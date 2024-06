Das gesamte System bröckelt! Große Warnsignale tauchen bei Banken, kleinen Unternehmen und Einzelhändlern auf

Wenn es der Wirtschaft gut geht, warum tauchen dann überall um uns herum so viele Anzeichen von Problemen auf? Diejenigen, die weiterhin darauf beharren, dass die US-Wirtschaft in die richtige Richtung geht, ignorieren geflissentlich die sehr beunruhigenden Fakten und Zahlen, die ich meinen Lesern regelmäßig mitteile.

Wenn man sich die kalten, harten Zahlen, die die Wirtschaft ständig produziert, ehrlich ansieht, gibt es nur eine logische Schlussfolgerung. Unser gesamtes System bröckelt, und es sieht so aus, als würden sich die Bedingungen bald deutlich verschlechtern.

Schauen Sie sich nur an, was mit unseren Banken passiert.

Aus dem jüngsten Bericht der FDIC geht hervor, dass es in den Vereinigten Staaten 63 „Problembanken“ gibt und dass unsere Banken insgesamt derzeit nicht realisierte Verluste in Höhe von 517 Milliarden Dollar aufweisen …

Dem Bericht der Federal Deposit Insurance Corporation (Fed) für das erste Quartal zufolge sitzt das amerikanische Bankensystem auf insgesamt 517 Milliarden Dollar an nicht realisierten Verlusten und weist 63 „Problembanken“ auf.

Auslöser dieser Verluste war vor allem der starke Anstieg der Zinsen in den vergangenen zwei Jahren, der zu einem Preisverfall der von den Banken gehaltenen festverzinslichen Wertpapiere führte.

Die nicht realisierten Verluste der Banken stiegen im ersten Quartal im Vergleich zum vierten Quartal 2023 um 39 Milliarden US-Dollar.

„Höhere nicht realisierte Verluste bei durch Hypotheken besicherten Wertpapieren, die aus den höheren Hypothekenzinsen im ersten Quartal resultierten, waren der Grund für den Gesamtanstieg“, erklärte die FDIC.

Ich würde gerne wissen, welche Banken auf dieser Liste stehen. (Die Welt hat einen Schuldenberg von 315 Billionen Dollar angehäuft und globale Ereignisse werden ihn bald zum Einsturz bringen)

Würden Sie das nicht tun?

Aber die FDIC will es uns nicht sagen.

Daisy Luther hat treffend bemerkt , dass die FDIC diese Informationen nicht herausgibt, weil sie Angst vor einem Ansturm auf die Banken hat …

Wir erfahren nicht, welche Banken in Schwierigkeiten sind.

Es könnte meine Bank sein. Es könnte Ihre sein. Oder vielleicht auch nicht.

Sind das große Banken? Kleine?

Um die Wahrscheinlichkeit eines Bankansturms, der diese Institute in den Ruin treibt, zu verringern, ist die Liste vertraulich.

Wir wissen es also einfach nicht.

Wenn die Amerikaner die Wahrheit wüssten, würde es morgen früh im ganzen Land zu Bankanstürmen kommen.

Das ist ein ziemlich beruhigender Gedanke.

Und die Lage unserer Banken verschlechtert sich immer weiter, weil Berge von gewerblichen Immobilienkrediten fällig werden.

An diesem Punkt ist klar geworden, dass wir in unserer gesamten Geschichte noch nie eine gewerbliche Immobilienkrise dieses Ausmaßes erlebt haben …

Der Gewerbeimmobiliensektor ist mit der dreifachen Belastung durch sinkende Preise , sinkende Nachfrage und steigende Zinsen konfrontiert . Der Anstieg von Telearbeit und Homeoffice-Programmen nach der Pandemie ließ die Nachfrage nach Büroflächen einbrechen. Die Leerstandsquoten bei Gewerbeimmobilien sind in die Höhe geschnellt.

Dies hat die gewerblichen Immobilienunternehmen erheblich unter Druck gesetzt. Der größte Bankrott im Jahr 2023 war der Zusammenbruch des Pennsylvania Real Estate Investment Trust. Das Unternehmen hatte Verbindlichkeiten in Höhe von über einer Milliarde Dollar angehäuft.

Der Zusammenbruch des gewerblichen Immobilienmarktes könnte leicht auf den Finanzsektor übergreifen. Denn dort werden viele Kredite fällig.

Nach Angaben der Mortgage Bankers Association werden in den nächsten zwei Jahren in den USA gewerbliche Immobilienschulden im Wert von rund 1,2 Billionen US-Dollar fällig.

In den vor uns liegenden Monaten und Jahren werden viele Finanzinstitute scheitern.

Hoffen Sie einfach, dass Ihr Geld nicht in einem davon liegt.

Unterdessen ergab eine aktuelle Umfrage, dass etwa zwei Drittel aller kleinen Unternehmen in den Vereinigten Staaten am Rande des Ruins stehen …

Einer neuen Umfrage zufolge sind mehr als zwei Drittel der Kleinunternehmer entsetzt über die wirtschaftliche Lage unter Joe Biden. Sie befürchten, dass die gegenwärtigen Bedingungen und anhaltende Abwärtstrends dazu führen werden, dass sie ihre Geschäfte schließen müssen.

Wie der Daily Caller berichtet , zeigt eine Umfrage der Job Creators Network Foundation (JCNF), dass 67 Prozent der Kleinunternehmer derartige Befürchtungen hinsichtlich der aktuellen Wirtschaftslage hegen. Das ist ein Anstieg um 10 Prozentpunkte gegenüber der Stimmung vor zwei Jahren. In derselben Umfrage sank die Einschätzung der Teilnehmer hinsichtlich der wirtschaftlichen Lage ihres eigenen Unternehmens von 70,2 auf 68,1. Die Einschätzung der nationalen Lage sank sogar noch drastischer, nämlich von 53,2 auf 50,4.

Vielleicht ist es Ihnen egal, was mit unseren kleinen Unternehmen passiert.

Aber das sollten Sie, denn fast die Hälfte aller Arbeitnehmer in den Vereinigten Staaten ist bei kleinen Unternehmen beschäftigt …

Forbes schätzt, dass mindestens 46 % aller Arbeitnehmer in den Vereinigten Staaten, also insgesamt rund 61,6 Millionen Menschen, bei kleinen Unternehmen beschäftigt sind.

Dass die Haushaltsumfrage ergab, dass in der US-Wirtschaft im vergangenen Monat sage und schreibe 408.000 Arbeitsplätze verloren gingen, halte ich für ein ziemlich düsteres Zeichen.

Leider glaube ich, dass noch viele weitere Monate dieser Art auf uns warten.

Auch der Einzelhandel hat derzeit große Probleme.

Tatsächlich meldete, wie Mark B. Spiegel kürzlich erörterte , ein großer Einzelhändler nach dem anderen enttäuschende Verkaufszahlen …

Die US-Wirtschaft scheint endlich wieder in Schwung zu kommen. In diesem Monat meldeten eine ganze Reihe von Einzelhändlern (spontan fallen mir Target, Lowe’s, Macy’s, Kohl’s, Best Buy und Foot Locker) negative Umsatzzahlen im Vergleich zum Vorjahr, und das noch vor der Inflationsbereinigung, die sie „real“ um 3 bis 4 Prozent negativer macht. Andere (Dollar General und Burlington) meldeten vergleichbare Umsätze im Bereich von +2 Prozent, aber auch das war inflationsbereinigt negativ, während Walmart und Nordstrom in etwa mit der Inflation Schritt halten konnten, sie aber nicht übertreffen konnten.

Einst war Walmart ein unaufhaltsamer Einzelhandelsgigant.

Aber jetzt schließt sogar Walmart Geschäfte …

Im ganzen Land schließen WALMART-Filialen – und Einzelhandelsexperten sagen, die Entlassungen seien ein Vorzeichen für eine düstere Zukunft für die Käufer.

Der Multimillionen-Dollar-Konzern hat in diesem Jahr bisher neun Filialen geschlossen , was für andere Einzelhandelsriesen ein Warnsignal sein könnte.

Natürlich sind die Filialen, die Walmart schließt, nur ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu dem, was andere Ketten tun.

Wie ich in einem Artikel, den ich letzte Woche gepostet habe , ausführlich dargelegt habe , werden wir im Jahr 2024 voraussichtlich 7.800 Geschäfte verlieren.

Als der Drudge Report am Montagmorgen in einer seiner Schlagzeilen den Begriff „Einzelhandelsapokalypse“ verwendete, war das keineswegs übertrieben.

Wir befinden uns tatsächlich in der Anfangsphase einer historischen Kernschmelze.

Und die Aussichten für die kommenden Monate sind äußerst düster.

Harry Dent sagte gegenüber Fox News gerade, wir müssten uns auf „einen noch größeren Absturz als in den Jahren 2008 bis 2009“ gefasst machen …

In einem aktualisierten Interview mit Fox News Digital warnte Dent, dass die „Alles“-Blase noch nicht geplatzt sei und dass der Crash noch schlimmer werden könne als die Große Rezession.

„In den Jahren 1925 bis 1929 war es eine natürliche Blase. Dahinter steckte kein Anreiz, kein künstlicher Anreiz an sich. Das ist also neu. Das ist noch nie passiert“, sagte Dent am Dienstag. „Was tun Sie, wenn Sie einen Kater kurieren wollen? Sie trinken mehr. Und genau das haben sie getan.“

„Die Wirtschaft für immer mit zusätzlichem Geld zu überschwemmen, könnte die Gesamtwirtschaft langfristig tatsächlich stärken. Aber das werden wir erst sehen, wenn diese Blase platzt“, fügte er hinzu. „Und noch einmal: Diese Blase existiert schon seit 14 Jahren. Anstatt wie die meisten Blasen fünf bis sechs Jahre zu wachsen, hat sie sich länger und höher ausgedehnt. Man müsste also mit einem größeren Crash rechnen als 2008 und 2009.“

Unsere Politiker konnten das Spiel jahrelang am Laufen halten, indem sie Billionen und Aberbillionen Dollar in das System pumpten.

Aber sie haben nichts repariert.

Stattdessen haben sie nur das Unvermeidliche hinausgezögert.

Unser gesamtes System zerfällt tatsächlich um uns herum, und während es zerfällt, werden wir ein Chaos in einem Ausmaß erleben, das sich die meisten Menschen nicht einmal vorstellen wollen .

Schon jetzt werden Großstädte von Küste zu Küste durch Diebstahl, Gewalt, Drogen, Obdachlosigkeit, Banden und Anarchie terrorisiert.

Wenn die Lage bereits so schlimm ist, wie wird Amerika erst aussehen, wenn unsere Politiker die Kontrolle über die Wirtschaft völlig verlieren?

…

