Fußball ist böse: Hier ist der Grund

Fußball ist der beliebteste Sport der Welt. Mit über 3,5 Milliarden Fans auf der ganzen Welt ist klar, warum.

Die Weltbevölkerung beträgt im Januar 2024 8,1 Milliarden Menschen. Das bedeutet, dass fast die Hälfte der gesamten Welt Fußballfan ist.

Vor kurzem erreichte die Weltmeisterschaft eine Live-Zuschauerzahl von 1,5 Milliarden Zuschauern, also über 1 Milliarde mehr als der Superbowl. Das sollte Ihnen zeigen, wie einflussreich Fußball wirklich ist. Der Sport ist so groß, dass diejenigen, die wirklich gut spielen, zu weltweiten Superstars werden, genau wie Hollywood-Stars.

Obwohl die Welt Fußball zu lieben scheint, frage ich mich, ob sie auch seine dunkle, verborgene Geschichte kennt. Am Ende dieses Artikels werden Sie verstehen, warum dieser Sport so viele Fans auf der ganzen Welt hat.

Alles, was die Massen erreicht und beeinflusst, wird immer von den Freimaurern kontrolliert. Genau das passiert beim Fußball. Aber es ist viel schlimmer, als Sie sich vorstellen können.

1. Fußball und Basketball wurden von Freimaurern erfunden

Sowohl Basketball als auch American Football wurden von Freimaurern erfunden . James Naismith, der als Erfinder des Basketballs gilt, war Freimaurer und Mitglied der Lawrence Lodge Nr. 6. Er war Freimaurer 33. Grades und der ehrwürdigste Meister seiner Loge.

Walter Camp, der als Vater des American Football gilt, war Mitglied der Freimaurer, die die Geheimgesellschaft „Skull and Bones“ gründeten. Interessanterweise gründeten die Freimaurer Skull and Bones und machten es damit zu einem Teil der Freimaurerei.

Beim Fußball ist das keine Überraschung, denn hier ist es genau wie bei den anderen Sportarten. Die Freimaurer waren die Urheber des Fußballs und ich werde Ihnen genau zeigen, wie.

Ebenezer Cobb Morley gilt als Vater des modernen Fußballs – ihm wird die Gründung des Sports zugeschrieben. Ebenso wie James Naismith und Walter Camp waren sie moralisch mit den Freimaurern verbunden. (FIFA und die Fußball-Weltmeisterschaft als okkultes Ritual!)

2. Fußball-Manifestation in einer Freimaurerloge

Die meisten Menschen, die Fußball schauen, haben keine Ahnung, wie tief der Sport in der Freimaurerei verwurzelt ist. Ob Sie es glauben oder nicht, Fußball wurde in einer Freimaurerloge erfunden.

Am 26. Oktober 1863 trafen sich 11 Fußballvereine und Schulen aus London in der Freimaurer-Taverne, um die Football Association zu gründen und sich auf ein Regelwerk für den Fußball zu einigen. Morley war anwesend und wurde von den Freimaurern für seine Bedeutung bei der Etablierung des Sports mit einer Plakette ausgezeichnet.

Auf der Plakette stand:

Die Football Association wurde auf Vorschlag von Ebenezer Cobb Morley in der Freemasons Tavern gegründet, die an diesem Ort stand. An diesem Tag wurde das moderne Fußballspiel geboren. 26. Oktober 1863

Im Pub wurden 6 Sitzungen abgehalten, um über die Regeln und die Struktur zu entscheiden. Wir wissen, wie symbolisch die 6 für die Freimaurer ist. Das allein beweist schon, dass Fußball nicht nur vom Freimaurerorden erfunden wurde, sondern auch innerhalb einer Freimaurerloge. Die Freimaurer standen die ganze Zeit hinter dem Sport.

Bis heute spielen die Freimaurer im Fußball eine wichtige Rolle. Im Jahr 2015 erteilte die Große Freimaurerloge von England, die vom Herzog von Kent geleitet wird, drei Vollmachten zur Gründung einer offiziellen Fußball-Freimaurerloge.

3. Freimaurerische Fußballspieler, Schiedsrichter und Manager frönen viermal im Jahr freimaurerischen Ritualen

In einem DailyMail-Artikel zur Ankündigung der Loge wird offen zugegeben, dass die größte Anzahl der Spieler, Manager und Schiedsrichter, die Freimaurer sind, sich viermal jährlich trifft, um Gastvorträge aus der Welt des Fußballs anzuhören und eine Reihe freimaurerischer Rituale durchzuführen.

Das Mainstream-Medium DailyMail enthüllte öffentlich, dass nicht nur die Erfinder des Fußballs Freimaurer sind, sondern auch die Spieler, Trainer und sogar die Schiedsrichter. Sie enthüllten auch, dass sich alle Freimaurer und Fußballstars viermal im Jahr in derselben Loge treffen, um freimaurerische Rituale durchzuführen.

Welche weiteren Beweise bedarf es, um zu beweisen, dass die Freimaurer nicht nur den Fußball erfunden haben, sondern ihn auch noch kontrollieren?

4. Diese Fußballlegenden haben alles verraten

Einer der Fußballlegenden, die offen über ihre Freimaurer-Mitgliedschaft sprachen, war Sir Stanley Matthews. Stanley spielte von 1932 bis 1963 auf der Position des Rechtsaußen und verstarb im Jahr 2000.

Dixie Dean, der als bester Mittelstürmer aller Zeiten gilt und 2002 sogar in die English Football Hall of Fame aufgenommen wurde, war auch Freimaurer.

Dean wurde am 18. Februar 1931 in die Randle Holme Lodge Nr. 3261 aufgenommen.

Nat Lofthouse war ein weiterer Freimaurer, der als Tarnung spielte, und dies sind nur einige der Legenden. Mit den Spielern geht es bis heute weiter.

5. Der Fußballverein Manchester City trägt Blau zu Ehren der Freimaurerei

Interessant ist, dass sogar der Manchester City Club zu Ehren der Freimaurer Blau trägt. Die Geschichte geht zurück auf das 19. Jahrhundert. Der Manchester Football Club geriet in finanzielle Schwierigkeiten und wurde von einem Freimaurer namens Joshua Paul B. gerettet.

Als Gegenleistung verlangte er nur, dass das Team ganz in Blau gekleidet ist, um die blaue Loge zu repräsentieren. Das Team gehört, genau wie die anderen Teams der Liga, den Freimaurern.

Fußballspieler zeigen Freimaurersymbole, die belegen, dass sie tatsächlich den „Eid“ geleistet haben

6. Diese Footballspieler haben den Freimaurereid abgelegt

Wir können so viele Bilder von Fußballspielern finden, die Freimaurersymbolik zeigen. In den Bildern unten können wir so viele berühmte Fußballspieler sehen, die beweisen, dass sie den Freimaurereid abgelegt haben.

Wir können sehen, wie sie immer wieder die „Ein-Auge“-Symbolik anwenden – indem sie die Freimaurer-Handgeste der dreifachen Sechs über eines ihrer Augen legen.

Man sieht sie auch, wie sie das „Teufelshorn“ hochhalten und die Freimaurer-Handgesten für die Pyramide machen. All dies weist auf den Freimaurerorden hin und zeigt, dass alle Stars, die das große Spiel spielen, den Freimaurer-Eid abgelegt haben.

7. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku, Wayne Rooney usw. haben alle den Freimaurereid abgelegt

Einer der größten Fußball-Superstars ist derzeit Lionel Messi. Messi hat, wie viele andere Stars auch, Bilder mit der „Ein-Auge“-Symbolik. Er hat auch ein Auge auf seinem Arm tätowiert, das auf die „Ein-Auge“-Symbolik hinweist.

Er ist auch mit einer Ziege abgebildet. Dies ist eine gängige okkulte Symbolik, da Okkultisten das Ziegentier Baphomet verehren. Darauf bezieht sich Messi. Fußball wird von den Freimaurern betrieben. Um also auf das Niveau zu gelangen, auf das Messi es geschafft hat, muss man den Freimaurer-Eid ablegen, und genau das zeigt uns Messi.

Genau wie Ronaldo. Ronaldo ist ein weiterer großer Spieler, der von Millionen Menschen auf der ganzen Welt verehrt wird. So wie Messi bei vielen Gelegenheiten für die Freimaurer-Symbolik „Ein Auge“ posiert, kann man ihn auch dabei sehen, wie er die Freimaurer-Teufelshörner hochwirft – was zeigt, dass er tatsächlich den Freimaurer-Eid abgelegt hat und ein Anbeter der Ziege Baphomet ist.

Ein weiterer Fußballstar ist Romelu Lukaku. Wie alle anderen kann man ihn dabei beobachten, wie er die Freimaurerpyramide aufstellt, die auf den Freimaurerorden verweist. Wenig überraschend hat er bei Jay Z unterschrieben, der erfolgreichsten Freimaurer-Marionette der Branche. Alle, die bei Jay Z unterschrieben, haben denselben Freimaurer-Eid abgelegt wie er.

Wayne Rooney, ein ehemaliger Spieler, der zum Manager wurde, kann man auch dabei sehen, wie er die Freimaurerpyramide hochhält. Diese Bilder sind überall im Sport zu finden. Alle großen Stars haben den Eid abgelegt, und das ist offensichtlich.

Fußball wurde von den Freimaurern erfunden. Sie haben eine Freimaurerloge, in der die Mitglieder des Fußballvereins viermal im Jahr zusammenkommen, um freimaurerische Rituale durchzuführen. Das spricht Bände.

8. Die Wahrheit ist klar, aber viele werden sie leugnen

Trotz aller in diesem Artikel dargelegten Beweise versuchen manche Leute, die Wahrheit vor sich selbst zu leugnen. Das liegt daran, dass sie den Sport und die Spieler lieben und sich lieber selbst belügen, als die Wahrheit zu akzeptieren.

9. Fußball ist ein böser Sport zur Gedankenkontrolle

Der gesamte Profisport wird von den Freimaurern kontrolliert. Sie nutzen den Sport als Kontrollinstrument. Die meisten normalen Menschen sind Sklaven des Systems.

Sie arbeiten für die Elite, essen das Essen, das die Elite zubereitet, und sehen sich die Unterhaltung an, die diese zur Kontrolle der Elite entwickelt. Dann gehen sie schlafen und wiederholen das Ganze immer und immer wieder. Die Elite hat den Sport erfunden, um die Massen abzulenken und ihnen etwas zu geben, das sie kaufen können; etwas, an das sie glauben können, während sie in diesem Sklavenkreislauf gefangen sind.

So viele Menschen sind sportbesessen und verehren die Spieler mehr als Gott.

Die Freimaurer haben dieses Spiel erfunden, um die Massen zu unterhalten und abzulenken. Außerdem merken sie nicht, was vor sich geht und wie sie manipuliert werden.

Die Freimaurer kennen die Macht des Sports. Sie haben die Regeln in 6 Sitzungen innerhalb einer Freimaurerloge entwickelt. Bei jeder dieser Sitzungen führen sie Rituale durch, um diesen Sport zusammenzubringen.

Ist es wirklich überraschend, dass ein Sport, der von den Freimaurern in einer Loge erfunden wurde, Milliarden von Zuschauern auf der ganzen Welt hat? Dafür ist dieser Sport da. Er soll uns ablenken und unterhalten – ohne uns um das große Unrecht zu kümmern, das direkt vor unseren Augen geschieht.

Es interessiert niemanden, ob die Welt auseinanderfällt.

Solange sie ihre Lieblings-Profimannschaft spielen sehen. Die Freimaurer wussten genau, was sie taten, als sie den Sport erfanden. Ich verstehe nicht, wie manche Leute all diese Beweise sehen und sich selbst gegenüber immer noch die Wahrheit verleugnen können.

Okkultismus und Freimaurerei stehen heutzutage hinter jedem Profisport: Basketball, Football und Fußball.

Neymar zeigt das Freimaurer-Handsymbol der Pyramide

Ronaldinho zeigt das Freimaurer-Handsymbol der Pyramide

Die Ablenkung

Nach dem Lesen dieses Artikels sollte Ihnen klar sein, dass der Fußball von den Freimaurern erfunden wurde. Sie nutzen alles, um die Welt zu manipulieren und abzulenken, damit sie die Wahrheit nicht erkennen. So verhindern sie, dass die Welt aufwacht, indem sie sie mit dem Sport ablenken und ihnen ein falsches Gefühl von Zielstrebigkeit vermitteln.

10. Die größten Fußballstars verkauften ihre Seelen für Ruhm, Geld und Macht

Alle der von der Masse geliebten „größten Spieler“ haben ihre Seele verkauft und einen Eid geschworen, um es in die Liga zu schaffen.

Ich sage nicht, dass die Freimaurer die Spieler besser gemacht haben, aber die Spieler, die den Eid geschworen haben, konnten von diesen Proficlubs angeworben werden und zu Superstars werden. Diese Spieler werden von der Welt verehrt und indem sie sie verehren, verehren sie den Freimaurerorden.

Abschließende Gedanken

Darum geht es letztlich. Letztendlich müssen wir alle zu einer Entscheidung kommen, ob wir den Freimaurern weiterhin erlauben, uns durch Unterhaltung zu kontrollieren, oder ob wir unseren Geist befreien wollen.

Ich habe meine Entscheidung vor langer Zeit getroffen und meine Freiheit und die Wahrheit den Ablenkungen vorgezogen, die uns kontrollieren sollen. Nun, das war’s für diesen Artikel. Vielen Dank an alle, die bis zum Ende gelesen haben, und tun Sie gut daran, die Liebe zu verbreiten, indem Sie dies teilen.

