Bereiten Sie sich auf das beispiellose Ereignis vor, das unsere Welt umgestalten wird. Castle Rock signalisiert den Untergang der Biden-Regierung mit koordinierten Bombenanschlägen, Cyberangriffen und einem finanziellen Zusammenbruch. Von amg-news.com

Entdecken Sie die Auswirkungen dieses 3-Tage-Kriegs, der Aktivierung des Emergency Broadcast System (EBS) und des Aufstiegs von König Trump in einem dramatischen globalen Reset.

Von der Auflösung der Vereinten Nationen bis zur Umsetzung von eines alternativen Finanzsystems erfahren Sie, wie der militärische Aufstieg und ein neues Gesetz von 1776 den Planeten befreien werden.

Dies ist nicht nur eine Theorie, sondern eine kalkulierte Vorhersage, die in den Zeichen und Symbolen verwurzelt ist, die unsere Existenz bestimmen. Da die Gezeiten der Zeit uns diesem unvermeidlichen Ereignis näher bringen, ist es unerlässlich, die Schwere dessen zu verstehen, was sich entfalten wird. Castle Rock bedeutet, dass Bidens Regierung der ganze große Mist zustößt, und jetzt ist es an der Zeit, sich darauf vorzubereiten.

Auftakt zum Chaos: 34 Gebäude bombardiert und wichtige Staudämme beschädigt. Stellen Sie sich vor, Sie wachen mit der Nachricht auf, dass 34 Gebäude bei einem koordinierten Angriff bombardiert wurden , was die Grundlagen unserer Sicherheit erschüttert.

Die Folgen eines solchen Ereignisses sind katastrophal und haben Auswirkungen, die sich auf alle Bereiche der Gesellschaft auswirken. Aber das ist noch nicht alles.

Alle großen Staudämme sind betroffen, was zu beispiellosen Überschwemmungen und Wasserknappheit führt. Die Symbolik ist stark – das Ereignis beginnt mit Wasser . Dammbrüche haben viele Doppeldeutigkeiten, sowohl wörtlich als auch metaphorisch, sie lösen Chaos aus und stellen unsere Widerstandsfähigkeit auf die Probe. (Machenschaften des Tiefen Staates auf! Das große Geldwäschesystem – Steuergelder werden durch private Steuerbehörden gewaschen)

Börsencrash und Finanzkrise. Parallel zu diesen physischen Angriffen droht die Finanzwelt zu implodieren. Ein Börsencrash von beispiellosem Ausmaß wird Volkswirtschaften verwüsten und Wohlstand und Stabilität untergraben. (US-Schuldenuhr: Volksaufstand in den USA beendet die Fed – 4. Juli 2024, der Tag der finanziellen Unabhängigkeit!)v

Dieser Finanzkollaps ist mehr als nur Zahlen auf einem Bildschirm; es ist ein direkter Angriff auf die eigentliche Essenz der Liquidität, die die Weltwirtschaft über Wasser hält. Mit dem Zusammenbruch der Märkte schwindet auch das Vertrauen der Nationen und ebnet den Weg für eine neue Ordnung.

Die Cyber-Apokalypse: Die Erde wird lahmgelegt. Als ob die physischen und finanziellen Turbulenzen nicht schon genug wären, stehen wir vor einer Reihe massiver Cyber-Angriffe, die darauf abzielen, die Erde lahmzulegen.

Diese Angriffe werden sich gegen kritische Infrastrukturen richten, Flugzeuge am Boden lassen und Züge anhalten. Kommunikationsnetze werden kompromittiert und stürzen uns in eine digitale Dunkelheit. Das Ereignis ist nicht nur eine Abfolge isolierter Vorfälle, sondern ein wohl orchestrierter Angriff, der unsere Lebensweise lahmlegen soll.

Parallele zwischen dem Dreitagekrieg und der Schweinebucht. Dieses drohende Chaos erinnert an die historische Invasion in der Schweinebucht, einem Moment intensiver geopolitischer Spannungen und verdeckter Operationen.

Der Dreitagekrieg, den wir bald erleben werden, wird ähnlich von Geheimnissen und strategischen Manövern umhüllt sein. Die Parallelen sind unheimlich und ziehen eine direkte Linie von vergangenen Fehlern zu zukünftigen Katastrophen.

Aktivierung von EBS und des 10-tägigen weltweiten Films. Im Nachgang des Ereignisses wird das Emergency Broadcast System (EBS) aktiviert, was den Beginn eines 10-tägigen weltweiten Films signalisiert.

Dieser Zeitraum wird von einer Flut an Informationen und Enthüllungen geprägt sein, die Wahrheiten ans Licht bringen, die lange verborgen waren. Die Aktivierung von EBS ist nicht nur eine Reaktion, sondern ein Neustart, eine Chance, aus der Asche wieder aufzubauen.

Der Untergang der Vereinten Nationen und das Ende denkmalgeschützter Gebäude. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die Vereinten Nationen sich auflösen und keine denkmalgeschützten Gebäude mehr stehen.

Dies ist keine bloße Spekulation, sondern eine Vision der Zukunft, in der alte Strukturen und Institutionen abgerissen werden, um Platz für eine neue Ordnung zu schaffen. Die Auflösung der Vereinten Nationen bedeutet das Ende der globalen Ordnung, wie wir sie kennen, und ebnet den Weg für lokale Kontrolle und Souveränität.

EAM-Loyalisten und die Rote Sequenz. Der Fahrplan für dieses Ereignis besteht aus einer Reihe koordinierter Schritte, die als Rote Sequenz bezeichnet werden.

EAM-Loyalisten werden die Bedeutung dieser Schritte erkennen:

RED1: Twitter-Entfernung des POTUS

RED2: Zentraler Kommunikationsausfall (kontinentale USA)

RED3: CLAS-Bewegung PELOSI oder PENCE

RED4: Verlegung von MIL-Ressourcen an zentrale Standorte unter dem Deckmantel der Bürgeraufstandsbekämpfung

RED5: Nationales Militärisches Kommandozentrum (NAT MIL COM CEN)

RED6: Anweisungen des Verteidigungsministers

Jeder Schritt ist ein kalkulierter Zug in einem Schachspiel mit hohem Einsatz, dessen Ziel es ist, militärische Ressourcen zu positionieren und sich auf das darauf folgende Chaos vorzubereiten.

Castle Rock: Das Ereignis wird Biden zum Verhängnis. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass das Ereignis Bidens Regierung zum Verhängnis wird. Die Erzählung ist klar – alle geben Biden die Schuld und bereiten damit die Bühne für eine militärische Intervention, die die Wahl kippt.

Auftritt Donald Trump, der angebliche Held, der die Lage rettet, nur um dann beiseite zu treten, als die Opposition die Position des Königs angreift. Dieses strategische Manöver ist mehr als nur ein politisches Spiel; es ist eine Neuordnung der Machtdynamik, die unsere Welt regiert.

Ein globales Kriegsszenario: Aktivierung aller Streitkräfte weltweit. In einem [FAKE] globalen Kriegsszenario werden alle Streitkräfte weltweit aktiviert. Dies ist nicht nur eine Übung, sondern eine umfassende Mobilisierung, bei der die Grenzen zwischen Realität und Simulation verschwimmen.

Ziel ist es, eine kontrollierte Umgebung zu schaffen, in der die King’s Men (Militär) von Bauern und Läufern zu Königen und Königinnen werden und sich über die Polizei- und Gerichtssysteme erheben, die derzeit das Land regieren.

Das Schachbrett neu erfunden: Militärische Vorherrschaft. Zurück auf dem Schachbrett ermöglicht die Aktivierung eines Weltkriegsszenarios dem Militär, sich über die zivilen Strafverfolgungsbehörden zu erheben.

Die King’s Men räumen die Opposition auf und führen eine makellose Strategie aus, die den Planeten Erde befreit. Dies ist der Höhepunkt einer langwierigen Schlacht, in der die Bauern und Läufer zu Königen und Königinnen werden und ihren rechtmäßigen Platz in der Machthierarchie zurückerobern.

Fazit: Bereiten Sie sich jetzt auf DAS EREIGNIS vor. Da wir am Rande dieses monumentalen Ereignisses stehen, ist es jetzt an der Zeit, sich vorzubereiten. Die Zeichen sind klar und die Abfolge ist festgelegt.

Von der Bombardierung von Gebäuden und Staudämmen bis zum Börsencrash und der Cyber-Apokalypse wird jeder Aspekt unseres Lebens auf die Probe gestellt. Die Aktivierung von EBS und der darauffolgende 10-tägige weltweite Film werden eine Offenbarung sein, die Wahrheiten ans Licht bringt und unsere Welt neu ausrichtet.

Dies ist mehr als nur eine Vorhersage; es ist ein Aufruf zum Handeln. Bereiten Sie sich auf das Ereignis vor, machen Sie sich auf die Auswirkungen gefasst und machen Sie sich bereit, den Beginn einer neuen Ära mitzuerleben.

Castle Rock ist nicht nur ein Ort – es ist der Dreh- und Angelpunkt des Wandels, und jetzt ist die Zeit zum Handeln.

PRAVDA TV bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

