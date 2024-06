Geld ist Macht: Das Kräfteverhältnis verschiebt sich rasch zugunsten der ultrareichen Elite

Teile die Wahrheit!

Wenn man genug Geld hat, kann man sich so ziemlich alles kaufen. Und wenn man in einer Position ist, in der man sich so ziemlich alles kaufen kann, verfügt man über eine enorme Menge an roher Macht.

Heute wird unsere Welt vollständig und gänzlich von denen dominiert, die ganz oben in der Wirtschaftspyramide stehen. Die obersten ein Prozent der obersten ein Prozent können so ziemlich alles tun, was sie wollen, und der Rest von uns ist so gut wie machtlos, sie aufzuhalten. Von Michael Snyder

Leider wird die Kluft zwischen der ultrareichen Elite und dem Rest von uns immer größer. Letztes Jahr erreichte das Gesamtvermögen der Millionäre der Welt unglaubliche 86,8 Billionen Dollar …

Noch nie gab es auf der Welt so viele reiche Menschen und ihre Investitionen in die steigenden Aktienmärkte haben sie vermögender gemacht als jemals zuvor, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie.

Die Zahl der „High Net Worth Individuals“ (HNWI) – definiert als Menschen mit liquiden Mitteln von mindestens einer Million Dollar – stieg laut Beratungsunternehmen Capgemini im vergangenen Jahr um 5,1 Prozent auf 22,8 Millionen.

Ihr Gesamtvermögen erreichte laut dem jährlichen World Wealth Report im Jahr 2023 86,8 Billionen US-Dollar, ein Anstieg von 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Mittlerweile sind fünf Milliarden Menschen seit Beginn der Pandemie ärmer geworden …

Seit 2020 haben die fünf reichsten Männer der Welt ihr Vermögen verdoppelt. Im gleichen Zeitraum sind weltweit fast fünf Milliarden Menschen ärmer geworden.

Wie viel Macht haben die Hunderte Millionen Menschen auf der Welt, die von weniger als zwei Dollar pro Tag leben, im Vergleich zu den Milliardären der westlichen Welt, die ständig Schlagzeilen machen?

Die Wahrheit ist, dass sie die Welt regieren und der Rest von uns nur darin lebt.

Hier in den Vereinigten Staaten ist die enorme Kluft zwischen den Gehältern der CEOs und denen der Arbeiter im letzten Jahr sogar noch größer geworden …

Chefs haben schon immer mehr verdient als ihre Angestellten. Doch die Kluft zwischen ihnen und ihren Angestellten wird immer größer.

Laut einer Analyse von Equilar und The Associated Press verdiente der durchschnittliche CEO im S&P 500 im Jahr 2023 das 196-fache des durchschnittlichen Arbeitnehmers.

Das ist eine Steigerung gegenüber dem Verhältnis 185 im Jahr 2022.

Es wäre eine gute Sache, wenn die Reichen reicher würden, solange auch alle anderen reicher würden. (Machenschaften des Tiefen Staates auf! Das große Geldwäschesystem – Steuergelder werden durch private Steuerbehörden gewaschen)

Doch stattdessen explodiert die Armut buchstäblich überall um uns herum.

Im Jahr 2020 gab es in Oakland, Kalifornien, etwa 140 Obdachlosenlager.

Seitdem hat die Stadt 537 Obdachlosenlager geschlossen, aber im ganzen Stadtgebiet gibt es immer noch etwa 1.500 …

Die Behörden von Oakland verabschiedeten 2020 eine Richtlinie zur Regulierung von Obdachlosenlagern, als es etwa 140 Lager gab. Die Richtlinie wurde geschaffen, um Lager in bestimmten Bereichen der Stadt zu verbieten, darunter in der Nähe von Unternehmen, Schulen, Spielplätzen, Verkehrswegen, Radwegen, Wohnhäusern und Spielplätzen.

Sämtliche Lager in diesen Sperrgebieten hätten geräumt werden müssen, und die Stadt hätte Schutz bieten müssen, bevor das Lager geräumt würde.

Seitdem hat die Stadt 537 Obdachlosenlager geschlossen, etwa 1.500 sind jedoch noch übrig, heißt es in einem Stadtbericht.

Es tut mir so leid für die gesetzestreuen Bürger, die noch in Oakland leben.

Die Bedingungen sind so prekär geworden, dass eine Baufirma sich tatsächlich weigerte, die Arbeiten zum Bedecken der Schlaglöcher zu beenden, weil sie für die Arbeiter ‚zu gefährlich‘ geworden seien …

Frustrierte Einwohner von Oakland stecken in der Klemme, weil ein Bautrupp kündigte und sich weigerte, die Arbeiten zum Ausbessern von Schlaglöchern zu beenden, weil es für die Arbeiter „zu gefährlich“ geworden sei – während andere Unternehmen aus denselben Gründen aus der Bay Area fliehen.

Anwohner des Sobrante Park-Gebiets in East Oakland sagten, sie seien nicht einmal benachrichtigt worden, nachdem der externe Generalunternehmer beschlossen hatte, das Projekt abzubrechen, bevor die Straßen neu asphaltiert wurden, wodurch seit Mitte Mai überall in der Nachbarschaft große Schlaglöcher und gefährlicher loser Schotter zurückblieben.

Wenn Sie immer noch ein schönes Zuhause und viel Geld haben, schön für Sie.

Aber Sie sollten verstehen, dass Sie an diesem Punkt eindeutig in der Minderheit sind.

Natürlich kümmern sich unsere Politiker viel mehr um die wirtschaftliche Gesundheit der Elite als um alle anderen, denn es ist die Elite, die ihre Wahlkämpfe finanziert.

Auch wenn der Lebensstandard fast aller anderen von uns drastisch gesunken ist , gab es in den letzten Jahren alle Anstrengungen, den Aktienmarkt zu stützen, da die Elite einen Großteil ihres Vermögens dort angelegt hat.

Heute besitzen die reichsten 10 Prozent aller Amerikaner 93 Prozent aller Aktien.

Und die ärmsten 50 Prozent aller Amerikaner besitzen gerade einmal 1 Prozent aller Aktien.

Der Börsenreichtum, den die gesamte untere Hälfte des Landes kontrolliert, ist im Grunde bloß ein Rundungsfehler im Vergleich zu den enormen Besitztümern der Elite.

Zum Unglück der Elite scheint es, als ob sich auf den Finanzmärkten Ärger zusammenbraut …

Der US-Aktienmarkt schrumpft und Anleger ziehen ihr Geld in nahezu rekordverdächtigem Tempo ab, während sich über der US-Wirtschaft Gewitterwolken zusammenbrauen.

Das bedeutet, dass die Titanen der Wall Street auf ihrem Weg zu ihren Urlaubszielen in Nantucket dieses Jahr möglicherweise mit unruhiger See zu kämpfen haben.

Tatsächlich erklärt die Bank of America, dass ihre Kunden fünf Wochen in Folge große Summen aus Aktien abgezogen hätten …

Analysten der Bank of America sagten am Dienstag, ihre Kunden seien nun schon seit fünf Wochen in Folge Netto-Verkäufer großer Aktienmengen aus den USA. Allein letzte Woche verkauften sie Aktien im Wert von 5,7 Milliarden Dollar mehr, als sie kauften. Das ist der höchste Abfluss seit letztem Juli.

Die Bank of America verzeichnete letzte Woche den zweitgrößten Ausverkauf von Technologieaktien in ihrer Geschichte. Und obwohl eine Woche noch keinen Trend ausmacht, steht sie doch in krassem Gegensatz zu der Begeisterung der glorreichen Sieben, die Wall Street vor wenigen Monaten erfasste.

Ob es früher oder später geschieht, es ist unvermeidlich, dass Amerikas Finanzidole irgendwann zusammenbrechen werden.

Doch in den meisten Teilen des Landes fühlt es sich an, als sei die Wirtschaft bereits zusammengebrochen .

Die Lebenshaltungskostenkrise ist zu einem überaus schmerzhaften Phänomen geworden , unsere gesamte Gesellschaft ertrinkt in Schulden und überall um uns herum nehmen Armut und Obdachlosigkeit explosionsartig zu .

So ziemlich die einzigen Menschen, denen es noch wirklich gut geht, sind jene, die ganz oben in der Nahrungskette stehen.

Wenn Sie hören, dass „die Wirtschaft boomt“, dann sind das die Leute, von denen gesprochen wird.

Doch ebenso wie wir alle werden die Eliten der Zeit enormen globalen Chaos , die vor uns liegt, nicht entkommen können.

Wie ich schon sagte: Mit Geld kann man sich so ziemlich alles kaufen, aber man kann sich damit keine Freikarte für den Tag der Abrechnung erkaufen, der rasch näher rückt.

Nach und nach ist die Wirtschaft so weit zurückgegangen, dass fast jeder zu kämpfen hat

Es geschah so schleichend, dass viele Leute gar nicht realisierten, was geschah. Die Lebenshaltungskosten stiegen einfach schneller als die Gehälter, und nach und nach sank unser Lebensstandard. Jetzt haben wir ein Stadium erreicht, in dem die Superreichen florieren, aber fast alle anderen zu kämpfen haben. Für die meisten Menschen ist es ein echter Kampf, von Monat zu Monat ihre Rechnungen zu bezahlen.

Der Großteil der Bevölkerung ist hoch verschuldet, und gleichzeitig steigen die Kosten für so ziemlich alles immer weiter. Millionen Amerikaner haben das Gefühl, finanziell zu ertrinken, und es gibt keinen einfachen Ausweg. Leider realisieren viele von ihnen nicht einmal, dass das Spiel darauf angelegt ist, sie in ein Hamsterrad zu locken und sie so lange wie möglich darin laufen zu lassen.

Als ich ein Kind war, gab es in den Vereinigten Staaten eine sehr große und sehr wohlhabende Mittelschicht.

Das Leben war damals sicherlich nicht perfekt, aber fast jeder, den ich kannte, konnte sich einen komfortablen Lebensstil der Mittelklasse leisten.

Traurigerweise hat sich jetzt alles geändert.

Einer kürzlich von Seven Letter Insight durchgeführten Umfrage zufolge geben 65 Prozent der Amerikaner, „die mehr als 200 Prozent der bundesweiten Armutsgrenze verdienen“, zu, dass sie finanzielle Probleme haben …

In der großen Umfrage unter 2.500 Erwachsenen gaben 65 Prozent derjenigen an, die mehr als 200 Prozent der bundesweiten Armutsgrenze verdienen – das sind mindestens 60.000 Dollar für eine vierköpfige Familie, die oft zur Mittelschicht gezählt wird –, dass sie finanzielle Probleme hätten.

Wenn 65 Prozent derjenigen, die „mehr als 200 Prozent der bundesweiten Armutsgrenze verdienen“, Probleme haben, was ist dann mit denen, die weniger verdienen?

Es erübrigt sich zu sagen, dass fast alle von ihnen Probleme haben.

Dieselbe Umfrage ergab, dass 46 Prozent der Amerikaner nicht einmal 500 Dollar gespart haben …

Etwa 40 Prozent der Befragten konnten nicht über ihren nächsten Gehaltsscheck hinaus planen, und 46 Prozent hatten keine 500 Dollar gespart. Die Umfrage vom Februar ergab, dass mehr als die Hälfte der Befragten angab, es sei zumindest einigermaßen schwierig, mit den derzeitigen Schulden umzugehen.

In den vergangenen Jahren boomte der Aktienmarkt und die Superreichen wurden immer reicher.

Doch für fast alle anderen von uns ist die Lage schlimmer geworden.

Laut Zillow hat sich in den letzten vier Jahren „die monatliche Hypothekenzahlung für ein typisches Eigenheim in den USA fast verdoppelt“ …

Das Immobilienunternehmen Zillow berichtet, dass sich die monatliche Hypothekenzahlung für ein typisches US-Haus seit Januar 2020 fast verdoppelt hat. In nur vier Jahren ist das ein Anstieg von 96 %.

Laut Zillow zahlt ein typischer Käufer heute fast 2.200 Dollar im Monat und muss 10 Prozent anzahlen. Das bedeutet, dass der Besitz eines Eigenheims heute deutlich mehr kostet als die 30 Prozent des Durchschnittseinkommens, die einst als „erschwingliche“ Wohnkosten in Amerika galten.

Hat sich Ihr Einkommen in den letzten vier Jahren verdoppelt?

Wenn nicht, geraten Sie ins Hintertreffen.

Das amerikanische Volk hasst zutiefst die Verschlechterung seines Lebensstandards.

Tatsächlich stellte Neel Kashkari in einem kürzlichen Interview scharfsinnig fest, dass die Amerikaner „eine hohe Inflation aus tiefstem Herzen hassen“ …

Neel Kashkari, Präsident der Federal Reserve Bank von Minneapolis, sagt, eine seiner Erkenntnisse der vergangenen Jahre sei, dass die Verbraucher lieber eine Rezession der Wirtschaft sehen würden, als weiterhin unter den steigenden Preisen zu leiden.

„Das amerikanische Volk – und vielleicht auch die Menschen in Europa – hassen hohe Inflation wirklich“, sagte Kashkari letzte Woche im Financial Times-Podcast „The Economics Show with Soumaya Keynes“. „Ich meine, sie hassen hohe Inflation wirklich aus tiefstem Herzen.“

Er hat recht.

Ich verabscheue die Inflation wirklich.

Ich bin sicher, dass Sie das auch tun.

Was er jedoch nicht erwähnte, ist, dass die Federal Reserve und unsere Politiker in Washington für die Entstehung der enormen Lebenshaltungskostenkrise verantwortlich sind, mit der wir derzeit konfrontiert sind.

Sie haben dieses Chaos verursacht und scheinen nun keine Lösung zu haben, um es wieder zu bereinigen.

In der Zwischenzeit verlangsamt sich die Wirtschaftstätigkeit immer weiter.

Am Dienstag erfuhren wir, dass die Zahl der offenen Stellen in den USA auf den niedrigsten Stand seit mehr als drei Jahren gefallen ist …

Die Zahl der offenen Stellen ging im April stärker zurück als erwartet. Dies deutet auf eine mögliche Abschwächung des Arbeitsmarktes hin, die der US-Notenbank erneut Anlass geben könnte, mit der Senkung der Zinssätze zu beginnen.

Aus der am Dienstag veröffentlichten Erhebung des US-Arbeitsministeriums über offene Stellen und Arbeitskräftefluktuation ging hervor, dass die Zahl der offenen Stellen im Monatsverlauf auf 8,06 Millionen zurückging. Das sind fast 300.000 weniger als im März und fast 19 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Darüber hinaus war die Gesamtzahl der niedrigste Wert seit Februar 2021.

Und mit jedem Tag werden mehr Arbeiter auf die Straße gesetzt.

So hat beispielsweise Rubio’s Coastal Grill gerade angekündigt, dass es 48 Standorte im Bundesstaat Kalifornien dauerhaft schließen wird …

Der kalifornische Fast-Food-Mindestlohn von 20 Dollar pro Stunde hat sein erstes Opfer gefordert.

Die mexikanische Kette Rubio’s Coastal Grill schließt 48 Restaurants im Bundesstaat – wegen der „steigenden Geschäftskosten in Kalifornien“.

„Obwohl die Ladenschließungen schmerzhaft sind, sind sie ein notwendiger Schritt in unserem strategischen Langzeitplan, um Rubio’s für den Erfolg in den kommenden Jahren aufzustellen“, fügte ein Sprecher von Rubio’s hinzu.

Im Laufe des Jahres werden wir noch viele weitere Geschichten wie diese erleben.

Lange Zeit gelang es unseren Politikern, die Partei am Laufen zu halten, indem sie das System mit Geld überschwemmten.

Doch nun ist die Inflation außer Kontrolle geraten und wir haben die Endphase der „größten Kreditblase der Menschheitsgeschichte“ erreicht …

Mark Spitznagel, Chief Investment Officer von Universa Investments, gilt als „Permabear“, wenn es um die Aussichten für den Aktienmarkt geht.

Spitznagel sagte Bloomberg in einem früheren Interview, wir seien Zeugen der „größten Kreditblase der Menschheitsgeschichte“.

„Kreditblasen enden. Sie platzen. Es gibt keine Möglichkeit, ihr Platzen zu verhindern“, sagte er und fügte hinzu, dass die Fed die Wirtschaft an einen Punkt gebracht habe, „von dem es kein Zurück mehr gibt“.

Spitznagel trifft genau ins Schwarze.

Es gibt jetzt wirklich kein Zurück mehr.

Unsere Politiker haben die größte Wirtschaftsmaschine der Weltgeschichte zerstört.

Was vor uns liegt, ist enormes Leid.

Wenn Sie also denken, dass die Dinge jetzt schlecht stehen, warten Sie einfach ab, was als Nächstes passiert .

Seit Jahren bricht unser Lebensstandard Stück für Stück zusammen.

Doch nun treten wir in eine Zeit ein, in der unser wirtschaftlicher Niedergang zu einer wirtschaftlichen Lawine werden könnte.

Jahrzehnte absolut desaströser Entscheidungen haben uns an diesen Punkt gebracht und jetzt werden wir wirklich ernten, was wir gesät haben.

…

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 10.06.2024