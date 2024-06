Die königliche Familie hat die Öffentlichkeit gewarnt, dass man nicht damit rechnen sollte, Prinzessin Kate Middleton von Wales in absehbarer Zeit in der Öffentlichkeit zu sehen.

Tatsächlich könnte sie dieses Jahr möglicherweise überhaupt nicht in der Öffentlichkeit gesichtet werden. Und auch für nächstes Jahr ist nicht damit zu rechnen.

Laut den Royals ist Middleton „von ihrer leiblichen Familie umgeben“, während sie sich von der Chemotherapie erholt, nachdem bei ihr Anfang des Jahres Krebs diagnostiziert wurde.

Eine andere Quelle sagte, man erwarte „mittelfristig“ nicht, dass Kate wieder in einer öffentlichkeitswirksamen Rolle zu sehen sein werde. Wahrscheinlich werde sie für den Rest des Jahres aus der Öffentlichkeit fernbleiben.

Richard Eden von der Daily Mail berichtete am Donnerstag, Kates Freunde hätten ihm gesagt: „Wir werden Catherine vielleicht vor Herbst nicht wiedersehen – und auch nur dann, wenn sie sich vollständig erholt hat.“

Auf die Frage, wie der Palast mit dem unvermeidlichen Wiederaufleben von Verschwörungstheorien und Spekulationen umgehen würde, die eine längere Abwesenheit provozieren würde, sagte die Quelle von The Daily Beast:

„Ich schließe eine weitere Videobotschaft, die das Land über ihren Gesundheitszustand informiert, nicht aus. Das hat sich als sehr effektive Methode erwiesen, die Verschwörungstheoretiker in Schach zu halten.“

Verlorenes Vertrauen lässt sich nur schwer wiedergewinnen und unglücklicherweise für die Königsfamilie wurden ihre eigennützigen Lügen nach und nach aufgedeckt. (Schatten und Geheimnisse: Kate Middletons Verschwinden und das Gespenst von Skull and Bones wird gelüftet)

Während die Elite den Mainstream-Medien befohlen hat, ihre Agenda zur Manipulation der Öffentlichkeit und zur Normalisierung von Krebs in all seinen Formen zu verstärken, während sich die verheerenden Folgen der Covid-Impfung zeigen, behandelt die Elite die Middleton-Saga wie ein Kabuki-Stück und verhöhnt uns, indem sie immer absurdere gefälschte Bilder und Videos auspackt.(Kate Middleton soll nach einer Überdosis Schlaftabletten im Koma liegen, behauptet ein ehemaliger Mitarbeiter (Videos))

Die Royals haben nun insgesamt vier – ja, vier – gefälschte Fotos an die Mainstream-Medien weitergegeben, die angeblich Kate Middleton in normalem Verhalten in der Öffentlichkeit zeigen.

Die königliche Familie beschloss daraufhin, ihre Spuren zu verwischen und zu beweisen, dass Kate Middleton am Leben ist, indem sie ein schreckliches KI-Video veröffentlichte, von dem absolut niemand bei klarem Verstand glaubte, dass es echt sei.

300x250

Nach dem gefälschten Muttertagsvideo und dem offensichtlich gefälschten Video von Kates gemeinsamem Einkauf mit William herrschte bei den Ermittlern äußerste Skepsis, und sie ließen das Video zur Bekanntgabe der Krebserkrankung durch zwei verschiedene KI-Erkennungssoftwares laufen.

Dass es sich bei dem Video nachweislich um KI handelte, überraschte absolut niemanden mit neugierigem Verstand.

Wir haben mehr als genug Beweise dafür, dass das Video über Kate Middletons Krebs eine weitere Fälschung ist. Doch die Öffentlichkeit, die ihre Nachrichten aus den Mainstream-Medien bezieht, lässt sich leicht täuschen.

300x250 boxone

Das wirft zwei Fragen auf: Was geht hier wirklich vor und was versucht die Elite zu erreichen?

Two different AI detecting softwares from two separate sources. It is AI. Birdsong on a loop. Grass and flowers never move. Looks warm and green in England for this time of year. lol. pic.twitter.com/68I5jnhTVm

— Donald Marshall (@DMofficialtruth) March 23, 2024