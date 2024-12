Sprachmagie – Die Macht der Worte: Selbstprogrammierung

Teile die Wahrheit!

Liebe ist die stärkste Kraft! Liebe ist die kraftvollste Energie – im Licht der Liebe glänzt alles in seinen leuchtendsten Farben! Auch Angst ist eine sehr starke Energie – im Dunkel der Angst verlieren die leuchtendsten Farben ihren Glanz! Angst kann Feuer entfachen! Liebe allerdings befähigt uns, es zu durchschreiten, ohne uns zu verbrennen!

Die verheerenden Auswirkungen von Angst haben wir uns bereits weiter vorne im Buch angesehen. Wir sehen, dass es äußerst sinnvoll ist, die Angst in unserer Sprache, unseren Ausdrücken und somit unserem Leben umzuwandeln in liebevolle Energie. Durch eine positive Ausdrucksweise programmieren wir uns selbst um und schaffen uns dadurch ein ebenso positives Dasein! So wandeln wir ein angst-volles in ein liebe-volles Leben! (Auszug aus dem Buch „Sprachmagie – Die Macht der Worte“ von Anya Stössel)

So wie „HTML“ fürs Internet, so bildet unsere Sprache und Ausdrucksweise – in Verbindung mit unseren entsprechenden Gedanken und Emotionen – die „Programmiersprache“ des Lebens. Dieser Vorgang wird auch als „Programmierung unserer eigenen Matrix“ bezeichnet! (neu-esoterisch!)

Mit allem, was wir ausdrücken, schaffen wir neben unseren Lebenssituationen, in und mit denen wir uns zurechtfinden dürfen, auch unsere Einstellung zu den Dingen, also unsere Glaubenssätze. Wir programmieren somit neben dem Programm des Lebens (Realität) auch noch uns selbst, unser Bewusstsein!

Die vermehrte Verwendung des Wortes „dürfen“ macht uns beispielsweise bewusst (programmiert), dass was immer wir tun dürfen ein Geschenk ist, eine Gelegenheit zu erleben und zu erfahren.

Ganz anders ist es mit dem Wort „müssen“. Durch vermehrte Verwendung dieses Wortes reden wir uns ständig Druck, Pflichten und Zwänge ein, die größtenteils nicht einmal existieren – lediglich in unserer „Vorstellung“! Hier zeigt sich einmal mehr, wie entscheidend die „Vorstellungs-Kraft“ sich auf unser Gemüt und unser Leben auswirkt! (Na – das ist ja eine feine Vorstellung!)

Die Klassiker der (schadhaften) Selbstprogrammierungen und Selbstsuggestionen sind (Glaubens-)Sätze wie: „Ich bin JEDES JAHR ZWEIMAL erkältet!“ oder „IM FRÜHLING habe ich IMMER Heuschnupfen!“ Oft genug wiederholt, funktioniert das mit Sicherheit! Solche Glaubenssätze sitzen manchmal so tief, dass es schon mal eine ganze Weile dauern kann, bis man sich dessen bewusst wird und sein Schicksal zum Angenehmen ändert. Auch ich habe früher fest daran geglaubt, dass ich jeden Winter eine Erkältung bekomme!

Das hat auch prima hingehauen! Kam immer wie bestellt – bis ich damit aufgehört habe, daran zu glauben. Heute gehe ich einfach selbstverständlich davon aus, dass mein Immunsystem so stark ist, dass ich natürlich immer gesund bin!

Wie wir sehen, ist auch die Kraft der Wiederholung bei der Selbstprogrammierung von Belang! Im Normalfall glauben wir das, was wir gerade sagen! Außer wenn es sich gerade (um hohe Politiker beziehungsweise) um eine bewusste Lüge handelt, sind wir von unseren Worten in der Regel überzeugt! Sie spiegeln unseren Glaubensinhalt, unsere Überzeugungen wider.

Wenn wir nun einen bestimmten Satz oder auch Gedanken immer wieder wiederholen, stärkt das unseren dementsprechenden Glauben daran und somit auch die damit einhergehende Schöpfungskraft! Die verschiedensten Religionsführer machen sich diese Funktionsweise zunutze, indem sie ihre „Schäfchen“ oder „Anhänger“ stundenlang denselben Satz wiederholen lassen. Da muss man ja dann irgendwann daran glauben!

Natürlich kann die Programmierung durch die Kraft der Wiederholung ebenso zu anderen Erziehungszwecken genutzt werden. Wie die Kirche ihre „Schafe“ programmiert, so programmiert das Fernsehen zum Beispiel die Zuschauer und die Zeitungen die entsprechenden Leser genauso durch immer wiederholte Glaubenssätze. Ebenso wiederholen wir als Eltern unseren Kindern gegenüber stets unsere wichtigsten Glaubenssätze.

Man kann diese Kraft der Wiederholung natürlich auch sinnvoll für sich selbst nutzen, zum Beispiel um sich Mut einzureden oder um alte Programme bewusst zu verändern oder aus vielfältigen anderen Gründen. Beispielsweise können wir uns vor einer Rede selbst bestärken, indem wir uns bewusst machen und mehrfach wiederholen: „Ich bin ein brillanter Redner!“ Alte Programme wie „Wenn ich kein Fleisch esse, werde ich krank und sterben!“ lassen sich ersetzen durch neue Wahrheiten wie „Vegetarische Kost enthält alles, was ich zum Gesundsein brauche!“

Alles, woran wir glauben, kann durch entsprechende neue Erkenntnisse plötzlich veraltet sein. Wir können jederzeit veraltete Programme durch neue ersetzen. Je öfter wir die neue Erkenntnis für uns selbst wiederholen, desto tiefer wird sie in unser Bewusstsein eindringen und sich damit vereinen.

Zum Beispiel lohnt es sich, dieses Buch mehrfach zu lesen! Ich habe darauf geachtet, Negativformulierungen zu meiden und beinahe ausschließlich positiv formuliert. Das ist natürlich eine sehr gute Gelegenheit, um sich an eine positive Ausdrucksweise zu gewöhnen. Im Buch sind außerdem viele magische Worte optisch hervorgehoben, was den Leser automatisch daran gewöhnt, die Signalwörter zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Auf die Kraft der Wiederholung gehen wir in dem Kapitel „Sprachmagie und Psychologie“ weiter ein!

Beim Schreiben dieses Buches fiel mir – während ich so über die Begriffe „müssen“ und „sollen“ nachsann – etwas auf, was offensichtlich auch mit Sprachmagie, also mit der Macht der Programmierung durch Worte beziehungsweise der Kraft der Wiederholung in Verbindung steht. Und zwar zeichnen sich die verschiedenen Lebensalter des Menschen – Geburt, Kindheit, Jugend, Erwachsensein und Rentenalter – durch verschiedene Grundeinstellungen dem Leben gegenüber aus, die sich jeweils mit einem kurzen Satz zusammenfassen lassen.

Ich „darf“ leben! (Geburt) – „Darf ich das?“ Ich „kann“ leben! (Kindheit) – „Sieh mal, was ich kann!“ Ich „soll“ leben! (Jugend) – „Immer soll ich irgendwas!“ Ich „muss“ leben! (Erwachsensein) – „Man muss so vieles im Leben!“ Ich „darf“ leben! (Rentenalter) – „Ich kann und darf so vieles!“

Ich nenne dies das „Drama des Lebens“! Interessanterweise schließt sich der imaginäre Kreis in der letzten (diesseitigen) Lebensphase. Je näher wir dem Jenseits sind, desto größer ist unser Bewusstsein und unsere Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens.