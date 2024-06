Machenschaften des Tiefen Staates auf! Das große Geldwäschesystem – Steuergelder werden durch private Steuerbehörden gewaschen

Teile die Wahrheit!

In einer Welt, die von Korruption, Heimlichtuerei und Lügen geprägt ist, kann man leicht die Hoffnung verlieren. Finanzsysteme, einst als heilige Grundlage des Wirtschaftswachstums betrachtet, wurden bis zur Unkenntlichkeit unterwandert und manipuliert.

Falschgeld, Betrug und Konjunkturschwindel sind an der Tagesordnung, während ehrliche Steuerzahler auf der Strecke bleiben und ihr hart verdientes Geld in obskure, privat geführte Steuerbehörden umgeleitet wird. Von amg-news.com

Inmitten dieses Chaos taucht ein Leuchtfeuer der Wahrheit auf: das Quantenfinanzsystem (QFS). Es ist ein System, das verspricht, die tief verwurzelten, betrügerischen Praktiken des Tiefen Staates zu zerschlagen. Es ist sowohl ein Symbol der Hoffnung als auch ein Katalysator für Veränderungen.

Im globalen Währungsbereich wurden traditionelle Systeme von einer verborgenen Macht, einem „Deep State“, übernommen, der die Finanzen der Welt im Geheimen zu seinem eigenen Vorteil kontrolliert und manipuliert.

Sie haben echtes Geld in Falschgeld verwandelt, den Wert unserer Währungen verwässert und uns unserer finanziellen Sicherheit beraubt. Diese zwielichtigen Gestalten lachen sich bis in ihre privaten Steuerämter hinein ins Fäustchen, während sie Steuergelder waschen und dabei eine Spur wirtschaftlicher Verwüstung hinterlassen.

Wie sind wir hierher gekommen? Wie konnte unser robustes Wirtschaftssystem so verrotten, so bar jeder Transparenz und Ehrlichkeit, die es einst verkörperte? Die Antwort liegt in einer brillanten und dreisten Täuschung, ausgeführt mit der Heimlichkeit eines Einbrechers und der Gerissenheit eines Meisterillusionisten.

Konjunkturpakete, die der Öffentlichkeit als Rettungsboote in einer stürmischen Wirtschaftslage verkauft werden, sind oft nichts weiter als Taschenspielertricks.

Die in Schulden ertrinkende Bevölkerung, die verzweifelt nach Erleichterung sucht, klammert sich an diese Versprechen finanzieller Hilfe. Doch in Wirklichkeit sind diese Pakete kaum mehr als Ketten, die als Rettungswesten getarnt sind und die Steuerzahler in einen endlosen Kreislauf aus Schulden und Manipulation fesseln.

Da wir am Abgrund einer neuen Finanzära stehen, müssen wir unsere Augen vor dem Betrug öffnen, der unser Währungssystem infiltriert hat. Wir müssen verstehen, dass Konjunkturpakete, einst als wirtschaftliche Retter angesehen, in Wirklichkeit Werkzeuge des Betrugs in den Händen des Tiefen Staates sind.

Inmitten der trüben Gewässer der Finanzkorruption leuchtet ein Leuchtfeuer der Hoffnung – das Quantenfinanzsystem. Anders als seine Vorgänger arbeitet das QFS unabhängig von den zentralisierten Systemen, die vom Deep State manipuliert wurden. Diese bahnbrechende Technologie steht für einen neuen Morgen, eine neue Ära der Transparenz, Integrität und Sicherheit bei unseren Finanztransaktionen. (US-Schuldenuhr: Volksaufstand in den USA beendet die Fed – 4. Juli 2024, der Tag der finanziellen Unabhängigkeit!)

Das QFS ist ein innovatives, unbestechliches System, das jede Form von Finanzbetrug oder Manipulation erkennen kann. Es verspricht, unsere Vermögenswerte und Transaktionen mit modernsten Sicherheitsmaßnahmen zu schützen und die traditionellen betrügerischen Praktiken des Deep State überflüssig zu machen.

300x250

Im Schatten der Finanzwelt lauern private Steuerbehörden, die als Adern des „Deep State“ fungieren und Steuergelder in sein Betrugssystem pumpen. Hinter einer Fassade aus Ehrwürdigkeit und Legalität operieren sie im Dunkeln, und ihre wahre Funktion wird durch mehrere Schichten von Geheimhaltung verschleiert.

Diese Büros sind integrale Bestandteile der Maschinerie des „Deep State“, die unter dem Deckmantel einer legitimen Finanzverwaltung Steuergelder waschen. Da sie abseits der Öffentlichkeit agieren, können sie das System manipulieren, ohne Entdeckung oder Kontrolle befürchten zu müssen.

In unserer Welt tobt der Kampf zwischen Wahrheit und Täuschung weiter. Doch mit dem Aufkommen des QFS stehen wir am Rande einer Revolution. Einer Quantenrevolution. Dieses System ist das Gegenmittel gegen das Gift, das in unsere Finanzadern eingedrungen ist und langsam aber sicher das wirtschaftliche Gefüge unserer Gesellschaft zerstört.

Wir können tatenlos zusehen, wie der Tiefe Staat uns weiterhin unserer finanziellen Freiheit beraubt, oder wir können uns dafür entscheiden, mit dem QFS eine neue Ära der Transparenz, Sicherheit und des Wohlstands einzuläuten.

300x250 boxone

Das korrupte Schuldgeldsystem lässt uns wie mittelalterliche Leibeigene leben

Das Bankensystem ist ein fantastisches Geschäft; sie verleihen Geld, das sie nicht haben, und berechnen dem Kreditgeber dafür Zinsen. Hinzu kommt die „Teilreserve-Kreditvergabe“, die es den Banken ermöglicht, zehnmal mehr Geld zu verleihen, als sie auf ihren Einlagen haben. Mit anderen Worten: Sie verleihen „Geld“, das sie nicht haben und das nicht existiert, also Kredit- oder Schuldgeld, mit Zinsen.

In einem betrügerischen Währungssystem wird es unmöglich, Schulden in realen Zahlen zu begleichen, während die erforderliche Schuldentilgung nur durch eine Entwertung der Währung erreicht werden kann, also durch Inflation, mit anderen Worten Diebstahl. Falschgeld belohnt die Interessencliquen, die am engsten mit den Geldverwaltern verbunden sind: wie der Tiefe Staat, die Bankenbranche, der militärisch-industrielle Komplex, die Wall Street und die vielen Nutznießer staatlicher Ausgaben.(Das Ende: Die US-Schuldenuhr, Klaus Schwab tritt zurück, die Federal Reserve steht vor der Abschaffung und Gold- und Silberpreise steigen)

Ungerechte Vermögensverteilung ist ein Merkmal eines Fiatgeldsystems und wird heute in extremer Form beobachtet. Ein Beispiel: Die drei reichsten Menschen der Erde besitzen mehr als die unteren 60 % der Weltbevölkerung. Fiatgeld verabscheut Moral und schafft daher eine unmoralische Gesellschaft. Es erfordert die Ablehnung eines konvertierbaren Warenstandards und kann nur mit starken gesetzlichen Zahlungsmittelgesetzen durchgesetzt werden.

Wirtschaftsblasen sind Monster, die durch Fiatwährungen und die Manipulation der Geldmenge und der Zinssätze durch die Zentralbanken entstehen. Eine Fiatwährung eliminiert eine definierbare Rechnungseinheit, die für eine solide Wirtschaftskalkulation erforderlich ist.

Am wichtigsten ist, dass das globale Finanzschuldensystem der Zentralbanken an den Rand der Deflation gebracht wird, was den Deep State dazu zwingen wird, seine globale Kontrolle aufzugeben. Das Fiat-Finanzsystem wird durch lokale Währungen ersetzt, d. h. durch goldgedeckte souveräne Geldeinheiten, die auf dem QFS laufen. Dies ist die Grundlage für die post-fiat- Welt.

Die durch die Fiat-Währungen verursachten Schäden zu beheben, wird sich als weitaus schwieriger erweisen, als der Versuchung zu widerstehen, überhaupt eine Fiat-Währung als Rechnungseinheit einzuführen. – Ehrliches Geld ist der wesentliche Verbündete der Freiheit. Edelmetalle müssen und werden zurückkehren, um als Grundlage für das neue QFS-System zu dienen.

Weltweit wird den Menschen langsam klar, dass das derzeitige Wirtschaftssystem des Fiat-Schuldgeldes nicht nachhaltig ist, und die Bankster bereiten sich still und heimlich auf das Schlimmste vor. Die Regierungen werden das tun, was sie in einer Finanzkrise immer tun : Insider und jene schützen, die dem „Deep State“ nahestehen.

Die durchschnittlichen Mittelklassebürger leiden bereits unter dem korrupten Geldsystem und suchen verzweifelt nach dem besten Weg, um ihr Vermögen zu schützen und ihre Sicherheit in diesen schwierigen Zeiten zu gewährleisten. Wir stehen vor dem Platzen des größten Finanzbetrugs und der größten Blase der Geschichte.

Die Menschen müssen verstehen, dass sie mit einem kriminellen und völlig unfairen privaten Zentralbanksystem leben, dessen Partner die Regierung ist. – Wir leben in diesem System wie mittelalterliche „Leibeigene“. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass alle privaten Zentralbanken um jeden Preis abgeschafft werden und dass Gesetze erlassen werden, die sicherstellen, dass in Zukunft keine solche Bank mehr gegründet wird.

Der Finanzierungsschwindel des Deep State

Der Plan ist nicht nur, die Schattenregierung und den Tiefen Staat zu verfolgen, sondern auch die Quelle ihrer Finanzierung, die es ihnen ermöglicht hat, das zu tun, was sie tun: billiges Geld drucken und Korruption fördern. Kurz gesagt: Die von den Rothschilds kontrollierten Zentralbanken drucken Geld aus dem Nichts, Regierungen leihen sich Geld und zwingen die Steuerzahler, dieses Ponzi-System zu finanzieren.

Die Zentralbanken sind nicht an Kontrollen und Kontrollen gebunden und können daher tun und lassen, was sie wollen. Sie wenden betrügerische Buchhaltungspraktiken an, die das von ihnen geschaffene Geld nicht berücksichtigen. Und wie man beobachten kann, verschlechtert sich das gesamte Wirtschaftssystem rapide.

Präsident Trump zeigt ständig und zu Recht mit dem Finger auf die Fed. Er behauptet, sie habe zugelassen, dass die Wirtschaft in eine Rezession abrutscht, und wiederholt endlos, dass das, was die Fed tue, falsch sei, und deutet an, dass dies der Grund dafür sei, dass die Zentralbanken schuld seien , wenn die Wirtschaft schwächer werde und schließlich zusammenbreche .

Wenn man sich die heutige Wirtschaft ansieht, sieht man, dass alle Verkäufe versiegen. Die Autoverkäufe sind um 12 % zurückgegangen. Auch die Verkäufe neuer Häuser brechen in verschiedenen Gegenden ein und weisen einen Abwärtstrend von 5 % von Monat zu Monat auf. Gleichzeitig sind die Verkaufspreise in vielen Regionen im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 % gesunken. Das ist eine absolute Katastrophe, die noch schlimmer ist, nachdem die Zentralbank den Zinssatz auf null gesenkt hat, was in erster Linie die Rentner trifft.

Echtes Geld wird zu Falschgeld

In der Depression der 1930er Jahre war die Geldmenge entscheidend, aber nachdem Nixon 1972 die Golddeckung des US-Dollars aufhob, verwandelte er „echtes Geld“ in falsches „Kredit-/Schuldgeld“.

Heute ist also nicht mehr die Geldmenge entscheidend, sondern die Kreditmenge – die Menge der aufgenommenen Schulden. Solange die Kredite mit einer gesunden Rate unter 2 % zunehmen, was Inflation bedeutet und nichts anderes als schlichter Diebstahl durch die Regierung ist, steigen die Märkte und das BIP. Wenn die Kreditnachfrage nicht steigt, sind Rezession und Bärenmärkte zu erwarten. Die Idee hinter der quantitativen Lockerung (QE) war, mehr Kreditgeld bereitzustellen, aber da es dafür keinen Markt gab, wurde QE zu einem wertlosen Instrument, da es keine zusätzliche Kreditvergabekapazität schafft.

QE kann tatsächlich kein neues Kreditvolumen schaffen. Um es so einfach wie möglich auszudrücken: Reserven sind Bankvermögen. Die Kreditvergabe wird durch das verfügbare Kapital beschränkt. QE verschiebt Vermögenswerte, verändert aber das Kapital nicht.

Wenn die Zentralbank beispielsweise Staatsanleihen im Wert von 2,6 Billionen Dollar vom nichtstaatlichen Sektor kauft, verkauft der nichtstaatliche Sektor Staatsanleihen im Wert von 2,6 Billionen Dollar an die Zentralbank. Dies erweckt den Eindruck, dass die Federal Reserve 2,6 Billionen Dollar Liquidität in das System „gepumpt“ hat . Trotzdem ist der Nettoeffekt immer noch gleich Null.

Darüber hinaus könnte eine Bank zu Goldman Sachs gehen und diese 2,6 Billionen Dollar als etwas Neues aufstocken, was jedoch nicht stimmt. Sie könnten das tun, bevor sie Staatsanleihen als Sicherheit verwenden.

Auch die Vorstellung, dass die überschüssigen Reserven auf eine zukünftige Hyperinflation hindeuten, ist absurd. Man geht davon aus, dass das Bankensystem diese überschüssigen Reserven irgendwie „verleihen“ wird. Das kann nicht passieren. Das ist unmöglich. Banken können insgesamt keine Reserven verleihen. Punkt. Selbst sehr gut ausgebildeten Menschen ist das nicht bewusst.

Die Zentralbanken wissen, dass die Kreditvergabe ausgeweitet werden muss, sonst droht eine Depression. Doch die Schuldenstände sind heute so hoch, dass eine Depression katastrophale Folgen hätte. Die Katastrophe wäre weltweit. Und Menschen würden sterben.

„Denn eine Depression in den USA würde bedeuten, dass Dutzende Millionen – vielleicht Hunderte Millionen – Menschen in China und Südostasien ihren Arbeitsplatz verlieren würden. Unternehmen würden pleitegehen. Regierungen würden pleitegehen. Menschen, die am Rande der Existenz leben – ohne Ersparnisse – wären bald verzweifelt. Die Zivilisation würde nicht überleben. Deshalb wird die Fed keine echte Kreditverknappung zulassen.“

Regierungen und Zentralbanken wollen eine Depression unbedingt verhindern, da sie nicht zugeben wollen, dass sie an ihrer Entstehung beteiligt waren. Durch ihre eigene Politik – ultraniedrige Zinsen und Falschgeld – haben sie Exzesse geschaffen, die beseitigt werden müssen. Man sollte nicht erwarten, dass sie eingestehen, dass ihr wirkungsloses Mittel, noch mehr Geld zu drucken, die endgültige Korrektur nur noch verschlimmern wird.

In diesem Jahrhundert haben sie bisher drei größere Korrekturen verhindert. Von Oktober 2000 bis Juli 2003 senkten sie ihren Leitzins um 5% und lösten damit den Zusammenbruch des Immobilienmarktes in den Jahren 2008-2009 aus. Dann vereitelten sie auch diese Korrektur, indem sie ihren Leitzins erneut um mehr als 5% senkten und weitere 3,6 Billionen Dollar druckten. Und in diesem Jahr haben sie „Vollweimar“ durchgemacht, mit Zinssenkungen auf null und weiteren 3 Billionen Dollar an neuem Falschgeld.

Nach dem Ende der gefälschten COVID-Pandemie wird die neue Wirtschaft nicht mehr so ​​viele Büro- und Parkplätze benötigen, weil mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten. Restauranttische, Flugzeugsitze, Großstadtwohnungen, Kreuzfahrtschiffe und Theater bleiben leer. Da weniger Menschen zur Arbeit pendeln, brauchen sie auch nicht so viele Autos oder Benzin. Die Ölaktien wurden in diesem Jahr bisher halbiert.

Dies hat das Finanzsystem in eine Situation gebracht, in der viele Finger im Deich stecken, und es ist im Voraus nicht bekannt, welcher Finger entfernt wird, der den Deich zum Einsturz bringen könnte. Aber es sieht immer sicherer aus, dass das Ende der Hegemonie des US-Reservedollars in Sicht ist. Zwei der wichtigsten Fragen zu diesem Zeitpunkt sind: Wann endet sie, und wann beginnt die echte Panik? Unabhängig davon ist der Untergang des Fiat-Reservedollars eine Gewissheit.

Konjunkturprogramm ist Betrug

Bei allen Konjunkturmaßnahmen handelt es sich lediglich um verschiedene Formen des Betrugs. Sie alle basieren darauf, Verbraucher, Investoren und Unternehmen mit „Inflation“ in die Irre zu führen, also mit Falschgeld, das niemand je verdient oder gespart hat.

Geldfälschung ist eine Do-it-yourself-Version der Inflation. Sie ist aus gutem Grund illegal. Es ist Betrug, wenn man vorgibt, dieses neue Geld repräsentiere echten Reichtum. Die einzigen, die mit dieser Art von Betrug davonkommen können, sind diejenigen, die für die Regierung arbeiten; sie behaupten fälschlicherweise, dass ihre Geldfälschung die Wirtschaft ankurbelt.

Das Falschgeld gelangte auf unterschiedlichen Wegen in die Wirtschaft. Im Westen gelangte es in den letzten 30 Jahren meist wie ein Dieb durch die Hintergassen des Geldwesens und blieb hauptsächlich in Finanzanlagen.

Natürlich war das großartig für Leute, die Aktien und Anleihen besaßen. Die oberen 10% der Bevölkerung zum Beispiel sahen ihren Reichtum von etwa 20 Billionen Dollar vor 30 Jahren auf etwa 75 Billionen Dollar heute wachsen. Im gleichen Zeitraum stieg das US-BIP nur um 15 Billionen Dollar – das entspricht ungefähr dem Reichtumszuwachs der unteren 90% in dieser Zeit.

Eine andere Möglichkeit, dies zu betrachten, besteht darin, das gesamte Nettovermögen der Haushalte mit dem BIP zu vergleichen. Normalerweise verfügen Haushalte über ein Gesamtnettovermögen, das etwa dem 3,5-Fachen des BIP entspricht. Jetzt liegt die Zahl bei über dem Fünffachen des BIP. Die Haushalte verfügen über etwa 30 Billionen Dollar mehr, wovon fast alles den 10 % der reichsten Familien gehört und fast alles nicht auf gestiegenem realen Reichtum (BIP-Steigerung), sondern auf der bereits erwähnten Falschgeldfälschung beruht.

Gold wird mindestens zehnmal so teuer gehandelt werden wie heute. Das wird passieren, aber der Zeitpunkt ist ungewiss. Die Menschen müssen Gold/Silber besitzen, weil die Zentralplaner die Wirtschaft in den Ruin treiben. Außerdem wird Silber auf lange Sicht außerordentliche Gewinne verzeichnen. Auch Kupfer wird fantastische Gewinne verzeichnen, wenn die Modernisierung und die Investitionen in die Infrastruktur fortgesetzt werden. Unterm Strich müssen die Menschen Geduld haben, denn der Tag rückt näher, an dem die Welt ihre Aufmerksamkeit wieder auf Gold, Silber, Platin und andere Rohstoffe richten wird und die Manipulationen der kriminellen Zentralbanker ein Ende haben.

Die westlichen Zentralplaner und ihre Agenten bei den Edelmetallbanken führen bereits seit Langem einen Krieg gegen das Gold, und trotz des anhaltenden Abwärtstrends infolge ihrer Manipulationen könnte sich das Blatt nun endlich gegen sie wenden.

Steuergelder werden durch private Steuerbehörden gewaschen

Wer Frieden und Wohlstand für erstrebenswerte Ziele hält, muss letztlich Fiat-Währungen ablehnen. Denn spätestens seit dem 17. Jahrhundert werden Steuergelder illegal gewaschen, und zwar durch das, was man heute als privat geführte Steuerbehörden, Zentralbanken und von der Kabale geführte Unternehmen bezeichnet, beispielsweise Washington DC, die City of London und der Heilige Stuhl in der Vatikanstadt. Die Eliten, Bankster und Politiker haben sich dabei die ganze Zeit die Taschen vollgestopft.

Die Regierungen werden vollständig durch Projekte finanziert, die von den Schwarzen finanziert werden, wie etwa die Bekämpfung des Drogen-, Organ- und Menschenhandels, einschließlich des Kindersexhandels und der außerbudgetären Abrechnung, die im umfassenden jährlichen Finanzbericht (CAFR) veröffentlicht wird. –

Wenn Präsident Trump das GESARA-Gesetz endlich umsetzt, werden die Federal Reserve, die Zentralbank und die IRS offiziell aufgelöst. Die Einkommensteuer wird abgeschafft und durch eine Umsatzsteuer auf nicht lebensnotwendige Güter ersetzt.

Das neue Währungssystem, bekannt als Quantum Financial System (QFS), wird der Korruption, dem Wucher und der Manipulation der Kabale im Bankensektor ein Ende setzen. Das QFS ist bereit für seine Umsetzung und wartet hinter den Kulissen. Dieses neue Quantum Financial System soll auf einem Quantencomputer laufen, der auf einem umlaufenden Satelliten basiert und durch geheime Weltraumprogramme geschützt ist, um sicherzustellen, dass es nicht gehackt werden kann.

Die Quantentechnologie, die diesem neuen System entspricht, wird von wohlwollenden Galaktikern bereitgestellt. Der Schlüssel liegt darin, Beschränkungen einzuführen, die verhindern, dass korrupte Bankster erhebliche Gewinne erzielen. Betrügerische Bankster haben innerhalb des QFS keine Kontrolle mehr über irgendwelche Gelder. Papiergeld und Banken werden irgendwann verschwinden, aber Münzen werden als Schutz gegen Korruption bestehen bleiben und die Bevölkerung wird florieren.

Alle Vermögenswerte der Kabale sollen von der Allianz beschlagnahmt und zum Wohle der Menschheit neu verteilt werden. Theoretiker der Allianz arbeiten täglich daran, den Zeitpunkt der Veröffentlichung der RV (Währungsaufwertung) anhand mathematischer Formeln zu bestimmen, die auf mehreren Faktoren basieren. Dabei werden der aktuelle Zustand der geopolitischen Arena, die Weltwirtschaft, die Zahl der nicht aufgeweckten Massen, aktuelle Ereignisse und künftig geplante Ereignisse berücksichtigt.

Dadurch kann die Allianz den optimalen Zeitpunkt für die Freigabe des RV bestimmen. Dieser optimale Zeitpunkt für die Freigabe des RV rückt schnell näher, da alle Dominosteine ​​nach und nach an ihre Position fallen und das Gesamtbild offenbaren.

Mittlerweile hat sich der RV über eine einfache Neubewertung von Währungen hinaus entwickelt und wird nicht mehr so ​​durchgeführt, wie ursprünglich geplant. Jetzt wird er über das Quantum Financial System (QFS) abgewickelt. Das QFS verfügt derzeit über Konten für jeden einzelnen Menschen auf der Erde. Jeder Mensch erhält Entschädigungsgelder; alles, was die Kabale gestohlen hat, wird direkt auf individuelle QFS-Konten eingezahlt.

Das Quantenfinanzsystem wird nach der vollständigen Offenlegung erläutert, wenn die Verabschiedung von GESARA (Global Economic Security and Reformation Act) angekündigt wird. Vermögenswerte werden mit einem echten Algorithmus verbunden, der die tatsächlichen Preise auf der Grundlage von Produktion und Nachfrage vorhersagt und so der Marktmanipulation ein Ende setzt. Das QFS wird mit Folgendem in Kraft gesetzt:

Goldstandard

Schuldenbeseitigung

Eine Flat Tax nur auf Neuwaren

Abschaffung aller Einkommensteuern

Beseitigung staatlich subventionierter Arzneimittel-Dealer

Für Leser, die an weiteren Einzelheiten interessiert sind, erklärt das Buch „The Great Awakening“, wie die Elite die Welt regiert, mit dem Ziel, jeden Einzelnen in jedem Land der Welt zu versklaven.

Sie stiften Kriege zu ihrem eigenen Vorteil an, die so viele Opfer wie möglich fordern. Die Einzelheiten werden Sie umhauen. Seien Sie dankbar, denn mit jedem Tag, an dem Trump US-Präsident ist, wird der Sumpf täglich trockengelegt, wie er es versprochen hat. Es ist die Pflicht eines jeden Menschen, überall auf der Welt ein Patriot in seinem Land zu sein.

Wache Menschen wollen andere wache Menschen treffen, ohne Masken, weil wir gemeinsam stärker sind und die Deep-State-Kabale schneller besiegen können. Unser Befreiungsprozess kann nicht mehr aufgehalten werden. Die Vereinigung mit Gleichgesinnten erschafft und formt unsere beste Realität.

Es wurden und werden weltweite Netzwerke wacher Menschen geschaffen, wie jene in der spanischen Region Marbella/Malaga, die es seit mehreren Monaten gibt und deren Teilnehmerzahlen steigen. Wenn Sie sich mit ihnen treffen möchten, kontaktieren Sie Peggy bitte per E-Mail. Treffen und Vorträge in englischer Sprache werden regelmäßig organisiert.

Wenn Sie diese Informationen interessant, hilfreich oder aufschlussreich fanden, teilen Sie sie bitte mit allen, die Sie kennen, um sie aufzuwecken. Und vergessen Sie nicht, Ihre Nationalflagge aufzuhängen, um der Welt zu zeigen, dass Sie wach sind.

Je mehr Flaggen gehisst werden, desto mehr Macht verlieren die Kabalen über uns. Es folgen noch viele weitere aufschlussreiche Informationen! Sie können sich im rechten Feld kostenlos anmelden.

Anm. d. Red.: GESARA und QFS sind schöne Märchen aus der Zeit von QAnon und davor, es handelt sich um unbewiesene Theorien.

PRAVDA TV bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Antarktis-Whistleblower enthüllt gruselige HAARP-Erdbebenwaffe“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle neun Bücher für Euro 270,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 03.06.2024