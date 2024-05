Warum hat der Vatikan genau diesen Moment gewählt, um Bomben-Enthüllungen über UFOs, Außerirdische und „Erscheinungen“ abzuwerfen?

Teile die Wahrheit!

Seit Jahrhunderten hütet der Vatikan sorgfältig ihre wertvollsten Geheimnisse. In den letzten Jahren traf dies insbesondere auf das zu, was sie über UFOs, Außerirdische und die Geheimnisse des Universums wissen. Warum haben sie also genau diesen Moment in der Geschichte gewählt, um öffentlich über diese Dinge zu sprechen?

Die Pressekonferenz im Vatikan am Donnerstag ist das erste Mal seit 1978, dass der Vatikan eine Pressekonferenz über UFOs, Außerirdische und „Erscheinungen“ abhält.

Das ist also eine wirklich große Sache. Es wird berichtet , dass der Vatikan beschlossen hat, neue Richtlinien „zu Außerirdischen und zum Umgang mit möglichen Begegnungen in der Zukunft“ herauszugeben …

Der Vatikan hat angekündigt, dass er morgen eine Pressekonferenz zum Thema „übernatürliche Phänomene“ abhalten wird, in der es um Außerirdische geht und darum, wie er mit möglichen Begegnungen in der Zukunft umgehen wird.

Einer Mitteilung auf der Website des Vatikans zufolge wird die Veranstaltung morgen um 12 Uhr beginnen und drei prominente Mitglieder des Vatikans sein.

Die Veranstaltung soll „die neuen Bestimmungen des Dikasteriums für die Glaubenslehre zur Unterscheidung zwischen Erscheinungen und anderen übernatürlichen Phänomenen vorstellen“ und wird von Kardinal Victor Manuel Fernandex, dem Boten Armando Matteo und Daniela Del Gaudio geleitet.

Nachtrag vom 21. Mai 2024:

Das Dikasterium für die Glaubenslehre, das für die Aufsicht über die Glaubenslehre zuständig ist, hat diese neuen Richtlinien als Gegenmaßnahme gegen die Flut angeblicher wundersamer Ereignisse erlassen, die auf digitalen Plattformen kursieren.

Die Richtlinien sehen ein strengeres Ermittlungsverfahren vor, um die Echtheit solcher Behauptungen sicherzustellen und betrügerische Praktiken zu verhindern, die das Image der Kirche schädigen oder ihre Einheit stören könnten.

Nach den überarbeiteten Richtlinien sind kirchliche Autoritäten, darunter auch Bischöfe, nun verpflichtet, die Zustimmung des Heiligen Stuhls einzuholen, bevor sie öffentliche Erklärungen zu übernatürlichen Ereignissen abgeben.

Diese Maßnahme unterstreicht die Ernsthaftigkeit, mit der die Kirche solche Phänomene betrachtet, und ihr Engagement für die Wahrung der Integrität der Lehre.

Das Dokument betont einen umsichtigen Ansatz und hebt das Potenzial der Ausbeutung durch betrügerische Aktivitäten hervor, die einen göttlichen Ursprung beanspruchen. Der Vatikan befürchtet, dass solche Täuschungen zu Spaltungen, Skandalen und einem Vertrauensverlust in die Institution führen könnten.

Die aktualisierten Richtlinien bedeuten eine Anpassung an die moderne Zeit, in der sich Informationen – und Fehlinformationen – schnell und weit verbreiten können. Die Antwort der Kirche zielt darauf ab, das Bedürfnis nach Offenheit gegenüber den Möglichkeiten des Göttlichen mit einem vernünftigen Bewertungsprozess in Einklang zu bringen.

Während die Kirche diese Veränderungen bewältigt, wird die Wirksamkeit der neuen Richtlinien bei der Bewältigung der Komplexität des Glaubens im digitalen Zeitalter genau überwacht.

Wenn der Vatikan das Bedürfnis verspürt, Leitlinien zum „Umgang mit potenziellen Begegnungen in der Zukunft“ herauszugeben, scheint dies zu implizieren, dass er glaubt, dass es „potenzielle Begegnungen in der Zukunft“ geben wird.

Was wissen sie, was sie uns nicht sagen?

Wahrscheinlich eine Menge.

Das letzte Mal, dass der Vatikan so etwas tat, war im Februar 1978 …

Das letzte Mal, dass das Lehramt des Vatikans im Februar 1978 Normen zur Bewertung angeblicher Erscheinungen und Berichte über übernatürliche Ereignisse erließ.

Damals sagte der Präfekt Kardinal Franjo Seper, die Normen seien notwendig, da sich Nachrichten über angebliche Erscheinungen dank der Massenmedien schnell verbreiteten.

Was hat sich zwischen damals und heute verändert?

Eine Sache, die sich geändert hat, ist, dass der derzeitige Papst offenbar großes Interesse am Thema Außerirdische hat.

In seinen Bemerkungen Ende 2023 schien Papst Franziskus anzudeuten, dass Außerirdische tatsächlich getauft werden könnten …

Allerdings ging Papst Franziskus Ende letzten Jahres auf Außerirdische ein, als er darüber sprach, wie frühe Christen über den Umgang mit „Juden und Nichtjuden“ diskutierten – was er aus irgendeinem Grund mit Außerirdischen verglich.

Er sagte: „Das war undenkbar. Wenn zum Beispiel morgen eine Expedition von Marsmenschen käme und einige von ihnen zu uns kämen, hier … Marsmenschen, nicht wahr? Grün, mit dieser langen Nase und den großen Ohren, so wie Kinder sie malen … Und einer sagt: ‚Aber ich möchte getauft werden!‘ Was würde passieren?“

Er beantwortete seine eigene Frage nicht, fügte aber hinzu: „Es war nie der Dienst der verschlossenen Tür, niemals.“

Er plant also eine „offene Tür“ für die Außerirdischen?

Wie würde das aussehen?

Der Produzent eines neuen Dokumentarfilms mit dem Titel „God Versus Aliens“ scheint zu glauben, dass der Vatikan uns auf den Tag vorbereiten will, an dem die Menschheit endlich Kontakt mit solchen Wesen aufnimmt …

Der Dokumentarfilm „God Versus Aliens“ soll bei den Filmfestspielen von Cannes Premiere haben und die Geheimnisse des Vatikans über UFOs enthüllen.

Der preisgekrönte Filmemacher Mark Christopher Lee sagt, dass die Veröffentlichung neuer Richtlinien zu Erscheinungen durch den Vatikan bedeutet, dass die vollständige Offenlegung der UFO-Phänomene immer näher rückt.

Er sagte: „Der Vatikan untersucht seit Jahrzehnten UFOs und hat sogar einen eigenen Kardinal ernannt, der sich um den Erstkontakt kümmert.“ Aufgrund meiner Forschung glaube ich, dass dieser neue Leitfaden zu Erscheinungen ein Beweis dafür ist, dass sie wissen, dass UFOs mehr als nur physische Raumschiffe aus anderen Welten sind und dass sie eine paranormale Seite haben.“

Was die meisten Menschen nicht wissen, ist, dass der Vatikan seit langem an vorderster Front bei der Suche nach außerirdischem Leben steht.

Das Vatikanische Observatorium in Rom ist sehr gut finanziert, und der Vatikan verfügt auch über eine „Forschungsgruppe“ , die die sehr leistungsstarke Ausrüstung der Universität von Arizona in Tucson nutzt…

Viele Menschen sind überrascht, als sie erfahren, dass es im Vatikan sogar eine Sternwarte gibt. Die Geschichte der Vatikanischen Sternwarte reicht zweieinhalb Jahrhunderte zurück. Im Laufe seiner Geschichte gab es einige Unruhen und mehrere Versuche, dem Licht und anderen Hindernissen zu entgehen, die große Städte wie Rom für die Astronomie darstellen.

Deshalb gründete die Vatikanische Sternwarte vor mehr als einem halben Jahrhundert eine Forschungsgruppe am Steward Observatory der University of Arizona in Tucson, während der Hauptsitz der Vatikanischen Sternwarte in Italien blieb.

Unnötig zu erwähnen, dass der Vatikan uns derzeit nicht alles sagen wird, was er weiß.

Aber ein paar Dinge sind ganz klar geworden.

Erstens glaubt der Vatikan, dass außerirdisches Leben existiert.

Zweitens plant der Vatikan, eine positive Beziehung zu allen „Außerirdischen“ aufzubauen, die Kontakt mit der Menschheit aufnehmen.

Könnte uns das alles auf eine große Täuschung absolut epischen Ausmaßes vorbereiten?

Noch zu Lebzeiten machte der Autor Tom Horn folgende Beobachtung …

Warum der Vatikan in den letzten Jahren diesen sorgfältig geplanten und bewussten Kurs eingeschlagen hat, ist das größere Rätsel, setzt aber sein Wissen über Tatsachen voraus, die dem Großteil der Welt verborgen bleiben und weitreichende und historische Auswirkungen haben könnten.

Es veranschaulicht auch, wie sich Rom wissentlich oder unwissentlich zum Auslöser einer massenhaften Endzeittäuschung über die „Erlösung von oben“ entwickelt hat. Das liegt daran, dass es historisch gesehen ein klares Muster dafür gibt, dass das psychologische Bedürfnis des Menschen nach einem Retter in Zeiten der Not – einer Zeit wie heute – zum Ausdruck kommt, wenn die Menschen in den Himmel blicken, um göttliches Eingreifen zu erwarten.

Es stimmt.

Wenn die Lage schlimm genug wird, wird die Welt nach einem Retter suchen.

Und wenn eine „überlegene Rasse“ auftaucht, die scheinbar alle Antworten hat, werden viele Menschen da draußen sie voll und ganz annehmen.

Seit Jahrzehnten konditionieren uns Bücher, Filme und Fernsehsendungen auf die Erwartung, dass wir eines Tages mit „Außerirdischen“ von einem anderen Planeten interagieren werden.

Vor 100 Jahren hätte jeder solche Reden als Unsinn abgetan, aber jetzt sind wir gut auf die große Täuschung vorbereitet, die irgendwann bevorsteht .

Leider scheint der Vatikan durchaus bereit zu sein, „Außerirdische“ als neue beste Freunde willkommen zu heißen, und das ist äußerst bedauerlich.

…

