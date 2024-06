Teile die Wahrheit!

Bei einem Treffen mit den Außenministern der Europäischen Union (EU) in dieser Woche erklärte der ungarische Außenminister Péter Szijjártó, dass es in der nächsten Phase des Krieges in der Ukraine wahrscheinlich um die Zwangsrekrutierung europäischer Jugendlicher aus weit außerhalb des Kriegsgebiets gelegenen Gebieten zum Kampf gegen Russland gehen werde.

Laut Szijjártó führen eine außergewöhnlich hohe Zahl von Opfern und Probleme in der Ukraine bei der Rekrutierung oder auch nur bei der Beschaffung weiterer Leute für die Kriegsmaschinerie dazu, dass die Globalisten nun auch andere europäische Länder dazu auffordern, ihre Jugend zu opfern.

„Die ukrainischen Opferzahlen werden immer unerträglicher, ukrainische Männer dürfen die Ukraine nicht verlassen und jetzt wollen sie auch europäische Jugendliche in den Krieg ziehen“, wird Szijjártó in einer Presseerklärung zitiert.

„Und da die Eskalation diese Gegend zuerst trifft, kann man das Argument, dass die Soldaten zuerst aus der geografischen Nähe geschickt werden sollten, fast deutlich hören.“

„Das alles bedeutet, dass sie die mitteleuropäische Jugend, darunter auch die ungarische Jugend, mit der europäischen Wehrpflicht in den Krieg schicken wollen.“ (Ehemaliger US-Offizier für Aufklärung: Russlands Sieg über die Ukraine rückt näher)

Ungarn fordert die EU auf, die Hände von unseren Kindern zu lassen

Um es klar zu sagen: Szijjártó sagt, er sei entschieden gegen die Wehrpflicht der EU. Er sagte den Medien und den Regierungen, die diese überwachen, sie müssten ihre „Finger von“ den Mitteleuropäern und der ungarischen Jugend lassen.

„Wir werden nicht zulassen, dass die ungarische Jugend in den Krieg verwickelt wird, denn dies ist nicht unser Krieg“, sagte Szijjártó.

Szijjártó gab nicht bekannt, welche Außenminister oder EU-Mitgliedsstaaten Pläne für eine Wehrpflicht aushecken, doch aus den jüngsten Schlagzeilen wissen wir, dass einige Länder, darunter Frankreich und mehrere baltische Staaten, offen darüber nachdenken.

Das linksgerichtete Establishment in Brüssel hat zudem über den möglichen Versuch gesprochen, eine EU-Militärtruppe aufzubauen, die jederzeit abgerufen werden kann, um den Befehlen der Globalisten Folge zu leisten und auf Abruf Kriege zu führen.

„Ein solcher Vorschlag könnte zu einer möglichen Wehrpflicht führen, die für alle EU-Mitgliedsstaaten gilt“, berichtete RMX.news über die Idee.

Bedenken Sie auch, dass die Wahlen zum Europäischen Parlament bald anstehen. Die Spannungen, die diese Themen hervorrufen, waren beim jüngsten Treffen des Council on Foreign Relations (CFR) in Brüssel spürbar.

Szijjártó war bei der CFR-Versammlung dabei und beschrieb die Stimmung als schlecht, nachdem die EU-Oberhäupter vorgeschlagen hatten, weitere 6,5 Milliarden Euro (etwa 7,02 Milliarden Dollar) an das Regime von Wolodymyr Selenskyj zu überweisen. Szijjártó sagte den Anwesenden, dies sei eine schlechte Idee, da es den Krieg nur noch weiter eskalieren lassen werde.

„Und hier herrschte ein großes Durcheinander“, sagte Szijjártó über die Reaktion, die er auf seinen Vorschlag erhielt.

„Die deutschen, litauischen, irischen, polnischen und anderen Kollegen haben sich in dieser Angelegenheit gegen mich gestellt, aber das konnte unsere Position nicht erschüttern, trotz des Geschrei der kriegsbefürwortenden Politiker Europas.

Sie glauben, wenn sie aus allen Richtungen schreien, werde ich sagen, dass es gut und in Ordnung ist. Sie sollten uns jedoch bereits gut genug kennen, um zu wissen, dass dies nicht passieren wird.“

Falls Sie es verpasst haben: EU-Präsidentin Ursula von der Leyen hat außerdem die Entwicklung einer Art „Impfstoff“ für das Gehirn vorgeschlagen, der die „demokratische“ Struktur der EU vor kritischer Betrachtung „schützen“ soll.

Von der Leyen sagte, sie habe Angst vor der Verbreitung von „Fehlinformationen“ und „Desinformationen“ und wolle deshalb drastische Maßnahmen ergreifen, um die Europäer daran zu hindern, im Internet frei über „sensible“ Themen zu sprechen.

Strack-Zimmermann: 900.000 Reservisten der Bundeswehr aktivieren

Die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann fordert angesichts der Bedrohung durch Russland die Aktivierung von 900.000 Reservisten in Deutschland. Putin trimme sein Volk auf Krieg und bringt es in Stellung gegen den Westen.

Daher müsse Deutschland so schnell wie möglich verteidigungsfähig werden, sagte die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses.

Firmen sollten Reservisten freistellen

Reservisten müssten zunächst registriert werden, so die FDP-Politikerin. Die Bundeswehr habe Soldaten und Soldatinnen, die aus dem aktiven Dienst ausgeschieden seien, über Jahrzehnte nicht mehr erfasst.

Wenn man nur die Hälfte der Reservisten mit ihrer entsprechenden Expertise als Reservisten gewinnen könne, wäre das ein unglaubliches Pfund, sagte sie. Die FDP-Politikerin appellierte an Unternehmen, den Reservisten unter ihren Angestellten eine gewisse Zeit für diese Aufgabe einzuräumen. Auch das sei Teil der Zeitenwende.

Putin könnte „seine Raubzüge fortsetzen“

Russland produziere nur noch Waffen. Es würden Schulbücher gedruckt, die Deutschland als Aggressor darstellen. Grundschulkinder werden an der Waffe ausgebildet. Das sei alles beängstigend, sagte Strack-Zimmermann. „Der russische Angriff gegen uns hat bereits begonnen.“

Pläne zum neuen Wehrpflichtmodell: Pistorius bereitet Schritte zur Wehrpflicht vor

Die Pläne wäre nachvollziehbar, wenn sie nicht im Schatten des Ukrainekrieges ausgearbeitet würden:

Wie »n-tv« und »GMX« berichteten, will der SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius Schritt für Schritt wieder die Wehrpflicht einführen.

Zunächst soll mit der Erfassung der potenziellen Wehrpflichtigen begonnen werden. Dazu sollen alle jungen Männer im wehrpflichtigen Alter Fragebögen ausfüllen.

Experten rechnen damit, dass künftig rund 400.000 Männer jährlich diesen Fragebogen ausfüllen müssen. Ein Teil davon könnte dann eingezogen werden. Zwar habe die Bundeswehr momentan nur Kapazitäten zur Ausbildung von bis zu 7.000 Rekruten pro Jahr. Diese Kapazitäten sollen aber auf bis zu 40.000 pro Jahr ausgebaut werden.

Weitere Details werden noch debattiert. Viele Fragen sind noch unklar. Für viele potenzielle Soldaten dürfte folgende Frage entscheidend sein: Dienen die Wehrpflichten einzig und allein der unmittelbaren Landesverteidigung? Oder sollen sie dann auch wie die Berufs- und Zeitsoldaten im Ausland eingesetzt werden können?

»Wir werden diesen Krieg zu unseren Bedingungen beenden.« Selenskij offenbart bei Rede vor dem Bundestag massiv Realitätsferne

Gestern hatte Selenskij seinen großen Schnorr-, Forderungs- und Bettelauftritt vor dem Bundestag. In seiner Rede offenbarte er massive Realitätsferne und behauptete ernsthaft, »wir werden diesen Krieg zu unseren Bedingungen beenden.« Gleichzeitig verloren seine Soldaten wieder an Boden im Donbas.

Das deutsche Altparteienspektrum breitete Selenskij gestern im Bundestag eine Plattform, um einmal mehr lautstark und lauthals nach noch mehr Waffen, noch mehr Munition, noch mehr Kriegs- und Rüstungsgütern und – vor allem – noch mehr Geld krakeelen zu dürfen.

Selenskij will sich und sein Regime so schnell wie möglich an die finanziell (überwiegend aus dem klammen Geldbeutel der deutschen Steuerzahler) bis zum Rand gefüllten Töpfe der EU führen, daran ließ er in seiner Rede keinen Zweifel.

Und er will so schnell wie möglich in die NATO schlüpfen, um den durch den Einmarsch der ukrainischen Nationalarmee 2014 in seine beiden Nachbarländer vom Zaun gebrochenen Krieg noch weiter zu internationalisieren, expandieren und eskalieren.

Bei seiner Rede zeigte Selenskij erhebliche Realitätsferne. Bezüglich etwaiger Waffenstillstands- oder gar Friedensverhandlungen versteifte er sich in die Behauptung »Wir werden diesen Krieg zu unseren Bedingungen beenden.«

Die Zeit für Kompromisse sei vorbei, so Selenskij. Und: Es dürfe kein Zweifel darüber bestehen, wer »eigentlich gesiegt hat.« Es gehört nicht viel Phantasie dazu, zu dem Schluss zu kommen, dass er damit sich und seine Truppen meint.

Aber: die Faktenlage im Donbas spricht eine ganz andere Sprache. Seit dem Eintritt der regulären russischen Armee in den seit 2014 andauernden Krieg im Donbas im Februar 2022 musste sich die einstige ukrainische Invasionsarmee fast vollständig aus der Region Luhansk zurückziehen, hat zwei Drittel der besetzten Gebiete in der Region Donezk räumen müssen und verlor zudem die südlichen Territorien der Regionen Kherson und Saporischija.

Ganz aktuell gingen zudem weitere Gebiete in der östlichen Region von Kharkov verloren. Auf den strategischen Karten zeigt sich eindeutig, wer »eigentlich gesiegt hat.«

Selenskij ist es NICHT!

..

