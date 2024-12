Mel Gibson über Pädo-Eliten: „all diese Wölfe im Schafspelz werden entlarvt, die es auf unsere Jugend abgesehen haben“ (Video)

Das Hollywood-System werde von bösen Pädophilen kontrolliert, so der Schauspieler Mel Gibson, der sie in einer explosiven Rede am Dienstag in Mar-a-Lago als „Wölfe im Schafspelz, die unsere Jugend ausbeuten“ beschrieb.

Bei seinem Auftritt bei der Champions For America Celebration Gala der gemeinnützigen Organisation America’s Future lobte Gibson das Versprechen der kommenden Trump-Regierung, den Kinderhandel zu bekämpfen und der Normalisierung der Pädophilie im Westen ein Ende zu setzen.

Der Schauspieler aus „Lethal Weapon“ lobte General Michael Flynn besonders dafür, dass er „all diese Wölfe im Schafspelz entlarvt hat, die es auf unsere Jugend abgesehen haben“.

„Das Problem hier ist vielschichtig“, sagte er. „Ich habe neun Kinder. Wenn eines davon gestohlen oder verschleppt würde oder so, müsste ich jemanden umbringen.“

Elon Musk kommentierte Gibsons Kommentar zu X mit den Worten: „Mir geht es genauso.“

„Wir haben vier Jahre lang kaum verhüllten Marxismus ertragen. Und jetzt haben wir meiner Meinung nach eine vierjährige Schonfrist, aber wir müssen härter arbeiten“, sagte Gibson.

„Der Präsident hat eine große Aufgabe vor sich, um diesen Ort wieder in Ordnung zu bringen. Es ist viel Schaden angerichtet worden und sie legen weiterhin Brände.“

Mel Gibson, speaking at Mar-a-Lago, thanks those “Exposing all these wolves in sheep’s clothing that prey upon our young.”

He continues, “I have 9 kids. If one of them got stolen or trafficked or something, I’d have to k*ll someone.” pic.twitter.com/TaMecUECaN

— johnny maga (@_johnnymaga) December 11, 2024