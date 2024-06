Countdown zum Kataklysmus

Wir sind dem Undenkbaren näher als je zuvor, aber ich habe festgestellt, dass die Sorge vor einem globalen Krieg in der westlichen Welt auf ein äußerst niedriges Niveau gesunken ist.

Viele Menschen haben einfach eine gute alte Zeit, als hätten sie keine Sorgen auf der Welt, und gleichzeitig ziehen uns die Weltführer auf allen Seiten an den Rand der Zerstörung. Von Michael Snyder

Während des Dritten Weltkriegs könnten mehr Menschen sterben als in allen anderen Kriegen, die jemals in der Menschheitsgeschichte geführt wurden, zusammen.

Leider versucht nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung aktiv, eine solche Katastrophe zu verhindern. Bis der Großteil der Bevölkerung endlich aufwacht, könnte es zu spät sein.

Der Krieg im Nahen Osten spitzt sich seit Monaten zu, und nun scheint es, als stünden wir kurz vor einem kritischen Wendepunkt …

Monatelanger unablässiger Auseinandersetzungen zwischen Israel und der libanesischen militanten Hisbollah führten zu Massenevakuierungen der Zivilbevölkerung und zahlreichen Toten, Verletzten und Zerstörungen.

Die Gewalt hat sich seit Anfang Juni verschärft, begleitet von einer immer hitzigeren Rhetorik. Beide Seiten haben verhindert, dass die gegenseitigen Angriffe zu einem ausgewachsenen Krieg eskalierten, da sie die wahrscheinlichen katastrophalen Folgen erkannten. Die Frage ist, ob diese fragile Eindämmung in Zukunft Bestand haben kann.

Ein US-Beamter, der dazu befragt wurde, sagte, es sei „ein Wunder“, dass es noch nicht zu einem offenen Krieg zwischen Israel und der Hisbollah gekommen sei … (Krieg wird eines der Hauptelemente des „perfekten Sturms“ sein, mit dem wir jetzt konfrontiert sind)

„Die Tatsache, dass es uns gelungen ist, die Front so lange zu halten, ist ein Wunder“, sagte ein hochrangiger US-Beamter und bezog sich dabei auf die Bemühungen der USA, zu verhindern, dass die Angriffe von Israel und der Hisbollah zu einem umfassenden Krieg eskalieren.

„Wir treten in eine sehr gefährliche Phase ein“, sagte ein anderer hochrangiger Beamter der Biden-Regierung. „Etwas könnte ohne Vorwarnung passieren.“

Zu sagen, dass wir in eine sehr gefährliche Zeit eintreten, wäre eine große Untertreibung.

Sobald die israelischen Streitkräfte die Grenze zum Libanon überschreiten, wird es zu einem umfassenden Krieg kommen.

Am Sonntag bestätigte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, dass israelische Truppen für die bevorstehende Konfrontation mit der Hisbollah nach Norden verlegt werden .

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu deutete in einem Fernsehinterview am Sonntag an, dass er beabsichtige, einen Teil der israelischen Streitkräfte an die Nordgrenze zu verlegen, um dort gegen die im Libanon beheimatete Hisbollah zu kämpfen. Wäre der Krieg in Gaza nicht, würde dieser Konflikt womöglich bereits die Aufmerksamkeit der Welt auf sich ziehen.

Auch Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant besucht diese Woche Washington, unter anderem, um mit US-Beamten die Auswirkungen dieser Eskalation zu besprechen.

Ursprünglich ging ich davon aus, dass es im Herbst zu dieser Auseinandersetzung kommen würde.

Es kann aber auch sein, dass es schon etwas früher passiert.

Wir werden sehen.

Auf jeden Fall verspricht die Hisbollah, dass es einen „ungehemmten“ Krieg geben werde , sobald Israel angreift …

Die vom Iran unterstützte Terrorgruppe Hisbollah drohte am Samstagabend damit, „ohne Hemmungen“ einen Krieg gegen Israel zu führen.

In einer Videobotschaft sagte Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah: „Falls dem Libanon ein umfassender Krieg aufgezwungen wird, wird der Widerstand ohne Hemmungen, ohne Regeln und ohne Grenzen kämpfen.“

Der einminütige Clip zeigt dann Aufnahmen verschiedener Orte in Zentralisrael mit den entsprechenden GPS-Koordinaten.

„Wer an einen Krieg gegen uns denkt, wird es bereuen“, endet das Video.

Die Hisbollah verfügt über ein enormes Arsenal hochmoderner Raketen, und ein Vertreter der Biden-Regierung gibt offen zu, dass die Iron-Dome-Batterien im Falle eines umfassenden Krieges wahrscheinlich „überwältigt“ sein werden …

„Wir gehen davon aus, dass zumindest einige „Iron Dome-Batterien“ überfordert sein werden“, sagte ein hochrangiger Verwaltungsbeamter.

Ein israelischer Beamter sagte, dies sei wahrscheinlicher, wenn die Hisbollah einen groß angelegten Angriff hauptsächlich mit Präzisionswaffen durchführen würde, was für das System eine Herausforderung darstellen könnte, sich dagegen zu verteidigen. Die Hisbollah hortet seit Jahren Präzisionswaffen und Raketen aus dem Iran, worüber Israel wiederholt Bedenken geäußert hat.

Darüber hinaus verfügt die Hisbollah über eine Armee von etwa 100.000 Kämpfern und Soldaten aus anderen Teilen des Nahen Ostens strömen bereits in den Südlibanon, um ihre Reihen zu verstärken.

Und wenn es einmal zu einem offenen Krieg zwischen Israel und der Hisbollah kommen sollte, ist es unwahrscheinlich, dass der Iran lange außen vor bleiben wird …

Der ranghöchste US-Militäroffizier warnte am Sonntag, dass bei jeder israelischen Militäroffensive im Libanon das Risiko einer iranischen Reaktion zur Verteidigung der mächtigen dortigen Terrorgruppe Hisbollah bestehe und dass die US-Streitkräfte vor der Herausforderung stünden, Israels Luftabwehrschirm zu verstärken.

General Charles Q. Brown, Vorsitzender des Vereinigten Generalstabs der US-Luftwaffe, sagte, der Iran sei „eher geneigt, die Hisbollah zu unterstützen“ als die Terrorgruppe Hamas im Gazastreifen, „insbesondere, wenn er das Gefühl hätte, dass die Hisbollah einer ernsthaften Bedrohung ausgesetzt ist.“

Wie würde ein verheerender Konflikt zwischen Israel und den vereinten Kräften des Iran und der Hisbollah aussehen?

Und würden die Vereinigten Staaten in einen solchen Konflikt hineingezogen werden?

Die meisten Amerikaner denken über derartige Fragen nicht einmal nach.

Doch in Israel wächst der Konsens darüber, dass eine endgültige Auseinandersetzung unvermeidlich ist. Folgendes stammt aus einem kürzlich erschienenen Leitartikel der Jerusalem Post …

In den letzten Wochen ist klar geworden, dass ein Krieg mit der Hisbollah unvermeidlich ist. Die Frage ist nicht mehr, ob, sondern wann.

Seit dem 8. Oktober, dem Tag nach dem verheerenden Massaker der Hamas, hat die Hisbollah Israel jeden Tag angegriffen und tut dies seitdem jeden Tag. Die Gruppe hat über 5.000 Raketen, Panzerabwehrraketen und mit Sprengstoff beladene Drohnen in Richtung der Nordgrenze abgefeuert und so 60.000 Israelis im Norden aus ihren Häusern vertrieben und sie zu Vertriebenen in ihrem eigenen Land gemacht, ohne dass es ein Enddatum dafür gibt, wann sie nach Hause zurückkehren sollen.

Nach Aussagen hochrangiger israelischer Regierungsvertreter hat der Countdown zu einem möglichen Krieg mit der Hisbollah begonnen. Israelische Regierungsvertreter erklärten, ihnen bliebe keine andere Wahl.

Ich warne schon lange davor , dass die Lage im Nahen Osten noch sehr, sehr schlimm werden wird.

Unterdessen hat uns ein äußerst besorgniserregender Zwischenfall auf der Krim , bei dem US-amerikanische ATACMS-Raketen zum Einsatz kamen, einem direkten militärischen Konflikt mit Russland noch näher gebracht …

Der Kreml machte am Montag die USA direkt für einen Angriff auf die Krim mit amerikanischen ATACMS-Raketen verantwortlich, bei dem mindestens vier Menschen getötet und 151 verletzt wurden. Moskau drohte dem US-Botschafter offiziell mit Vergeltungsschlägen.

Der Krieg in der Ukraine hat die größte Konfrontation zwischen Russland und dem Westen seit der Kubakrise des Jahres 1962 ausgelöst. Russische Regierungsvertreter haben erklärt, der Konflikt trete in seine bislang gefährlichste Eskalationsphase ein.

Doch den USA direkt die Schuld für einen tödlichen Angriff auf die Krim zu geben – die Krim wurde 2014 von Russland annektiert und gilt heute als russisches Territorium, obwohl sie in weiten Teilen der Welt als Teil der Ukraine gilt – geht noch einen Schritt weiter.

Russische Kinder wurden durch Raketen getötet, die wir hergestellt haben, und diese Raketen wurden mit Systemen abgefeuert, die wir bereitgestellt haben. Kremlsprecher Dmitri Peskow warnt, dass dies „Konsequenzen“ für die Vereinigten Staaten haben werde …

Der Kreml hat den USA vorgeworfen, „russische Kinder zu töten“, nachdem die Ukraine mit aus Washington gelieferten Langstreckenraketen die besetzte Krim angegriffen hatte, und angekündigt, dass es „Konsequenzen“ geben werde.

Moskau hat den US-Botschafter einbestellt, um eine formelle Warnung auszusprechen, und Kreml-Sprecher Dmitri Peskow gab eine öffentliche Erklärung heraus, in der er die USA für ihren „barbarischen“ Angriff auf Sewastopol, eine strategische Hafenstadt am Schwarzen Meer, scharf verurteilte.

„Die Beteiligung der USA, die direkte Beteiligung, in deren Folge russische Zivilisten getötet werden, kann nicht ohne Konsequenzen bleiben“, sagte Peskow.

Wie also werden diese „Konsequenzen“ aussehen?

Zu diesem Zeitpunkt wissen wir es nicht.

Hoffentlich werden die Russen nichts allzu Dramatisches tun.

Aber wenn beide Seiten die Lage weiterhin eskalieren lassen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir einen Punkt erreichen, von dem es kein Zurück mehr gibt.

Man kann nur eine gewisse Zeit mit dem Krieg flirten, bevor man sich die Finger verbrennt.

Während des letzten Weltkrieges starben etwa 75 Millionen Menschen.

Wenn wir nicht aufpassen, könnte beim nächsten Mal ein Vielfaches dieser Zahl sterben.

…

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 25.06.2024