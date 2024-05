Eine globale Technokratie bereitet die Bevölkerung auf „Krankheit X“, mehr Totalitarismus und Entvölkerung vor

Teile die Wahrheit!

Die pandemische Vogelgrippe, die „Krankheit X“ und der neueste COVID-19-Stamm KP.2 machen Schlagzeilen.

Eine globale Technokratie bereitet die Bevölkerung auf totalitärere Kontrollsysteme, die Normalisierung der Wahlbeeinflussung, eine digitale Zentralbankwährung, kontinuierliche Biowaffenexperimente und vieles Schlimmere vor:

Wie hier:

70 Milchvieharbeiter in Colorado werden auf Symptome überwacht, da die FDA behauptet, dass die Vogelgrippe jeden vierten Amerikaner töten wird

Die bald bevorstehenden Präsidentschaftswahlen werden dieses Mal weitaus schwieriger zu stehlen sein und daher immer drastischere Maßnahmen erfordern, um den Willen der Wähler zu untergraben.

Die vierte Gewalt der US-Regierung – zufälligerweise derselbe Geheimdienst- und Industriekomplex, der direkt für die PSYOP-19-„Pandemie“ und die damit verbundenen langsam tötenden Biowaffen-„Impfstoffe“ verantwortlich war – bereitet sich nun darauf vor, die Wahl zu stören, zu stehlen oder möglicherweise sogar ganz abzusagen.

Von falscher Flagge über Attentate bis hin zu verschiedenen Psyops wie DISEASE-X liegen viele Optionen auf dem Tisch, die gegen We the People und den Rest der Welt eingesetzt werden können.

PSYOP-VOGEL-Grippe wird jetzt versuchsweise für Sommer-Lockdowns eingesetzt:

Niemand wird für die Gain-of-Function-Experimente mit dem Coronavirus zur Verantwortung gezogen, die für COVID-19 und die anhaltende Impfschadenskrise verantwortlich sind. (Griechenland vor „Bevölkerungskollaps“: Agenda 2030 der UN sieht einen Rückgang der Weltbevölkerung vor)

Die Entwicklung von Gain-of-Function-Biowaffen geht weltweit weiter, und obwohl Russland versucht, diese räuberischen Machenschaften in der Ukraine zu stoppen , gibt es in China, Afrika und den USA nur sehr begrenzte juristische und militärische Bemühungen, diese biologischen Bedrohungen auszuschalten. (33 „Eliten“, von denen Sie nicht wussten, dass sie die globale Entvölkerungsagenda vorantreiben)

Globales Verbrechersyndikat arbeitet an neuen Krankheiten, PCR-Tests, Panikkampagnen, Kontrollsystemen und „Heilmitteln“

300x250

Der Bioterrorkomplex, der von den schändlichsten Sekten des US-Verteidigungsministeriums (DoD) und der National Institutes of Health (NIH) gestützt wird, geht unvermindert weiter, mit Plänen zur Schaffung neuer Krankheiten und neuer „Heilmittel“, die den Einzelnen verunglimpfen und die Bevölkerung auf der ganzen Welt auszunutzen, um PCR-Tests als Waffe einzusetzen, um einen räuberischen Impfbetrug zu schützen, der nur von den Machenschaften der Krankheit und der Entwicklung obligatorischer „Heilmittel“ profitiert.

Da es in all diesen Bereichen an Rechenschaftspflicht mangelt, werden die Bevölkerungen eine Zukunft voller Pandemiepropaganda, Massenbildungspsychosen und totalitärer Regierungspolitik ertragen müssen, die die Grundprinzipien der Verfassung, die Wahlintegrität und verschiedene Menschenrechte gefährden.

Im Jahr 2024 planen die Machthaber eine Vogelgrippe-Pandemie oder eine Krankheit X. PCR-Tests wurden bereits eingesetzt, um den Trick zu verkaufen, und die Entwicklung von Impfstoffen hat bereits begonnen.

300x250 boxone

Unternehmen wie Moderna entwickeln bereits mRNA-Plattformen für Vogelgrippe-Antigene, die die Impfschadenskrise verschärfen und die Immunsuppression in der Bevölkerung weiter vorantreiben werden.

Wird es den Regierungen dieses Mal gelingen, die Bevölkerung einzusperren und sie einem falschen Sicherheitsgefühl und dem anhaltenden Chaos wissenschaftlicher und medizinischer Gräueltaten zu unterwerfen?

Wird eine Vogelgrippe-Pandemie dazu genutzt, Menschen zu isolieren, was zu einem Zustrom unkontrollierter Stimmzettel führt, die dazu genutzt werden, staatliche Wahlgesetze zu untergraben und Wahlprozesse zu überfordern?

Werden diese Pläne genutzt, um die Installation diktatorischer Regime fortzusetzen, die diesen totalitären Biosicherheitsstaat nur ermutigen? Welche Narrative werden Big Tech und Konzernmedien vorantreiben, um die Gehirnwäsche von Zivilisten voranzutreiben, ihre jüngste abscheuliche Geschichte der Zensur zu rechtfertigen und die Rechenschaftspflicht für ihre Rolle bei der Förderung von Totalitarismus und Entvölkerungsplänen zu untergraben ?

Der PCR-Schwindel wird zur Zerstörung von Nahrungsquellen eingesetzt, und es wird nach stärker zentralisierten staatlichen „Lösungen“ verlangt

Tod, Zerstörung und Täuschung werden sich von hier aus nur noch vervielfachen. Dies wird deutlich, da die Weltgesundheitsorganisation behauptet, eine Vogelgrippe-Pandemie sei das Ergebnis einer existenziellen Bedrohung namens „Klimawandel“, die durch stärkere Zentralisierung der Regierung und Bevölkerungskontrolle eingedämmt werden müsse.

In diesem Prozess, der Bevölkerung zu gehorchen, versuchen diese globalen Eliten, die Nahrungsmittelversorgung zu zerstören, indem sie dieselben PCR-Tests und Kontaktverfolgungs-Tricks anwenden, die während des Pandämoniums von COVID-19 eingesetzt wurden.

Dieses Mal wird die List bei Vogelschwärmen eingesetzt, um die menschliche Bevölkerung wieder an den Missbrauch und die Entvölkerung zu gewöhnen. Weltweit werden Vogelschwärme gezielt getötet, weil ein PCR-Test ein positives Vogelgrippe-Testergebnis ergab.

Hunderttausende vollkommen gesunder Vögel werden gekeult, um Nahrungsquellen zu eliminieren und Platz für die Zentralisierung chemischer Lebensmittelfabriken, Insektenfabriken , synthetischer Fleischproduktion, mRNA-behandelter, genetisch kontrollierter Nutztiere und Gemüse usw. zu schaffen.

In dieser nächsten Stufe der Täuschung werden die Bevölkerungen weiter zu dem Glauben erzogen, dass sie ihre Autonomie zum Wohle des Kollektivs opfern müssen, sei es durch digitale Währungen der Zentralbanken oder soziale Kreditbewertungssysteme.

Dies erfordert den völligen Abbau der Individualität und der Rolle des Vaters, der Mutter und der Familieneinheit. Darüber hinaus wird es zu einer Beschleunigung des Totalitarismus kommen, was zur Unterdrückung des Gewissens, der Religionsfreiheit und der absoluten Wahrheit führen wird.

Der Schwung der Propaganda zielt darauf ab, die Bevölkerung zu erschöpfen und zu überwältigen, damit sie sich fügen kann – und die Menschheit durch die Zerstörung von Menschenrechten, Gewissen, Traditionen, Werten und Würde in ein transhumanistisches Bild umzuwandeln.

Was wir jetzt erleben, ist Massen-Long-Covid, was für VAIDS nichts weiter als Doppelzüngigkeit ist; Der Tod und die Zerstörung durch die „Impfstoffe“ laufen vor unseren eigenen Augen buchstäblich parabolisch ab, daher würde ein Krankheit-X-Sommer sicherlich sowohl als hervorragende Vertuschung als auch als Eskalation dieses globalen Entvölkerungsprojekts dienen und so ein Anpassung drakonischerer Great-Reset-Maßnahmen ermöglichen.

Sie wollen deinen Tod.

Halten Sie sich NICHT daran.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Top Astrologin bestätigt DUMBs: „Ja, es gibt sie – geheime Untergrundanlagen, in denen schreckliche Dinge passieren!“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 21.05.2024