Obacht! Amerikaner können ihre Gebrauchtwagenkredite nicht mehr zahlen

Im September letzten Jahres erreichte die Anzahl der Subprime-Kreditnehmer, die ihr einst aufgenommenen Fahrzeugdarlehen seit mindestens sechzig Tagen nicht mehr bedient hatten, anteilig auf einen neuen Rekordwert von 6,11 Prozent.

Momentan stellt sich die Frage danach, wann (und auf welchem Niveau) die Gebrauchtwagenpreise in den Vereinigten Staaten ihr Tief erreichen werden. Sollte der Preisabschwung in den nächsten Monaten weiter anhalten, so werden die finanziellen Schmerzen unter Amerikas Fahrzeuginhabern immer größer werden.

Aus Sicht der Federal Reserve Bank brauchen Darlehensnehmer an den Fahrzeugkreditmärkten momentan nicht zu hoffen. Ebenso wenig sendet die Administration von Joseph Robinette Biden irgendwelche Signale aus, die auf Unterstützungsmaßnahmen durch die Washingtoner Regierung hindeuten würden.

Anders als die Studentenkreditmärkte führen die Fahrzeugkreditmärkte im direkten Vergleich ein Stieftochter-Dasein. Aufmerksamkeit wird diesem wichtigen Darlehenssektor wohl erst dann zuteil werden, wenn die Kreditausfälle unter Fahrzeughaltern weiter auf spürbare Weise zunehmen werden.

Ähnlich wie faul werdende Darlehen an den Märkten für Gewerbeimmobilien (CRE / Commercial Real Estate) drohen auch potenziell weiter kletternde Zahlungsausfälle an den Fahrzeugkreditmärkten die amerikanischen Banken in ihren Grundfesten zu bedrohen.

Sahen die Prognosen an den Kreditmärkten zu Jahresbeginn insgesamt sieben Zinssenkungen durch die Federal Reserve Bank im laufenden Jahr vor, so hat sich an diesen Vorhersagen bis zum aktuellen Zeitpunkt rein überhaupt nichts bewahrheitet.

Mittlerweile ist diese einstmals hoch gesteckte Erwartungshaltung unter den Marktakteuren auf nur noch weniger als zwei Zinssenkungen in 2024 zusammengefaltet worden.

Fazit