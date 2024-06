Internationales Seerecht: Die Menschheit ist ein Eigentum

Teile die Wahrheit!

Es gibt zwei Arten von Gesetzen:

In der Antike, fast so weit zurück wie die aufgezeichnete Geschichte, entwickelte sich die Idee, dass es nur zwei Orte gab, an denen Menschen sein konnten: Sie konnten „an Land“ oder „auf dem Wasser“ sein. Diese Idee reicht bis in die Geschichte des alten Babylon zurück und war besonders wichtig für das Römische Reich.

Als Ergebnis wurden zwei verschiedene Arten von Recht geschaffen: das „Recht des Landes“ und das „Recht des Meeres“. Das „Recht des Meeres“ (das Gesetz des Wassers ) ist das Gesetz des Geldes . Das „Recht des Landes“ ist das Gesetz einer bestimmten Kultur von Menschen , die eine bestimmte Landmasse bewohnen.

„Menschen des Landes“ haben ihre eigenen Sitten, Traditionen, Sprachen, Glaubensvorstellungen, Praktiken, Religionen, Philosophien, Moralvorstellungen, Werte und so weiter. Unter dem „natürlichen Recht“ (dem Gesetz des Landes) sind Dinge an manchen Orten erlaubt, an anderen jedoch nicht. Wenn Länder „souverän“ sind und ihre eigenen Gesetze erlassen können, ist dies das „natürliche Recht“ – das „Gesetz“ des Landes .

Laut Black’s Law Dictionary hat das „natürliche Recht“ Vorrang vor anderen Arten von Recht; aber davon sollten wir nichts wissen. Die „Leute“, die die Dinge leiten, wollen nicht, dass wir dem natürlichen Recht unterliegen; „sie“ scheren sich nicht um die Kultur oder Traditionen von irgendjemandem – egal wo auf der Welt. „Sie“ wollen, dass alle überall demselben Recht unterliegen (Weltregierung); deshalb ist es wichtig, das „internationale Seerecht“ zu verstehen, das das „Seerecht“, das „Wasserrecht“ und das „Geldrecht“ ist.

Geld ist Wasser

Das „Gesetz des Wassers“ ist das Bankwesen ; es ist das „Gesetz des Geldes “. Geld kümmert sich nicht um Grenzen, Bräuche, Traditionen, Moral, Werte, Glauben, Meinungen, Religionen oder irgendetwas anderes. Geld kann überall auf der Welt verwendet werden, und egal, wer Sie sind oder woher Sie kommen; Geld und das „Gesetz des Geldes“ gelten für Sie. Sie können Ihre Kreditkarte mitnehmen und sie überall auf der Welt über jede Grenze hinweg verwenden.

Geld ist ein „liquides“ Vermögen; deshalb erleben wir manchmal Liquidationsverkäufe. Manchmal stecken wir mit dem Kopf „unter Wasser“, wenn wir mit unseren Zahlungen im Rückstand sind. Handel ist Wasser ; deshalb sagen wir Dinge wie „wir ertrinken in einem Meer von Schulden“ oder „der Markt ist ausgetrocknet “.

Manchmal können wir etwas zu einem „Schnellpreis“ bekommen, wenn es „im Angebot“ ist; eine „Flotte“ von Schiffen sticht in See. Banken müssen „gerettet“ werden, weil sie sich nicht „über Wasser“ halten können, und Sie sollten besser Ihren Kopf „über Wasser “ halten, wenn es um Ihren Cashflow geht.

Wir haben von „schwarzen“ Fonds gehört, von Leuten, die ihre Ressourcen „bündeln“, und von der „Trickle-down“-Theorie der Wirtschaft. Geld soll von den Reichen zu den Armen „durchsickern“ – es scheint, als ob es irgendwo einen Kloß in den Leitungen gibt; der „Trick-down “ „durchsickert “ in die falsche Richtung.

Nichts sickert jemals von der Regierung zum Volk durch – außer, wenn jemand den Kürzeren zieht . All dies und noch viel mehr beschreibt Dinge, die mit Geld zu tun haben ; denn Geld ist Wasser und es ist Ausdruck des „Seerechts“ – des internationalen Seerechts. (Wie globale Eliten riesige Vorräte der wertvollsten Ressourcen der Erde horten, um die Menschheit zu versklaven)

300x250

Banken lenken den Strom

Alles im Bankwesen unterliegt dem internationalen Seerecht. Alle Wörter und Begriffe, die mit dem Bankwesen in Zusammenhang stehen, fallen unter diese Art von Gesetz – das „Gesetz des Wassers“. „Banken“ befinden sich auf beiden Seiten eines Flusses; Flussufer lenken den Fluss des Wassers (die Strömung ) .

Aus diesem Grund wird Geld „Währung“ genannt, weil es zwischen den „Banken“ „fließt“ und die „Banken“ den „Fluss“ der „Strömung“ lenken , verstehen Sie ?

Schiffe sind immer weiblich

300x250 boxone

Alle Schiffe sind weiblich ; Sie werden nie hören, dass ein Admiral oder Kapitän sein Schiff als männlich bezeichnet – ein Schiff ist immer weiblich. Es spielt keine Rolle, ob es sich um ein Schiff im Wasser, ein Raketenschiff, ein Luftschiff, ein Raumschiff, ein Mutterschiff (niemals ein Vaterschiff ) oder irgendeine andere Art von Schiff handelt – es ist immer ein „sie“.

Dies liegt daran, dass laut internationalem Seerecht alle Schiffe weiblich sind; per Gesetz sind alle Schiffe weiblich. Dies liegt daran, dass es die Frau ist , die das „Produkt“ „liefert“. „Sie“ läuft in den Hafen ein, um das Produkt ins Land zu bringen. Der Mann „ produziert “ das Produkt; aber nachdem die „Arbeit“ getan ist, „liefert“ die Frau das Produkt.

Menschen sind Sklaven

Wenn „sie“ in den Hafen einläuft, liegt sie in ihrem „Liegeplatz“; das Schiff wird dann am „Dock“ festgemacht. Jedes „Produkt“, das vom Schiff kommt, muss dann Papiere haben ; was auch immer das Produkt ist, es muss ein „Manifestzertifikat“ haben. Das Schiff war nicht dort, aber jetzt hat es sich manifestiert , also müssen wir ein „ Manifestzertifikat “ haben.

Dieses „Zertifikat“ muss alle Spezifikationen des „Produkts“ enthalten, das „geliefert“ wird: was es ist, wie groß es ist, wie viel es wiegt, und alle Details des „Produkts“ müssen auf dem „Manifestzertifikat“ aufgezeichnet werden. Alle „Lebenszeichen“ des „Produkts“ müssen auf dem „ Liegeplatzzertifikat “ aufgezeichnet werden .

Als Sie geboren wurden, ist die Fruchtblase Ihrer Mutter geplatzt, dann kamen Sie durch den „Geburtskanal “ auf die Welt; Schiffe benutzen Kanäle, um ins Land zu kommen.

Ihre Mutter hat Sie in den „Kreißsaal“ „gebracht“, dann hat der Arzt (der Arzt ) alle Ihre „Lebenszeichen“ auf einer „Geburtsurkunde“ festgehalten. Wie alt Sie waren, wie viel Sie wogen, welches Geschlecht Sie hatten und alle anderen Ihrer „Lebenszeichen“ wurden auf der „Geburtsurkunde“ festgehalten. Das ist alles genau so, wie alle „Produkte“ der internationalen Seeschifffahrtsbehörde behandelt werden – per Gesetz .

Sie nehmen sogar bei Ihrer Geburt einen Abdruck Ihrer Fußsohlen. Dies dient jedoch nicht der „Identifizierung“, sondern symbolisiert die Inbesitznahme Ihrer Seele . „Sie“ versuchen, sich die wahre Essenz Ihres Wesens anzueignen .

Nach internationalem Seerecht sind Sie ein Produkt – eine Ressource – genau wie Öl, Gas, Kohle oder alles andere, womit man Geld verdienen kann . Sie sind Eigentum , und deshalb nennt man uns „ Humanressourcen “. Sie haben eine „Personalabteilung“ an Ihrem Arbeitsplatz, weil Sie nichts weiter als eine Ressource sind – eine Humanressource . Laut Gesetz ist die Menschheit ein Eigentum.

Wenn ein Mensch geboren wird, muss die „Mutter“ die „Geburtsurkunde“ unterschreiben , aber auf der „Geburtsurkunde“ steht nicht, dass die „Mutter“ das „Produkt“ „überbracht“ hat; dort steht, dass der „Informant“ das Produkt überbracht hat. Anschließend wird die Original- „Geburtsurkunde“ an das Handelsministerium geschickt , wo Ihr physischer Körper zu einem „Wertpapier“ an der New Yorker Börse wird .

Wenn Sie jemals einen Blick auf Ihre Original- Geburtsurkunde werfen könnten , würden Sie sehen, dass sie weltweit von Bank zu Bank gehandelt, gekauft und verkauft wurde. Wie nennen wir Menschen, die legal gekauft und verkauft werden ? Was ist die Definition einer Person, die legal – per Gesetz – „bezahlt“ und „besessen“ wird ? Dies wäre die genaue Definition eines Sklaven . Per Gesetz sind wir Sklaven – wir alle . Denken Sie eine Minute darüber nach … inakzeptabel !

Gerichte sind Banken

Wenn Sie ein Gericht betreten, betreten Sie eine Bank ; die Banken besitzen die Gerichte – laut Gesetz . Innerhalb des Gerichts gibt es einen „Zaun“ mit einem „Tor“, auf dem sich ein Stück Holz befindet, das „Schranke“ genannt wird.

Sie müssen die „Schranke“ bestehen, um qualifiziert zu sein, hinter diesem „Zaun“ und „Tor“ vor Gericht zu arbeiten. Wenn Sie die „Schranke“ nicht bestanden haben, sollten Sie besser mit jemandem zusammen sein, der dies hat , sonst könnten Sie in große Schwierigkeiten geraten.

Vor dem „Tor“ befindet sich der Bereich des Gerichtssaals, in dem Beobachter sitzen dürfen; dieser Bereich repräsentiert das „Landrecht“. Auf der anderen Seite des „Tors“ befinden sich der Richter, die Gerichtsbeamten und die Geschworenen; dieser Bereich repräsentiert das „Seerecht“ (internationales Seerecht). Wenn Sie den Gerichtssaal betreten, haben „sie“ keine Gerichtsbarkeit über Sie, weil Sie sich in dem Bereich befinden, der dem „Landrecht“ – dem Naturrecht – unterliegt . Das Naturrecht steht über dem „Wasserrecht“ (Seerecht), dem das Gericht unterliegt.

Sobald Sie Ihre Hand auf die „Bar“ legen und durch das „Tor“ „gehen“, unterliegen Sie dem internationalen Seerecht (dem Wasserrecht ) ; wenn die Dinge nicht nach Ihren Vorstellungen laufen, könnten Sie in „heiße Gewässer“ geraten – jemand könnte Sie „aus der Patsche helfen“ müssen.

Vor Gericht unterliegen Sie dem „Gesetz des Wassers“ – dem internationalen Seerecht – ob Sie es wollen oder nicht. Der Richter sitzt und entscheidet von einem erhöhten „Richterstuhl“ aus .

Sie müssen also zum „Gesetz“ aufblicken, während der Richter auf Sie herabblickt . Das Wort „Richterstuhl“ kommt von dem Wort „Bank“; der Richter entscheidet von der Bank aus. Aus diesem Grund erhalten Sie einen „Richterstuhl“-Beschluss, wenn Sie der Bank nicht das Geld zahlen , das sie von Ihnen verlangt. Wenn Sie nicht zahlen können, stecken Sie noch mehr in Schwierigkeiten und müssen erneut „gerettet“ werden .

Dies ist nicht nur ein Wortspiel, sondern internationales Seerecht.

Menschen sind Unternehmen

In den 1870er Jahren beschlossen die Unternehmen (hinter den Kulissen), dass alle Menschen Unternehmen werden sollten – sie machten alle Menschen zu juristischen Unternehmen; deshalb erscheint auf allen juristischen Dokumenten „IHR NAME“ in Großbuchstaben . Er repräsentiert nicht Sie als „natürliche Person“ (was wir tatsächlich sind); er repräsentiert die unnatürliche, gefälschte Unternehmensversion einer „Person“.

Deshalb haben wir „Besuch“ zu uns nach Hause eingeladen, statt Leute. Die Leute müssen sich „um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern“, denn „ meine Angelegenheiten“ gehen „ Sie nichts an “ – es geht nur ums Geschäft .

Aus diesem Grund müssen Sie eine „Heiratserlaubnis“ haben, wenn Sie heiraten; wenn zwei Unternehmen „Geschäfte machen“ und möglicherweise ein „Produkt“ herstellen wollen, müssen sie dafür eine Lizenz haben. Genau wie zwei Unternehmen müssen Sie, wenn Sie rechtlich Partner werden , eine Lizenz (Erlaubnis der Regierung) haben. Das internationale Seerecht ist der Grund, warum Menschen, menschliche Wesen, Papiere, Genehmigungen und Lizenzen (Erlaubnisse) haben müssen, um normalen menschlichen Aktivitäten nachzugehen.

Laut Gesetz sind Sie keine „Person“, sondern ein Unternehmen . Sie müssen eine Lizenz haben, um Geschäfte jeglicher Art zu machen; aus diesem Grund brauchen wir für fast alles eine Lizenz.

Alles hat mit dem „Gesetz des Wassers“ zu tun; in Ihrer Beziehung , Ihrer Partnerschaft und in Ihrer Staatsbürgerschaft : „Bringen Sie das Boot nicht zum Schaukeln“ – das „Schiff“ könnte sinken.

Wir sind Eigentum

Wenn zwei Unternehmen miteinander „Geschäfte machen“ wollen, benötigen sie die Erlaubnis der Regierung. Anwälte stellen alle Unterlagen mit allen Einzelheiten und Vereinbarungen der Vereinbarung zusammen, damit alles „legal“ ist.

Wenn alles ausgearbeitet ist, werden die Unterlagen an die Federal Trade Commission (FTC) weitergeleitet. Nach der Genehmigung haben die beiden Unternehmen die Erlaubnis der Regierung, gemäß dem Vertrag mit ihren Geschäften fortzufahren. Wenn sie ohne Erlaubnis der Regierung Geschäfte machen würden, wäre dies als rechtswidrig anzusehen.

Dasselbe gilt für eine „Ehe“ zwischen zwei Personen. Wenn diese beiden Personen (Unternehmen) ein Kind (Produkt) produzieren, müssen Sie sich an die Regeln der Regierung halten, da diese Ihnen die Erlaubnis erteilt hat , das „Geschäft“ der „Produktion eines Produkts“ zu betreiben. Andernfalls kann sie Ihnen das Kind wegnehmen . Auf diese Weise ist die Regierung ein dritter Partner in der „Geschäftsvereinbarung“, die Sie „Ehe“ nennen.

Wenn Ihre „Ehe“ endet, müssen Sie, genau wie bei einer Firma, vor Gericht gehen , um die Vereinbarung „rechtlich“ zu beenden. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, ist es rechtlich ein „Produkt“ zweier Firmen – das an der New Yorker Börse gekauft, verkauft und bezahlt werden kann. Kinder sind von Geburt an Eigentum ; wir alle sind Eigentum – von Geburt an. Jemand besitzt Sie; Ihr physischer Körper ist das rechtliche Eigentum einer anderen Person – per Gesetz .

Es ist nur Geschäft

„Es ist nichts Persönliches, nur Geschäft.“ Das hören wir ständig, und es stimmt; es ist alles „nur Geschäft“ – alles, was wir tun, ist „Geschäft“, zumindest rechtlich. Leute, die „Geschäfte machen“, versuchen immer nur, „Geld zu verdienen“ – das ist alles, was sie tun. Vielleicht hat das etwas damit zu tun, wie viele Leute andere Leute so leicht behandeln, als wären sie keine Menschen.

Wir sind in vielerlei Hinsicht darauf konditioniert worden, einander wie Abfall zu behandeln und zu glauben, dass Menschen wertlos sind – es sei denn, sie produzieren Geld .

Jedes Unternehmen ist gesetzlich verpflichtet, „Geld zu verdienen“ und „profitabel zu sein“. Jeder Mensch muss das Gleiche tun, sonst wird er vom Rest der Gesellschaft sehr schlecht angesehen . Wir haben in vielerlei Hinsicht unsere Menschlichkeit verloren. Das internationale Seerecht hat etwas damit zu tun – wir müssen den Menschen mehr wertschätzen als dies .

Wir sind keine „Produkte“ und wir sind kein „Eigentum“! Wir sind souveräne, von Natur aus geborene Individuen, die auf dem Land leben und über selbstverständliche und unveräußerliche Rechte verfügen. Wir haben diese Rechte von Geburt an erworben und sie können uns nicht genommen werden.

Unsere Rechte können uns nicht entzogen, abgeschafft oder durch irgendwelche menschengemachten Pseudogesetze wie das internationale Seerecht außer Kraft gesetzt werden – es ist absurd, dass wir die Dinge so weit haben kommen lassen.

Wir können jederzeit „frei“ sein, wenn wir es wollen . Was werden wir wählen? Was werden Sie wählen? Was werde ich wählen? … Freiheit … Ich wähle Freiheit .

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Antarktis-Whistleblower enthüllt gruselige HAARP-Erdbebenwaffe“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle neun Bücher für Euro 270,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/discover.hubpages.com am 19.06.2024