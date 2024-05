Wetter- und Klimadienst Großbritanniens und US-Bundesstaaten bestätigen Chemtrails

Aber was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es sich hier tatsächlich um eine Verschwörung handelt? Und was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass die Mainstream-Medien immer noch versuchen, die Wahrheit darüber zu vertuschen, wer wirklich involviert ist und was wirklich passiert?

Jahrzehntelang behaupteten die Regierung und die Mainstream-Medien, Chemtrails seien eine Verschwörungstheorie und wir sollten nicht glauben, was wir mit eigenen Augen sehen können.

Sogar als Chemtrail-Flugzeuge auf frischer Tat ertappt wurden, als sie ihre Sprühgeräte abschalteten, nachdem sie ihre Ladung abgeliefert hatten, wurde uns gesagt, wir sollten glauben, die verräterischen Chemtrails am Himmel seien nichts weiter als herablassende Spuren.

Sie halten uns wirklich für dumm.

Doch zum Unglück der Mainstream-Medien haben die sogenannten Verschwörungstheoretiker wieder einmal Recht behalten und die Medien sind gezwungen, ihre Falschmeldungen hinzunehmen.

Letzte Woche begannen Forscher der University of Washington vom Deck eines stillgelegten Flugzeugträgers in der Bucht von San Francisco damit, Billionen modifizierter Salzpartikel in die Atmosphäre zu schießen, um das Sonnenlicht daran zu hindern, die Erde zu erreichen.

Wer hat ihnen die Erlaubnis gegeben, die Sonne zu blockieren? Wir, das Volk, waren es sicherlich nicht. Wir wurden nicht einmal konsultiert.

Die Elite hat zugegeben, dass sie dieses unglaublich riskante Chemtrail-Experiment nicht angekündigt hat, um „öffentliche Gegenreaktionen zu vermeiden“.

Mit anderen Worten, dies ist keine Chemtrail-Verschwörungstheorie. Es ist per Definition eine Verschwörung . Die Elite hat sich verschworen , dieses Experiment geheim zu halten.

Einem Bericht der New York Times zufolge beruhte die Geheimhaltung auf der Befürchtung, dass „Kritiker versuchen würden, sie davon abzuhalten“ , wenn die Öffentlichkeit vom gesamten Ausmaß der Vorkommnisse erfuhr .

Das ist eine gewaltige Untertreibung. Wenn die Öffentlichkeit wüsste, was die globale Elite hinter den Kulissen tut, würde sie tatsächlich an Laternenpfählen baumeln.

Wie üblich behandelt die Elite die Menschen wie Versuchskaninchen, weil sie glaubt, sie hätte das gottgegebene Recht, mit unserer Gesundheit und unserem Wohlbefinden zu experimentieren.

Der Scientific American warnt, dass die künstliche Erzeugung einer Wolkendecke „die Wettermuster auf unklare Weise verändern und möglicherweise die Produktivität von Fischerei und Landwirtschaft einschränken könnte“.

Selbst Greenpeace steht dieser Idee skeptisch gegenüber und meint, die Folgen könnten katastrophal sein.

Greg Goldsmith, stellvertretender Dekan für Forschung und Entwicklung an der Chapman University, warnt:

„Die Geschichte hat uns gezeigt, dass es immer sehr schwerwiegende unbeabsichtigte Folgen hat, wenn wir in die Natur eingreifen.“

Kommt das irgendjemandem irgendwie natürlich vor? Nein. Es ist nicht natürlich. Es ist nicht die Natur. Es ist von Anfang bis Ende manipuliert, wird von den Medien vertuscht und dient der Agenda der globalen Elite.

Nichts davon sollte überraschen, wenn man erfährt, dass Bill Gates an dem Projekt beteiligt ist.

Den Mainstream-Medien wurde befohlen, diese Tatsache zu vertuschen, aber Gates war von Anfang an in die Verschwörung zur Blockierung der Sonne ohne öffentliche Konsultation verwickelt.

Gates wandte sich an Armand Neukermans, einen Ingenieur aus dem Silicon Valley, der zuvor bei Xerox an der Entwicklung einer Düse zum Versprühen von Tintenpartikeln für Drucker gearbeitet hatte, und bat ihn, eine Düse in Industriegröße zu entwickeln, um modifizierte Salzaerosole in die Atmosphäre zu versprühen.

Der Ingenieur erhielt von Gates eine Investition von 300.000 US-Dollar, um mit der Entwicklung der Düse zu beginnen. Nach mehreren Fehlstarts war die Technologie letztes Jahr endlich so weit.

Da haben wir es also. Ein Projekt, das mit einer Investition von Bill Gates begann, sprüht nun Chemikalien in die Atmosphäre mit dem Ziel, das Sonnenlicht zu blockieren und so den Klimawandel zu bekämpfen.

Und sie taten es im Geheimen, um öffentliche Reaktionen zu vermeiden.

Natürlich haben sich die Mainstream-Medien nicht dafür entschuldigt, dass sie seit Jahrzehnten Falschmeldungen über Chemtrails verbreiten. Ihr Publikum wurde so erfolgreich einer Gehirnwäsche unterzogen, dass es die Wahrheit nicht einmal hören will.

Laut der BBC, die jahrzehntelang die Existenz von Chemtrails geleugnet hat, sollten Chemtrails im International Cloud Atlas nun offiziell als „neuer Wolkentyp“ anerkannt werden.

Wir dürfen nicht zulassen, dass dies zur neuen Normalität wird.

Und für diejenigen, die sagen „das ist Aluhut-Territorium“: Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass wir über alle nötigen Beweise verfügen, um nachzuweisen, dass die Regierung und die Mainstream-Medien die Öffentlichkeit jahrzehntelang über chemische Wolkenimpfungen belogen haben?

Die Pädagogin und Aktivistin Peggy Hall hat über 50 Jahre alte Dokumente der US-Regierung ausgegraben, aus denen hervorgeht, dass die Regierung zugegeben hat, Wetterereignisse, darunter auch Hurrikane, zu ihrem eigenen Vorteil manipuliert zu haben.

Den Dokumenten zufolge arbeiteten das US-Marineministerium und das US-Luftwaffenministerium sowie General Electric zusammen, um Hurrikane zu manipulieren.

Wenn sie dies vor über 50 Jahren hinter den Kulissen taten , stellen Sie sich vor, was sie jetzt tun.

Die brisante Information brachte Hall in einem von General Electric veröffentlichten Artikel mit dem Titel „ History of Project Cirrus from 1947 to 1952“ ans Licht . Dabei handelte es sich um eine Untersuchung über die Auswirkung von Wolkenpartikeln und Wolkenveränderungen auf Hurrikane.

Warum sollte die Regierung versuchen, das Wetter zu manipulieren?

Laut Hall besteht der Zweck der staatlichen Hurrikan- und Waldbrandmanipulation darin, Angst und Unsicherheit zu schüren und bestimmten Bevölkerungszentren Not zuzufügen. Ziel ist es, mit Hilfe der FEMA und der Bundesregierung die Kontrolle über die Bevölkerung zu gewinnen.

Es stellt sich heraus, dass die Praxis, Wolken mit Silber und Bleiiod zu impfen, nichts Neues ist .

Während des Vietnamkriegs verfolgte das US-Militär die Strategie der Geo-Engineering-Wettermodifikation, um die Versorgungsstraßen auf dem Ho-Chi-Minh-Pfad durch Wolkenimpfungen zu verschlammen, indem es Regen herbeiführte.

Das Programm zur chemischen Wetterbeeinflussung wurde von Thailand aus über Kambodscha, Laos und Vietnam durchgeführt und angeblich vom damaligen Außenminister Henry Kissinger und der CIA gesponsert.

Dann, im Jahr 2017, erfuhr die breite Öffentlichkeit endlich, was die sogenannten „Verschwörungstheoretiker“ schon seit Jahrzehnten wussten.

Wettermanipulation wurde von einer „Verschwörungstheorie“ zur gängigen Realität, als der Kongress seine erste Anhörung zum Thema „Geoengineering“ abhielt. Der Unterausschuss für Umwelt und der Unterausschuss für Energie des US-Repräsentantenhauses diskutierten darüber, wie die Regierung im Geheimen das Wetter kontrolliert.

Und im November 2022 ließ die Biden-Regierung hinter vorgehaltener Hand durchsickern, dass sie gemeinsam mit Bill Gates an einem umstrittenen Plan zur Solar-Geoengineering arbeite .

Pravda TV war eines der wenigen unabhängigen Medienunternehmen, das über die Elitenverschwörung des Geoengineerings berichtete. Und weil wir es wagten, die Wahrheit zu sagen, wurden wir von Faktenprüfern scharf angegangen und von den Mainstream-Medien verspottet.

Ein paar Jahre später kann nun jeder mit eigenen Augen sehen, dass wir recht hatten und die Mainstream-Medien – wie üblich – eine psychologische Operation durchgeführt haben, um die Massen in die Irre zu führen.

…

