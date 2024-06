False-Flag-Ereignis wird den Dritten Weltkrieg offiziell machen – wir werden in 3–4 Monaten einen ausgeweiteten Krieg haben

Der bekannte Trendprognostiker Gerald Celente hat gewarnt, dass ein False-Flag-Ereignis den Dritten Weltkrieg offiziell machen könnte .

„Der Dritte Weltkrieg hat bereits begonnen. Es wird ein False-Flag-Ereignis sein, das es offiziell macht“, sagte er während eines Interviews am 24. Mai im „Health Ranger Report“ mit dem Health Ranger Mike Adams.

„Eines meiner Sprichwörter ist: ‚Wenn alles andere fehlschlägt, führen sie dich in den Krieg.‘“

„Was folgte auf die Große Depression? Der Zweite Weltkrieg. Was folgte auf den Platzen der Dotcom-Blase? Der Krieg gegen den Terror.“

Celente verwies auf die 39 Wochen andauernden Proteste in Israel, die der israelische Präsident Isaac Herzog als „Bürgerkrieg“ bezeichnete. Um das obige Beispiel zu verwenden: Die Proteste führten schließlich zum Angriff der Hamas am 7. Oktober. Übrigens hatten die israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu vor dem Angriff gewarnt.

„Der Dritte Weltkrieg wird also … einen Atomkrieg nach sich ziehen. Wenn [Israel] den Krieg verliert, werden sie auf Atomwaffen zurückgreifen“, fuhr Celente fort. „Sie haben zwischen 200 und 400 Atomsprengköpfe – illegal übrigens. Sie könnten sie haben, aber der Iran oder sonst jemand kann sie nicht haben.“

Adams bemerkte unterdessen, dass ein iranischer Abgeordneter kürzlich gesagt habe, Teheran verfüge über Atomwaffen. Zwar spricht die Islamische Republik nicht über ihr gesamtes Atomarsenal, doch hat sie in einem Bunker Atomwaffenkomponenten versteckt und kann innerhalb weniger Stunden eine Atomwaffe zusammenbauen.(Notfallgepäck: Großbritannien fordert Bürger auf, sich mit Lebensmitteln und Wasser einzudecken)

Er merkte auch an, dass Israel den Krieg gegen die Hamas herunterspielt, weil Tel Aviv die Gruppe nicht besiegt hat. Die israelischen Streitkräfte bestehen außerdem aus hyperprivilegierten, schwachen Soldaten im Vergleich zu denen, die im Zweiten Weltkrieg kämpften, fügte der Gründer

von Brighteon.com und Natural News hinzu.

Adams stimmte seinem Gast letztendlich zu und sagte voraus, dass Israel den Krieg nicht gewinnen und am Ende aus reiner Verzweiflung Atomwaffen einsetzen könnte.

Celente: Biden wird die USA in den Krieg führen

Der Gründer und Direktor des in New York ansässigen Trends Research Institute sagte Adams auch, dass Präsident Joe Biden das Land in einen Krieg führen werde, insbesondere mit Russland.

300x250

Der Health Ranger stimmte dem zu und verwies darauf, dass Außenminister Antony Blinken in einer kürzlichen Kongressanhörung enthüllt habe, dass die Ukraine die Erlaubnis erhalten habe, Langstreckenraketen auf Ziele tief im Inneren Russlands einzusetzen.

Laut Adams handelt es sich dabei um eine Provokation und ein auf Eskalation angelegtes Ereignis. Celente stimmte dem zu und betonte, dass sich Amerika tatsächlich im Krieg befindet. Er fuhr fort, dass Washington durch die Lieferung der tödlichen Waffen an Kiew zum Mittäter bei dem Verbrechen geworden sei.

Darüber hinaus erwähnte Celente, dass US-Finanzministerin Janet Yellen sich ebenfalls gegen China ausgesprochen habe, weil es Russland mit dem versorgt, was es braucht, um den Krieg gegen die Ukraine fortzusetzen.

Er verwies auf die Doppelmoral und betonte, dass es in Ordnung sei, wenn Washington und Brüssel Kiew unterstützen, aber nicht, wenn Peking Moskau hilft.

300x250 boxone

Adams erklärte auch, dass Victoria Nuland, ehemalige Staatssekretärin für politische Angelegenheiten im US- Außenministerium , kürzlich zu Angriffen tief in Russland aufgerufen habe – eine Forderung, die ihr ehemaliger Chef Blinken unterstützt. Celente kommentierte, dass Nuland maßgeblich dazu beigetragen habe, dass die USA 2014 die demokratisch gewählte Regierung des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch stürzen konnten.

Der Trendforscher erwähnte, dass Russland zuvor davor gewarnt hatte, britische und amerikanische Militärstützpunkte, Kommandozentralen und Logistikzentren als legitime Ziele zu betrachten.

Adams fügte hinzu, dass die Russen im Gegenzug damit beginnen könnten, die britische Hauptstadt London und verschiedene amerikanische Städte zu bombardieren, sobald die Ukraine damit beginnt, Langstreckenraketen abzufeuern und Ziele wie die russische Hauptstadt Moskau anzugreifen.

Serbischer Präsident Vucic: Wir werden in 3–4 Monaten einen ausgeweiteten Krieg haben – Wir kontrollieren, was wir an Öl, Mehl, Zucker haben

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat der Schweizer Wochenzeitung Weltwoche ein langes Interview gegeben, in dem er verriet, dass Serbien die Reserven an Öl, Mehl und Zucker kontrolliert, weil es in 3 bis 4 Monaten einen Weltkrieg geben wird.

Da der serbische Präsident hervorragende Beziehungen zu Putin und Moskau unterhält, ist es möglich, dass Vucic weiß, was hinter den Kulissen vor sich geht, und dass er der NATO ein russisches Ultimatum gestellt hat, insbesondere nach dem Eingeständnis der Stationierung ukrainischer F-16-Kampfflugzeuge auf NATO-Stützpunkten in Rumänien und Polen.

In dem Interview sagte er unter anderem:

“Die Rhetorik wird von Tag zu Tag schlimmer und erinnert mich an einen bekannten Historiker:

“Ich glaube, wir nähern uns den letzten Tagen, in denen wir die Ereignisse in der Ukraine noch einmal Revue passieren lassen und darüber nachdenken können. Wenn die Großmächte nicht bald etwas unternehmen, ja, dann bin ich ziemlich sicher, dass uns eine echte Katastrophe bevorsteht.

Wenn man darauf setzt, dass jemand blufft, hat man keine besseren Karten. Man glaubt nur, dass der andere die schlechteren Karten hat. Man ist sich nicht sicher, weil man seine Karten nicht kennt und nicht gesehen hat. Ich bin immer sehr vorsichtig und umsichtig, wenn es darum geht, Putins Wünsche oder mögliche zukünftige Schritte einzuschätzen.

Was die Situation noch komplizierter macht, ist die Tatsache, dass alle nur über Krieg reden. Niemand sucht den Frieden. Niemand spricht über Frieden. Frieden ist beinahe ein verbotenes Wort!

Ich halte es für sehr merkwürdig, dass niemand versucht, den Krieg zu beenden. Es gibt eine andere Theorie, die ich verstehe.

Ich sage nicht, dass ich sie gutheiße; dass der Westen glaubt, Putin leicht besiegen zu können, dass er ihn in der Ukraine erschöpfen will, dass er dann in den Weltraum eindringen wird, dass Russland mit seinem jetzigen Territorium nicht mehr existieren wird, dass Putin gestürzt wird und so weiter. Vielleicht ist das machbar, aber ….

Warum sage ich, dass wir am Abgrund stehen? Analysieren Sie die Situation der NATO und der USA. Sie können es sich nicht leisten, den Krieg in der Ukraine zu verlieren.

Zweitens wird sich die geopolitische Position Europas und des gesamten Westens derart verschlechtern, dass niemand in der Lage sein wird, sie zu regenerieren und zu erneuern.

Drittens wird dies die Büchse der Pandora für weitere Bewegungen und Feindseligkeiten gegen den kollektiven Westen in der Zukunft öffnen. Aber betrachten wir die andere Seite. Wenn Putin den Krieg verliert, wird er (erstens) persönlich alles verlieren. (Zweitens wird er keine Nachkommen von jemandem haben, der einen gemeinsamen Nenner für Iwan, Peter den Großen und Katharina die Große geschaffen hat.

Und drittens wird es Russland in seiner jetzigen Form nicht mehr geben. Und wenn diese beiden Seiten in ihren Wünschen und Erwartungen so weit auseinander liegen, dann sehen Sie, dass alles auf dem Spiel steht!

Alles. Niemand kann es sich leisten, zu verlieren. In dieser Situation nähern wir uns wahrscheinlich einer echten Katastrophe. Und dann kommen wir zu einer anderen Frage. Wer ist bereit, 1 Million, 2 Millionen, 5 Millionen, 10 Millionen Menschen zu verlieren? Fragen Sie sich selbst. Ich bin nicht bereit, auch nur einen Menschen zu verlieren. Und wir werden uns nicht daran beteiligen. Aber das ist eine Frage für andere.

Ich kann das Wort “Dritter Weltkrieg” nicht in den Mund nehmen, aber ich glaube, wir sind nicht mehr weit von diesem großen Konflikt entfernt! Nicht mehr als 3–4 Monate! Und es besteht die Gefahr, dass er noch früher ausbricht.

In Europa verhalten sich die Führer wie große Helden, aber sie sind nicht ehrlich und sagen ihren Bürgern nicht, dass sie alle einen hohen Preis zahlen werden, wenn es zum Krieg kommt.

Die Welt verändert sich, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, aber sie verändert sich jeden Tag und viel schneller als je zuvor. Und wenn man diese Art von Interessenkonflikten hat, dann kommt man in die Nähe von großen Konflikten und großen Kriegen. Und ich wüsste nicht, wie man das aufhalten könnte.

Um ehrlich zu sein, ich würde es mir wünschen. Heute habe ich die Menge unserer Vorräte an Öl, Mehl, Zucker, Salz und allem anderen überprüft, denn ich weiß nicht, was der morgige Tag für uns alle bringen wird”.

…

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com/uncutnews.ch am 13.06.2024