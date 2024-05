Die Pyramiden wurden offensichtlich von Aliens gebaut!

Teile die Wahrheit!

Elon Musk hat sich in Tweets mehrmals zu den ägyptischen Pyramiden geäußert. Er schrieb zum Beispiel auf Twitter, dass die „Pyramiden offensichtlich von Aliens“ gebaut wurden. Die neueste Meldung besagt: „Das Alter der Pyramiden ist unglaublich“.

Viele Experten nehmen an, dass die Pyramiden viel älter sind als die Lehrmeinung besagt und mindestens 12.500 Jahre alt sind. Sie würden damit in eine Epoche zurückdatiert, die vor der letzten Eiszeit bestand. Wenn diese These korrekt ist, dann bestand vor der Eiszeit eine globale Zivilisation, die Pyramiden errichtete. Von Jason Mason

Zur Erinnerung: Pyramiden sind keine Grabmäler und wurden auch nicht so geplant. Keine Mumie wurde jemals im Inneren einer Pyramide gefunden. Alle ägyptischen Mumien von Pharaonen wurden im Tal der Könige entdeckt.

Nicht nur der Transport zum Gizeh-Plateau ist unerklärlich, sondern auch wie Granitblöcke mit einem Gewicht von ungefähr 20 Tonnen extrem präzise geschnitten werden konnten, ohne zu zersplittern und dann hoch auf die große Pyramide befördert wurden, um über der Königskammer positioniert zu werden? Rampen, Kräne oder Schlitten aus Holz kämen dafür nicht infrage, weil Bauholz in ausreichenden Mengen ganze Wälder verschlungen hätte, die es an diesem Ort zur Zeit der 4. Dynastie nicht gab.

Auch die Schmieden hätten ständig Holz und Kohle für die Öfen benötigt. Es gab auch viel zu wenig Kupfervorkommen in ganz Ägypten, um den Bau zu erklären.

Das wiederum kann erklären, warum kein einziger altägyptischer Hieroglyphen-Text existiert, der besagt, dass die dynastischen Ägypter die Steinpyramiden gebaut haben. Die große Pyramide besteht aus ungefähr 2,3 Millionen Steinblöcken, die teilweise mit der Präzision von Lasertechnologie geschnitten und dann perfekt zusammengefügt worden sind, sodass nicht einmal ein Blatt Papier dazwischen passt. Wo konnte man Sklaven oder Bauarbeiter finden, die zu so etwas in der Lage gewesen sind? (Altertumsforscher wissen noch immer nicht, wie die Pyramiden gebaut wurden!)

Dieses Bauvorhaben ist einzigartig und moderne Architekten sind mit sämtlicher moderner Technologie nicht in der Lage ihn zu kopieren, weil keine Möglichkeit besteht, die schweren Steinblöcke so exakt zu schneiden, zu transportierten und in so große Höhe zu heben und dort so präzise zu positionieren.

Dabei ist die große Pyramide keine Ausnahme, denn überall auf der Welt findet man uralte Megalithstrukturen. Warum wurden sie oft in Form von Pyramiden errichtet, die immer dieselbe Geometrie besitzen und fast mit der gleichen Technik konstruiert sind?

Es wurden auch Pyramiden vor Küstenlinien gefunden, die heute unter Wasser stehen. Auch das ist ein Hinweis, dass sie vor dem Ende der letzten Eiszeit errichtet worden sind, als der Wasserpegel der Weltmeere noch tiefer lag.

Im Jahr 2001 kursierten zahlreiche Meldungen über eine absolut erstaunliche Entdeckung im Netz. Es handelt sich um eine mysteriöse Unterwasser-Formation vor der Küste von Kuba. Forscher entdeckten dort in einer Tiefe von 600 bis 700 Metern eine ganze antike Stadt, die aus Granitgestein besteht.

Sonarbilder liefern den Beweis, dass dort Pyramiden und Gebilde vorhanden sind, die an eine Sphinx erinnern und sich auf einer Fläche von mehr als zwei Quadratkilometern ausdehnen. Die Entdeckung wurde von den Forschern Pauline Zalitzki und ihrem Ehemann Paul Weinzweig gemacht. Ihr Team entdeckte während einer Mission zufällig diese Formationen aus Pyramiden, die aus massiven und glatten Steinblöcken aus Granit bestehen.

Meeresgeologen waren bestürzt und forderten mehr Analysen und Proben des Materials, bevor weitere Schlüsse gezogen werden sollten. Es bleibt unerklärlich, wie dieser Komplex so tief gesunken sein kann, auf natürliche Weise würde ein solcher Vorgang laut Expertenmeinung gut 50.000 Jahre lang gedauert haben. Es gibt keine anerkannte antike Zivilisation eines solchen Alters.

Daher befinden sich diese Strukturen außerhalb des etablierten historischen Geschichtsbildes. Einige Strukturen dieser Stadt sind ungefähr 400 m lang und 40 m hoch. Es sind eindeutig symmetrische Gebäude, die nicht natürlichen Ursprungs sind. Wissenschaftler in aller Welt haben die Sonarbilder gesehen und keiner schlug vor, dass es sich dabei um eine natürliche geologische Formation handelt.

Diese Entdeckung ist etwas von großem wissenschaftlichem Interesse und sollte längst ausgedehnte seriöse Institutionen dazu veranlasst haben, Expeditionen zu entsenden, um mehr über antike Zivilisationen herauszufinden.

Mythische Vorstellungen von globalen Fluten wurden populär und einige Gelehrte denken an die Beschreibungen von Platon über das versunkene Atlantis. Seit der Entdeckung der Formation sind mehr als 20 Jahre vergangen und keine neuen Analysen oder offiziellen Expeditionen haben seitdem stattgefunden. Die Berichte gerieten seitdem in Vergessenheit oder wurden von der Fachwelt vorsätzlich unterdrückt, weil der Fund aus ihrer Sichtweise tatsächlich nicht mit dem etablierten Geschichtsbild in Einklang zu bringen ist. Warum wird heutzutage nicht mehr darüber berichtet?

Haben wir hier einen Beweis für die Existenz von Atlantis gefunden und gibt es Verbindungen zur Kultur der Pyramidenbauer in Ägypten? Bis zuletzt gab es keine weiteren Untersuchungen und Massenmedien stoppten abrupt die Berichterstattung über diese Situation. Wichtig zu wissen ist, dass Granit in der Region von Kuba oder Yucatán nicht natürlich vorkommt, sondern nur Kalkstein. Granit kann nur in Zentralmexiko gefunden werden, und wurde auch für Pyramiden der Mayas oder Olmeken verwendet. Wobei auch die Zivilisation der Olmeken von zahlreichen Mysterien umgeben ist.

Die Unterwasserstadt von Kuba wurde vielleicht von einer Zivilisation konstruiert, welche jener der Olmeken noch vorausging und durch einen schweren weltweiten Kataklysmus versunken ist.

Paul Weinzweig gab in einem Interview im Jahr 2002 zu bedenken, dass viele signifikante zukünftige Entdeckungen im Bereich der Archäologie in den wenig erforschten Gebieten der Ozeane der Welt stattfinden werden.

Diese Entdeckungen werden dazu dienen, unser Verständnis über das enorme Alter der menschlichen Zivilisation zu erweitern. Seitdem waren eine Reihe weiterer Expeditionen zur versunkenen Stadt geplant, doch wurden durch Blockaden von der kubanischen Regierung verhindert. Welche Geheimnisse verbergen sich dort, die so brisant sind, dass weitere offizielle Erforschungen blockiert werden?

Kritiker sind der Meinung, dass 90 Prozent der wahren Geschichte der Menschheit in der Vergangenheit begraben liegen und die restlichen 10 Prozent von einflussreichen Kreisen geschrieben worden sind, die bestimmte Geheimnisse vor uns zu verbergen versuchen, die beweisen, dass Hochtechnologie in der Antike existierte. Selbst wenn wissenschaftliche Beweise dafür vorhanden sind, werden sie von anderen Experten infrage gestellt, welche diese Beweise einfach von sich weisen. Sie bestehen darauf, dass Angehörige antiker Kulturen über kein fortschrittliches Wissen verfügten.

Dennoch können auch diese skeptischen Gelehrten nach Jahrzehnten an Forschung nicht definitiv beantworten, wie und wann die Pyramiden gebaut wurden. Laut ihrer Vorstellung mangelte es antiken Kulturen an modernen Werkzeugen, inklusive der Erfindung des Rades, obwohl man antike Kunstgegenstände mit Rädern gefunden hat. Noch beeindruckender ist, dass diese Monumente aus der fernen Vergangenheit unserer Welt bis heute überdauert haben. Diese Stabilität zeugt von der Antiquität dieser verlorenen Zivilisation und ihrer Errungenschaften.

Viele Menschen glauben immer noch, dass die ägyptischen Pyramiden von einem Heer aus Sklaven gebaut wurde, zum Beispiel hebräischen Zwangsarbeitern, aber diese Verschwörungstheorie ist längst widerlegt und wird von keinem respektablen Historiker in Betracht gezogen. Die Ausführung der Arbeit kündet davon, dass ausgebildete Facharbeiter für den Bauvorgang zuständig gewesen sind.

Nur auf diese Weise ist die Präzision zu erklären. Eine andere populäre Möglichkeit lautet, dass Außerirdische oder Atlanter beim Bauvorhaben ihre Hände im Spiel hatten. Professor Davidovits ermittelte, dass das jüdisch-christliche Motiv der Geschichte vom Exodus aus Ägypten auf reiner Mythologie beruht, obwohl Technologien wie die Bundeslade vermutlich tatsächlich existiert haben.

Auf jeden Fall waren Sklaven nicht für den Bau der Pyramiden verantwortlich. Man hat weder eine Stadt der Pyramidenbauer finden können, noch ist die dazu notwendige Infrastruktur vorhanden gewesen. Historiker wissen daher nicht, wie viele Arbeiter am Bauvorhaben beteiligt gewesen sein könnten. Es waren wohl relativ wenige.

Was wiederum zu Widersprüchen in der Methode des Transports von Millionen von Steinblöcken führt usw. Demzufolge sind alle gängigen Erklärungsmodelle Mythen oder Unwahrheiten, weil relativ wenig über den Pyramidenbau bekannt ist.

Eine andere Kontroverse betrifft die Entdeckung der sogenannten Pyramiden von Bosnien und beschäftigt seitdem Historiker und Archäologen. Die bosnischen Pyramiden befinden sich im Ort Visoko nordwestlich von Sarajevo.

Dr. Semir Osmanagić, auch bekannt als Sam Osmanagich, ein bosnischer Forscher und Autor sorgte dafür, dass diese Strukturen ab dem Jahr 2005 für internationales Aufsehen sorgen. Er und sein Team denken, dass es sich um echte antike oder prähistorische Bauwerke handelt, die über 25.000 Jahre als sein sollen!

Diese Behauptungen bedeuten, dass menschengemachte Pyramiden schon in der Periode der letzten Eiszeit existiert haben. Wobei das offizielle Alter der ältesten Pyramide in Ägypten lediglich ca. 4.600 Jahre betragen soll.

Daher erklärte Sam Osmanagich im Jahr 2008, dass in Bosnien die ältesten Pyramiden der Welt stehen, und von einer hoch entwickelten Zivilisation stammen, die vor mindestens 12.000 Jahren existiert hat. Anhaltspunkte dafür findet man auch in den Steinkreisen von Göbekli Tepe in der Türkei, deren gleich hohes Alter inzwischen wissenschaftlich bestätigt ist!

Dennoch sind die bosnischen Pyramiden seit ihrer Entdeckung ein kontroverses Thema geblieben, das von Intrigen umwoben ist. Viele Anhänger der Theorien der bosnischen Amateur-Archäologen glauben, dass es sich wirklich um antike Pyramiden handelt.

Die wissenschaftliche Gemeinschaft steht dieser Entdeckung jedoch ablehnend gegenüber. Es kann nämlich auch in diesem Fall nicht beantwortet werden, welche Kultur für ihr Errichtung verantwortlich war. Darum wird jede alternative Interpretation in den Bereich der Pseudo-Archäologie verdrängt. Andere Forscher sagen, es wären lediglich natürliche Hügel oder eine Laune von Mutter Natur.

Doch einige Experten glauben Sam Osmanagich, obwohl die European Association of Archaeologists bereits im Jahr 2006 einen Warnbrief an die bosnische Regierung adressierte, und die Entdeckung als einen grausamen Scherz betitelte!

Osmanagich entgegnete, dass die Pyramide der Sonne in Visoko die größte Pyramide ist und aus einem Beton besteht, der besser ist, als alle modernen Baumaterialien. Außerdem verfügt der Pyramiden-Komplex in Bosnien ähnlich wie viele andere Pyramiden in aller Welt über unterirdische Tunnel und ein ganzes Netzwerk aus Tunneln in der Umgebung.

Dieses Labyrinth wird immer noch mühevoll ausgegraben. Darin wurden ungewöhnliche Artefakte gefunden, etwa Keramikskulpturen mit einem Gewicht von mehreren Tonnen. Diese Tunnel und Gänge wurden vorsätzlich mit Geröll versiegelt und es ist unbekannt, wie das in der Vergangenheit vollbracht wurde. Eine Theorie lautet, dass es sich bei den Bauwerken um antike Energieverstärker handelt, so wie auch bei den ägyptischen Gizeh-Pyramiden. Die erzeugten Energien sollen unter anderem dafür gesorgt haben, die Gesundheit zu verbessern und das Leben zu verlängern.

Diese unerklärlichen Errungenschaften, die von Akademikern fast einstimmig abgelehnt werden, können daher nur von einer Zivilisation geplant und ausgeführt worden sein, die unserer modernen in ihrer Entwicklung voraus gewesen ist.

Sie kannte die natürlichen Energiequellen besser als wir heute und wusste auch um die Eigenschaften von bestimmten Frequenzen auf den menschlichen Körper. Im Grunde ist es ein System zur freien Energiegewinnung, erklärt Osmanagich. Er publizierte auch ein Buch über seine Thesen, aus dem hervorgeht, dass diese Zivilisation oder jene der Maya in Mesoamerika aus dem Weltall bzw. von der Konstellation der Plejaden stammte!

In seinem Buch „The World of the Maya“ schreibt er, dass die Hieroglyphen der Mayas darauf hinweisen, dass ihre Vorfahren nicht von diesem Planeten stammten. Sondern vom Sternsystem der Plejaden, während viele Anhaltspunkte direkt darauf hindeuten, dass Wesen von den Plejaden in der Vergangenheit periodisch unseren Planeten besucht haben. Sie sollen ein menschliches Aussehen und eine Lebensspanne von mehreren tausend Jahren besitzen. Sie waren es auch, die laut Osmanagich vor tausenden von Jahren die fortschrittliche Zivilisation von Atlantis begründet haben.

Können die bosnischen Pyramiden also die Geschichte verändern? Und bezeugen sie vielleicht nicht nur das Werk außerirdischer Besucher, sondern auch ihrer antiken europäischen Nachkommen und deren fortschrittliche Fähigkeiten?

Die von der Mainstream-Wissenschaft ignorierten Belege finden sich in Ausgrabungsberichten, den gefundenen Artefakten und geologischen Analysen. Diese wiederum beweisen, dass an diesem Ort in der Antike menschliche Aktivität stattgefunden hat. Das Problem ist, dass keine Beweise für die Existenz einer solchen Kultur akzeptiert werden, denn wer hatte in Europa vor mehr als 20.000 Jahren Pyramiden errichtet?

Damals soll sich die Welt noch in der Entwicklungsstufe der Steinzeit befunden haben. Alternative Theorien besagen, dass einst die legendäre Zivilisation von Atlantis existierte, deren Errungenschaften den Bau dieser Pyramiden umfasste. Eventuell handelt es sich auch um Hinterlassenschaften von außerirdischen Besuchern. Wenn Pyramiden von Indoeuropäern errichtet worden sind, deren Spuren man auch im antiken Ägypten finden kann, dann ergibt sich wiederum ein gewaltiges Problem für die etablierte Geschichtsschreibung.

Ungeachtet der umstrittenen Natur seiner Behauptungen haben Dr. Osmanagich und sein Forschungsteam viele archäologische Fundstücke an diesem Ort ausgegraben. Die Funde zeigen Steinblöcke mit akribischen geometrischen Formen, unterirdische Gänge und antiquierte Relikte wie Keramik und Geräte. Osmanagich interpretiert diese Funde als Beweis für eine hoch entwickelte antike Gesellschaft, welche die Pyramiden gebaut hat.

Der wichtigste Fund ist eben jener antike Beton und die Betonblöcke auf der Oberfläche der bosnischen Pyramide. Diese Strukturen sind das Produkt von künstlicher Herstellung, besagen Analysen.

Deshalb ist auch naheliegend, dass die gesamte Struktur künstlich angelegt wurde und keine Laune der Natur darstellt. Weitere Forschungen werden im Moment durchgeführt und irgendwann werden wir die wahre Natur dieser Bauwerke kennen. Wenn sie als menschengemacht anerkannt werden, verändert das die Sichtweise auf die Vergangenheit in signifikanter Weise und kann als das Erbe einer verlorenen kaukasischen Hochzivilisation und als Weltkulturerbe eingestuft werden.

Über 50 namhafte Archäologen und Professoren unterstützen die Theorien von Sam Osmanagich, während ein wissenschaftlich-archäologisches Establishment versucht, die Ausgrabungen stoppen zu lassen.

Die bosnischen Pyramiden verfügen nämlich über die Grundvoraussetzungen von menschengemachten Bauwerken. Sie besitzen Geometrie, eine Wissenschaft hinter ihrer Konstruktion, ein hohes Alter und die Bestätigung von menschlicher Aktivität in der Antike durch Materialanalysen. Es liegen die Resultate vor, dass die Betonblöcke bis zu 32.000 Jahre alt sind und zwei bis vier Mal härter als normaler moderner Beton beschaffen sind!

Die Ablagerungen auf den bosnischen Pyramiden der Sonne und des Monds lassen sich am besten dadurch erklären, dass kataklysmische Fluten sie am Ende der letzten Eiszeit hervorgerufen haben.

Quellen: PublicDomain/jason-mason.com am 30.05.2024