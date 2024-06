Das gesamte Finanzsystem könnte bald zusammenbrechen – die nächsten 6 Monate sind völlig verrückt

Teile die Wahrheit!

Dr. Chris Martenson hat einen Doktortitel in Pathologie von der Duke University, ist Futurist und Wirtschaftsforscher. Dr. Martenson war einer der wenigen Wissenschaftler, die die Zulassung des CV19-Impfstoffs von Pfizer durch die FDA im August 2021 als Blödsinn bezeichneten.

Dr. Martenson erklärte öffentlich: „Die Zulassung des CV19-Impfstoffs von Comirnaty ist in Wirklichkeit Betrug.“ Jetzt warnt Dr. Martenson vor einer neuen Art von Betrug, die Sie bei der nächsten Finanzkatastrophe bankrott machen könnte.

Dr. Martenson glaubt, dass finanzielle Schwierigkeiten biblischen Ausmaßes früher eintreten könnten, als die meisten Leute denken. Dr. Martenson macht sich keine Sorgen über die Pleite eines Maklerunternehmens wie Lehman Brothers im Jahr 2008.

Martenson macht sich Sorgen über den Zusammenbruch des gesamten Systems und sagt: „Wenn das System einfriert, bekommen sie wirklich Angst. Wenn Sie kein kompletter Idiot sind, würden Sie dieses System kleiner machen, weil es Ihnen so viel Angst macht, aber stattdessen haben sie es noch größer gemacht. . .

Wir müssen uns nicht nur Sorgen machen, dass ein Maklerunternehmen pleitegeht, sondern jetzt auch noch um diese Clearing-Parteien. … Das sind die Häuser, die eigentlich alle Derivate- und Kreditgeschäfte abwickeln sollen. …

Laut Gesetz müssen die Maklerunternehmen Ihre Aktien und Anleihen in proportionaler Menge halten. Sie halten sie nicht. Das macht ein größeres Unternehmen … und Sie können da keinen Einblick nehmen. Wenn Sie sehen wollen, was Fidelity oder Schwab haben … Ich habe herausgefunden, dass Sie keinen Prüfpfad sehen können.“

Bei einem neuen Marktzusammenbruch sieht Dr. Martenson Chaos und nennt ein hypothetisches Beispiel: „China greift Taiwan an, und es gibt eine 10-Sigma-Bewegung auf dem Anleihemarkt. Oh nein, all diese Derivate sind explodiert. Diese Leute sollen Gewinner sein, und diese Leute sollen alle Verlierer sein. Nein, nein, sie haben kein Geld für so etwas. Es ist zu kompliziert. Ich glaube, niemand versteht mehr, wie das funktioniert. Ich konnte niemanden finden, der mir das Ganze erklären konnte. Ich konnte Leute finden, die ein paar Bruchstücke wussten, aber sie kannten ihren Anteil. …

Ich versuche, das Ganze zusammenzuflicken. Ich fühle mich unwohl, wenn ich die grundlegendsten Fragen nicht beantworten kann, und zwar: Wie hoch ist das Risiko im System und wo ist es?“ (Die Welt hat einen Schuldenberg von 315 Billionen Dollar angehäuft und globale Ereignisse werden ihn bald zum Einsturz bringen)

Kurz gesagt, Dr. Martenson macht sich Sorgen, dass das gesamte Finanzsystem zusammenbricht. Dr. Martenson sagt: „Ja, ich mache mir Sorgen, dass das gesamte System zusammenbricht, und das führt zu allen möglichen Spekulationen. …

Stellen Sie sich vor, wir wachen eines Tages auf und am Montag sind die Märkte nicht geöffnet. Oh nein, Störung. Problem. Dann sind sie zwei Tage lang nicht geöffnet, drei Tage lang nicht geöffnet. Die Leute machen sich Sorgen. Freitag, und die Märkte sind immer noch nicht geöffnet. Montag kommt, und sie sagen, es ist ein riesengroßes Problem, und wir wissen nicht, wie wir es lösen können. …

Sie bieten Ihnen heute 100 % Wert auf einem Konto mit digitaler Zentralbankwährung (Central Bank Digital Currency, CBDC), oder Sie können abwarten und hoffen, dass es gelöst wird, und das könnte ein Jahrzehnt dauern.“

Dr. Martenson bevorzugt Gold, Silber, Land und im Grunde alle (klaren) physischen Vermögenswerte, um Sie vor „The Great Taking“ zu schützen. Martenson veranstaltet demnächst ein Seminar mit dem Autor von „The Great Taking“, David Webb (und anderen), um Ihnen zu helfen, dem Diebstahl entgegenzuwirken, der Ihnen bei der nächsten Finanzkrise mit Sicherheit bevorsteht.

Abschließend sagt Dr. Martenson: „Dies war eine Reihe von Fehlern großen Ausmaßes, die immer größer wurden. Das „Große Nehmen“ ist der Rahmen, der dafür geschaffen wurde, dass für den Fall, dass all diese kolossalen Fehler auffliegen, der Kongress und die Wall Street eine Münze werfen und wer Kopf bekommt, gewinnt, und wer Zahl bekommt, verliert.

Das ist die älteste Geschichte der Welt.“

Die nächsten 6 Monate sind völlig verrückt

Bereits im August 2023 sagte der Edelmetallexperte und Finanzautor Bill Holter voraus, dass Amerika eine lange Liste finanzieller Probleme bevorstünde. Eine kurze Liste der Probleme umfasst den Zusammenbruch des gewerblichen Immobilienmarkts, Verletzungen und Todesfälle durch die CV19-Impfung, Einlagen, die das Bankensystem verlassen, und Krieg, die alle zwischen jetzt und den Wahlen 2024 ihren Höhepunkt erreichen werden.

Holter beginnt mit der CV19-Biowaffenimpfung: „Es stellte sich heraus, dass es ein tödlicher Schuss war. Ich schätze, man kann sagen, dass es den Zeitplan verlängert, in dem sie den Tisch umstoßen müssen, weil … sie das verbergen müssen.“

Das muss in den Hintergrund geraten. Wenn man erst einmal eine Mehrheit hat, die das erkennt, werden die Leute auf der ganzen Welt sauer sein. Dies ist ein Wahljahr, und ich glaube, die nächsten sechs Monate werden völlig verrückt.

Die Zahl der Todesfälle nimmt zu, und das Wissen, dass der (CV19-)Impfstoff die Ursache ist, verbreitet sich. Sie werden sich etwas einfallen lassen müssen, um das in den Hintergrund zu rücken, und das ist wahrscheinlich der dritte Weltkrieg.“

Holter fügt hinzu: „Wir haben bald Wahlen, und ich glaube immer noch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt Wahlen gibt, unter 40 % liegt. Aus finanzieller Sicht implodiert der gewerbliche Immobilienmarkt. Es gibt Bankeinlagen, die aus dem Bankensystem geflohen sind.

Das Finanzsystem steht wirklich am Rande der Krise. … Jemand sollte besser anfangen, die Zinsen zu senken, denn allein in den letzten sechs Monaten ist Chinas Schuldenwachstum negativ geworden, und das Gleiche gilt für die Geldmenge.

Das ist ein Rezept für ein komplettes Desaster in einem überschuldeten System. Es betrifft nicht nur China, es betrifft die ganze Welt. Das ganze System ist überschuldet. Jemand sollte besser die Zinsen senken, um die Inflation anzukurbeln, sonst kommt Richard Russells ‚Inflate or Die‘ ins Spiel.“

Es scheint, als würde die Fed wegen der Zinssätze ausflippen. Die Fed spricht bei ihrer letzten Sitzung nicht von Zinssenkungen, sondern von Zinserhöhungen. Was ist mit der Fed los?

Holter sagt: „Sie haben Angst vor einem Zusammenbruch des Fiatgeldes. Sie werden die Zinsen höchstwahrscheinlich senken, und dann werden 15 Dollar pro Gallone Benzin und 25 Dollar für eine Tasse Kaffee Realität. Mittel- bis langfristig werden die Zinssätze explodieren. … Die Zinssätze müssen viel höher sein, um das Fiatgeld zu stützen.“

Holter sagt außerdem voraus, dass Gold und Silber bereits einen Aufwärtstrend verzeichnet haben und der Preis noch viel höher steigen wird. Holter ist besonders optimistisch für Silber, nachdem es die 30-Dollar-Marke pro Unze durchbrochen hat, was es seit einem Jahrzehnt nicht mehr geschafft hat.

Holter sagt: „Ich denke, Silber ist wichtiger als Gold, weil Silber die Zündschnur für Gold ist. Silber ist im Vergleich zu Gold ein winziger Markt. Der Goldmarkt ist zehnmal größer. … Sie verlieren die Kontrolle über Silber … Wenn sie Gold unter Kontrolle halten wollen, sollten sie Silber besser unter Kontrolle halten.

Die Achilliesferse aller Fiatwährungen ist Gold. Und noch einmal: Wenn sie Gold unter Kontrolle halten wollen, sollten sie verdammt noch mal Silber unter Kontrolle halten, weil Silber die Zündschnur für den Goldmarkt ist.“

Holter glaubt, dass sowohl Gold als auch Silber im Jahr 2024 und danach deutlich höher steigen werden und dass dies für beide das Jahr des Durchbruchs ist.

Riesiger Finanzschock ist unvermeidlich und trifft uns jetzt

Der ehemalige Wall-Street-Vermögensmanager Ed Dowd ist ein geschickter Finanzanalyst.

Dowd warnt, dass die Wirtschaft jederzeit ins Wanken geraten kann. Dowd erklärt: „Was als nächstes kommt, ist ein Kreditzyklus. Wir werden erleben, wie Gewerbeimmobilien in den Problemmodus geraten. Es gibt viele Kredite, die in den Jahren 2024 und 2025 verlängert werden müssen. Viele dieser Immobilien sind um 80 % im Minus … Es droht ein enormes Kreditrisiko.

Die Vorhersage von Bankenpleiten ist zutreffend. Wir werden in den nächsten 12 bis 24 Monaten erleben, wie Banken pleitegehen. Dann werden sie mit größeren Banken fusionieren müssen.“

Was passiert mit der Biden-Wirtschaft? Dowd sagt: „Die Wirtschaft wird irgendwann in den nächsten 12 Monaten einen Sturzflug hinlegen. Der Realwirtschaft geht es nicht gut. … Das einzige, was das BIP-Wachstum gestützt hat, sind die Staatsausgaben. Wir geben alle 100 Tage eine Billion Dollar aus. Das erhöht das Defizit um eine Billion Dollar.

Die einzigen neu geschaffenen Arbeitsplätze sind Regierungsjobs, und die tragen nicht wirklich zur Wirtschaft bei. … Es gibt jetzt Berichte, dass die Verbraucher mit niedrigem Einkommen absolut unter Druck stehen. McDonald’s hat in seiner letzten Gewinnbesprechung darüber gesprochen. … Die Geringverdiener und die Mittelschicht geraten also unter Druck, während die Reichen weitermachen.“

Dowd sagte mir hinter verschlossenen Türen, dass die Wirtschaft ohne Vorwarnung in Schwierigkeiten geraten könne. Dowd erklärt: „Sie müssen sich die Geschichte ansehen. 2008 und 2009 sprach jeder über die Krise, aber die ersten Bankenpleiten gab es schon 2007 …

Ich vermute, dass wir im Laufe der Zeit, wenn die Geldmengenprobleme die Wirtschaft zu treffen beginnen, mehr Bankenpleiten und Unternehmensschließungen erleben werden. 46 % der kleinen Unternehmen haben Probleme, ihre Miete zu bezahlen. In den nächsten 6 bis 12 Monaten wird dieser riesige Schock kommen, den wir in der Finanzkrise von 2008 und der Blase von 2000 erlebt haben, und in dem es zu Massenentlassungen kommen wird – das ist unvermeidlich.

Das passiert, wenn man die Zinsen von 0 % auf 5,5 % hochschraubt. Es gibt eine Verzögerung in der Realwirtschaft, und sie schlägt jetzt zu. Sie wird sich mit der Zeit nur noch verstärken.

Dowd mag Gold als Kernanlage. Er glaubt auch, dass der Dollar noch einen weiten Weg vor sich hat, bevor er abstürzt, aber er wird eines Tages abstürzen. Down glaubt auch, dass die Befürworter der CV19-Biowaffe versuchen, die Erzählung zu ändern, um zuzugeben, dass es „einige Todesfälle“ gegeben hat, aber die Zahl ist gering. Dowd hält das für Blödsinn und glaubt, dass die Zahl der Toten und Verletzten allein in den USA mindestens 33 Millionen beträgt.

Laut Dowds Recherchen war der CV19-Impfstoff ein kriminelles Unternehmen, das Millionen ermordet und schwer verletzt hat. Dowd glaubt, dass die Todesfälle und Verletzungen durch den CV19-Impfstoff noch schlimmer werden.

Dowd glaubt, dass Johns Hopkins und der Rest der medizinischen Gemeinschaft versuchen, die Erzählung zu ändern, damit sie nicht dafür verantwortlich gemacht werden, ein CV19-Impfprogramm mit massiven Todesfällen und Behinderungen voranzutreiben.

…

