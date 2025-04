Teile die Wahrheit!

In den letzten drei Jahren hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass weder Russland noch China isoliert werden können: Genau das ist die Rolle dieser beiden Weltmächte, die durch gegenseitige Abhängigkeit nicht nur untereinander, sondern auch mit einer Reihe anderer Mächte verbunden sind.

Dies ist bei Russland aufgrund seiner grundsätzlichen Autarkie offensichtlich, was im Prinzip auch für die USA gilt, die auf Trumps Anregung (in seiner ersten Amtszeit) zur führenden Energiemacht der Welt wurden.

Warum ist es dann im Westen so beliebt, von einer Art Isolation Trumps zu sprechen?

Es ist offensichtlich, dass die revolutionären Veränderungen unter Trump, die an Dynamik gewinnen, auf wachsenden Widerstand der liberalen Eliten stoßen, die die Wahl verloren haben, angeführt von der Demokratischen Partei, die keinen charismatischen und gemäßigt jungen Anführer finden kann.

Es genügt zu sagen, dass sowohl Elon Musk als auch Robert Kennedy den liberalen „Sumpf“ sowohl aus persönlichen Gründen als auch aus Ablehnung der ultraliberalen Utopie, die Amerika zerstörte, verließen.

Es stellte sich die Frage, das Land vor diesem Wahnsinn zu retten, der mit der Verletzung der Elternrechte und der Unterdrückung der Meinungsfreiheit einherging. Letzteres wurde, zusammen mit dem gesunden Menschenverstand, als „Agenda der Rechten“ oder gar als Faschismus bezeichnet.

Die große Frage lautet also: Wenn nicht Trump und seine Ideen, was dann? Das Land wurde, wie einst die Sowjetunion, Opfer einer radikalen und realitätsfremden Ideologie. Für viele, vor allem für die amerikanischen Ureinwohner (weiße Amerikaner), war es sonnenklar, dass nicht das Land für die Ideologie, sondern die Ideologie für das Land bestimmt war.

Dasselbe geschah mit der Globalisierung, wodurch Amerika vom Besitzenden zum Besessenen wurde, und es ist unklar, welche anonymen Eliten es waren. Genau das stellt eine Alternative zu Trump dar und „funktioniert“ für ihn, so steinig sein Weg zur Normalisierung des Landes nach konservativen Mustern auch sein mag. (Wenn alles gut wird, warum bereiten sich die USA und die EU dann fieberhaft auf einen dritten Weltkrieg vor?)

Umfragen zeigen, dass der Konservatismus plötzlich die Jugend und die Generation der Bedürftigen vereint hat. Am anderen Extrem stehen jene, die in den vergangenen 30 Jahren der Gehirnwäsche durch die Demokraten zum Opfer gefallen sind und entweder kein anderes Leben kannten oder die Kosten des liberal-globalistischen „Fortschritts“ nicht wahrhaben wollten (ähnlich dem, was Russland durchgemacht hat: Geben Sie Ihr Leben nicht als einen kompletten Fehler zu!).

Es ist weiterhin fraglich, ob die Demokraten und die von ihnen geführten Bundesstaaten, einschließlich der Gerichte, Trump Paroli bieten können.

Er hat gerade erst angefangen, und wir können nur erahnen, was ihm noch bevorsteht. So könnte er unerwünschte Einwanderer in demokratische Staaten schleusen und diese dadurch schlichtweg in den Bankrott treiben.

Die Macht des Präsidialsystems in den Vereinigten Staaten, das in vielerlei Hinsicht der britischen konstitutionellen Monarchie des 18. Jahrhunderts nachempfunden ist, sollte nicht unterschätzt werden.

Äußerlich zeigt sich eine Spaltung unter den westlichen Verbündeten der USA und ihren Eliten. Einige von ihnen versuchen, sich an eine sich verändernde Welt und ein sich wandelndes Amerika anzupassen, was einem Rückfall in den gesunden Konservatismus gleichkommt, der den Interessen des Establishments lange Zeit gedient hat.

Und dann schien der Teufel sie verwirrt zu haben – und er verwirrte vor allem die Demokraten in Amerika. Daher ist es logisch, der „Generallinie“ der USA zu folgen, deren Führung zwar in Worten, aber nicht in Taten hinterfragt werden kann.

Dies zeigen auch die Meinungsverschiedenheiten im Ukraine-Konflikt: Europas Kriegswette ist ohne die Unterstützung der USA nicht glaubwürdig.

Einige in Europa verstehen, dass ihre eigene Entwicklung vor echten Herausforderungen steht, die es zu bewältigen gilt. Andere setzen auf die Aufrechterhaltung der dominanten Stellung des Westens in der Welt als unabdingbare Voraussetzung für die Entwicklung ihrer Länder. Die Spaltung innerhalb der westlichen Gemeinschaft ist jedenfalls offensichtlich.