Covid-Impfung: Weltweit sehen Einbalsamierer seltsame weisse Strukturen im Blut (Video)

Vor etwa einem Jahr sorgte der Dokumentarfilm „Died Suddenly“ für großes Aufsehen. Einbalsamierer gaben an, im Blut des Verstorbenen seltsame weiße Strukturen gefunden zu haben.

Jetzt wurden ihre Ergebnisse von mehr als 200 Einbalsamierern aus verschiedenen englischsprachigen Ländern bestätigt. Del Bigtree vom Highwire setzt sich mit dem Einbalsamierer Robert Hirschman und dem Luftwaffenmajor Thomas Haviland zusammen, die eine Umfrage unter Bestattungsunternehmern und Einbalsamierern durchgeführt haben – siehe unteres Video.

Der professionelle Einbalsamierer Richard Hirschman ist Dels Gast, nur wenige Tage nachdem er ein virales Video gepostet hat, in dem er einen langen, fadenförmigen Pfropfen aus der Halsschlagader einer Leiche entfernt, etwas, das er noch nie zuvor gesehen hat.

Der Major der US-Luftwaffe und Datenanalyst Thomas Haviland beteiligt sich an der Unterhaltung und enthüllt Daten, die er im Rahmen von zwei „Worldwide Embalmer Blood Cloty Surveys“ gesammelt hat, bei denen er neue und ungewöhnliche weiße faserige Blutgerinnsel in Leichen untersuchte.

US-Behörde: “Keine Sicherheitssignale” in Bezug auf weiße Blutgerinnsel bei COVID-Spritzen, obwohl eine Umfrage unter Einbalsamierern das Gegenteil zeigt

Mehr als 70% von 269 befragten Einbalsamierern fanden faserige weiße Blutgerinnsel – Gerinnsel, die sie vor der Pandemie nicht gefunden hatten – in einem signifikanten Prozentsatz der Leichen im Jahr 2023. Die FDA erklärte, sie habe keine Sicherheitssignale gesehen und die Beobachtungen an den Leichen fielen nicht in ihre “regulatorische Zuständigkeit”.

Weiße Blutgerinnsel in den Arterien der Menschen gibt es wirklich” – warum also wird das Phänomen in der Öffentlichkeit nicht offen diskutiert? Fragte kürzlich der politische Kommentator Russell Brand in einer Folge seines Podcasts Stay Free”. (Japan: „Milliarden Geimpfte werden sterben – die Verantwortlichen müssen dafür bezahlen“ (Video))

Brand zeigte den Zuschauern einen Ausschnitt aus einem Interview des bekannten medizinischen Kommentators John Campbell mit dem ehemaligen Air Force Major Thomas Haviland.(Top-Arzt schlägt Alarm: „Alle Geimpften werden tot umfallen“ (Videos))

Haviland führte im Jahr 2023 eine Umfrage unter 269 Einbalsamierern in vier großen Ländern und drei Kontinenten durch.

Die Umfrage ergab, dass mehr als 70 % der Einbalsamierer im Jahr 2023 merkwürdige faserige weiße Blutgerinnsel in einem erheblichen Prozentsatz der Leichen fanden – Gerinnsel, die sie vor der Pandemie nicht gefunden hatten.

Haviland führte Ende 2022 eine ähnliche Umfrage durch, die ergab, dass 66 % der Einbalsamierer die ungewöhnlichen Blutgerinnsel bereits Mitte 2021 entdeckt hatten, was auf einen zeitlichen Zusammenhang mit der Einführung der COVID-19-Impfstoffe hindeutet, die Anfang des Jahres begann.

Das Thema sei in den Mainstream-Nachrichten weitgehend untergegangen, sagte Brand, obwohl zumindest GB News Campbell interviewt habe, um über die “weißen, fadenförmigen, gummiartigen Klumpen” zu sprechen.

“Man hört nicht wirklich, dass es so diskutiert wird, wie es vielleicht sein sollte”, sagte Brand, “wenn es so weitverbreitet ist, wie man annimmt”.

Brand zitierte einen BNN Breaking-Artikel vom 21. Februar, in dem berichtet wurde, dass der thailändische Neurologe Dr. Thiravat Hemachudha das Thema zunächst in einem Facebook-Post diskutiert habe, dann aber schnell beschlossen habe, “die öffentliche Diskussion zu diesem Thema einzustellen”.

Thiravat ist Direktor des Emerging Infectious Diseases Health Science Centre des thailändischen Roten Kreuzes und ein Befürworter des COVID-19-Impfstoffs.

Sein Beitrag – der sich mit weißen Blutgerinnseln befasste, die in den Halsschlagadern von Verstorbenen gefunden wurden, insbesondere bei Personen mit einer Vorgeschichte von mRNA-COVID-19-Impfungen – deutete darauf hin, dass diese Gerinnsel mit plötzlichen Todesfällen in Verbindung gebracht werden könnten.

Thiravat hatte in seinem Beitrag Links zu Campbells Videos über weiße Blutgerinnsel angegeben. Die “unabhängigen Faktenprüfer” von Facebook und AFP Fact Check stuften die Behauptungen von Thiravat und Campbell als falsch ein.

Thiravat antwortete, dass er es vermeiden würde, öffentlich über weiße Blutgerinnsel zu diskutieren, dass er bereits alle Informationen, die er für nützlich halte, geteilt habe und er weiterhin die COVID-19-Impfstoffe unterstütze und nicht Teil einer Anti-Impf-Gruppe sei, berichtete Thaiger.

Brand deutete an, was mit Thiravat geschehen sei, ähnele dem, was mit anderen prominenten Ärzten wie Dr. Jay Bhattacharya und Dr. Robert Malone geschehen sei, die plötzlich als Impfgegner hingestellt worden seien, “weil sie abweichende Stimmen waren”.

Brand wirft “orthodoxe Verurteilung und Zensur” vor

Brand sagte, dass das Thema der weißen Blutkörperchen nicht mit der notwendigen Wahrhaftigkeit und dem wissenschaftlichen Verständnis” diskutiert werde, weil es so viel Verwirrung, Verschleierung und Zensur” um COVID-19 und seine Impfstoffe gebe.

“In diesen turbulenten Zeiten wird die Bedeutung von kritischem Denken, offenem Dialog und Vertrauen in glaubwürdige Informationsquellen immer deutlicher”, sagte er.

Brand machte die “Orthodoxien der Verurteilung und des Tadels” für das Scheitern des Dialogs verantwortlich.

“Das ist es, was Macht tut, um sicherzustellen, dass ihre Macht nicht infrage gestellt wird, und ich glaube, dass die Wissenschaft in dieser Zeit ausgenutzt wurde”, sagte er. “Deshalb können wir keine klaren, offenen Diskussionen über diese Themen führen.

Was wir benötigen, so Brand, ist die Fähigkeit, einer Vielzahl von Experten zuzuhören.

Russell Brand bei White Clots:

Bisher gebe es jedoch kaum Anzeichen dafür, dass die US-Gesundheitsbehörden den Berichten der Einbalsamierer über weiße Blutgerinnsel Gehör schenken, geschweige denn deren Ursache untersuchen, so Haviland.

In einem Interview mit The Defender sagte Haviland, er habe die Ergebnisse seiner Untersuchung am 9. Januar an die Centers for Disease Control and Prevention, die U.S. Food and Drug Administration (FDA) und die National Institutes of Health geschickt.

Bis Montag habe er noch keine Antwort erhalten, sagte Haviland der Journalistin Sharyl Attkisson in einer Episode von “Full Measure”.

Wie Brand fragte auch Attkisson, warum es nicht mehr öffentliche Diskussionen und Untersuchungen zu Themen wie weißen Blutgerinnseln gebe, die mit den COVID-19-Impfstoffen in Verbindung gebracht werden könnten.

“Aus welchem Grund auch immer”, sagte sie dem Publikum, “die amerikanischen Gesundheitsbehörden scheinen kein öffentliches Interesse an der Beantwortung einer entscheidenden Frage zu haben: Wie viele Krankheiten und Todesfälle sind auf COVID zurückzuführen, im Gegensatz zu Impfstoffen oder einer Kombination von beiden?”

Als die FDA von “Full Measure” um einen Kommentar zu weißen Blutgerinnseln gebeten wurde, sagte sie:

“Die FDA und die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) räumen der Sicherheit von Impfstoffen hohe Priorität ein und sind unserem Programm zur Überwachung der Impfstoffsicherheit verpflichtet. Die FDA hat keine Sicherheitssignale für fibröse Blutgerinnsel bei COVID-19-Impfstoffen gefunden”.

Da die Beobachtungen an Leichen gemacht wurden, fielen sie nicht in den Zuständigkeitsbereich der FDA”, so Attkisson weiter.

Quellen: PublicDomain/ellaster.nl/childrenshealthdefense.org am 07.06.2024