Es erfolgt ein Blick in die Russische Föderation. Es ist der Chef der russischen VTB Bank, der kürzlich in einer Rede im Rahmen der Konferenz Data Fusion 2024 auf die Dringlichkeit aufmerksam machte, sich komplett vom westlichen Finanzsystem abzuwenden.

Sowohl die Bestrebungen zur Abkehr vom US-Dollar als auch des SWIFT-Systems laufen auf Hochtouren. Parallel hierzu ist es zu einer intensiveren Zusammenarbeit zwischen den beiden unabhängigen Zahlungsabwicklungssystemen der Russischen Föderation und China gekommen.

Einmal mehr drehten sich die Dinge in der durch Andrei Kostin gehaltenen Rede um eine Abkehr vom westlich dominierten Finanzsystem. Der Chef der VTB Bank nahm in diesem Zusammenhang kein Blatt vor den Mund.

Im russischen Bankensystem wird diese Ansicht augenscheinlich geteilt, wenn der Chef der drittgrößten Bank des Landes jetzt in dasselbe Horn bläst. So teilte Andrei Kostin, Chef der VTB Bank, im Rahmen der diesjährigen Konferenz Data Fusion mit, dass die Notwendigkeit zu einer Abkehr sowohl vom US-Dollar- als auch vom SWIFT-System dringender denn je sei.

Die Anstrengungen der russischen Zentralbank seien in diesem Hinblick bereits sehr weit gediehen, wie Andrei Kostin anfügte. Zu einer Ausweitung der Digitalisierung im russischen Finanzbereich rief der Chef der VTB Bank allein schon deshalb auf, weil sein Institut zurzeit an einem Pilotprojekt teilnimmt, das auf eine baldige Emission des digitalen Rubels abzielt.

Vorgesehen ist, den digitalen Rubel in der Zukunft auch in grenzüberschreitenden Zahlungstransaktionen zu nutzen. Russlands Partnernationen sollten auf diese Entwicklung in entsprechender Weise vorbereitet sein, um das Zahlungswesen im jeweils bilateralen Handel nicht nur zu beschleunigen, sondern ebenfalls auszuweiten.

Anders als manch andere Stimmen in der Russischen Föderation lobte Andrei Kostin zudem die Anstrengungen der russischen Zentralbank im Hinblick auf eine Adressierung der durch den Westen gegen das eigene Land verhängten Sanktionen.

Es sei in diesem Zusammenhang vor allem gelungen, den Außenwert des russischen Rubels in Relation zum US-Dollar und anderen westlichen Währungen zu stabilisieren. Kurs nach dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine hatte Joe Biden öffentlich erklärt, dass die gegen Russland verhängten Sanktionen den Rubel in Schutt und Asche befördern werden.

Diese Einschätzung hat sich bis heute nicht bewahrheitet. Vielmehr konterte der russische Staatspräsident Wladimir Putin die westlichen Sanktionen, indem der Rubel auf eine lockere Weise an den Goldpreis gebunden wurde.

Im Jahr 2023 befand sich der Rubel performancetechnisch mit unter den sich in Relation zu anderen Papierwährungen am stärksten entwickelnden Devisen. Der Rubel wertete bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gegenüber dem US-Dollar und dem Euro gar so stark auf, dass die Kreml-Regierung die eigene Zentralbank zum Ergreifen von Maßnahmen im Hinblick auf eine Abwertung der heimischen Währung aufrief.

Russlands Industriesektor nach wie vor enorm abhängig von ausländischen Importen