Alle Zeichen deuten auf einen großen Deal der Weltmächte über Syrien hin

13 Jahre lang kämpfte die syrische Armee tapfer, und Terroristen, die von israelischen, türkischen und amerikanischen Luftstreitkräften unterstützt wurden, wurden zurückgeschlagen und in Schach gehalten. Dann, ganz plötzlich, innerhalb von drei Tagen, überrannten Terroristen unter Führung von Hayit Tahrir al-Sham (HTS) zuerst Aleppo und dann jede andere größere Stadt in Syrien.

Sie stießen auf wenig bis gar keinen Widerstand, abgesehen von ein paar Bomben, die von den Bataillonen der syrischen und russischen Luftwaffe in Richtung Idlib abgeworfen wurden, die das Memo nicht erhalten hatten, dass sie nichts tun sollten, um den Angriff aufzuhalten. Einigen Berichten zufolge eroberten diese Kämpfer Damaskus in etwa 60 Sekunden. Die blitzschnelle Geschwindigkeit der Terroroperation überraschte alle, selbst diejenigen von uns, die den Konflikt seit Jahren aufmerksam verfolgen.

Die syrische Armee ist nicht geflohen. Ihr wurde befohlen, sich zurückzuziehen.

Bashar al-Assad floh mit seiner Familie aus Syrien und ging angeblich nach Moskau. Syrien – seine Soldaten und Zivilisten – waren der Gnade einiger der erbarmungslosesten Kämpfer des 21. Jahrhundert ausgeliefert .

Abu Mohammed al-Julani , der Anführer der HTS (alias al-Qaida, Al-Nusra-Front, Jobhat al-Nusra), hält jetzt Reden in der Umayyaden-Moschee, während militante Kämpfer mit grünen Fahnen wild in die Luft schießen, um ihren Sieg zu feiern. Der Präsidentenpalast wurde geplündert und die Statue von Hafez al-Assad wurde umgerissen, durch die Straße geschleift und enthauptet.

Das gesamte Sednaya-Gefängnis wurde inzwischen geräumt. In Sednaya waren zahlreiche Terroristen inhaftiert, die nun auf freiem Fuß sind, aber auch unschuldige Menschen, die nie hätten eingesperrt werden dürfen.

Millionen Syrer – manche von ihnen unterstützten die Regierung, manche waren unpolitisch – fürchten nun um ihr Leben und warten darauf, zu erfahren, ob sie einen Schleier tragen müssen oder ob die neue „Regierung“ sie einfach auslöschen wird.

Betrachtet man die Vorgänge der vergangenen Woche, ist es mehr als klar, dass zwischen Russland, den Vereinigten Staaten, der Türkei, Israel, Assad, der Hisbollah und dem Anführer der auf syrischem Gebiet kämpfenden Armee ein internationales Abkommen geschlossen wurde. (Umsturz: Wer in Syrien welche Interessen hat)

Die Terroristen ihrerseits behaupten, ihr Sieg sei das Ergebnis hart umkämpfter Kämpfe und militärischer Stärke. Das ist natürlich lächerlich. Diese Kräfte könnten ohne die Hilfe ausländischer Streitkräfte niemals eine syrische Provinz militärisch erobern. Bezeichnend ist, dass einige ihrer Mitglieder offen freundschaftliche Beziehungen zu Israel bekundet und erklärt haben, sie hofften auf israelische Investitionen im neuen Syrien.

Netanjahu hat offen über Israels Haltung und Beteiligung am Sturz Assads gesprochen und ist sogar so weit gegangen, in seinen eigenen Aussagen die Verantwortung für das Ereignis auf sich zu nehmen. Und er hat auch nicht Unrecht, denn die Ereignisse in Syrien stehen in direktem Zusammenhang mit dem israelischen Krieg in Gaza und gegen die Hisbollah im Libanon.

Seit der Ermordung Nasrallahs und dem Angriff mit dem explodierenden Pager – einem zugegebenermaßen brillanten Akt der Geheimdienstarbeit und Raffinesse seitens Israels – ist die Hisbollah ins Wanken geraten. Zusammen mit der direkten Militäroperation und der Tatsache, dass die Hisbollah durch die Enthauptung ihrer libanesischen Kommandostruktur aus der Fassung gebracht wurde, wurden Truppen, die die Hisbollah erfolgreich in Syrien eingesetzt hatte, in den Libanon verlegt, was eine Kluft in den Verteidigungslinien Syriens gegen die „Oppositionskräfte“ des IS hinterließ.

Dies schwächte natürlich den Iran, und während Israel weiterhin „vom Iran unterstützte Milizen“ in Syrien bombardierte und im Iran selbst Persönlichkeiten ermordete, woraufhin Israel nur mit ein paar erbärmlichen Raketenangriffen auf Israel reagierte (von denen nur wenige ihr Ziel trafen), wurde die tatsächliche militärische Schwäche des Iran als Regionalmacht und Gegengewicht zu Israel für alle sichtbar.

Daher ist es verständlich, warum Netanjahu den Sturz für sich in Anspruch nimmt, wenn man glaubt, dass die Schwächung der Hisbollah der einzige Faktor war. Weder das syrische Militär noch das Militär des Iran, Irak, Russland oder der Hisbollah kamen jedoch zu Hilfe.

Der Irak, der darum kämpfte, seine eigene schwankende Regierung aufrechtzuerhalten, war nicht in der Lage, Syrien zu verteidigen. Russland hingegen schon, und der Iran ebenfalls. Letzterer, der ständig über das zionistische Gebilde und die Notwendigkeit, die vom Westen unterstützten Streitkräfte aus Syrien zu vertreiben, wetterte, begann plötzlich, Terroristen als „bewaffnete Gruppen“ zu bezeichnen und erklärte, Syrien solle seinen Fall vor die UNO bringen.

Abgesehen von einigen mutwilligen Bombenabwürfen auf Idlib schlug auch Russland im Ton eine 180-Grad-Wende ein und sprach von für 2025 angesetzten Konferenzen, auf denen diese Themen diskutiert werden sollten.

Auf der anderen Seite unterstützte die Türkei den dschihadistischen Vorstoß voll und ganz, auch wenn sie sich in offiziellen Stellungnahmen bedeckt hielt.