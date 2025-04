Musik: „Das Lied hat einen Zauber in sich“: Die okkulte Bedeutung von Lady Gagas „Abracadabra“

Kurz gesagt: Gaga steht einem der beliebtesten Okkultisten der Elite nahe und beteiligt sich aktiv an entsprechenden Aktivitäten. Wie jede echte Okkultistin spielt Gaga in Interviews die Auswirkungen ihres Glaubens herunter und beschönigt sie.

Doch wie diese Website wiederholt betonte, regieren Symbole die Welt. Und ihre Symbolik ist das Äquivalent zu ihrem Schrei: „Ich bin eine Hexe!“ direkt in unsere Ohren.

Alles an Gagas „ Abracadabra“ – vom Liedtext bis zum Musikvideo – ist von tiefer okkulter Symbolik durchdrungen, und das beginnt mit dem Liedtitel.

Wenn die meisten Menschen an ABRACADABRA denken, stellen sie sich einen Bühnenmagier vor, der bei Kindergeburtstagen Hasen aus Zylindern erscheinen lässt. Das Wort hat jedoch alte, mächtige und kabbalistische Wurzeln. Es wird vermutet, dass ABRACADABRA von der hebräischen Phrase „Ich werde erschaffen, während ich spreche“ stammt. Es wird auch angenommen, dass ABRACADABRA eng mit dem mystischen Abraxas verwandt ist, der auf gnostischen Amuletten zu finden ist.

Im Laufe der Geschichte wurde das Wort mit vielen magischen Praktiken in Verbindung gebracht, von der Abwehr von Krankheiten bis zur Beschwörung von Dämonen. In seinem klassischen Werk Dogma und Ritual erklärt der Okkultist Eliphas Levi die kabbalistische Bedeutung des Wortes.

Das magische Dreieck der heidnischen Theosophen war das berühmte ABRACADABRA, dem sie außergewöhnliche Tugenden zuschrieben und das sie wie folgt darstellten:

ABRACADABRA

ABRACADABR

ABRACADAB

ABRACADA

ABRACAD

ABRACA

ABRAC

ABRA

ABR

AB

A

Das isolierte A repräsentiert die Einheit des ersten Prinzips, also des intellektuellen oder aktiven Akteurs. A vereint mit B repräsentiert die Befruchtung der Duade durch die Monade. R ist das Zeichen der Triade, da es hieroglyphisch die Emission darstellt, die aus der Vereinigung der beiden Prinzipien resultiert.

Die Zahl 11, die die Buchstaben des Wortes darstellt, verbindet die Einheit des Eingeweihten mit dem Denar des Pythagoras, und die Zahl 66, die Summe aller Buchstaben, bildet kabbalistisch die Zahl 12, die das Quadrat der Triade und folglich die mystische Quadratur des Kreises darstellt.

Wir möchten nebenbei bemerken, dass der Autor der Apokalypse, jenem Schlüssel der christlichen Kabbala, die Zahl des Tieres, d. h. des Götzendienstes, durch Addition einer 6 zum doppelten Senar von ABRACADABRA berechnete.

Daraus ergibt sich kabbalistisch die Zahl 18, die im Tarot dem hieroglyphischen Zeichen der Nacht und des Profanen zugeordnet wird – eine geheimnisvolle und dunkle Zahl, deren kabbalistischer Schlüssel die 9 ist, die Zahl der Initiation. Zu diesem Thema sagt der heilige Kabbalist ausdrücklich: „Wer Verständnis hat“, d. h. den Schlüssel der kabbalistischen Zahlen, „der zähle die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist sechshundertdreiundsechzig.“

– Eliphas Levi, Ritual und Dogma

Eine Erkenntnis aus Levis ausführlicher Erklärung von ABRACADABRA ist, dass es mit der Zahl des Menschen zusammenhängt – sechshundertdreiundsechzig. Das ergibt 666. Manche nennen es die Zahl des Tieres.

Passenderweise bezieht sich Lady Gagas Lied Abracadabra im Kontext okkulter Transformation direkt auf den Teufel.

Musikalischer Zauber

Wenn Gaga sagt, das Lied habe „einen Zauber“, dann benutzt sie keine Metapher. Sie meint es wörtlich. Der Refrain des Liedes lautet:

Abrakadabra, amor-oo-na-na

Abrakadabra, morta-oo-ga-ga

Abrakadabra, abra-oo-na-na

In ihrer Sprache sagte sie: „Tod oder Liebe heute Nacht“

Die magischen Wörter „amor“ und „morta“ sind lateinisch und bedeuten „Liebe“ und „Tod“. Sie werden in der letzten Zeile erneut verwendet, als Anspielung auf eine Frau, die „in Zungen spricht“ – eine Praxis, die mit dämonischer Besessenheit in Verbindung gebracht wird.

Während Gaga diese Worte singt, stellt das Musikvideo symbolisch ein transformierendes Ritual unter den wachsamen Augen einer „Lady in Red“ dar – mit Anklängen an dämonische Besessenheit.

Aus diesem Kontext schließen wir, dass die Dame in Rot diesen Menschen vorsteht und ihre „Leistung“ beurteilen wird. Dies ist jedoch mehr als eine Tanzeinlage; es ist ein okkultes Ritual.

Dies wird durch das siegelartige Ding, das wir unmittelbar danach sehen, noch verstärkt.

In der okkulten Symbolik ist Rot die Farbe des Opfers und der Initiation. Die Dame in Rot ist die Vermittlerin der Veränderung, die Kraft, die aktiviert wird, wenn das magische Ritual abgeschlossen ist.

Die Dame in Rot beobachtet von oben die Tanzfläche, wo ein dualistischer Kampf gegeneinander gerichteter Kräfte stattfindet: Licht gegen Dunkelheit, Gut gegen Böse, Weiß gegen Schwarz.

Obwohl diese Tänzer in Weiß gekleidet sind, spielt ihre Choreografie auf eine allmähliche dämonische Besessenheit an.

Passenderweise bezieht sich die erste Strophe des Liedes auf den Teufel.

Zahlen Sie den Zoll an die Engel.

Zeichnen Sie Kreise in die Wolken.

Konzentrieren Sie sich auf die Ferne,

wenn sich der Teufel umdreht.

In diesem rätselhaften Vers zeichnet Gaga ein dualistisches Bild (Engel gegen Teufel), während sie sich auf einen „magischen“ Weg begibt. Das Video veranschaulicht diese Dualität visuell, indem es Licht und Dunkelheit gegenüberstellt.

Diese Gruppe ahmt die Bewegungen eines alten Menschen nach und integriert Stöcke in ihre Tanzroutine. Im Gegensatz zur spirituellen Unsterblichkeit des Lichts ist die Dunkelheit von den physischen Grenzen der materiellen Welt betroffen, wo der unaufhaltsame Lauf der Zeit zu Alter und Tod führt.

In der esoterischen Symbolik wird dieses Konzept mit Saturn (dem Gott des Todes und des Alters) und Satan, dem Herrscher der materiellen Welt, in Verbindung gebracht.

In Abracadabra ist die Tanzfläche die rituelle Oberfläche, auf der gegensätzliche Kräfte aufeinanderprallen und Magie erzeugen. Im Pre-Chorus heißt es:

Mit einem eindringlichen Tanz sind Sie jetzt beide in Trance

Es ist Zeit, die Nacht zu verzaubern

Das Konzept einer Tanzfläche als ritueller Ort ist in der Musikindustrie seit Jahrzehnten präsent.

Nach einem Wechsel von Licht und Dunkelheit stoppt die Musik und wilde Tänzer schreien Gaga die magischen Worte des Liedes zu.

Manche Beobachter fragen sich vielleicht: „Warum trägt sie in diesem okkulten und satanischen Kontext ein Kreuz?“ Nun, wie alles andere im Video hat dieses Kreuz eine okkulte Bedeutung.

Während Gaga in Interviews sagt, dass es in dem Song um den „Umgang mit Herausforderungen“ und andere Plattitüden geht, weist der Text stark auf eine bestimmte spirituelle Richtung hin. Hier sind einige der Texte:

Halte mich heute Nacht in deinem Herzen,

in der Magie des dunklen Mondlichts

Hier geht es um schwarze Magie.

Spüren Sie den Beat unter Ihren Füßen, der Boden brennt

Der brennende Boden ist eine Anspielung auf die Hölle, den Ort, wohin Sünder nach dem Tod geschickt werden. Apropos Hexe (kein Tippfehler): Gaga singt diese Worte im letzten Teil des Liedes.

Phantom der Tanzfläche, komm zu mir,

sing für mich eine sündige Melodie

Kurz gesagt, in diesem Song geht es um den Umgang mit der dunklen Seite. Ist es möglich, dass die Lady in Red, der Gaga gefallen will, in Wirklichkeit Satan ist?

Wie oben, so unten.

Abschließend

Vom Songtitel über den Inhalt des Textes bis hin zur offensichtlichen Symbolik des Videos hat „Abracadabra“ eine tiefe, magische Bedeutung. Während Gaga einen als Refrain getarnten Zauberspruch singt, zeigt das Video ein okkultes Ritual, getarnt als Choreografie.

Dies geschieht symbolisch: Schwarz-weiß gekleidete Tänzer repräsentieren den dualistischen Kampf zwischen Licht und Dunkelheit sowie Gut und Böse. Aus dieser Vereinigung gegensätzlicher Kräfte entsteht eine dritte Entität: Magie – die Kraft, die Menschen nach okkulter Überzeugung zu Göttern macht – dargestellt durch die Farbe Rot.

Obwohl Gaga für ihre „Kreativität“ überschwänglich gelobt wurde, bietet dieses Video absolut nichts Neues. Es verwendet die gleiche Symbolik und Farbcodes, die auf dieser Website bereits mehrfach erklärt wurden.

Es gibt einen Grund, warum diese spezielle Symbolik in der Populärkultur allgegenwärtig ist: Sie ist die Religion der okkulten Elite. Doch sie wollen nicht, dass die Massen sie verstehen – sie wollen lediglich, dass wir von ihrer Hexerei benommen, verwirrt und verzaubert werden.

Noch wichtiger ist, dass sie ihre Rituale nicht mehr hinter verschlossenen Türen durchführen wollen, sondern weltweit. Letztlich geht es ihnen darum, ihrem weltlichen Herrscher zu gefallen – der ihnen Reichtum und Macht auf Erden beschert hat – so wie Gaga versucht, der Lady in Red zu gefallen.

Quellen: PublicDomain/vigilantcitizen.com am 31.03.2025