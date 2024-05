Teile die Wahrheit!

Während die Welt über die auffällige Abwesenheit von Kate Middleton, der Herzogin von Cambridge, aus der Öffentlichkeit spekuliert, taucht eine erschreckende Verbindung auf – das ominöse Veröffentlichungsdatum ihres neuesten Fotos am 22.3. und die gemunkelte Präsenz der berüchtigten Geheimgesellschaft Skull and Bones .

Machen Sie sich bereit, während wir tief in das Rätsel um Kate Middletons Abwesenheit eintauchen und uns durch Gerüchte über Krankheiten, Familiensolidarität und das rätselhafte Reich der Geheimgesellschaften navigieren.

Im Kaleidoskop der weltweiten Faszination erregen nur wenige Persönlichkeiten so viel Faszination wie die Royals. Unter ihnen ist Kate Middleton mit ihrer Anmut und ihrem Charme seit langem ein Symbol der Eleganz.

Doch während Gerüchte über ihren plötzlichen Rückzug aus der Öffentlichkeit kursieren, senkt sich ein Mantel des Mysteriums über sie, der mit jedem Tag dichter wird. Was verbirgt sich unter diesem Schleier der Geheimhaltung?

Begleiten Sie uns, wenn wir das verworrene Netz der Spekulationen rund um die Abwesenheit der Herzogin entwirren und dem drohenden Schreckgespenst der geheimen Skull and Bones-Gesellschaft gegenübertreten.

Dieses seltsame neue Porträt von Kate Middleton auf dem Cover des Tatler Magazine wird viral!

Es sieht also so aus, als würden wir die Prinzessin nicht so bald wiedersehen. Aber die Öffentlichkeit bekam einen neuen Blick auf sie – auch wenn es etwas schwer zu sagen war. Am Mittwoch veröffentlichte das Tatler -Magazin sein Juli-Cover, das ein Porträt der Prinzessin zeigt, gemalt von der britisch-sambischen Künstlerin Hannah Uzor. (Kate Middleton soll nach einer Überdosis Schlaftabletten im Koma liegen, behauptet ein ehemaliger Mitarbeiter (Videos))

Online-Kommentatoren und eine Handvoll echter Kunstkritiker stellten schnell fest, dass das Porträt Kate überhaupt nicht ähnelt. Der Chef-Kunstkritiker des Daily Telegraph , Alastair Sooke, bezeichnete es als „ungeheuerlich, unerträglich, umwerfend schlecht“. Er führte weiter aus :

Ich habe die letzte Stunde oder so – Zeit, die ich übrigens nie zurückbekommen werde – damit verbracht, Uzors „Bildnis“ zu untersuchen, und noch immer kann ich nicht den geringsten Anflug von Ähnlichkeit zwischen ihm und der Frau erkennen, die es darstellen soll.

Zuerst dachte mein Redakteur, es solle Meghan, Herzogin von Sussex, darstellen; das Grinsen seines Motivs ließ mich zunächst an Anne Robinson denken, die als Vorreiterin von The Weakest Link auftritt.

Gab es seit Menschengedenken ein flacheres, lebloseres Königsporträt? … Unter einem Lego-ähnlichen Helm aus ungeordnetem, eintönig braunem „Haar“ hat diese Prinzessin von Wales so viel Charisma wie eine geschmacklose Figur auf einer Hochzeitstorte.

Was ist hier also genau los?

Der Akt des Verschwindens: Kate Middletons mysteriöses Verschwinden

Es war ein Bild, das tausend Fragen aufwarf – ein heiteres Bild von Kate Middleton, das am ominösen Datum des 22.3. veröffentlicht wurde und einen Sturm der Spekulationen entfachte.

Doch inmitten der Flut von Vermutungen taucht eine beunruhigende Tatsache auf – die auffällige Abwesenheit der Herzogin bei öffentlichen Terminen. Gerüchte über eine Krankheit und über eine vorbeugende Chemotherapie liegen in der Luft und zeichnen das düstere Bild einer Königin in Not.

Doch während die Welt zusieht und wartet, bleibt eine Frage wie ein eindringlicher Refrain im Raum: Welche Kräfte haben sich verschwört, um Kate Middleton vor der Öffentlichkeit zu verbergen?

In den heiligen Hallen des Buckingham Palace schlägt eine Tragödie wie ein Blitz ein und zerstört die Illusion der königlichen Unbesiegbarkeit. Anfang des Jahres hallten Gerüchte über eine niederschmetternde Diagnose durch die Korridore und legten einen Schatten über das Haus Windsor.

Die von Millionen geliebte Herzogin von Cambridge wird mit dem Schreckgespenst des Krebses konfrontiert – einem Feind, der furchterregender ist als jeder königliche Gegner. Und so begibt sich Kate Middleton im Schatten der Geheimhaltung auf eine erschütternde Reise der Behandlung und Genesung, abgeschirmt von den neugierigen Augen der Welt.

Das Band des Blutes inmitten der Not

In Krisenzeiten werden die Bande zu einem Rettungsanker, der die Seele in stürmischen Zeiten verankert. Für Kate Middleton bietet die Umarmung ihrer leiblichen Familie Trost inmitten des Aufruhrs. Umgeben von geliebten Menschen findet sie Kraft in ihrer unerschütterlichen Unterstützung, ein Leuchtfeuer der Hoffnung in den dunkelsten Stunden.

Während sie sich durch das Labyrinth der Behandlung und der Ungewissheit navigiert, steht die Herzogin nicht allein, sondern gestärkt durch die Blutsbande und die Liebe, die über Titel und Kronen hinausgeht.

Skull and Bones: Das finstere Gespenst droht

Doch inmitten der persönlichen Tragödie taucht eine dunklere Geschichte auf – die schattenhafte Präsenz der Geheimgesellschaft Skull and Bones. Gerüchte über geheime Rituale und verborgene Absichten werfen einen Schatten auf die Notlage der Herzogin und werfen beunruhigende Fragen über die Kräfte auf, die die Welt hinter verschlossenen Türen formen. Besteht eine Verbindung zwischen Kate Middletons Krankheit und der rätselhaften Gesellschaft, die Gerüchten zufolge im Verborgenen ihre Fäden zieht?

Während die Spekulationen zunehmen, bleibt die Wahrheit im Dunkeln verborgen, verhüllt durch den Nebel der Geheimhaltung und das Geflüster der Elite.

Damals gab es noch mehr Krebspropaganda (Konditionierung und Normalisierung) mit der erfundenen Geschichte von Kate Middleton, einem weiteren Mitglied der britischen Königsfamilie, bei dem angeblich Krebs diagnostiziert wurde. Das Ganze ist natürlich mit der Krebsdiagnose von König Charles III. inszeniert , die am 5. Februar in den Nachrichten war.

Es geht also nicht um Kate oder Charles, sondern um steigende Krebsraten, und deshalb kamen diese Nachrichten über Kate auch am 44. Jahrestag der Enthüllung der Georgia Guidestones. Und ja, die letzte Regel auf den Guidestones lautete: „Sei kein Krebsgeschwür auf Erden.“

Krebs = 44

Chemo = 44

Töten = 44

Hinrichtung = 44

Völkermord = 44

Georgien = 44

Am 22. März, dem Tag, an dem bekannt gegeben wurde, dass Kate angeblich Krebs habe, waren 47 Tage vergangen, nachdem König Charles Krebs diagnostiziert bekommen hatte. Wie Sie wissen, ist 47 die Zahl der Freimaurerei, die an das 47. Problem des Euklid erinnert, und sie ist auch eine Zahl, die mit Autorität, dem Vatikan und der Regierung in Verbindung gebracht wird.

Viel wichtiger ist jedoch, dass diese Nachricht über die britische Königsfamilie 322 Tage nach der Krönung von König Charles III. am 6. Mai 2023 kam! 322 Tage wie in 3/22 und Order 322, Skull and Bones. Wie hoch sind die Chancen?

Natürlich war der 22. März auch ein perfekter Tag für eine erfundene Geschichte über die britische Königsfamilie, die sich ausschließlich auf Zahlen bezog, denn an diesem Tag waren genau zwei Monate und 22 Tage im Jahr vergangen, also 222 , die Zahl der britischen Königsfamilie.

Britische Königsfamilie = 222

Und als Wortspiel kam der 22. März mit der vollen 69 -Datumsnumerologie, wie im Zeichen des Krebses. Wie clever.

22.03.2024 = 3 + 22 + 20 + 24 = 69

Und warum Kate? Nun, Kate Middleton wurde am 9. Januar geboren und der 22. März kam 74 Tage nach ihrem Geburtstag, am 74. Tag ihres Lebens. Auch hier lässt sich Kate Middleton in der wichtigsten Ziffer auf 74 reduzieren.

Kate Middleton = 74

Heiliges Römisches Reich = 74 (die katholische Kirche und der Jesuitenorden, siehe weiter unten)

London = 74

Außerdem passt ihr Nachname perfekt zu einem freimaurerischen Ritual.

Middleton = 96, 147, 42, 48, 48, 91, 134, 35, 128, 411, 462, 882, 576, 91

Freimaurer = 96, 147, 42, 48, 48, 91, 134, 35, 128, 411, 462, 882, 576, 91

Und ihr letzter öffentlicher Auftritt war am 25. Dezember 2023, 88 Tage nach dem 22. März und dieser Geschichte.

Britische Monarchie = 88

Freimaurerische Rituale = 88

London = 88

Also 88 Tage nach ihrem letzten Auftritt und 74 Tage nach ihrem Geburtstag. Denken Sie daran, das Heilige Römische Reich ist nie untergegangen, es ging in der katholischen Kirche und dem Jesuitenorden auf, mit den Freimaurern als ihren Agenten auf der Weltbühne.

Heiliges Römisches Reich = 88, 74

Fazit: In den Abgrund der Ungewissheit

Im Labyrinth der Intrigen wird die Wahrheit zu einem flüchtigen Gespenst, das am Rande der Wahrnehmung tanzt. Während die Welt Kate Middletons Rückkehr beobachtet und erwartet, vertiefen sich die Schatten und die Geheimnisse vervielfachen sich.

Von Krankheiten bis hin zu Geheimgesellschaften windet und wendet sich die Erzählung wie ein Fluss aus Schatten und lässt sich nicht einfach erklären.

Doch trotz all dieser Ungewissheit bleibt eine Wahrheit unveränderlich – die Widerstandskraft des menschlichen Geistes gegenüber Widrigkeiten. Und wenn wir in den Abgrund der Ungewissheit blicken, sollten wir uns an die unbezwingbare Anmut der Herzogin von Cambridge erinnern, ein Leuchtfeuer der Hoffnung in einer Welt, die in Dunkelheit gehüllt ist.

…

