenvorsitzenden Klaus Schwab.

5/21/24 = 5 + 21 + 24 = 50

Vorsitzender = 50

Jesuiten = 50

Der 21. Mai war auch eine Zeitspanne von 7 Wochen und 4 Tagen nach Schwabs Geburtstag, also wie der 74. , und diese Geschichte handelte von der zukünftigen Rolle des „Vorstands“ des WEF.

Schwab ist auch als Gründer des Forums/Treffens in Davos bekannt.

Vorstand = 74

Davos = 74

Obwohl diese Ankündigung von Schwab wie immer von den Zahlen geplant und umgesetzt wurde, wird sie auf der Weltbühne nichts ändern.

Das WEF und all ihre anderen Organisationen und Thinktanks werden weiterhin langsam Strategien, Propaganda und meinungsverändernde Ideen in die Medien und Bildungssysteme auf der ganzen Welt einbringen, um die Massen zu konditionieren und einer Gehirnwäsche zu unterziehen, damit sie jeden Zentimeter unserer Freiheit und Entscheidungsfreiheit im Namen der „Nachhaltigkeit“, der „geschlechtsneutralen Politik“ und der „Umwelt“ aufgeben – die alle auf erfundenen Illusionen wie der Klimakrisen-Falschmeldung und gefälschten Pandemien basieren.

Tatsächlich sind sie bei diesen Versklavungsprogrammen weit voraus und arbeiten hart hinter den Kulissen.

Ich werde darüber in einem weiteren Artikel berichten, den ich für die nächsten Tage geplant habe.

