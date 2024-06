Die Biden-Regierung hat eine überraschende Enthüllung enthüllt: einen detaillierten Angriffsplan für den Fall eines dritten Weltkriegs mit Russland.

Während die Spannungen zunehmen, hat die NATO ihre Strategie dargelegt, amerikanische Truppen an die europäischen Frontlinien zu entsenden und damit die Bühne für einen möglichen globalen Konflikt zu bereiten, der die geopolitische Landschaft neu gestalten könnte.

Strategische Vorbereitungen der NATO. In einem beispiellosen Schritt haben die NATO-Staats- und Regierungschefs vereinbart, 300.000 Soldaten für einen schnellen Einsatz bereit zu halten.

Diese Entscheidung unterstreicht den Ernst der Lage und die Bereitschaft der Allianz, auf jede Eskalation mit Russland zu reagieren. Die Ankündigung erfolgte vor dem Hintergrund wachsender Sorgen um die Stabilität in Osteuropa und der weitreichenden Auswirkungen eines Konflikts zwischen nuklear bewaffneten Supermächten.

Die britische Zeitung dailymail.co.uk berichtet:

Wie bekannt wurde, bereitet die NATO Pläne vor, im Falle eines umfassenden Konflikts mit Russland amerikanische Truppen an die Frontlinien Europas zu entsenden.

Es werden neue „Landkorridore“ geschaffen, um Soldaten schnell und ohne lokale bürokratische Hindernisse durch Mitteleuropa zu schleusen. So könnten die NATO-Streitkräfte sofort zuschlagen, sollte sich Putins verheerender Krieg in der Ukraine weiter nach Westen verlagern.

Die Pläne sollen auch Notfallpläne für den Fall eines russischen Bombardements beinhalten, so dass Truppen über Korridore in Italien , Griechenland und der Türkei auf den Balkan oder über Skandinavien in Richtung der Nordgrenze Russlands vordringen könnten, erklärten Beamte gegenüber The Telegraph .

Die Spannungen haben sich in den letzten Wochen verschärft. Der russische Präsident Wladimir Putin räumte offen die „Möglichkeit“ eines „umfassenden Dritten Weltkriegs“ ein und drohte mit „ fatalen Konsequenzen “ für den Fall, dass die westlichen Verbündeten der Ukraine den Einsatz ihrer Waffen auf russischem Boden gestatteten.

Die Herausforderung für die Ukraine, die russische Invasion abzuwehren, hat die europäischen Politiker dazu bewegt, im nunmehr dritten Kriegsjahr eine härtere Haltung gegenüber Moskau einzunehmen. Einige drohen nun mit der Entsendung von Truppen in den Osten und tätigen Rekordinvestitionen in die Verteidigung. (Falle gestellt: USA drängen Russland zum Atomwaffeneinsatz – Deutschland: Vorbereitung auf Krieg mit Russland bis 2029)

Den Plänen zufolge würden amerikanische Soldaten in einem von fünf Häfen in Europa landen, von denen vier einen Zugang zur westlichen Grenze der Ukraine ermöglichen und ein fünfter über Finnland zur russischen Grenze führen würde.(Putins Geheimdienstchef: Nato übt Atomangriffe auf Russland – diese drei Ziele in Russland würde die Nato als erstes bombardieren)

Es gab bereits Pläne der NATO, im Kriegsfall US-Truppen zunächst in den Niederlanden zu stationieren und anschließend mit der Bahn nach Polen zu ziehen.

300x250

Doch angesichts der Warnungen des norwegischen Generals, dass Europa nur zwei bis drei Jahre Zeit zur Vorbereitung habe, bevor Russland die Union realistischerweise angreifen könne, prüft die NATO dem Vernehmen nach mögliche Gegenmaßnahmen.

Die erweiterten Korridore sollen als Absicherung für den Fall dienen, dass Logistik- oder Kommunikationslinien unterbrochen werden. Zudem sollen sie die Routen für einen schnellen Transport durch Europa sichern, sollte Russland einen Mitgliedstaat ins Visier nehmen.

Sollte die Route durch Mitteleuropa gefährdet sein, könnten die alliierten Truppen über Italien nach Slowenien und auf den Balkan vordringen und dabei die Alpen und die Schweiz umgehen.

Ziel der Pläne wäre es, sicherzustellen, dass die Armeen ohne Verzögerungen durch lokale Vorschriften und Kontrollpunkte durch Europa strömen können. So hatte die französische Regierung beispielsweise festgestellt, dass es auf dem Weg nach Rumänien für Panzer schwierig war, die Grenzen zu passieren.

300x250 boxone

Griechenland und die Türkei – beides NATO-Mitglieder – könnten den Plänen zufolge auch Routen durch Rumänien und in Richtung der Südküste der Ukraine bereitstellen.

Und eine fünfte Route über Norwegen und Schweden nach Finnland könnte es den Truppen seit dem Beitritt Finnlands zur Union im April letzten Jahres ermöglichen, die russische Grenze im Norden zu erreichen.

Im vergangenen Jahr einigten sich die NATO-Staats- und Regierungschefs darauf, 300.000 Soldaten in höchster Bereitschaft vorzuhalten, um den Block im Falle eines Angriffs auf ein Mitgliedsland zu verteidigen. Das ist knapp die Hälfte der Truppen, die Napoleon bei seinem verheerenden Russlandfeldzug im Jahr 1812 schickte.

Russland zieht unterdessen weiterhin Truppen zusammen. Die Denkfabrik Royal United Services Institute (RUSI) schätzt , dass das russische Militär zu Beginn des Jahres 2023 mit einer „höchst unorganisierten Truppe in der Ukraine“ von rund 360.000 Soldaten begann und diese Zahl bis zum Sommer auf 410.000 anwachsen wird.

Ihren Angaben zufolge befanden sich zu Beginn dieses Jahres 470.000 Soldaten in den besetzten Gebieten.

Im Dezember testete die NATO mit gemeinsamen Planspielen, an denen Großbritannien und seine Verbündeten im Baltikum teilnahmen, ihre Kriegsbereitschaft in Europa.

Die Rolle des Bilderberg-Treffens. Das Bilderberg-Treffen vom letzten Wochenende, bei dem sich einige der einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt trafen, gab einen Einblick in die wichtigsten Themen der globalen Sicherheitsdiskussionen:

Die umstrittene Rolle der NATO. Kritiker argumentieren, dass die NATO darauf ausgelegt sei, Kriege zu provozieren, nicht sie zu verhindern. Die Aktionen des Bündnisses in der Ukraine werden oft als Beispiel dafür angeführt.

Trotz der anfänglichen Zurückhaltung der Ukraine, der NATO beizutreten, inszenierten die USA 2014 angeblich einen Putsch, um eine pro-NATO-Regierung zu installieren, was die Spannungen mit Russland eskalieren ließ.

Dieser interventionistische Ansatz hat eine Debatte über den wahren Zweck der NATO und ihre Auswirkungen auf die globale Stabilität ausgelöst.

Das Ukraine-Dilemma. Die Beziehung der Ukraine zur NATO ist ein umstrittenes Thema. Der 2010 gewählte Präsident des Landes, Viktor Janukowitsch, trat mit einem Programm des Friedens und der Blockfreiheit mit der NATO an.

Sein Sturz im Jahr 2014, der weithin als von westlichen Mächten beeinflusst angesehen wird, führte jedoch zu einer prowestlicheren Regierung.

Dieser Wandel ist ein wichtiger Faktor im anhaltenden Konflikt mit Russland, das die NATO-Osterweiterung als direkte Bedrohung seiner Sicherheit betrachtet.

Die Gefahr eines dritten Weltkriegs. Während die Situation eskaliert, droht das Gespenst eines dritten Weltkriegs. Die aktuelle Krise wird durch den Wunsch angetrieben, die NATO in die Ukraine auszuweiten, ein Schritt, den Russland als Provokation betrachtet.

Es steht viel auf dem Spiel, und die Möglichkeit eines umfassenden Krieges, an dem auch Atommächte beteiligt sein könnten, ist eine erschreckende Aussicht.

Der Tschetschenien-Faktor. Die Lage wird noch komplizierter, weil sich 50.000 tschetschenische Soldaten nun mit Russland in dessen „besonderer Militäroperation“ verbündet haben.

Diese Entwicklung bedeutet eine erhebliche Stärkung der russischen Militärkapazitäten und unterstreicht die Vielschichtigkeit des Konflikts. Die Anwesenheit dieser Kräfte verleiht einer ohnehin schon instabilen Situation eine weitere Ebene der Intensität.

50,000 Chechen soldiers have now joined the alliance with Russia in the Special Military.

Die menschlichen Kosten des Konflikts. Die potenziellen menschlichen Kosten eines Konflikts mit Russland sind erschütternd. Familien auf der ganzen Welt sind mit der schrecklichen Aussicht auf einen Krieg konfrontiert, mit der Gefahr von Opfern und Zerstörung in beispiellosem Ausmaß.

Die Gründe für diesen drohenden Konflikt – in erster Linie die Ausweitung der NATO – erscheinen erschreckend simpel, wenn man sie mit den potenziellen Verlusten an Menschenleben vergleicht.

Trotz der aggressiven Haltung und Kriegsvorbereitungen besteht weiterhin ein starker Druck auf diplomatische Lösungen. Viele argumentieren, dass Dialog und Verhandlungen die einzigen gangbaren Wege sind, um einen katastrophalen Konflikt zu vermeiden.

Das gegenwärtige geopolitische Klima macht es jedoch zunehmend schwieriger, solche Ergebnisse zu erzielen.

Die umfassenderen geopolitischen Folgen. Der mögliche Konflikt mit Russland geht über die Ukraine und die NATO hinaus. Er beinhaltet ein komplexes Netz globaler Allianzen und Rivalitäten, in das auch andere Großmächte wie China und die Länder des Nahen Ostens hineingezogen werden könnten.

Die Folgen eines solchen Konflikts sind global und könnten die internationale Stabilität und die Wirtschaftssysteme gefährden.

Der Nahe Osten und China. Der Nahe Osten bleibt ein Brennpunkt für Konflikte, in dem verschiedene Fraktionen um Macht und Einfluss buhlen. Jeder größere Konflikt zwischen der NATO und Russland könnte auf diese Region übergreifen und bestehende Spannungen verschärfen und neue Krisenherde schaffen.

Ebenso machen Chinas strategische Ambitionen und seine Beziehungen zu Russland und dem Westen die Situation noch komplexer.

Fazit. Die Veröffentlichung des detaillierten Angriffsplans der Biden-Regierung für den Fall eines dritten Weltkriegs mit Russland hat Schockwellen durch die internationale Gemeinschaft geschickt.

Während sich die NATO darauf vorbereitet, Hunderttausende Soldaten zu entsenden, steht die Welt am Rande eines möglichen globalen Konflikts mit verheerenden Folgen.

Das Bestreben, die NATO in die Ukraine auszuweiten, war ein Schlüsselfaktor für diese Eskalation und wirft Fragen über die wahren Beweggründe hinter solchen Schritten und die Kosten auf, die die einfachen Menschen tragen könnten.

We are in the verge of WW 3 with Russia. Why? Because we want to expand NATO into Ukraine. That’s it. That’s the reasons you and your kids may die.

Ukraine didn’t even want to join NATO. They thought it was too inflammatory against their Russian neighbors. That’s why the… pic.twitter.com/rIsLjlwyBm

— Uncommon Sense (@Uncommonsince76) June 2, 2024