Pädo-Netzwerk der Illuminati: Das rätselhafte Verschwinden des mexikanischen Supermodels (Video)

Am Morgen des 4. August 2009 waren die Fernsehzuschauer in der mexikanischen Stadt Monterrey schockiert und verwirrt von einem Beitrag in den Lokalnachrichten über einen Vorfall, der sich in der Nacht zuvor vor einem gehobenen Hotel in Monterrey, dem Fiesta Inn, ereignet hatte.

Der Nachrichtenbeitrag zeigt eine sehr verstörte junge Frau, die sehr groß und sehr dünn war und ein zerrissenes T-Shirt mit der Aufschrift „Yum Yum“ trug. Die Frau schimpfte und lief unruhig umher.

Einige Passanten machten Videoaufnahmen, die in den lokalen Morgennachrichten ausgestrahlt wurden. Man muss der spanischen Sprache nicht mächtig sein, um die Verwirrung, Verzweiflung und Enttäuschung dieser jungen Frau zu verstehen.

Hier ist ein Ausschnitt:

Im Folgenden finden Sie eine Abschrift der Aussagen der jungen Frau, die aus der längsten der wenigen verfügbaren Videoaufnahmen stammt. Die junge Frau beginnt:

„Ich wollte meine Freiheit. Monterrey hat mich befreit, aber es hat mich eine Menge Arbeit gekostet. Ich war ein Jahr und vier Monate lang in Mexiko-Stadt. All das begann Mitte 2001. Ich kann mich kaum erinnern. Sie waren jung und mächtig, und sie haben sie getötet. Ich habe an Türen geklopft. Was ich wollte, war meine Freiheit. Ich will meine Freiheit. Carlos Slim wusste davon. Ich will meine Freiheit. Es tut mir in der Seele weh, dass sie ihn weggenommen haben.“

Die Polizei traf daraufhin ein und begann, sich der verzweifelten jungen Frau zu nähern. (Hollywood-Schauspieler und Wikipedia-Mitbegründer: Die pädophile Elite „versucht, den Teufel zu normalisieren“ (Videos))

Sie fuhr fort:

„Lassen Sie mich in Ruhe. Sie haben mich bereits auf die Polizeiwache gebracht, und dort haben sie mir gesagt, dass sie nichts wissen! Sie haben mich ins Allgemeine Krankenhaus gebracht.“

Dann zeigt die Frau auf einen Beamten. Sie schrie weiter:

„Sie! Sie waren dabei! Holen Sie den —! Sie haben Mouriño getötet! Sie haben mir gesagt, wen sie getötet haben? Die Königin von England? Die Königin von Deutschland? Haben sie die Prinzessinnen und Mickey Mouse getötet? Er war es auch! Er war es auch! Was? Hier wird nichts passieren. Die Leute, von denen du kommst, sind verrückt! Sie haben viele Menschen getötet.

Tod für diese Art von Menschen! Hau ab! Sie haben Menschen gegessen! Das ist ja widerlich! Sie haben Menschen verspeist! Ich habe von nichts gewusst. Von den Morden, ja, aber sie haben Menschen gegessen! Menschen! Sie riechen nach Menschenfleisch!“

Eine stämmige Polizistin mit zurückgekämmten senffarbenen Haaren ging auf die tobende junge Frau zu.

„Sie werden mich nicht mitnehmen, bevor das nicht geklärt ist! Sie haben mich bereits dorthin gebracht! Lassen Sie mich los!“

Die Frau wurde in ein Polizeifahrzeug gedrängt und weggebracht.

Die Nachrichtensprecher identifizierten die junge Frau als Gabriela Rico Jiménez. Als diese Geschichte im Internet auftauchte, gab es eine Vielzahl von Beschreibungen von Gabriela. Amateurjournalisten und Randgruppenforscher hörten von dem Vorfall und wollten weitere Nachforschungen anstellen, um zunächst die Hintergründe dieser mysteriösen, schimpfenden Frau zu erfahren.

Gabriela wurde als mexikanisches Supermodel beschrieben, in der gleichen Liga wie Christy Turlington, Linda Evangelista oder Naomi Campbell. Blogger behaupteten damals, dass Gabriela eine Karriere hatte, die sie auf die Laufstege von Mexiko-Stadt, Paris und New York führte, und dass sie auf dem Titelblatt der mexikanischen Ausgabe der Zeitschrift Cosmopolitan erschienen war.

Eine Internetrecherche im Jahr 2022 liefert keine Beweise dafür, dass Gabriela überhaupt eine Modelkarriere hatte, und moderne Forscher können nicht einmal eine Agentur oder einen Agenten finden, die sie für ihre angeblich zahlreichen Buchungen benutzt hat. In einigen älteren Blogbeiträgen und Artikeln finden sich zwar Verweise, aber die Links sind entweder defekt oder die Seiten wurden inzwischen gelöscht.

Die Geschichte von Gabriela im modernen Internet beginnt seltsamerweise mit ihrem offensichtlichen Zusammenbruch vor dem Hotel in Monterrey. Einige Forscher glauben, dass jede Geschichte, die Gabriela vor dem berühmten Vorfall gehabt haben könnte, aus dem Internet gelöscht wurde.

Seit dem Vorfall im Fiesta Inn haben viele die Bedeutung von Gabrielas Worten analysiert und versucht, einen Zusammenhang herzustellen.

Einige glauben, dass sie einer Art Menschenhandel entkommen ist oder dass sie gefangen gehalten wurde.

Als Supermodel bewegte sich Gabriela möglicherweise in elitären mexikanischen Gesellschaftskreisen, und ihr Leben könnte sich mit dem Leben der Mächtigsten und Berüchtigtsten in Mexiko und darüber hinaus gekreuzt haben.

Sie hat einige beunruhigende Behauptungen aufgestellt und scheint auf viele Punkte gestoßen zu sein, die von Verschwörungstheoretikern und Randgruppenforschern gerne untersucht werden: Die britische Königsfamilie, Disney mit ihrer Anspielung auf Mickey Mouse und Kannibalismus, der von den Eliten praktiziert wird.

Besonders bemerkenswert waren Gabrielas Hinweise auf mächtige Mexikaner. Sie beteuert: „Carlos Slim wusste davon.“ Zum Zeitpunkt dieses offensichtlichen Zusammenbruchs war Carlos Slim der reichste Mann der Welt.

Um die Superreichen ranken sich immer wieder Geschichten, in denen viele verschiedene Dinge behauptet werden. Im Internet kursierte das Gerücht, dass Gabriela möglicherweise einem der Söhne von Carlos Slim nahe stand, und weil sie ihm nahe stand, war sie in viele Insiderinformationen eingeweiht, von denen einige für die Slim-Familie und ihre Geschäftsinteressen kompromittierend gewesen sein könnten. Gabriela erwähnte in ihrer öffentlichen Hetzrede auch den Namen Mouriño.

Juan Camilo Mouriño Terrazo war ein mexikanischer Politiker, der der Partei der Nationalen Aktion (PAN) angehörte und als Innenminister im Kabinett von Präsident Felipe Calderón diente.

Er kam im November 2008 ums Leben, als das kleine Privatflugzeug, mit dem er unterwegs war, unter sehr mysteriösen Umständen in den Berufsverkehr von Mexiko-Stadt stürzte. Bei diesem vermeintlichen Unfall gab es sechzehn Todesopfer: alle neun Personen an Bord des Flugzeugs und sieben Personen am Boden kamen ums Leben. Juan Camilo Mouriño war erst 37 Jahre alt.

Als „starker Mann“ von Präsident Felipe Calderón hatte Sekretär Mouriño eine Regierungskampagne gegen Mexikos mächtige Drogenkartelle geleitet. Wusste Gabriela etwas Wichtiges über diesen mysteriösen Tod?

Einige Tage, nachdem das Lokalfernsehen über Gabrielas Zusammenbruch berichtet hatte und sich der Vorfall im Internet verselbständigt hatte, waren die Ermittler neugierig auf Gabrielas Schicksal. Was geschah mit ihr?

Wir wissen mit Sicherheit, dass sie von der Polizei abgeholt wurde. Einige Wochen nach Gabrielas Verschwinden tauchte im Internet die Aussage eines Mannes auf, der behauptete, das Supermodel auf der örtlichen Polizeiwache gesehen zu haben. Der Mann, ein Anwalt, der zu dieser Zeit einen Klienten besuchte, sagte Folgendes, übersetzt aus dem Spanischen:

„Damals war ich an dem Ort, an den das Mädchen nach seiner Verhaftung gebracht wurde, ich habe dort meine Kanzlei betrieben – ich habe einen Abschluss in Jura – ich erinnere mich noch an ihr Gesicht voller Verzweiflung, Angst und Qual. Als ich vor ihr stand, spürte ich ein sehr schweres und seltsames Gefühl in ihr. Ich sprach sie an und stellte ihr einige Fragen, ob sie wisse, wo sie wohne usw.

Sie sagte mir, dass wir alle bereits tot seien, dass wir alle zu ihnen gehörten, und andere sehr seltsame Dinge… die mich einfach gelähmt haben. Nachdem ich 20 Minuten mit ihr zusammen war, kamen einige große, gut gekleidete Männer. Sie drängten mich praktisch nach draußen. Ich fragte, warum sie das alles taten, wenn sie doch nur ein armes Mädchen mit einer psychischen Störung war.

Ich fragte, wohin sie sie bringen würden. Sie sagten mir, das ginge mich nichts an und es sei nur zu meinem Besten, sie zu verlassen. Als ich wegging, hielten sie mich auf und fragten mich, was sie mir erzählt habe. Ich antwortete nur: „Verrückte Dinge“ und rannte weg. Am nächsten Tag ging ich zu den hohen Beamten des Ministeriums und erzählte ihnen von dem Thema und dass ich Informationen wollte, weil die Familie des Mädchens darum gebeten hatte. Sie haben nur gelacht und gesagt: „Wirklich? Sie existiert nicht, sie hat nie existiert, und Sie arbeiten nicht hier.“

Mir wurde ganz kalt und ich ging. Ich ließ alles stehen und liegen und verließ Monterrey. Ich hatte das Gefühl, dass das, was in jenen Tagen geschah und was das Mädchen sagte, wahr war. So wie es mir möglich war, ließ ich alles stehen und liegen und verließ den Ort. Sie erzählte mir, dass es in Monterrey eine Art Untergrundbasis gibt, in der sie leben und regelmäßig Kinder stehlen, um Essen und andere Dinge zu bekommen.

Aufgrund meines Berufs traue ich mich nicht, meine Begegnung preiszugeben. Ich habe Familie und Kinder, die auf mich angewiesen sind, und aus logischen und rufschädigenden Gründen kann ich das nicht. Ich würde es gerne in alle Winde zerstreuen, aber die Gesellschaft würde mich als verrückt abstempeln, obwohl ich die Spuren des Angriffs trage, mein Rücken immer noch ein wenig schmerzt und es Nächte gibt, in denen ich einfach nicht schlafen kann. Ich habe dasselbe Gefühl, dasselbe Gefühl, als ich sie das erste Mal sah, es ist wie eine Vorahnung.

Ich weiß es zu schätzen, dass du mich nicht für verrückt hältst, weil ich dir das erzähle. Nur ich und diejenigen, die damals bei mir waren, wissen, was passiert ist. Das sind Monster, zumindest derjenige, der mich angegriffen hat, war ein Ungeheuer. Wenn er mich allein angetroffen hätte, hätte er mich getötet.“

Ist diese anonyme Internetquelle seriös? Was geschah wirklich mit Gabriela, nachdem sie von der Polizei festgenommen wurde? Es gibt Hinweise darauf, dass sie in ein psychiatrisches Krankenhaus in Colonia Buenos Aires gebracht wurde.

An dieser Stelle nimmt die Geschichte eine Wendung, zumindest für die englischsprachigen Blogger und Forscher. Die Erwähnung der Worte „Buenos Aires“ hat einige Leute zu der Annahme veranlasst, dass Gabriela in eine Art MK-Ultra- oder Illuminati-Einrichtung in Argentinien gebracht wurde, wo sie „verschwunden“ ist.

Dieser Zweig der Geschichte hat sich zu einer Geschichte mit vielen Kaninchenlöchern entwickelt. Das einzige Problem dabei ist, dass die englischsprachigen Forscher mit dem Wort „Colonia“ im mexikanischen Kontext nicht vertraut waren.

„Colonia“ bezieht sich auf ein Viertel oder einen Bezirk einer Stadt. In Monterrey gibt es ein Viertel namens Buenos Aires, in dem sich eine psychiatrische Klinik befindet. Ein anderer Online-Rechercheur fand eine Frau namens Gabriela Rico Jiménez in einer Klinik in Ciudad Juárez, aber das Foto der Frau in Juárez ist nicht das des fraglichen Supermodels.

Eine andere Online-Theorie besagt, dass Gabriela über die US-Grenze nach Arizona gebracht und auf dem Gelände einer Zementfabrik erschossen wurde, die dem mexikanischen Milliardär Carlos Slim gehört, den Gabriela in ihrem Wutanfall erwähnte.

Es gibt viele weitere Theorien über Gabrielas Verbleib, die inzwischen aus dem Internet verschwunden sind.

Alles an diesem Fall ist bizarr, und nur sehr wenig davon ergibt einen Sinn. War Gabriela lediglich eine berauschte oder psychisch kranke Person ohne Vorgeschichte? Hat sie sich endlich von ihren elitären Herren befreit, die sie kontrolliert haben?

War diese Frau eine wahnhafte Verschwörungstheoretikerin, die unter der Last ihrer Forschungen zusammenbrach? War Gabriela das Opfer eines geheimen Experiments zur Gedankenkontrolle?

Hat dieses junge Supermodel zu viel gewusst und gesehen? Vielleicht werden wir nie alles über das mysteriöse Verschwinden von Gabriela Rico Jiménez erfahren.

…

Quellen: PublicDomain/telegra.ph am 26.05.2024