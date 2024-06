Die Reptilien-Theorie (Teil 4): Es ist eine Reptilienwelt – das ist die Art von Welt, in der wir leben

Forscher sagen uns, dass wir mit der Realität eines kollektiven Schwarmbewusstseins verbunden sind und in ihr agieren. Dieses Schwarmbewusstsein füttert uns ständig mit Angst, Sorge, Stress, Nervosität, Hass, Wut und allen anderen negativen Emotionen, die ein Mensch empfinden kann. Dadurch bleiben wir gefangen und an die niederschwingende Energie gebunden, ja, wir machen uns sogar süchtig danach, von der es sich ernährt … und die es zum Überleben braucht.

Jordan Maxwell: „Nichts auf dieser Welt funktioniert so, wie Sie denken. Banken verleihen kein Geld, Regierungen sind nicht befugt, Sie zu schützen, die Polizei ist nicht da, um Ihnen zu dienen, Hochschulen, Universitäten und Bildungseinrichtungen sind nicht da, um Sie zu unterrichten. Der gesamte Überbau der Zivilisation in der westlichen Welt ist eine Kombination aus brillant zusammengestellten und gut geplanten Plänen, um die Gedanken der Menschen so zu lenken, dass sie ihren Herren dienen.“

Und ihre Herren, so wird uns gesagt, sind die reptilartigen, nichtmenschlichen Wesen, die diesen Planeten kontrollieren.

Alles, was wir haben, alle unsere Systeme für alles, stammen von ihnen. „Sie“ haben auf intelligente Weise, wie Forscher sagen, durch die Hybrid-Blutlinien alle Systeme und Strukturen zur Kontrolle der Gesellschaft aufgebaut. Laut der Reptilientheorie haben sie auf der Erde ein Kontrollsystem aufgebaut, das uns in den primitiven Reptilienteil unseres Gehirns einsperrt – was der Welt einen kaltblütigen Mangel an Empathie in so großem Ausmaß verleiht, dass man ihn überall auf dem Planeten beobachten kann.

Wenn das Reptiliengehirn nicht durch etwas anderes ausgeglichen wird, kann ein Mensch kaum mehr als ein wildes Tier werden, das zu den verstörendsten und grausamsten Verhaltensweisen fähig ist – ohne jemals auch nur die geringste Reue, Trauer oder Trauer für etwas zu empfinden, das es getan hat, ganz gleich, wie schrecklich es war.

Das heißt jedoch nicht, dass das Reptiliengehirn durch und durch schlecht ist; es hat auch einige sehr gute und notwendige Funktionen. Zum Beispiel: Das Reptiliengehirn ist das, was Sie angesichts plötzlicher Gefahr aus der Gefahrenzone bringt – Sie können Ihrem Reptiliengehirn danken, wenn Sie einen Autounfall vermeiden oder einen Angreifer abwehren; das Reptiliengehirn ist in vielerlei Hinsicht von Vorteil für uns, aber wenn es unsere Handlungen steuert, wenn keine Gefahr besteht, sind wir in ernsthaften Schwierigkeiten. Und das ist anscheinend genau das, was die Reptilien von uns wollen – Essenszeit !

Das Reptiliengehirn hat immer Angst – Angst davor, nicht zu überleben. Deshalb ist unsere gesamte Gesellschaft darauf ausgelegt, uns in einem Zustand zu halten, in dem wir ständig „nur versuchen zu überleben“ … „nur versuchen, bis zum nächsten Zahltag durchzukommen“.

Je mehr wir Angst haben können, vor allem – aber insbesondere davor, „nicht zu überleben“ –, desto stärker agieren wir aus der verzerrten Sicht des Reptiliengehirns heraus, und das ist, so sagen uns die Forscher, der Grund, warum sie wollen, dass wir immer Angst haben.

Fürchte dies, fürchte das … Angst-Angst-Angst! Welches Monster sie auch immer diese Woche erschaffen haben, es wird uns mit Sicherheit jeden Moment überfallen! ANGST! – ANGST! – ANGST! Agggghhhhh! TERRORISMUS! GLOBALE ERWÄRMUNG! EBOLA! STAATSSCHULDEN! GRIPPE! KRANKHEIT! VIREN! KREBS! HUNGER! EMP! RUSSLAND, RUSSLAND, RUSSLAND! NORDKOREA! Massenvernichtungswaffen! ATOMBAWAFFEN! HACKS! GESTOHLENE IDENTITÄT! TOD! BEHINDERUNG! FEMA-CAMPS! MASSENERSCHIESSUNGEN! AR-15! AGGGGHHHH !!!!

Was auch immer mit der alten Angst letzte Woche ist, nächste Woche wird es eine neue geben; uns werden ständig Gründe zur Angst gegeben, was uns angeblich im „Reptilien-Kontrollsystem“ gefangen hält … es scheint, dass die Leute die meiste Zeit überhaupt keine Ahnung haben, was mit ihnen geschieht. Man geht davon aus, dass dies alles dazu dient, unser Gehirn im „Überlebensmodus“ zu halten, damit die Leute „ihren Platz kennen“ … treten Sie nicht aus der Reihe und denken Sie nicht selbst kritisch – Ihnen wird ganz sicher etwas Schlimmes passieren! Und was werden die Leute sagen? Agggghhhh !

Eine Möglichkeit, festzustellen, ob jemand im Reptilienhirn gefangen ist, ist, dass er Sie bösartig angreift, wenn Sie eine andere Meinung äußern als er – egal zu welchem ​​Thema. Religiöse Menschen sind dafür berüchtigt: Wenn Sie ihnen Informationen zeigen, die nahelegen, dass ihre Religion nicht wahr ist, setzt die Reptilienangst ein, dass ihr Glaubenssystem „nicht überlebt“ … und genau wie eine Schlange werden sie Sie bösartig angreifen.

Geld ist etwas anderes, das Menschen gefangen hält und von den sehr realen Merkmalen des R-Komplexes (Reptilienhirn) verzehrt werden lässt; die Angst, nicht genug Geld zu haben, um die Rechnungen zu bezahlen, ist eine der sichersten Methoden, jemanden in Angst und auf Linie mit der Agenda zu halten. Es ist wirklich gefährlich, wenn Menschen tief in der Angst versinken, nicht genug Geld zu haben; das Brettspiel Monopoly ist ein gutes Beispiel: Ein vollkommen liebevolles Kind wird große Freude an Ihrem Untergang haben, einfach indem Sie Falschgeld einführen und das Reptilienhirn auslösen, wie es das Spiel tut.

Wenn sich dasselbe in der „wirklichen Welt“ manifestiert (was nicht der Fall ist), können die Menschen andere verhungern lassen, ohne auch nur das geringste Mitgefühl zu empfinden – und schauen Sie sich nur die Welt an!

Dies wird durch das Reptilienhirn verursacht, das wir alle haben, und deshalb hätten die reichsten Menschen auf diesem Planeten den Welthunger schon vor langer Zeit beenden können, haben sich aber dagegen entschieden – sie sind Sklaven des Reptilienhirns und folglich unfähig geworden, normale menschliche Gefühle zu empfinden. Sie können kein Mitgefühl empfinden; ihnen fehlt Empathie, aber das Schlimmste muss ihre Unfähigkeit sein, zu lieben oder zu fühlen, was es heißt, geliebt zu werden: Sie kennen keine LIEBE – deshalb sieht die Welt so aus, wie sie aussieht.

Wie sonst könnten angeblich „gute“ Menschen, wie Präsidenten und so weiter, die Bombardierung von Kindern, Krankenhäusern und Kirchen anordnen? Wie können sie Millionen unschuldiger Menschen töten – und nicht einmal die geringste Reue empfinden?