Von YouTube zensiert: Doku „Junges Blut – Die Fakten hinter der Adrenochrom-Verschwörung“ (Video)

Der Dokumentarfilm „Junges Blut – Die Fakten hinter der Adrenochrom-Verschwörung“ sorgt für Aufregung. Bereits eine Stunde nach Veröffentlichung auf YouTube wurde die Doku vom Kanal entfernt.

Der Film basiert auf der Aussage von Nathalie, „einem Opfer von Gewalt und Zeugin des Menschen-, Organ- und Adrenochromhandels“. Sie erzählt, wie sie von ihrem Vater misshandelt und gezwungen wurde, an den brutalsten satanischen Ritualen, Folterungen und Morden teilzunehmen.

Sie gibt an, dass die Täter auf höchster Ebene sitzen: in der Schweizer Justiz.

Trotz der eiligen Löschaktion sahen den erschütternden Film an nur einem Tag mehr als fünf Millionen Menschen. Was ist Adrenochrom? Werden dafür Kinder gefoltert und ermordet? Die Wahrheit hinter dem Mythos Adrenochrom zeigen wir Ihnen in diesem Report von Frank Schwede

In den Massenmedien ist Adrenochrom nur eine Verschwörungstheorie. Es gibt natürlich auch keine satanischen Rituale, Folterungen und Mord an Kleinkindern und Babys, um den edlen Saft namens Adrenochrom zu gewinnen. Das alles ist bloß eine Verschwörungstheorie – doch hören wir mal, was Augenzeugen dazu sagen.

Satanischer Missbrauch an Kindern gehört zu den letzten großen Tabuthemen, über das man in der Öffentlichkeit besser nicht diskutieren sollte, wenn einem sein Leben lieb ist.

Die Schweizer Kinderärztin Dr. Dorothea Thul hat sich nicht an die Regeln gehalten und die Konsequenzen aus ihrem Handeln am eigenen Leibe zu spüren bekommen, nachdem sie im Internet über ihre Erfahrungen mit rituellen Missbrauchsopfern berichtet hat.

Das, was die Medizinerin zu sagen hat, schockiert, weil ausgerechnet diejenigen, die für Recht und Ordnung sorgen sollen, oft selbst Täter sind und auf der anderen Seite des Gesetzes stehen. Thul sagt:

„Ich habe es allen schriftlich mitgeteilt. Der schlimmste und perverseste Kindesmissbrauch, den ich je in meinem Leben gesehen und beschrieben bekomme habe, von den Opfern selber, die schlimmsten, perversesten Täter waren die Staatsanwälte und Richter selbst.

Ich meine das ernst. Die perversesten Täter, die ich in meinem Leben erlebt habe, waren Staatsanwälte und Richter. Und niemand geht gegen diese Leute vor. Und ihr habt keine Ahnung, was passiert, wenn man als Whistleblower das laut ausspricht. Und ganz besonders schlimm ist das bei rituellen Missbrauchsopfern, bei Kleinkindern und Babys. Die Kinder werden oft unter Drogen gesetzt, bevor die getötet werden.

Und das ist der Punkt, auf den ich hinauswill. Ich habe seit Jahren gesagt, ich habe den begründeten Verdacht, dass wir hier organisierte Kriminalität innerhalb der Justiz haben…“

Die engagierte Berichterstattung hatte ernste Konsequenzen für Dorothea Thul. Ihre Kollegin Dr. Jette Limberg berichtete, dass Thul überfallen und zusammengeschlagen wurde, ihr wurde der Führerschein entzogen und sie wurde in die Psychiatrie eingewiesen. (Das Schweigen brechen: Enthüllungen der schockierenden Dokumentarfilme, die die tief verwurzelte Pädophilie-Epidemie enthüllen (Videos))

Der Preis der Wahrheit

Außerdem wurde laut Kla-TV gegen Dorothea Thul Strafanzeige wegen Beleidigung im Internet erhoben, 2021 wurde sie zu neun Monaten Haft auf Bewährung mit einer Bewährungszeit von drei Jahren verurteilt.

Thul brach noch im Gerichtssaal zusammen. Im April 2023 wurde sie wegen Volksverhetzung in Untersuchungshaft genommen – seither fehlt von ihr jede Spur.

Offenbar hat Dorothea Thul in ein Wespennest gestochen und vieles von dem, was sie sagt, stimmt. Warum sonst ging man so brutal mit der Kinderärztin um. Wäre an den Anschuldigungen nichts dran, hätte man ganz sicher nicht so ein Exempel statuiert.

Kla-TV ist den Anschuldigungen von Dorothea Thul nachgegangen und konnte Überlebende und Zeugen organisierter sexuell-ritueller Gewalt ausfindig machen, die Thuls Anschuldigungen bestätigt haben, dass tatsächlich auch hochrangige Richter, Staatsanwälte, Anwälte und Polizisten in diese abscheulichen Verbrechen verstrickt sind.

Viele sind selbst Täter, andere halten schützend ihre Hand über pädokriminelle Netzwerke. Sie schützen also die Täter und verfolgen stattdessen Zeugen und Whistleblower wie Dorothea Thul, die ihr Wissen nicht länger für sich behalten konnten, weil sie sonst daran ersticken würden.

„Junges Blut“ basiert auf Zeugenaussagen. Das heißt, die Autoren der Dokumentation haben sich die Geschichte nicht aus den Fingern gesogen. Das Zeugen auch mal lügen, kommt vor, doch angesichts dieses heiklen Themas ist das sehr unwahrscheinlich. Welches Motiv hätten sie?

Nachdem die Doku auf YouTube und in den sozialen Netzwerken online ging, dauerte es keine Stunde, und sie war aus dem Netz verschwunden. Immerhin hatten trotz der eiligen Löschaktion mehr als fünf Millionen Zuschauer die Möglichkeit, den Film zu sehen, um sich selbst ein Urteil bilden zu können.

Zumindest in der Schweiz hat die Doku für einigen Wirbel gesorgt, denn es wurde bereits eine Petition veröffentlicht, die eine eingehende Untersuchung der Anschuldigungen fordert.

Auch wenn die Massenmedien versuchen, die Sache unter den Teppich zu kehren, in dem sie behaupten, dass es sich nur um eine Verschwörungstheorie und Falschinformationen handelt, lassen sich nicht mehr so viele Menschen wie früher mit der üblichen Phrasendrescherei abspeisen.

Auch in anderen Ländern, etwa in den USA und Kanada, schlug der Film hohe Welle, dass er sogar der Anbieter Rumble, der üblicherweise nicht zensiert, das Video entfernt hat.

Zensur als Beweis der Wahrheit

Zensur ist immer ein Beweis dafür, dass an einem Thema etwas dran ist, vor allem vor dem Hintergrund der Tatsache, dass YouTube voll ist mit Verschwörungstheorien, die nicht entfernt werden.

Lediglich die Beiträge, die ins Schwarze treffen, etwa Corona und Klimawandel, werden entfernt, weil sie wahre Informationen enthalten, die die Öffentlichkeit nicht erfahren darf.

Auch das Thema Adrenochrom gehört seit langem schon zu den Verschwörungsmythen, wobei man Kritikern durchaus recht geben darf, dass wirklich einiges dafür getan wird, das Thema zu einem Verschwörungsmythos zu machen, was ja letztlich auch so gewollt ist. Allerdings musste Florian Schmidt, Faktenchecker der Austria Presse Agentur (APA) einräumen:

„Wie jede Verschwörungstheorie baut auch diese auf vielen wahren Punkten auf. Es gibt viele ungelöste Fälle von verschwundenen Kindern, es gibt Fälle von Satanismus, Kannibalismus und natürlich auch enorme kriminelle Aktivitäten im Bereich Pädophilie.

Adrenochrom gibt es als Stoffwechselprodukt wirklich, einen Mythenstatus erlangte es als Droge in dem Buch „Fear and Loathing in Las Vegas“. Natürlich gibt es viele Hollywoodstars, die viel Geld investieren, um sich körperlich jung zu halten. Diese Fakten werden dann mit schwer zu widerlegenden Behauptungen ausgeschmückt…“

Warum aber die Mythenstrickerei? Schon zu allen Zeiten wurden dem Blut magische Kräfte zugeschrieben. Es gilt als Träger des Lebens und als Sitz der Seele und auch im Okkultismus spielt Blut eine wichtige Rolle, etwa bei der Tier- und Menschenopferung, bei der Dämonenbeschwörung und zur Erlangung okkulter Kräfte.

Schon der britische Schriftsteller und Okkultist Aleister Crowley, hat erkannt, dass Blut das Leben ist und dass jedes Lebewesen eine Vorratskammer an Energie ist, die sich beim Tod freisetzt.

Aber, ist das Blut von besonders jungen Menschen dazu in der Lage, den Alterungsprozess stoppen oder zu verzögern? Mediziner arbeiten schon seit Jahrzehnten auf dem Gebiet der Alterungsforschung – vor allem aber beschäftigen sie sich mit der Wirkung der Parabiose, der Blutübertragung.

Häufig schon wurde berichtet, dass Milliardäre sich zur Lebensverlängerung das Blut junger Menschen injizieren lassen. Sogar das renommierte Wissenschaftsmagazin Nature befasste sich schon mit dem prekären Thema und schrieb dazu:

„In den vergangenen paar Jahren hat eine kleine Anzahl an Laboren die Parabiose wiederbelebt, insbesondere im Bereich der Alterungsforschung. Durch die Verbindung des Blutkreislaufs einer alten Maus mit dem einer jungen Maus haben Wissenschaftler einige sehr bemerkenswerte Ergebnisse produziert.

Im Herz, dem Gehirn, den Muskeln und in fast jedem Organ neues Leben eingehaucht. Dies hat die alten Mäuse stärker, schlauer und gesunder gemacht. Es hat sogar dazu geführt, dass ihr Fell glänzender wurde. Jetzt haben diese Labore damit angefangen, die Komponenten des jungen Blutes zu identifizieren, welche für die Veränderungen verantwortlich sind.“

Wie jung müssen die Spender sein, um die bestmögliche Wirkung zu erzielen? Auch dazu hat Nature einen Beitrag veröffentlicht, der sich zwar auf Experimenten mit Mäusen bezieht, allerdings lässt sich daraus sehr leicht errechnen, dass die Spender sehr jung sein müssen. Nature schreibt:

„Clive McCay, ein Biochemiker und Gerontologe an der Cornwell Universität in Ithaca, New York, war der Erste, der die Parabiose auf Studien zur Alterung anwendete. Im Jahr 1956 brachte sein Team 69 Rattenpaare zusammen; fast alle unterschiedlichen Alters. Unter den verbundenen Ratten waren eine1, 5 Monate alte und eine 16 Monate alte- das Äquivalent eines 5–jährigen Menschen zu einem 47– jährigen. Das Experiment war unschön.“

Überraschenderweise legte am 11. Februar 2020 sogar das ZDF im Rahmen von „Leschs Kosmos“ mit einem TV-Beitrag („Wie sich die Lebensuhr manipulieren lässt“) zum Thema „junges Blut“ nach.

Darin wurden ebenfalls die zuvor beschriebenen Mäuse-Experimente erwähnt: „Die Forscher vermuten, dass Proteine im Blutplasma den Verjüngungseffekt auslösen. Sie stellten fest, dass die Proteine Thrombospondin-4 und SPARCL1 die Vernetzung von Nervenzellen aktivieren und sich auch mehr neue Nervenzellen bilden.“ Und weiter: „Im menschlichen Blut haben Forscher bereits weitere Proteine identifiziert, die beim Altern eine Rolle spielen. Sie hoffen, mit den Proteinen aus jungem Blutplasma ein wirksames Mittel gegen Alzheimer zu finden. Doch Blut pauschal als Jugendelixier einzusetzen – davor warnen Wissenschaftler.

Auch in der Wissenschaft wird „junges Blut“ längst schon thematisiert. Selbst im Mainstream wird darüber berichtet. So heißt es etwa in der ARD-Dokumentation (Die Story im Ersten) „Für immer jung“ vom 30. August 2020: „Tatsächlich ist Blut ein ganz besonderer Saft. Einige Forscher glauben, die Jungbrunnenessenz im Blut identifiziert zu haben. Junges Blut gilt als DAS Verjüngungselixier.“ Also doch keine krude Verschwörungstheorie?

In diesem Zusammenhang wird die aufsehenerregende Entdeckung des Hirnforschers Tony Wyss-Coray angeführt. Der Professor für Neurologie, der Alzheimer heilen will, strebt eine Verjüngung des menschlichen Gehirns durch „junges“ Blut an. Laut Wyss-Corey funktioniert das bereits bei Mäusen, wie er in Experimenten bewiesen hat. Dazu nähte er alte und junge Mäuse zusammen und verknüpfte ihre Blutkreisläufe, was zu einer Verbindung der Blutgefäße und einem Blutaustausch führte (Parabiose). Nach einer gewissen Zeit trennte der Hirnforscher die Nager wieder voneinander.

Dabei stellte er fest, dass das jugendliche Blut in den Adern der alten Mäuse ihre Muskeln straffer und ihr Herz kräftiger werden ließ. Ob braune oder weiße Mäuse – sie alle wirkten nach den Experimenten verjüngt. Das junge Blut machte ihre Organe leistungsfähiger, sogar das Gehirn. In Labyrinth-Tests irrte beispielsweise eine altersschwache Maus zunächst minutenlang herum. Nachdem sie junges Blut bekam, fand sie jedoch sofort das Futterloch.

Wyss-Corey erklärte dazu, dass wenn man sich die Gehirne dieser Mäuse anschaue, sei festzustellen, dass diese „weniger Entzündungen und mehr Stammzellen“ besitzen, damit „mehr neuronale Aktivität“ aufweisen und allgemein wie „jüngere Gehirne“ aussehen würden. Kurzum: „Alte“ Mäuse wurden mit „jungem“ Blut „verjüngt.“ Demzufolge sollen vom Alter erschöpfte Zellen ihre Jugendlichkeit mit „jungem Blut“ wiederfinden. Denn in jenem befinden sich Substanzen, die die Stammzellen vital halten. Im alten Blut wiederum kreisen Stoffe, die sie stilllegen. So die offensichtlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse.

Auch eine Studie von Irina und Michael Conboy an der University of California in Berkeley stellte 2016 fest, dass die Muskeln alter Mäuse mit jungem Blut fast sofort Anzeichen einer Verbesserung aufwiesen, während ihre Gehirnzellen beinahe keine Veränderung zeigten.

Dagegen war das Schicksal der jungen Mäuse jedoch problematisch und besorgniserregend: Ihre Leber- und Gehirnzellen verschlechterten sich und zeigten Symptome einer Entzündung. Die Conboys kamen zu dem Schluss, dass Parabiose eine katastrophale Immunantwort riskiere, wenn sich Blut und Gewebe gegenseitig abstoßen würden. Für Menschen wären solche Transfusionen ziemlich riskant.

Gibt es genug junge Spender?

Freiwillige Spender für den kostbaren Lebenssaft zu finden, dürfte unter Kleinkindern wohl extrem schwierig sein. Welche Eltern erklären sich dazu bereit, die Seele ihres Kindes zu verkaufen?

Für Kinder dürfte eine derartige Prozedere ein traumatisches Erlebnis sein, das auf legalem Weg in einem Krankenhaus oder einer Arztpraxis kaum möglich sein wird, höchstens in einer illegalen Hinterhofpraxis.

Die Parabiose-Forschung ist ethisch fragwürdig, schließlich geht es hier um das Wohl von Kindern und Jugendlichen, an denen ein Aderlass vorgenommen werden soll.

Allein schon die Tatsache, dass die Parabiose-Forschung ursprünglich vom geheimen Office of Naval Research in enger Zusammenarbeit mit der Rockefeller Foundation durchgeführt wurde, gibt zu denken.

Das jedenfalls geht so aus McCays Arbeiten hervor, wobei zu betonen sei, dass die Rockefeller Dynastie hier ihre Finger im Spiel hat, die die Alterungsforschung schon seit 1936 finanziert und vorantreibt.

Es ist zu vermuten, dass die Experimente in geheimen Laboren schon weit über die Testreihen an Tieren hinausgehen, um entsprechende Mittel wie Adrenochrom zu entwickeln. Das geht unter anderem aus einem Bericht von Vox hervor:

„Es gibt weitverbreitete Gerüchte in Silion Valley, wo die Wissenschaft der Lebensverlängerung eine populäre Obsession ist, dass eine Reihe wohlhabender Leute aus der Technikwelt mit dem Praktizieren von Parabiose begonnen haben und dafür zehntausende Dollar für die Eingriffe und das Blut junger Menschen ausgeben und diesen Vorgang mehrere Male im Jahr wiederholen.“ .

Ein im US Bundesstaat Kalifornien ansässigen Unternehmen namens Ambrosia bietet mittlerweile sogar offiziell Blutplasma-Transfusionen von einen halben Liter zu einem Preis von 8000 US Dollar an. Das Unternehmen wirbt damit, dass es sich um Plasma von Teenagern handelt.

Allerdings ist nicht bekannt, wie alt die Spender sind und woher sie stammen. Auch die wohl wichtigste Frage bleibt unbeantwortet: ob es überhaupt genügend Spender in dieser Altersklasse gibt. Was ist, wenn nicht?

Werden reiche Kunden und Abnehmer freiwillig auf diesen für sie so überlebenswichtigen Saft verzichten? Wenn nicht, werden dann Kinder und Jugendliche von der Straße geholt, gefoltert und vielleicht sogar getötet?

Kinder und Jugendliche aus der Unterschicht, aus Heimen? In den vergangenen Jahren sind sehr viele Flüchtlingskinder spurlos verschwunden. Gehören aus sie zu den Opfern?

Es gibt nur sehr wenig Investigativ-Journalisten, die dieses Heiße Eisen anpacken, weil sie nicht wissen, ob sie den nächsten Morgen noch erleben werden. Einige haben ihn nicht mehr erlebt.

Sie hatten einen Unfall, wurden erhängt aufgefunden oder starben auf tragische Weise im Feuer in ihrem eigenen Haus, so wie ein schwedischer Journalist, der zusammen mit seiner Familie bei einem Hausbrand ums Leben kam, weil er der Wahrheit zu nahe kam.

Das Schicksal der vermissten Kinder

Wer sich näher mit Adrenochrom beschäftigt, wird feststellen, dass dieses Produkt in erster Linie aus Adrenalin und Noradrenalin besteht. Stammt Adrenochrom tatsächlich aus den Venen von Kindern und Jugendlichen, die dafür durch die Hölle gehen müssen und am Ende sogar noch ihr Leben verlieren, für die ewige Jugend einer Handvoll Millionäre?

Was wir wissen, ist, dass auf der ganzen Welt nahezu jede Minute ein Kind verschwindet. Niemand weiß wohin. Manche Kinder kehren von der Schule nicht heim, andere verschwinden auf dem Spielplatz hinter dem Rücken ihrer Eltern.

Die meisten Kinder tauchen wieder auf, andere bleiben aber für immer weg. Wo sind diese Kinder hin? Sind sie tot und liegen verscharrt in einem Massengrab?

Natürlich steckt nicht hinter jedem Vermisstenfall automatisch ein Verbrechen, doch was ist mit den zahlreichen ungeklärten Fällen, wo jede Spur ins Leere führt? Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kinder Opfer eines Verbrechens wurden, ist hoch.

Die erschütternden Aussagen der Augenzeugen legen den schrecklichen Verdacht nahe, dass das Geschäft mit dem Blut gefolterter Kinder genauso ertragreich ist, wie das Geschäft mit Organen.

Im Organhandel gibt es seit langem schon eine Mafia, die weltweit operiert, um für reiche Spender das passende Organ zu finden. Nur sind die Fakten des Organhandels bereits Mainstream, der Handel mit Kinderblut gilt hingegen noch immer als Verschwörungstheorie, sodass die Täter ungehindert weitermachen können, ohne Angst haben zu müssen, aufzufliegen.

Der Mainstream verschließt noch immer seine Augen vor der brutalen Wahrheit, die die elitäre Gesellschaft hinter einem eisernen Vorhang vor den Augen der Öffentlichkeit zu verbergen versucht, doch dass Blut ihrer Opfer dringt mittlerweile durch alle Ritzen hindurch und wird irgendwann auch die Füße der letzten Leugner.

…

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 10.05.2024