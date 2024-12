Teile die Wahrheit!

Experten befürchten, dass bald ein Dritter Weltkrieg ausbrechen könnte, nachdem Admiral Rob Bauer, der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, im anhaltenden Russland-Ukraine-Konflikt eine dramatische Abkehr von der Verteidigung zur Offensive angekündigt hat.

In einer kürzlich gehaltenen Rede erläuterte Bauer im Detail, dass die NATO ungeachtet Putins Warnungen damit beginnen werde, Bomben auf Russland abzuwerfen, um ihre Interessen zu schützen.

Naturalnews.com berichtet: Bauer sagt, es wäre für die NATO zudem klug, mit Angriffen auf die russischen Militärsysteme zu beginnen, um zu verhindern, dass diese für weitere Vorstöße in und durch die Ukraine genutzt werden.

„Wenn Russland uns angreift, müssen wir über eine Kombination aus Präzisionsschlägen verfügen, mit denen wir die Waffensysteme ausschalten können, die für Angriffe gegen uns eingesetzt werden“, sagte Bauer. „Und da wir ein Verteidigungsbündnis sind, müssen wir natürlich den ersten Schlag einstecken.“

„Wenn Russland also den Konflikt beginnt – denn wir werden Russland nicht aus dem Nichts angreifen –, werden wir eine stärkere Luftabwehr brauchen. Das ist eine der Lehren aus der Ukraine. Und gleichzeitig werden wir in den tiefen Präzisionsschlag investieren.“ (Kriegshetzer des Tiefen Staates in Panikmodus, während Trump und Putin darauf arbeiten einen Atomkrieg zu vermeiden)

Eine völlig neue NATO, die auf offensiver Aggression basiert

Das sind große Worte, von denen manche meinen, sie würden Putin nur noch mehr in Rage bringen, denn, wie Bauer erklärte, die NATO sei als defensive und nicht als offensive Operation gedacht.

„Ziemlich dumm, im größten sozialen Netzwerk der Welt offen über einen Präventivschlag gegen den Feind zu sprechen“, schrieb jemand auf X/Twitter zu Bauers öffentlichen Eingeständnissen. „Was für ein Haufen globalistischer Schwachköpfe.“

Der Benutzer, der das obige Video geteilt hat, Ivan Kircanski (@KircanskiIvan), stimmte dem zu und betonte die Tatsache, dass die NATO aufgrund ihrer bloßen Existenz lediglich verteidigen und nicht angreifen soll.

„Die Verbreitung von Präventivschlagplänen auf einer solchen Plattform ist rücksichtslos. Dies führt nicht nur zu unnötigen Spannungen, sondern untergräbt auch den Anspruch der NATO, ein Verteidigungsbündnis zu sein. Strategische Zweideutigkeit scheint ein klügerer Schachzug zu sein, nicht wahr?“

„Die Änderung der Haltung der NATO von einer defensiven zu einer proaktiven Haltung könnte für Unruhe sorgen“, fügte ein anderer hinzu.

Bauer erklärte unverblümt: „Um die Ziele des Schutzes und der Verteidigung der Mitgliedsstaaten der Nordatlantikallianz zu erreichen, ist es notwendig, präventiv Angriffe auf jene Ziele in der Russischen Föderation zu führen, die nach Ansicht der NATO eine Bedrohung darstellen könnten.“

Russland reagiert auf Bauers Worte mit Verurteilung. Außenminister Sergej Lawrow sagte, Bauers Vorschlag erfordere, dass die Nato „den ersten Schlag ausführt“ und dass das Bündnis „jeden Anstand bereits abgelegt“ habe.

„Herr Bauer ist entweder ein Narr oder ein Provokateur – vielleicht sogar beides zugleich“, kommentierte der russische Abgeordnete Sergej Mironow, Vorsitzender der politischen Partei „Gerechtes Russland“. Sollte er seine Pläne durchziehen, könnte Russland einfach „eine Hyperschallwaffe abfeuern, vor der niemand Schutz hat“, und damit wäre die Sache erledigt.

Was Bauer sagte, zeige allerdings seine „wahren Absichten“ und entspräche nicht dem üblichen Nebelschleier der NATO, so Lawrow weiter.

„Während des gesamten Krieges wurde jede einzelne Entscheidung von der Biden-Regierung und ihren Verbündeten darauf ausgerichtet, das Ausbrechen eines direkten Konflikts zwischen zwei Atommächten zu verlangsamen“, warnt Andrew Payne, Dozent für Außen- und Sicherheitspolitik am City St. George’s der Universität London.

„Die interessante Dynamik hierbei ist, dass die Biden-Regierung ohne die US-Wahlen wahrscheinlich mehr Sorgen über die eskalierenden Auswirkungen ihrer Entscheidungen hätte, als es derzeit den Anschein macht.“

Russischer Botschafter teilt USA und Großbritannien mit, dass der Dritte Weltkrieg „unmittelbar bevorsteht“

Die Entscheidung Großbritanniens, der Ukraine militärische Hilfe zu gewähren, könne zu einer „Kollision zwischen Atommächten“ führen, meinte der russische Botschafter in Großbritannien, Andrey Kelin, der warnte, der Dritte Weltkrieg stehe nun „unmittelbar bevor“.