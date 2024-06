Europa rast auf einen Krieg zu wie ein Zug mit einem verrückten Lokführer (Video)

Der Wind hat sich gedreht, und er ist rauer geworden. Seit der Entscheidung des Westens, der Ukraine auch den Beschuss russischer Gebiete zu erlauben, ist klar, dass es nur in eine Richtung geht: in den Krieg.

Die Argumentation des Westens – und auch Deutschlands – hat sich geändert. Dadurch begibt er sich in eine Situation, aus der er, selbst wenn er es wollte, nicht mehr so leicht herauskommt.

Man kann sich den Kopf darüber zerbrechen, welchen Antrieb die einzelnen Beteiligten haben, sicher handeln nicht alle aus der gleichen Motivation heraus. Allen gemein ist aber die Verantwortungslosigkeit gegenüber den Menschen, die keinen Krieg wollen.

Russland greift die Welt an?

Nach und nach hat sich das Narrativ verändert. Während es bisher meist hieß, mit der Verteidigung der Ukraine sei auch die der westlichen Demokratie verbunden, ist die Erzählung nun eine andere.

Man spricht jetzt von Wladimir Putins weltweitem Einfluss, unter anderem in den BRICS-Staaten oder auch Ländern in Südamerika oder Afrika. Überall dort nehme Russland aggressiv Einfluss und bedrohe damit den Westen mit samt all seiner großartigen Werte.

Zu Teilen stimmt diese Erzählung sogar, Russland – aber auch China – bemüht sich intensiv um gute Beziehungen zu zahlreichen Ländern. Zumeist erfolgt das aus wirtschaftlichen Erwägungen. Der Dorn im westlichen Auge ist wohl die Tatsache, dass diese Kooperationen diesen Namen auch verdienen. Und natürlich, dass die Akzeptanz des Westens in immer mehr Ländern einem Tiefpunkt entgegensteuert, wenn dieser nicht schon erreicht ist.

Die lächerliche Behauptung, Russland zöge nach einem Sieg über die Ukraine in Richtung Berlin und anderer zutiefst demokratischer Hauptstädte, glaubt anscheinend selbst der Dümmste inzwischen nicht mehr, und man muss kein Genie sein, um zu begreifen, dass solche Ausdehnungsversuche erstens nicht im Sinne Russlands sind. Das eigene Land ist riesengroß, es gibt viel zu tun, zu erschließen, zu beackern (im wahrsten Sinne).

Und dass zweitens Angriffe auf NATO-Staaten schon aus militärischer Sicht absurd sind. Nicht umsonst weisen Kritiker der NATO wiederholt darauf hin, dass der Rüstungsetat der NATO bzw. des Westens um ein Vielfaches höher ist als der Russlands. (Europa ist in Phase der Kriegsvorbereitung mit Russland eingetreten: „Niemand kann ausschließen, dass der Konflikt heute in sein Endstadium übergeht“)

Da wirkt die Behauptung, Russland nehme in irgendwelchen Ländern irgendwo auf der Welt Einfluss, schon glaubwürdiger für das auf den Krieg vorzubereitende Publikum.

Zwischen den Zeilen wird jedoch dadurch eben auch deutlich, dass der westliche Einfluss schwindet, und dafür trägt nicht Putin die Verantwortung, sondern die westlichen Länder, die das Vertrauen auf der Welt zu großen Teilen verspielt haben.

Russland greift also die Welt an? Das ist kompletter Blödsinn, aber immer noch „besserer“ Blödsinn als die Räuberpistole, Putin wolle Berlin oder Brüssel einnehmen.

Der Westen will Krieg

Auch als militärischer Laie kann man die These wagen, dass die Erlaubnis des Westens an die Ukraine, auch militärische Ziele auf russischem Gebiet anzugreifen, nicht kriegsentscheidend sein wird.

Das Ungleichgewicht hinsichtlich der Stärke Russlands und der Schwäche der Ukraine ist nun einmal Fakt, daran ändern auch Angriffe der Ukraine auf Russland nichts oder nur wenig.

Aber es muss betont werden, dass die Provokationen des Westens eine neue Stufe erreicht haben, denn jedem muss klar sein, dass wieder einmal eine rote Linie überschritten wurde. So geht das seit den ersten Lieferungen von Helmen oder warmen Socken.

Immer wieder wird getestet, was der Russe bereit ist, hinzunehmen. Und er hat vieles hingenommen. Die aktuelle Provokation des Westens hat aber für Russland einen so ernsten Charakter, dass gravierende Folgen denkbar sind. Dazu weiter unten mehr.

Die Erlaubnis, russische Ziele anzugreifen, wird also vermutlich am Kriegsverlauf nichts Herausragendes ändern, daher wird der Westen einmal mehr nach Möglichkeiten suchen müssen, diesen Zustand zu ändern.

Auch hier spielt das westliche Publikum eine Rolle, das ohnehin in der Mehrheit nicht an einem Krieg interessiert ist. Wenn er aber schon geführt werden muss, wird es jetzt langsam mal Zeit für sichtbare Erfolge.

Westliche Bodentruppen

In der Folge kann es nur um Bodentruppen gehen, die bisher ein absolutes No-Go waren. Doch auf militärischem Wege wird es nicht gelingen, Russland durch ukrainische Soldaten in die Knie zu zwingen, was nicht zuletzt auch damit zusammenhängt, dass es naturgemäß immer weniger davon gibt.

Entgegen der gebetsmühlenartig vom Westen heruntergeleierten Lüge, Krieg und Waffen verhinderten das Sterben, ist es ganz überraschend doch so, dass das Gegenteil der Fall ist.

Kurz: Der Ukraine gehen langsam, aber sicher die Soldaten aus. Neue werden zwar skrupellos und ohne Rücksicht auf Verluste aus dem Ausland herangeschleppt. Kein Ukrainer im wehrfähigen Alter ist vor dem Einzug in die Armee mehr sicher, wo er sich auch aufhalten mag.

Doch natürliche Grenzen engen die Auswahlmöglichkeiten ein, und man kann sich ausmalen, dass ein Soldat, der zum Soldatsein gezwungen wurde, womöglich nicht mit vollem Einsatz kämpft, wenn er nicht sogar gleich die Seiten wechselt.

Der Weg zu Bodentruppen der NATO ist also nicht mehr weit, und kürzlich wurden sowieso schon Soldaten in NATO-Uniform entdeckt bzw. getötet. In Russland ist die Tatsache bekannt, dass die NATO ihre Finger schon lange auf vielfältige Art im Spiel hat, doch bislang war nichts daran offiziell, und im Zweifel wurde sich eben herausgeredet, man wisse von nichts und wasche seine Hände in Unschuld.

Mit offiziellen Bodentruppen würde sich die Lage gravierend verändern. Diese Veränderung hätte Folgen, die normalerweise kein vernünftig denkender Mensch als Option in Betracht ziehen würde. Doch die Vernunft hat sich längst aus dem Staub gemacht.

Die Atomgefahr

Man muss sich bewusst machen, wovon wir hier reden: Der Westen ist nicht in der Lage, den Ukraine-Krieg zu deeskalieren. Nachdem wahrheitswidrig mehr als zwei Jahre lang behauptet worden war, Putin wolle doch überhaupt nicht verhandeln, hat sich auch hier die Tonart geändert.

Jetzt sind Verhandlungsangebote Putins plötzlich „Kriegsrhetorik“, also lediglich Finten, die man nicht ernst nehmen kann. Putin kann also machen, was er will, immer wird sein Angebot zurückgewiesen.

Wenn – und darauf läuft es, wie gesagt, hinaus – Bodentruppen in die Ukraine geschickt werden, werden die Karten neu gemischt. Abhängig von der Frage, wie viele Truppen entsendet werden und wie sie ausgestattet werden, kombiniert mit der nach dem Einsatz weitreichender westlicher Waffen, läuft es auf folgendes Szenario hinaus: Russland wird ab einem gewissen Punkt zu schwach sein, um den Kampf fortzuführen.

Denn im konventionellen Bereich ist Russland dem Westen letztlich unterlegen. Die Tatsache, dass der Rüstungsetat des Westens ungleich höher ist als der Russlands, und der Fakt, dass alle NATO-Länder zusammen eine sehr große Schlagkraft entwickeln können, führt zur nächsten Eskalationsstufe: der Atombombe.

Die schon lange anhaltende rhetorische Provokation, Putin drohe nur und werde schon aus Selbstschutz keine Atombombe zünden, ist schon schlimm und verantwortungslos genug. Wäre jemand anderes im Kreml Präsident, hätte er womöglich schon vor Monaten deutlich eitler reagiert, als Putin das tut, womöglich wäre längst eine Atombombe gezündet worden. Putin ist besonnen genug, auf derlei Provokationen nicht eingegangen zu sein.

Doch wenn ernsthaft eine militärische Niederlage Russlands zu befürchten ist, weil ein Ungleichgewicht konventioneller Waffen erzeugt wird, bedeutet das für Russlands Präsidenten, sein Land womöglich in eine militärische Niederlage führen zu müssen. Und das wird er unter keinen Umständen tun. Unter keinen Umständen.

Es ist fraglich, ob der Westen sich der Gefahr, die er hier und heute erzeugt, bewusst ist, und es ist zu befürchten, dass zumindest Teile des Westens und Verantwortungsträger mit entsprechender Persönlichkeitsstruktur sich dieser Gefahr nicht bewusst sind oder allen Ernstes glauben, als Sieger aus diesem Konflikt hervorzugehen.

Ihre Dummheit, ihre Machtgier und ihr an Wahn grenzender Russenhass sind und werden jedenfalls für Millionen von Menschen lebensgefährlich. Und zwar im wahrsten Sinne, den man sich vorstellen kann.

„Offensichtlich, dass NATO-Mitglieder gelogen haben“ – Angriffe mit US-Waffen auf Russland erlaubt

US-Präsident Joe Biden hat Medienberichten zufolge dem Kiewer Regime erlaubt, russisches Territorium mit US-Waffen anzugreifen.

Dies steht in klarem Widerspruch zu jüngsten Äußerungen des Pentagon. Bereits mehr als zehn Staaten haben inzwischen dem Einsatz ihrer Waffen für den Angriff auf Russland zugestimmt – darunter auch die deutsche Bundesregierung.

Moskau reagiert auf diese Entwicklungen scharf, aber nicht überrascht: „Eine klassische Manipulation im Stil der NATO.“

Der X-Account „OSINTdefender“ (1,1 Millionen Follower) ließ wissen: „Die ukrainischen Streitkräfte scheinen ihren ersten Angriff auf die Region Belgorod in Westrussland mit von den USA bereitgestellten Waffen gestartet zu haben. Aufnahmen zeigen den Abschuss von mindestens acht Raketen aus einem M142 HIMARS südlich von Wowtschansk, gefolgt von Luftangriff-Alarmen in Russland.“

Russischen Quellen zufolge hat die ukrainische Armee seit Freitagabend Dutzende Raketen und Drohnen auf die westrussische Region Belgorod abgefeuert. Jene Region gegenüber dem angegriffenen Charkiw, die Kiew seit gestern mit den meisten westlichen Waffen attackieren darf.

„Die Stadt Belgorod und die Region Belgorod. Raketengefahr. Bleiben Sie nach Möglichkeit zu Hause. Gehen Sie nicht in die Nähe der Fenster“, rief Russlands Ministerium für Notsituationen kurz vor Mitternacht die Bevölkerung auf.

Kurz darauf gab es nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur TASS „mindestens 40 Explosionen am Himmel“ über Belgorod Stadt (356 000 Einwohner). Auch 50 Kilometer weiter westlich, nahe dem Dorf Belenkoe, habe es Einschläge ukrainischer Geschosse gegeben, behauptete der Gouverneur der Region.

Auch am Morgen gingen die ukrainischen Angriffe auf Belgorod laut russischen Angaben weiter. „Zwei ukrainische unbemannte Luftfahrzeuge wurden über dem Gebiet der Region Belgorod zerstört“, erklärten russische Medien.

Orbán: Europa rast auf einen Krieg zu wie ein Zug mit einem verrückten Lokführer

Europa rast auf einen Krieg zu wie ein Zug „mit einem verrückten Lokführer“, sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán vor den Teilnehmern eines „Friedensmarsches“ in Budapest. Nach Orbáns Meinung sollte das verhindert werden.

Die Entsendung neuer Gelder und Waffen in die Ukraine, die Gespräche über die Stationierung von Atomwaffen in Europa, die NATO-Mission in der Ukraine und die Wiedereinführung der Wehrpflicht – all dies zeige, dass „der Zug der Kriegsbefürworter keine Endstation hat und der Fahrer verrückt geworden ist“, so Orbán weiter. Er betonte:

„Wir müssen verhindern, dass Europa in einen Krieg geführt wird, der es ins Verderben stürzt. Europa bereitet sich jetzt auf den Krieg vor, jeder Tag ist eine neue Etappe auf dem Weg in die Hölle.„

Die kriegsbefürwortenden Politiker Europas seien wie Drogensüchtige, die Russland besiegen wollten, wie sie es im zwanzigsten Jahrhundert zweimal versucht hätten, aber sie verstünden die Realität nicht, betonte der Premierminister. Orbán sagte, dass für solche Politiker die Bevölkerung der Länder, ihr Schicksal und die Zukunft ihrer Kinder „nicht zählen“:

„Und es ist unmöglich, sie zu überzeugen. Deshalb brauchen wir sie auch nicht zu überzeugen, sondern müssen sie besiegen.„

Er rief daher die europäischen Bürger auf, bei den Wahlen des Europäischen Parlaments für jene Politiker zu stimmen, die Friedensinitiativen vorschlagen – und nach den Wahlen eine transatlantische Koalition für den Frieden zu bilden.

…

Quellen: PublicDomain/de.rt.com am 02.06.2024