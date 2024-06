Der Vatikan hält Pressekonferenz zu übernatürlichen Erscheinungen

Teile die Wahrheit!

Ein Schwerpunkt lag dieses Mal auf dem Phänomen der Erscheinungen, während die Mainstream-Presse Schlagzeilen über Ankündigungen zu Aliens präsentierte. Sprecher des Dicastery for the Doctrine of the Faith widmeten sich gewissen übernatürlichen Erscheinungen und das letzte Mal, dass eine Konferenz zu diesem Thema abgehalten wurde, war in den 1970er Jahren.

Das Dikasterium für die Glaubenslehre (Dicasterium pro doctrina fidei) ist eine Zentralbehörde der römisch-katholischen Kirche. Seine Aufgabe ist es, die Glaubens- und Sittenlehre in der ganzen katholischen Kirche zu fördern und vor Häresien zu schützen.

Im Jahr 1973 kam es zu Marienerscheinungen in der japanischen Stadt Akita und zu Beginn der 1980er Jahre schließlich zu den bekannteren Marienerscheinungen in Međugorje in Bosnien und Herzegowina, das damals noch einen Teil von Jugoslawien darstellte. Von Jason Mason

In fast allen Fällen solcher Erscheinungen wurden Botschaften mit apokalyptischem Inhalt an ausgewählte Menschen weitergegeben, welche die katholische Weltkirche betreffen. Die bekannteste aller Erscheinungen geschah im Jahr 1917 in Fatima in Portugal, wo drei Kinder von der Jungfrau Maria eine Reihe von Prophezeiungen erhielten.

Die Kirche erkannte dieses unerklärliche Sonnenwunder offiziell an und Papst Franziskus sprach die drei Kinder von damals schließlich im Jahr 2017 und 2023 heilig.

Im Laufe der Jahre bildete sich eine große Anhängerschaft dieser rätselhaften Marienerscheinungen und ihrer Botschaften, und speziell die dritte Botschaft von Fatima blieb Jahrzehnte lang unter Verschluss. Das dritte Geheimnis wurde erst im Jahr 2000 vom ehemaligen Papst Johannes Paul II. in Kurzform veröffentlicht. Viele haben das dritte Geheimnis von Fatima als apokalyptische Prophezeiung interpretiert, die vor einem katastrophalen Ereignis warnt, das das Ende der Welt herbeiführen wird.

Einige glauben, dass sich die Vision auf einen Atomkrieg, eine globale Pandemie oder ein massives Erdbeben oder andere schwere Erdveränderungen wie eine Flut bezieht. Andere sehen darin eine Warnung vor dem Fall der katholischen Kirche und dem Aufstieg eines Antichristen.

Sprecher des Vatikans geben daher bekannt, dass sich die Nachricht von diesen Erscheinungen dank der Informationsmittel und den Massenmedien schneller als in der Vergangenheit unter den Gläubigen verbreitetet. Weil immer wieder Verbindungen zwischen Marienerscheinungen und UFO-Erscheinungen hergestellt werden, schreiben Journalisten, dass Verschwörungstheorien darüber kursieren, dass die katholische Kirche Geheimnisse über Kontakte zu Aliens verbirgt.

Luis Elizondo, der ehemalige Direktor des amerikanischen Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) im Pentagon, hat einige interessante Aussagen über die Beteiligung des Vatikans an der Erforschung von unidentifizierten Flugobjekten gemacht. In einem Interview erwähnte Elizondo zum Beispiel, dass er die Gelegenheit hatte mit hochrangigen Akademikern im Vatikan zu sprechen, die ihm einen antiken Text zur Verfügung stellten.

Darin wird beschrieben, wie römische Soldaten UFOs im Kampfgeschehen sahen, die ihnen von Schlacht zu Schlacht folgten. Im Bereich der Ufologie werden die Insassen solcher Schiffe als Ultra-Terrestrier oder Engel beschrieben.

Im letzten Jahr wies dann der neue UFO-Whistleblower und ehemaliger Pentagon-Mitarbeiter David Grusch wiederum auf diese Verbindung hin. Grusch sagte unter Eid aus, dass im Jahr 1933 ein UFO in Norditalien abgestürzt ist, und dass Papst Pius XII. davon erfuhr. Daher war der Vatikan in Folge an einer der ersten modernen UFO-Bergungen des 20. Jahrhunderts beteiligt.

Der Vatikan hat sich bis jetzt nicht offen zu diesen Aussagen geäußert oder sie dementiert. Grusch sagte weiter aus, dass der Vatikan mit Sicherheit über die Existenz von Aliens und UFOs Bescheid weiß. Jahrzehntelange Studien des Phänomens in den Vereinigten Staaten führten zu beunruhigenden Resultaten. Regierungssprecher geben nunmehr bekannt, dass UFOs einen inter-dimensionalen Ursprung aufweisen. Eine geheime Gruppe in der Regierung mit der Bezeichnung Collins Elite glaubt weiterhin daran, dass UFO-Insassen nicht nur Engel, sondern auch Dämonen und gefallene Engel darstellen.

Erst im Zuge dieser Pressekonferenz in Rom gab es dann Kommentare zu den Erklärungen der Whistleblower. Ein Reporter stellte die Frage, ob UFO-Begegnungen eigentlich spirituelle Begegnungen sind, und ob der Vatikan UFO-Erfahrungen untersucht. Kardinal Victor Fernández gab daraufhin bekannt: „Bei UFOs sind wir wirklich keine Spezialisten; wir können nicht eingreifen.

Es könnte vorkommen, dass ein bestimmtes Phänomen dieser Art mit einem christlichen, katholischen religiösen Phänomen verbunden ist, in diesem Fall werden wir sehen, aber sonst nicht. Dies könnte auch in anderen Religionen geschehen; es ist nicht unsere Aufgabe, und außerhalb des Glaubens sicherlich noch weniger.“

Im Zuge dieser Diskussion meldete sich auch der Jesuiten-Pater Guy Consolmagno zu Wort. Als Befürworter für die Existenz außerirdischen Lebens, berichtete er dem Catholic News Service letzten Juni, dass diese Enthüllungen nicht Neues sind. Weil UFO-Sichtungen schon immer eine Auswirkung auf den religiösen Glauben aufweisen.

Die offizielle Bekanntgabe der Existenz von außerirdischem Leben wäre daher eine Veränderung in der religiösen Theologie, die fortan aus einer weiteren Perspektive zu betrachten wäre. Selbst Papst Johannes Paul II. sagte einmal, dass Gott intelligentes Leben außerhalb der Erde anderswo im Universum erschaffen haben könnte. UFO-Berichte und mysteriöse Erscheinungen wären somit für Gläubige eine Bestätigung für den Glauben an das Übernatürliche.

Eine Professorin für Religion an der Universität von Wilmington in North Carolina hat diesbezügliche Nachforschungen betrieben. Ihr Name lautet Dr. Diana Walsh Pasulka.

Sie befasste sich zu Beginn ebenfalls mit Marienerscheinungen und landete schließlich bei Visionen von Heiligen und UFOs, weil es starke Querverbindungen zwischen den Phänomenen gibt. Die Kirche äußert sich skeptisch zu diesen Ansichten und sagt, dass jedes Glaubenssystem, das mit UFOs zu tun hat, zu etwas Dunklem geführt hat.

Der Einfluss des Internets hat dafür gesorgt, dass sich derartige Meldungen rasch über den Globus verbreiten und auch in sozialen Medien findet man unzählige Berichte und Artikel über Erscheinungen und UFO-Phänomene. Das zieht die Aufmerksamkeit und Faszination vieler Gläubiger auf sich.

Es gibt keine Hinweise dafür, dass diese Richtlinien direkt oder indirekt die Herangehensweise oder die Gedanken der Kirche an außerirdisches Leben betreffen. Die katholischen Autoritäten befürchten daher eine Beschädigung des Glaubens. Das Dikasterium für die Glaubenslehre gibt deshalb folgendes bekannt:

„Da sich die Nachrichten über diese Ereignisse sehr schnell verbreiten können, sind die Hirten der Kirche dafür verantwortlich, mit diesen Phänomenen sorgfältig umzugehen, indem sie ihre Früchte erkennen, sie von negativen Elementen reinigen oder die Gläubigen vor möglichen Gefahren warnen, die sich daraus ergeben. …

Mit der Entwicklung der modernen Kommunikationsmittel und der Zunahme der Pilgerfahrten nehmen diese Phänomene nationale und sogar globale Ausmaße an, was bedeutet, dass eine Entscheidung, die in einer Diözese getroffen wird, auch in anderen Diözesen Konsequenzen hat. … Wenn spirituelle Erfahrungen von physischen und psychischen Phänomenen begleitet werden, die nicht sofort durch die Vernunft allein erklärt werden können, hat die Kirche die heikle Verantwortung, diese Ereignisse sorgfältig zu studieren und zu unterscheiden.“

Es ist weiterhin die Rede von Missverständnissen oder psychologischen Problemen, aber auch vorsätzlichen Fälschungen, weil der finanzielle Anreiz, Gläubige anzusprechen, stark sein kann. Dieser Anreiz ist ohne Zweifel auch in der Kirche stark, die seit mehr als 2000 Jahren Reichtum ansammelt. Es ist heutzutage ein Geschäft, das jährlich Milliarden umsetzt.

Die Vatikanbank wird immer wieder mit Skandalen und Korruption in Verbindung gebracht. So wurden Priester unterstützt, die in Missbrauchsvorwürfe verstrickt sind, es gab Anschuldigungen, für die Mafia Geld zu waschen oder für ehemalige Nazis Geld zu waschen. Die Bankiers Gottes versuchen den Reichtum zu konzentrieren, ohne dabei Steuern abzugeben. Die Kirche weigert sich, genaue Zahlen zu nennen, weil es Gläubige verunsichern könnte.

Neben Immobilien sind vor allem auch die großen Goldreserven zu erwähnen, die in den USA gelagert werden. Der Geheimdienst CIA schätzt, dass sich die Einnahmen der Vatikanstadt im Jahr 2011 auf mehr als 300 Millionen US-Dollar beliefen. Das ergibt ein Pro-Kopf-Einkommen von durchschnittlich 366.000 US-Dollar pro Person. Nach diesem Maßstab ist die Vatikanstadt der reichste Staat der Welt.

Über 12 Millionen Touristen besuchen jedes Jahr den Vatikan, und weitere 13 Millionen reisen an, um Papst Franziskus außerhalb des Vatikans zu besuchen, was gewaltige Einnahmen generiert. Daher ist nicht von der Hand zu weisen, dass auch hier finanzielle Anreize im Vordergrund stehen, die durch alternative Glaubenssysteme bedroht werden. Vor wenigen Wochen gab der ehemalige Leiter des AARO Programms zur Erforschung von unbekannten Flugobjekten, Dr. Sean Kirkpatrick dann zum Besten, dass „UFO-Religionen eine potenzielle Bedrohung der nationalen Sicherheit bedeuten“!

So besuchen auch Millionen von Menschen jedes Jahr den Ort der Marienerscheinungen in Medjugorje. Ufologen und Gläubige denken, dass es sich hier um keinen falschen Mystizismus, sondern um ein und dasselbe Phänomen handelt. Auch in neuen populären Dokumentationen wie „God vs. Aliens“ kommt dieser Punkt zur Sprache.

#Denn eine mögliche Erklärung für Erscheinungen von Engeln in der Bibel sind antike UFO-Phänomene. Seit den Enthüllungen von David Grusch wartet die Welt darauf, dass der Papst die Existenz von Aliens oder übernatürlichen Wesen bekannt gibt. Journalisten gehen in ihrer aktuellen Berichterstattung nicht auf den Inhalt der Botschaften ein, sondern schreiben lediglich von Erscheinungen von Jesus und der Jungfrau Maria.

Um Profit, Ruhm und Macht aufrechtzuerhalten, werden viele dieser Erscheinungen von der Kirche bis heute nicht anerkannt. Gläubige, die an solche Erscheinungen glauben, wird laut der Auffassung der Kirche eine sektiererische Mentalität unterstellt, obwohl die Ansicht besteht, dass sie Marienerscheinungen anbeten können, wenn sie wollen.

Erinnern wir uns, dass Papst Franziskus Ende 2023 die Aussage getätigt hat, dass Außerirdische grundsätzlich getauft werden können, als er befragt wurde, wie Juden und Ungläubige mit frühen Christen diskutiert haben.

Er sagte: „Das war undenkbar. Wenn zum Beispiel morgen eine Expedition von Marsmenschen käme und einige von ihnen zu uns kämen, hier … Marsianer, richtig? Grün, mit der langen Nase und den großen Ohren, so wie Kinder sie malen … Und einer sagt: Aber ich möchte getauft werden! Was würde passieren?“

Die Produzenten des neuen Dokumentarfilms God vs. Aliens denken ebenfalls, dass der Vatikan sich auf den Tag vorbereitet, an dem die Menschheit endlich offenen Kontakt mit solchen Wesen herstellt. Regisseur Mark Christopher Lee meint, dass der Vatikan seit Jahrzehnten UFOs erforscht und sogar einen eigenen Kardinal damit beauftragt hat, den Erstkontakt vorzubereiten. UFOs sind demnach mehr als bloß physische technologische Schiffe, denn sie besitzen eine übernatürliche oder paranormale Komponente. Nicht nur vom Vatikanischen Observatorium in Rom, sondern auch die Vatikanische Sternwarte am Steward Observatory der University of Arizona in Tucson soll unter anderem dazu dienen, UFOs zu studieren.

Insider haben erfahren, dass der Vatikan weiß, dass außerirdisches Leben existiert. Der Vatikan plant, eine positive Beziehung zu Aliens aufzubauen, um Kontakt mit der Menschheit herzustellen. Tom Horn, der Autor des Werkes „Exo-Vaticana“ schreibt, dass diese Vorbereitungen weitreichende Konsequenzen haben, weil historische Implikationen bestehen.

Das betrifft nicht zuletzt den Inhalt der Botschaften von diversen Marienerscheinungen, wenn von einer Endzeit-Täuschung und einer Erlösung aus dem Himmel berichtet wird. Die gegenwärtigen beunruhigenden globalen Entwicklungen weisen tatsächlich auf das Eintreten dieser prophezeiten Endzeit hin und viele Gläubige warten auf das Erscheinen eines Erlösers.

Wenn nun Engel, Außerirdische oder überlegene Intelligenzen hier auf Erden erscheinen, um uns zu erlösen, denn haben sie auch mehr Antworten und Wissen über den Sinn der menschlichen Existenz und viele Menschen würden die Autorität der religiösen Institutionen infrage stellen und sich vielmehr diesen Intelligenzen zuwenden. Wir werden seit Jahrzehnten durch Bücher, Filme und TV-Dokumentationen auf die Realität von UFOs vorbereitet, in denen zu sehen ist, wie wir eines Tages mit Außerirdischen interagieren werden.

Professor Diana Walsh Pasulka, weist in ihrer Analyse darauf hin, dass übernatürliche Wesen unsere menschlichen Seelen aus diesem Fegefeuer, in die sich unsere Welt inzwischen verwandelt hat, erlösen werden. In der Geschichte der Kirche sind viele historische Aufzeichnungen über übernatürliche Phänomene erhalten. Sogar NASA-Techniker, die Dr. Pasulka befragt hat, wurden in die geheimen Archive des Vatikans eingeladen.

Ein paar dieser Techniker besitzen Daten über Teile von fliegenden Untertassen und die Informationen, die in den geheimen Archiven vorhanden sind, genügten, dass diese Leute zu Katholiken konvertierten. Das ist vielsagend, auch wenn keine weiteren Informationen darüber bekannt gegeben worden sind. Sie änderten ihre Ansicht darüber, was das UFO-Phänomen eigentlich darstellt und erkannten, dass es religiöse Komponenten aufweist.

Es gibt sogar Hinweise, dass der Vatikan echte Aliens versteckt hält. Im Jahr 1998 wurden bei Renovierungsarbeiten unter der Bibliothek des Vatikans menschenähnliche verlängerte Schädel mit kleinen Gesichtern entdeckt, die an Aliens erinnerten. Daraufhin wurde jeder weitere Zugang gesperrt. Kritiker stellten die Frage, ob diese Langschädel die Überreste von Aliens sind, die einst im Vatikan lebten? Verwalteten sie eventuell sogar die geheimen Archive, in denen die Beweise für UFO-Kontakte in der Antike zu finden sind?

Laut diesen Meldungen wurden die Schädel untersucht und Rekonstruktionen davon angefertigt, wie diese Individuen ausgesehen haben, als sie noch am Leben waren. Diese Bilder weisen eine erstaunliche Ähnlichkeit mit sogenannten Grey-Aliens auf, die man mit dem Phänomen der UFO-Entführungen in Verbindung bringt.

Die Nachrichtenagentur Reuters gab bekannt, dass sich der leitende Astronom des Vatikans positiv zu dieser Vermutung geäußert hat. Er denkt, dass mögliche außerirdische Brüder der Menschheit weiter entwickelt sind als wir. Vater José Gabriel Funes, ein weiterer Jesuiten-Priester sagte aus, dass die Möglichkeit von intelligentem Leben auf anderen Planeten existiert.

Weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Leben auch anderswo entwickelt hat. In einem von ihm verfassten Artikel mit dem Titel „Der Außerirdische ist mein Bruder“ schreibt Funes, dass er keinen Konflikt zwischen dem Glauben an solche Wesen und dem Glauben an Gott erkennt.

Zitat José Gabriel Funes: „So wie es eine Vielzahl von Geschöpfen auf der Erde gibt, kann es auch andere Wesen geben, sogar intelligente, die von Gott erschaffen wurden. Das steht nicht im Widerspruch zu unserem Glauben, denn wir können Gottes schöpferischer Freiheit keine Grenzen setzen. Warum können wir nicht von einem außerirdischen Bruder sprechen? Es wäre immer noch Teil der Schöpfung.“

Funes fährt fort zu erklären, dass die menschliche Rasse eigentlich das verlorene Schaf des Universums darstellt: „Es könnte andere Wesen geben, die in voller Freundschaft mit ihrem Schöpfer verbunden blieben.“ Theologische Überlegungen betreffen daher auch den Konflikt zwischen Schöpfung und Evolutionslehre. Gab es tatsächlich einen Urknall, oder ist der Kosmos die Kreation einer überlegenen Intelligenz? Auch ist bis heute faktisch nicht geklärt, ob sich die Erde um die Sonne dreht oder nicht. Die katholische Kirche rehabilitierte den Astronomen Galileo Galilei erst im Jahr 1992. Wenige Menschen wissen, dass diese Frage auf wissenschaftlicher Basis nicht aufgeklärt ist, viele Astronomen plädieren weiterhin für die geozentrische Position der Erde.

Galileo Galilei war ein Pionier auf dem Gebiet der Astronomie. Seine Beobachtungen mit seinem Teleskop führten dazu, dass die Welt fortan das kopernikanische heliozentrische Modell des Universums zu unterstützen begann, das besagt, dass sich die Erde und die anderen Planeten um die Sonne drehen. Das stellte die traditionelle geozentrische Sichtweise infrage, welche die Erde in den Mittelpunkt des Universums stellt. Die Kirche behauptete bis dahin, dass die Bibel die geozentrische Sichtweise unterstützt und Galileis Ideen als häretisch zu betrachten sind. Ich habe mich auf die Spurensuche nach diesbezüglichen Hintergrundinformationen begeben und habe diese erstaunlichen Daten in meinem neuen Buch mit Stefan Erdmann verarbeitet.

Es trägt den Titel „Das verborgene Weltgeheimnis“ und sein Inhalt bestätigt das geozentrische Modell. Alle objektiven wissenschaftlichen Beobachtungen belegen, dass sich die Erde nicht um die Sonne dreht und wahrscheinlich wirklich den Mittelpunkt des sichtbaren Universums darstellt!

Funes sagte darüber hinaus aus, dass der Dialog zwischen Glaube und Wissenschaft verbessert werden könnte, wenn Wissenschaftler mehr über die Bibel wüssten und die Kirche über den wissenschaftlichen Fortschritt auf dem Laufenden bliebe. Er glaubt als Astronom, dass die wahrscheinlichste Erklärung für den Beginn des Universums die Schöpfung ist: „Gott ist der Schöpfer. Es gibt einen Sinn in der Schöpfung. Wir sind keine Kinder eines Unfalls.

Als Astronom glaube ich weiterhin, dass Gott der Schöpfer des Universums ist und dass wir nicht das Produkt von etwas Zufälligem sind, sondern Kinder eines guten Vaters, der ein Projekt der Liebe für uns im Sinn hat.“

Ist das ein weiterer Anhaltspunkt für den Verdacht, dass sich die religiöse Welt in Richtung einer definitiven Enthüllung einer monumentalen UFO-Offenlegung befindet? Welchen Einfluss wird die Existenz von außerirdischer Intelligenz auf das Christentum ausüben? Chris Putnam und Tom Horn, die beiden Autoren von „Exo-Vaticana“ schreiben, dass Millionen von Menschen überzeugt sind, dass die Erde von Space-Aliens aus anderen Galaxien besucht wird. Diese Wesen bereiten die Welt auf eine großartige Veränderung des Paradigmas vor.

Sie wollen uns über ihre Anwesenheit und ihr Wissen in Kenntnis setzen, weil sie die Selbstzerstörung der Menschheit voraussehen. Sie versuchen friedlich zu intervenieren, um die Menschheit vor ihrem potenziellen Schicksal zu warnen, und bieten uns ihre Hilfe an. Falls in unserer Zeit ein neuer Erlöser erscheinen sollte, wäre es ein Kandidat für den Thron der Welt, so wie es in religiösen Schriften geschrieben steht.

Doch handelt es sich hierbei um die Wiederkehr Christi oder um eine meisterhafte satanische Täuschung, wenn sich Aliens als Engel oder Dämonen entpuppen? In den Prophezeiungen ist auch das Erscheinen eines Antichristen vorhergesagt. Und dieses Übel scheint uns unmittelbar bevorzustehen. Sind wir daher die Figuren in einem kosmischen Schachspiel?

Der Vatikan ist ohne Zweifel darüber im Bilde, denn er sammelt seit 2000 Jahren geheime Texte und Berichte und lagert alles in den legendären geheimen Archiven ein. Warum Astronomen des Heiligen Stuhls in Rom über die letzten Jahre hinweg über diese Geheimnisse offen gesprochen haben, bleibt abzuwarten. Beobachter glauben, dass sie selbst eine Rolle in dieser Endzeit-Täuschung des Antichristen spielen, und dass schließlich eine Erlösung von oben zu erwarten ist.

Jesuiten-Pater Guy Consolmagno versichert uns, dass hoch entwickelte außerirdische Erlöser aus dem Weltraum bald auf der Erde landen werden. Das bedeutet nicht, dass unser Glaube falsch ist, sondern wir werden herausfinden, dass viele Beschreibungen in religiösen Texten korrekt sind. Viele Religionen besitzen einen apokalyptischen Mythos, in dem das bevorstehende Ende der Welt beschrieben wird. Erlöser sollen erscheinen und auch dieses Mal einige Auserwählte vor der Vernichtung der Welt bewahren.

Diese Warnungen und Prophezeiungen wurden den Angehörigen der ersten antiken Zivilisationen anvertraut, und zwar von den originalen Besuchern selbst. Die Mayas, Assyrer, Ägypter, Sumerer, Babylonier oder antiken Griechen sowie andere indigene Kulturen in den Amerikas besitzen Traditionen über ungewöhnliche Erscheinungen am Himmel und Besucher aus dem Himmel. Der Glaube an gottesfürchtige Außerirdische, die letztendlich mit dem Menschen in Kontakt kommen werden, hat eine breite interreligiöse Akzeptanz unter den größten Religionen der Welt, die bereit, wenn auch wenig begeistert zu sein scheinen, die Enthüllung der Anwesenheit dieser übernatürlichen Wesen zu akzeptieren.

Schon vor Jahren ergab eine Studie der britischen Royal Society, dass rund 90 Prozent aller Gläubigen nicht denken, dass die Welt in eine Krise gerät, wenn außerirdisches Leben entdeckt werden sollte. Zwei Drittel aller Christen glauben allerdings, dass andere Religionen in eine Krise geraten könnten. Wenn Pater Funes recht behält, und die Menschheit wirklich die verlorenen Schafe des Kosmos darstellen, dann besitzen Aliens eine weiterentwickelte Religion als wir Menschen. Wir sollten daher nicht versuchen, sie zu taufen, sondern zu ihrem Glauben konvertieren, plädiert Funes.

Das bringt uns näher zu Gott. Auf die Frage nach den Auswirkungen der Entdeckung außerirdischen Lebens auf die christliche Erlösung schlug Funes vor, dass Außerirdische eine andere Lebensform sein könnten, die die Erlösung Christi nicht braucht.

Er spekuliert, dass solche außerirdischen Lebensformen sogar „frei von der Erbsünde bleiben und in voller Freundschaft mit ihrem Schöpfer“ leben. Daher stellt sündhaftes Verhalten den Grund für die Isolation der verlorenen Schafe dar. Filmemacher Mark Christopher Lee sagt über die Dokumentation „God versus Aliens“, dass der Vatikan neue Richtlinien über Erscheinungen publiziert, was bedeutet, dass die volle Offenlegung über das UFO-Phänomen näher rückt. Er sagte:

„Der Vatikan untersucht UFOs seit Jahrzehnten und hat sogar einen eigenen Kardinal ernannt, der sich mit dem Erstkontakt befasst. Aufgrund meiner Forschung glaube ich, dass diese neue Anleitung zu Erscheinungen ein Beweis dafür ist, dass sie wissen, dass UFOs mehr sind als nur physische Raumschiffe aus anderen Welten und dass sie eine paranormale Seite haben. …

Ich habe mit einigen UFO-Forschern gesprochen, die tatsächlich glauben, dass der Vatikan bei der Vertuschung mit dem US-Militär zusammenarbeitet. Tatsache ist, dass die Wahrheit zu beängstigend sein könnte, um enthüllt zu werden, weshalb wir keine vollständige UFO-Enthüllung sehen. …

Wir könnten mit der Tatsache umgehen, dass es außerirdisches Leben auf anderen Planeten gibt, aber könnten wir mit Leben aus anderen Dimensionen oder Existenzbereichen umgehen?“

Quellen: PublicDomain/jason-mason.com am 11.06.2024