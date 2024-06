Eindrücke aus der geistigen Welt: Näher dein Geist zu Dir

Guten Tag,

im letzten Beitrag habe ich darüber berichtet, dass die Wasserfrau vor ca. 2 Wochen die Info aus der geistigen Welt bekommen hat, dass eine bestimmte energetische Ebene, in der der Großteil der Egregore existieren, deaktiviert wird.

Meine Kollegen meinten, dass die Deaktivierung dieser energetischen Ebene und das Verschwinden einer Unzahl von Egregoren eine große Auswirkung auf uns Menschen haben wird und zwar direkt als auch indirekt. Indirekt, weil es auch Auswirkungen auf die Staaten, die Geopolitik, die Wirtschaft und auch auf den esoterischen und spirituellen Bereich haben wird. Von Egon Fischer

Im letzten Beitrag, der ein bezahlpflichtiger Beitrag ist, habe ich das Phänomen Egregor und die Wirkungen auf Staaten und Wirtschaft erläutert. Zum Thema Egregore sind viele Fragen aufgetaucht. Diese wollte ich in diesem und im nächsten Beitrag beantworten. Aus gegebenen Anlass möchte ich jedoch in diesem Beitrag näher auf die Auswirkungen des Wegfalls der speziellen energetischen Ebene eingehen.

Ich und auch einige Bekannte haben nämlich bereits die ersten Auswirkungen erfahren und ich vermute, dass in den nächsten Wochen immer mehr Menschen seltsame Erfahrungen machen werden.

In diesem Beitrag werde ich daher einen kurzen Überblick über die aktuelle energetische Lage machen und dann genauer auf die persönlichen Auswirkungen der Deaktivierung der energetischen Ebene mit den Egregoren eingehen. Die Fragen zu den Egregoren werde ich daher erst im nächsten freien Beitrag beantworten.

Verschwommene Energien bis Ende September

Die generelle Energiesituation kann ich gegenwärtig nur extrem verschwommen wahrnehmen. Ich habe den Eindruck gewonnen, wie wenn die geistige Ebene nicht will, dass ich Konkretes wahrnehme.

Ich vermute, dass auch noch nicht ganz feststeht, was bis Ende September auf der 3D Ebene passiert. Es gibt einige energetische Entwicklungen, die schon seit einiger Zeit angekündigt wurden und die meiner Meinung nach auch im Sommer anhalten werden.

Die “Rüttelenergie” wird sich verstärken. Nun kommt auch noch dazu, dass eine energetische Ebene deaktiviert wird oder wurde und die Energien noch stärker auf den Menschen einwirken werden. Die Zeit beschleunigt sich. Ich habe auch wie viele andere den Eindruck, dass die Manifestation auf der 3D Ebene nun leichter und schneller geht. (Neues aus der geistigen Welt: Die Deaktivierung einer energetischen Ebene)

Die Deaktivierung einer energetischen Ebene

Die Wasserfrau hat vor ca. zwei Wochen die Info aus der geistigen Welt bekommen, dass die energetische Ebene, in der sich die meisten Egregoren aufhalten, deaktiviert wird. Ich nenne daher diese Ebene im weiteren “Egregoren-Ebene”.(Neues aus der geistigen Welt: Der Zerfall des Wertewestens und die Egregoren (Videos))

Diese Ebene hatte auf die einströmenden kosmischen Energien eine dämpfende Wirkung. Diese Dämpfung fällt nun weg, wodurch die einströmenden kosmischen Energien intensiver und direkter werden. Dadurch wird auch der Trend, dass alte Schatten und Muster reaktiviert werden, nochmals verstärkt.

Näher dein Geist zu dir

Aber der Wegfall der Egregoren-Ebene hat auch eine sehr positive Auswirkung. Die Egregoren-Ebene wirkte wie eine Dämmschicht. Wenn diese Dämmschicht aber wegfällt, können die Menschen auch leichter in Kontakt gehen mit ihrer Seele, mit ihrem höheren Selbst, ihrer Intuition und mit ihren geistigen Begleitern. Die Kollegen haben auch angemerkt, dass der Wegfall der Egregoren-Ebene auch eine Auswirkung auf die Wahrnehmung haben wird. Die Wahrnehmung sollte zumindest bei bestimmten Menschen klarer, schärfer und umfassender werden.

Die Kollegen betonten, dass der Wegfall der Egregoren-Ebene auf Menschen, die offen sind und sich weiterentwickeln einerseits belastend aber zugleich auch sehr positiv wirken wird. Die Schatten und Muster werden jetzt durch zwei Faktoren schneller und intensiver an die Oberfläche drängen, nämlich durch die Rüttelenergie und dem Wegfall der Egregoren-Ebene.

Das ist für die betroffenen Menschen nicht angenehm, aber diese Menschen können sich nun noch schneller weiterentwickeln. Durch den Wegfall der Egregoren-Ebene können sich die Menschen leichter und intensiver mit den geistigen Ebenen verbinden. Solche “Verbindungen” werden anfangs überraschend und zufällig geschehen und wenn die Menschen mit diesen Erfahrungen vertraut sind, werden sie dann öfters bewusst und vorsätzlich mit der geistigen Welt in Kontakt treten. Die außerordentlichen Phänomene werden künftig zunehmen.

Solche außerordentlichen Phänomenen können eine plötzlich veränderte Wahrnehmung sein, dass man plötzlich durch Energien durchflutet wird, was auch zu euphorischen Zuständen führen kann, dass man sich leichter und ätherischer fühlt. Auch außergewöhnliche Träume und seltsame Zufälle werden zunehmen und die Manifestationzeit wird sich auch verkürzen.

Die Kollegen haben schon vor Jahren angekündigt, irgenwann muss sich jeder entscheiden: Will man sich weiterentwickeln oder stehen bleiben. Ich habe die Vermutung, dass sich in den nächsten Monaten die Rahmenbedingungen so verändern, dass viele Menschen ganz konkret entscheiden müssen, welchen Weg sie künftig gehen wollen.

Nach Meinung meiner Kollegen ist das bereits eine Auswirkung, dass die Egregoren-Schicht weggefallen ist. Aber die Wahrnehmungsveränderung ist nur ein Aspekt. Der andere ist, dass nach den Kollegen der energetische Druck noch weiter zunehmen wird. Weil, wie die Kollegen kürzlich zu mir meinten: Alles muss raus und weg. Und wenn du es nicht los lässt, wird es dich irgendwann psychisch und energetisch erdrücken und dies wird sich sich wiederum auch auf den physischen Körper negativ auswirken.

Das Leid mit dem Leid

Damit bin ich bei einer zentralen Erfahrung, die sehr viele Menschen – teilweise seit Jahren, manche seit Monaten und einige vielleicht erst seit ein paar Wochen – machen. Ihnen geht es schlecht, obwohl sie offen sind und sich bemühen, sich weiterzuentwickeln. Zugleich beobachten sie, dass es den Menschen in ihrer Umgebung, die nichts für sich tun, die am Alten verbissen festhalten, gut geht.

Die Frage, die ich in den letzten ein bis zwei Jahren am öftesten hörte: Warum geht es mir so schlecht und denen, die einfach nichts tun oder dunkel unterwegs sind, so gut.



Meine kurze Antwort auf diese Frage ist für viele nicht ganz nachvollziehbar: Dir geht es schlecht, WEIL du offen bist und dich bemühst, dich weiterzuentwickeln.

Die gegenwärtige energetische Situation bringt das leider mit sich. Aus entwicklungstechnischer Sicht ist sie außerordentlich günstig, aus individueller Sicht schmerzhaft und oft deprimierend. Die Rüttelenergie und jetzt noch das Wegfallen der Egregoren-Ebene führen dazu, dass immer mehr Energien auf die Menschen einströmen, die die alten Muster und Verletzungen an die Oberfläche bringen und diese dadurch erkennbar, erfahrbar und erlebbar werden. Und genau dieses “erfahrbar und erlebbar Werden” tut weh.

Alles muss raus! Lass es los!

Seit die Egregoren-Ebene weggefallen ist, habe ich einige sehr merkwürdige Sachen erlebt. Eine Sache ist zwar sehr persönlich, aber zugleich aus meiner Sicht so typisch für diese Zeit, dass ich mich entschlossen habe, darüber zu schreiben.

Vor etwas über einer Woche hat sich bei mir ein kleines Abszess gebildet. So etwas kann passieren. Was mich aber irritiert hat, war, dass ich vor zirka 10 Jahren genau an der gleichen Stelle auch ein kleines Abszess hatte, dass nach ungeführ einer Woche wieder verschwunden war. Ich dachte mir: Wozu habe ich geistige Kollegen. Die kann ich ja fragen. Gesagt, getan. Die Kollegen sagten anfangs nur: Alles muss raus! Lass es los! Mittlerweile liebe ich diese hochpräzisen Aussagen meiner Kollegen. Was soll ich rauslassen? Was soll ich loslassen? Wie soll ich loslassen? Was soll ich denn tun?

Die Kollegen sind vorerst nur auf ein paar Fragen eingegangen. Sie eklärten mir, dass der Körper eigentlich nur meine in Form gebrachte Energie ist. Der Abszess ist somit nur ein in Form gebrachtes energetisches Muster bzw. ein in Form gebrachter Schatten. Jede Energie sucht sich eine Form. Ein energetisches Muster kann sich auf der 3D Ebene, also im physischen Körper, auf vielfältige Art und Weise ausformen. Man kann jetzt nur das körperliche Phänomen behandeln, was meist relativ schnell wirkt.

Man kann das energetische Muster auflösen, dass dauert meist etwas länger, ist aber dafür nachhaltig. Man kann auch das körperliche Phänomen und das energetische Muster parallel behandeln. Die Kollegen meinten, wenn man das energetische Muster auflösen will, muss man es spüren, man muss sich mit der energetischen Qualität vertraut machen.

Mit Spüren ist also nicht nur das körperliche und emotionale Spüren gemeint. Wenn man ein energetisches Muster auflösen will, muss man also über seine „Hell-Sinne“ mit dem Muster in Kontakt treten, also auf irgend eine Art und Weise in energetische Resonanz gehen. Je nach Stärke und Intensität des Musters bzw. des Schattens muss man unter Umständen sich langsam damit vertraut machen, weil sehr starke Energiefelder können einen überfordern und überwältigen. Bei ganz starken Mustern und Schatten ist es sogar besser, wenn man sich eine externe Unterstützung sucht.

