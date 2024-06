EU schließt Impfstoffvertrag für vorerst 640.000 Dosen gegen Vogelgrippe ab – wird da die nächste P(l)andemie vorbereitet?

Teile die Wahrheit!

640.000 Impfdosen gegen das H5N1-Virus hat die EU beim britischen Pharmakonzern CSL Seqirus bestellt, berichtet das Nachrichtenportal Politico. Der Vertrag beinhaltet eine Kauf-Option von bis zu 40 Millionen weiterer Dosen für die nächsten vier Jahre.

Hunderttausende Dosen bestellt

Nach Fledermäusen und Affen scheinen jetzt wieder die Vögel an der Reihe zu sein. Berichten zufolge wird die EU-Behörde für Gesundheits-Notstände (Health Emergency Preparedness and Response Authority/HERA) morgen, Dienstag, einen Vertrag mit dem britischen Pharmakonzern CSL Seqirus über die Lieferung von hunderttausenden Dosen eines neuen Impfstoffes gegen die Vogelgrippe unterzeichnen.

Die EU-Behörde soll das Unternehmen bereits 2023 gebeten haben, “seinen Zoonosegrippe-Impfstoff an den vorherrschenden Vogelgrippe-Stamm anzupassen”.

Im Gegenzug forderte CSL Seqirus dafür eine Mindestabnahme-Garantie. Schließlich müsse sich der Vertrag für das Unternehmen rentieren, lautete die Begründung.

Impfstoff nicht auf Wirksamkeit getestet

Die europäischen Regulierungsbehörden haben den Impfstoff auf der Grundlage einer Reihe von Studien zugelassen, die zeigen, dass er Immunreaktionen hervorruft, von denen Wissenschaftler glauben, dass sie vor der Vogelgrippe schützen, schreibt dazu statnews.com.

Da das Virus unter Menschen nicht zirkuliere, könnten aber keine Wirksamkeits-Studien durchgeführt werden. Trotzdem wurde der Impfstoff im April dieses Jahres von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) genehmigt und als Zweifachimpfung zugelassen.

Erste Charge geht nach Finnland

„Versuchskaninchen“ werden diesmal finnische Arbeiter auf Nerzzucht-Farmen sein. Schon nächste Woche sollen 20.000 Dosen der Substanz ausgeliefert werden. Finnland wolle die Impfstoffe insbesondere Menschen mit einem hohen Infektionsrisiko für Vogelgrippe anbieten, berichtet statnews.com.

Darunter fallen Geflügelzüchter, Tierärzte, Wissenschaftler, die das Virus untersuchen, und Menschen, die auf Pelztier-Farmen arbeiten, auf denen Tiere wie Nerze und Füchse gehalten werden, und wo es zu Ausbrüchen gekommen ist.

Wird da die nächste P(l)andemie vorbereitet? (Australiens Keulung von 500.000 Hühnern ist eine vorgetäuschte Vogelgrippe-Krise – verrückte Erklärungen!?)

Premiere: Finnland will Risikogruppen gegen Vogelgrippe impfen

Die Gesundheitsbehörden warten auf die Ankunft von 20.000 Impfstoffdosen des Herstellers CSL Seqirus. Die Präparate sollen unter anderem Geflügelzüchtern und Tierärzten angeboten werden. Ebenso wie Wissenschaftlern, die das Virus erforschen, oder Menschen, die in Pelzfarmen arbeiten.

Finnland bereitet sich darauf vor, Impfstoffe gegen die Vogelgrippe zu verabreichen. Die Impfstoffkampagne soll in begrenztem Rahmen durchgezogen werden. Die Präparate sollen Risikogruppen angeboten werden, die mit einem Vogelgrippestamm in Kontakt kommen könnten.

Gegenüber dem Portal Stat News erklärte Mia Kontio, eine Beamtin für Gesundheitssicherheit beim finnischen «Institut für Gesundheit und Wohlfahrt», dass man auf die Ankunft von 20.000 Dosen warte und plane, sie zu verabreichen, sobald diese angekommen sind.

Zu den Risikogruppen, die von den Gesundheitsbehörden ins Visier genommen werden, gehören unter anderem Geflügelzüchter, Tierärzte und Wissenschaftler, die das Virus erforschen. Ebenso wie Menschen, die in Pelzfarmen arbeiten, in denen Tiere wie Nerze und Füchse gehalten werden und in denen es angeblich zu Ausbrüchen gekommen ist.

Wie die finnischen Gesundheitsbehörden mitteilten, steige die Besorgnis über die Bedrohung, die das Virus für Menschen darstelle.

«Die Sorge gilt der Schnittstelle zwischen Tier und Mensch», erklärte Marc Lacey, Global Executive Director für Pandemie bei CSL Seqirus, dem Hersteller mehrerer H5-Impfstoffe, einschließlich desjenigen, den Finnland zu verwenden plant.

Lacey wies darauf hin, dass auch andere Länder den Einsatz von H5-Impfstoffen diskutieren oder bereits an der Sicherstellung der Versorgung arbeiten würden. Die USA beispielsweise hätten CSL Seqirus letzte Woche damit beauftragt, die Anzahl der verfügbaren H5-Grippeimpfstoffdosen zu erhöhen. Finnland sei jedoch das erste Land, von dem er wisse, dass es tatsächlich plane, den Impfstoff zu verwenden, zumindest außerhalb von Forschungsstudien der letzten Jahre.

Könnte die «Vogelgrippe» die neue «Seuche X» sein?

Bis heute ist es nicht zu einer Übertragung von Mensch zu Mensch gekommen, aber das Portal «Global Research» weist in diesem Rahmen auf die «dunkle Geschichte» der Gain-of-Function-Forschung zu H5N1 und die Tatsache hin, dass die FDA bereits 2020 einen ersten Impfstoff für die Altersgruppe ab sechs Monaten zugelassen hat.

Angesichts der Angstmacherkampagne zur «Krankheit X», die von der Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation (CEPI) gefördert wird, fragen sich viele Menschen, welches Virus die Welt als nächstes befallen könnte. Derzeit wird in den USA Panik wegen der «Vogelgrippe» geschürt. Aufgrund eines einzigen positiven PCR-Testresultats bei einem Huhn wurden ganze Geflügelherden gekeult (wir berichteten).

Wie Global Research nun berichtet, haben die CDC (Centers for Disease Control and Prevention) vor einigen Tagen eine Gesundheitswarnung für die H5N1-Vogelgrippe herausgegeben, nachdem sie angeblich bei einem Milchviehhalter in Texas nachgewiesen wurde. Einziges Symptom sei eine Bindehautentzündung im Auge eines Tieres gewesen.

Bis heute ist es nicht zu einer Übertragung von Mensch zu Mensch gekommen, so dass H5N1 für den Menschen nur ein begrenztes Risiko darstellt. Dies könne sich jedoch in naher Zukunft ändern, vor allem wenn man die «dunkle Geschichte der Gain-of-Function-Forschung (GOF) zu H5N1 betrachte», warnt das Portal. Diese Forschung wurde vor über einem Jahrzehnt von den National Institutes of Health (NIH) und der Bill and Melinda Gates-Stiftungen finanziert und habe die Übertragbarkeit von H5N1 erhöht.

Einer der Hauptautoren dieser gefährlichen Forschung ist Yoshihiro Kawaoka, der an der University of Wisconsin-Madison und der University of Tokyo tätig ist. Als weiterer Akteur wird Ron Fouchier erwähnt, der am Erasmus Medical Center in den Niederlanden arbeitet. Diese beiden Wissenschaftler hätten eine lange Tradition in der Modifizierung von Viren in Labors und der Infektion von Tieren mit verschiedenen Arten von Krankheitserregern, so Global Research.

Nachdem die US-Regierung eine kurze Pause bei der Finanzierung der GOF-Forschung gehabt hätte, um die Risiken zu bewerten, sei sie 2017 wieder aufgenommen worden – nach der Veröffentlichung des HHS P3CO Framework, das «sichere» Methoden zur Durchführung gefährlicher Forschung mit modifizierten Pathogenen beschreibe. 2023 hätten Charostad et al. dann darauf hingewiesen, dass die hochpathogene Vogelgrippe (H5N1) eine «unmittelbare Bedrohung» darstelle.

Die Überraschung: Schon 2020 liess die FDA (Food and Drug Administration) Audenz zu, den ersten H5N1-Impfstoff für die Altersgruppe ab sechs Monaten. Dieser wurde von CSL Seqirus entwickelt, einem Unternehmen, das von der Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) finanziert wird.

Das Produkt der ersten Generation beruht laut Global Research auf einer zellbasierten, kombinierten inaktiven Antigenplattform, für die zweite Generation ist eine selbstverstärkende mRNA-Technologie (sa-mRNA) geplant.

«Vielleicht gibt es einen Grund dafür, dass die US-Regierung bereits einen ‹zugelassenen› Impfstoff für ein Virus vorrätig hält, das sich beim Menschen nicht ausbreitet.

In der CDC-Warnung wird der zugelassene Impfstoff nicht erwähnt, sondern es heisst, dass bei Bedarf ein solcher entwickelt wird. Sehr seltsam», schreibt das Portal.

Bill Gates und das Weltwirtschaftsforum (WEF) seien der Meinung, dass wir unsere Abhängigkeit von tierischen Lebensmitteln verringern sollten, da dies Teil ihrer globalistischen Ansichten sei, fährt Global Research fort.

Eine Lebensmittelpanik in den westlichen Ländern mit Rückrufaktionen und der Vernichtung von Geflügel und Fleisch würde daher die dystopischen Ziele des Davos-Clubs fördern.

H5N1 habe eine historische Sterblichkeitsrate von 52,16 Prozent beim Menschen, und allein die Angst könne in breiten Bevölkerungsgruppen erhebliche Panik auslösen, nicht nur wegen der Ansteckung durch Lebensmittel, sondern auch durch Haustiere und andere Menschen.

Ob H5N1 die nächste «Seuche X» ist, lasse sich derzeit nur schwer feststellen. Es sei möglich, da es eine Fülle von GOF-Forschungs- und Biotech-Interessen, fertige Impfstoffe und mächtige Treiber von Massenpanik gebe, resümiert das Portal.

Wenn mehr Fälle in Clustern oder als echte Ausbrüche mit Übertragung von Mensch zu Mensch auftreten würden, könnten wir auf dem besten Weg zu einer Vogelgrippe-Pandemie im Jahr 2024 sein.

…

