Kampfjets landen auf der Autobahn A1 – Kriegsziel Deutschland (Video)

Ein Abschnitt der Autobahn A1 wurde zwischen Avenches und Payerne für 36 Stunden vollgesperrt. Jetzt zeigt ein Video, wie Kampfjets der Schweizer Armee zu Übungszwecken hier landeten.

Die Schweizer Luftwaffe hat die Militärübung „Alpha Uno“ durchgeführt.

Auf der A1 starteten und landeten Kampfjets.

Ein Video zeigt den Ablauf der laut offiziellen Stellen erfolgreich verlaufenen Übung.

Vom 4. Juni, 21:00 Uhr bis zum 6. Juni, 9:00 Uhr wurde der Autobahnabschnitt der A1 zwischen Avenches und Payerne im Schweizer Kanton Waadt für die Öffentlichkeit gesperrt. Zuvor warnte der ADAC auf seiner Webseite vor möglichen Staus. Weitere Informationen gibt es auf dieser offiziellen Schweizer Seite.

Am 5. Juni 2024 startet und landet die Luftwaffe mit ihren Kampfflugzeugen des Typs F/A-18 auf der Nationalstrasse A1 bei Payerne. Der Test dient dem Ziel, die Verteidigungsfähigkeit der Armee mittels sogenannter Dezentralisierung zu stärken.

Es handelt sich um eine militärische Überprüfung und keinen Öffentlichkeitsanlass. Das Übungsgelände wird grossräumig abgesperrt und der Strassenverkehr umgeleitet.

Schweizer Armee

Hintergrund: Unser Nachbarland probte den militärischen Ernstfall, wollte auf besagtem Streckenabschnitt das Starten und Landen mit Kampfjets des Typs F/A-18 trainieren um herauszufinden, ob das Fluggerät im Ernstfall auch abseits von Flughäfen einsatzbereit ist. Zuletzt wurde dies in den 1970er- und 1980er-Jahren in der Schweiz mit anderen Flugzeugtypen geprobt.

Im eingebundenen Video könnt ihr sehen, wie die Kampfjets des Typs F/A-18 mit rund 260 km/h auf dem gesperrten Autobahnabschnitt landen.

Auch in der Bundesrepublik Deutschland gab es in diesen Jahren vergleichbare Übungen, etwa im Rahmen einer NATO-Übung im Jahr 1984 auf der A29 bei Alhorn. Viele dieser so genannten Notlandeplätze auf deutschen Autobahnen sind aber im Zuge von Modernisierungsmaßnahmen in den letzten Jahrzehnten verschwunden, berichtet der ADAC.

Mit 410 Kilometern ist die A1 die längste und wichtigste Autobahn in der Schweiz. Sie endet in St. Margrethen an der österreichischen Grenze. (Falle gestellt: USA drängen Russland zum Atomwaffeneinsatz – Deutschland: Vorbereitung auf Krieg mit Russland bis 2029)

Erste Politiker geben zu: »DEUTSCHLAND IST KRIEGSZIEL!«

Tatsächlich lässt sich ein Krieg herbeireden. Beispiele dafür gibt es genügend. Auch der Russland/Ukraine-Krieg gehört dazu. Und zwar bezüglich des Westens, insbesondere Deutschlands.

Denn hier spitzt sich auch die Eskalation zwischen den NATO-Ländern und Russland immer mehr zu. Zuerst wurden nur leichte Waffen, dann schwere geliefert. Schließlich Panzer und Flugzeuge und nun wird offen über die Entsendung von Bodentruppen gesprochen oder gar, dass russische Kampfflugzeuge über ukrainischem Territorium durch an den NATO-Grenzen postierte Flak abgeschossen werden …

Leider hat Putin damit recht, dass der gesamte Westen gegen Russland kämpft. Denn genau so sieht es aus.

Bislang haben deutsche Politiker darüber geschwiegen, in welcher Gefahr die deutschen Bürger tatsächlich schweben.

Doch nun haben die ersten Politiker das ausgesprochen, was die Deutschen total beunruhigt und bislang als plumpe „Verschwörungstheorie“ galt.

Der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter bekannte in einem aktuellen Interview: „Deutschland ist Kriegsziel!“

Und im Februar 2024 sagte auch die FDP-Politikern Marie Agnes Strack-Zimmermann, dass sie einen Angriff von Putin auf Deutschland für möglich halte. „Es wäre fatal, zu sagen, das wird er schon nicht machen. Das muss man ihm einfach zutrauen.“

Quelle: weltwoche.ch/daily/deutschland-ist-kriegsziel-wie-deutsche-politiker-um-kiesewetter-strack-zimmermann-und-baerbock-ihr-land-in-gefahr-bringen/

Na also, da ist er endlich heraus, der Satz, vor dem die Deutschen völlig zu Recht so Angst haben.

„Deutschland ist Kriegsziel!“

Schon seit annähernd zweieinhalb Jahren schreibe ich genau darüber und warne davor!

Gewiss, noch ist das Land nicht vollends in den Abgrund gerissen. Doch wenn Politik nicht auf Diplomatie, sondern auf Krieg und Kampf setzt und so weitermacht wie bisher, wird die Katastrophe wahrscheinlich.

Sehr wahrscheinlich.

Die Schweizer Weltwoche schreibt dazu:

Hier gilt es, genau aufzupassen: Ein Kriegsszenario, wie es die Fraktion der «Waffen!, Waffen!, Waffen!»-Freunde an die Wand projiziert, ist zwar alles andere als eine Zwangsläufigkeit. Im Gegenteil: Die Realität gibt, eigentlich, keinen Krieg zwischen Deutschland und Russland her.

Warum auch? Welches Interesse sollte Russland daran haben, Deutschland – einen Nato-Staat – anzugreifen?

Aber: Ein Krieg lässt sich auch herbeireden. Ein Krieg lässt sich tatsächlich durch eine unverantwortliche, kriegstreiberische Politik in die Realität umsetzen.

Und:

Wenn politisch Bedingungen geschaffen werden, nach denen Russland in Deutschland eine Gefahr sieht, dann kann es auch zu einem Krieg kommen. Das ist banal.

Doch die Aussagen von Kiesewetter und Co. sind nicht banal. Sie sind eine Gefahr. Denn sie beschwören eine Gefahr herauf, die es nicht gibt. Sie nehmen die Realität vorweg. Und dann wollen sie, dass wir alle gegen diese Realität kämpfen.

Bei Lichte betrachtet: Teile der Politik mischen sich entweder aus Dummheit, Putin-Hass oder aus anderen Gründen in einen Krieg zwischen zwei Ländern ein, der Deutschland nichts angeht.

Anstatt dass sich Deutschland auf humanitäre Hilfe für die Ukraine konzentriert und sich auf seine diplomatische Kraft besinnt, verstricken Politiker Deutschland immer weiter in einen schweren Konflikt mit Russland.

Quelle: weltwoche.ch/daily/deutschland-ist-kriegsziel-wie-deutsche-politiker-um-kiesewetter-strack-zimmermann-und-baerbock-ihr-land-in-gefahr-bringen/

Unvergessen auch das:

Bereits im Oktober 2022 sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach: „Wir sind im Krieg mit Putin!“

Im Januar 2023 erklärte Aussenministerin Annalena Baerbock vor dem Parlamentarischen Rat der EU Russland den Krieg: „…wir führen einen Krieg gegen Russland.“

Was für eine fatale Politik! Würde Bundeskanzler Scholz bislang nicht bremsen, befände sich Deutschland wohl längst schon in einem offenen Konflikt mit Russland. Obwohl jetzt, wo die US-Regierung signalisiert, noch mehr in den Krieg eingreifen zu wollen, auch dessen Widerstand bröckelt.

Jedem Deutschen sollte unmissverständlich klar sein, dass wir direkt vor einem Krieg mit Russland stehen. Und das würde nichts anderes, als den Dritten Weltkrieg bedeuten!

Also: Wählt die Kriegstreiberischen Politiker bei allen Wahlen ab, solange es noch möglich ist!

Für den Frieden!

Für unsere Kinder!

…

Video:

Quellen: PublicDomain/netzwelt.de/freiewelt.net am 08.05.2024