Mainstream rät zum Ausbau des Kellers zum Schutzraum – Ermittler heben „Reichsbürger“-Bunker aus

Einen Sachstandsbericht nimmt der Mainstream zum Anlass, um Panik vor einem Krieg zu schüren. Die gegebene Empfehlung lautet, den eigenen Keller zum Schutzraum auszubauen und „Schutzraum-Sharing“ zu betreiben. Der Vorteil ist klar. Den Bundeshaushalt belastet das mit keinem Cent.

Der gleichgeschaltete deutsche Journalismus bereitet die Deutschen auf Krieg vor. Das Bundesinnenministerium hat gemeinsam mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ein Papier mit dem Titel „Sachstandsbericht zur Entwicklung eines modernen Schutzraumkonzepts“ erarbeitet.

(Titelbild: Der Generalbundesanwalt ließ in Todesfelde (Schleswig-Holstein) ein ehemaliges Militärgelände mit versteckten Bunkeranlagen durchsuchen, in dem Ermittler Waffen vermuten)

Eigentlich ist das nicht spektakulär, denn Berichte über den Sachstand zu allen möglichen Themen werden als Diskussionsgrundlage für politische Entscheidungen ständig erstellt. In der Regel finden sie nicht den Weg in die Berichterstattung. In diesem Fall ist das anders.

Nach Auffassung der veröffentlichten Meinung in Deutschland steht der Russe vor der Tür, deswegen muss aufgerüstet werden. Da ist es zweckdienlich, zur Unterstützung der Dringlichkeit der Botschaft ein bisschen Panik zu schüren.

Der Spiegel titelt „Keller statt Bunker – wo die Deutschen im Kriegsfall Schutz suchen sollen“. Bei t-online lautet die Überschrift „Experten über Schutzräume: Großbunker im Kriegsfall nicht erste Wahl“.

Die Süddeutsche schreibt: „Experten empfehlen Schutzräume in deutschen Gebäuden“.

Die Liste ließe sich fortsetzen. Der Tenor in allen Beiträgen ist der Gleiche: Man soll seinen Keller auf einen Krieg vorbereiten, Fenster und Luken abdecken und „Schutzraum-Sharing“ betreiben. Mittelfristig empfehle es sich, diese Schutzräume weiter auszubauen, mit Luftfiltern und Eingangsschleusen zu versehen, die Wände zu verstärken und mit notwendigen Sanitäranlagen zu versehen.

Das Konzept der Großbunker, in denen eine große Zahl Menschen Schutz auch im Fall eines Atomkriegs findet, sei passé. Mit flächendeckenden Bombardements sei nicht zu rechnen.

Der deutsche Mainstream und die ihm angeschlossenen Experten wissen also nicht nur, dass der Russe angreift, sondern auch wie. Das Beste an all den Vorschlägen ist natürlich:

Sie sorgen nicht nur für das notwendige Bedrohungsgefühl, um die Bürger den Wohlstandsverlust durch die Kosten für die Militarisierung Deutschlands bereitwillig hinnehmen zu lassen. Sie belasten auch den Staatshaushalt mit keinem Cent, denn die Kosten für all die Umbauten trägt allein der Bauherr.

Ermittler heben „Reichsbürger“-Bunker aus

Neue Entwicklungen im Fall der Rollator-Putschisten um Prinz Reuß: Am Mittwoch meldete das Boulevard-Blatt Bild, dass die Bundesanwaltschaft seit Dienstag mehrere Objekte in Baden-Württemberg, Sachsen und Sachsen-Anhalt durchsucht habe.

Laut Michael Ramöller, Staatsanwalt beim Bundesgerichtshof, richteten sich „die Maßnahmen gegen zwei Beschuldigte, denen Unterstützung einer inländischen terroristischen Vereinigung zur Last gelegt wird“.

Konkret geht es um den geplanten „Rollator-Putsch“ und die Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß, die der Reichsbürger-Szene angehören soll. Die Ermittler suchten dabei auch nach Waffen, die zum „Putsch“ eingesetzt werden sollten.

Im Fokus der Razzien stand dabei ein ehemaliges Militärgelände, das einer Immobilien-Unternehmerin gehören soll. Auf dem Gelände befinden sich demnach „unzählige Bunker mit versteckten Lagerräumen“.

Allerdings bleibt die Aufregung um mögliche Bunkeranlagen im Besitz der „Rollator-Gang“ unverständlich: Erst vor wenigen Tagen hatten die deutschen Leitmedien, allen voran der Spiegel und die Süddeutsche, doch im Rahmen der Kriegsvorbereitungen gegen Russland gefordert, vermehrt Bunker zu bauen und auch Tipps gegeben, wie man den eigenen Keller zum Schutzraum ausbauen kann.

Was man daraus lernen kann?

Den eigenen Keller sollten Sie erst zum Bunker ausbauen, wenn Sie von der Regierung beziehungsweise von den angeschlossenen Presseorganen dazu aufgefordert werden, und nicht vorher – sonst gelten Sie ganz schnell als „Reichsbürger“.

Hier die sensationsgeile Meldung im BRD-Mainstream, Trommelwirbel:

Geheimnisvolle Razzia in einem Munitionsbunker!

Die Bundesanwaltschaft durchsuchte am Dienstag und Mittwoch zehn Objekte in Baden-Württemberg, Sachsen und Schleswig-Holstein.

Riesen Razzia gegen ein Ehepaar! Grund: „Reichsbürger“- und Waffen-Verdacht! Gegen die 63-Jährige und ihren Ehemann (73) ermittelt jetzt der Generalbundesanwalt!

Im Fokus der Aktion: Ein ehemaliges Militärgelände, das die vermögende Bau- und Immobilien-Unternehmerin Marlies S. (63) aus Althengstett-Bad Teinach (Baden-Württemberg) vor Jahren kaufte. Auf dem 129 858-qm-Grundstück befinden sich unzählige Bunker mit versteckten Lagerräumen.

Die Einfahrt zu dem ehemaligen Militärgelände

Michael Ramöller, Staatsanwalt beim Bundesgerichtshof: „Die Maßnahmen richten sich gegen zwei Beschuldigte, denen Unterstützung einer inländischen terroristischen Vereinigung zur Last gelegt wird.“

Brisant: Die Ermittler vermuten nach BILD-Informationen in den Bunkern Waffen und Munition, die zu einem Putsch gegen die Bundesregierung genutzt werden sollten. Das hermetisch mit Nato-Draht und hohen Zäunen abgeschirmte Gelände ist kaum einsehbar.

Beamte von BKA und LKA rückten mit schwerem Gerät an, um Stahltüren und Tunnelanlagen zu öffnen.

Ein Teil des 129 858 Quadratmeter großen Areals in Todesfelde (Schleswig-Holstein) aus der Luft. Das Foto zeigt die Eingänge zu unzähligen unterirdischen Bunkeranlagen.

Die große Razzia gegen die „Reichsbürger“

Was genau bei der Razzia gefunden wurde, wollte die Bundesanwaltschaft auf BILD-Anfrage nicht mitteilen.

Marlies S., die Eigentümerin des Militärgeländes, sagte: „Ich möchte zu den Durchsuchungen nichts sagen, es gilt die Unschuldsvermutung.“ Sie bestätigt aber: „Ja, mir gehört das Gelände, und die Polizei hat es durchsucht.“

Laut Bundesanwaltschaft soll Marlies S. dem ehemaligen KSK-Elitesoldaten Rüdiger von Pescatore, der für den Aufbau eines militärischen Arms der kriminellen Vereinigung zuständig gewesen sein soll, 2021 u. a. ein Kraftfahrzeug überlassen haben. Einer aus der Truppe sagte in einem abgehörten Telefonat, er wolle „einfach alle umlegen“.

Von Pescatore wurde 1999 zu zwei Jahren Haft verurteilt, da er Waffen aus alten Beständen der NVA sowie der DDR-Volkspolizei unterschlagen hatte. Sie sind bis heute nicht aufgetaucht.

Suchten die Ermittler jetzt diese Waffen?

Laut Staatsanwalt Ramöller stehen Marlies S. und ihr Mann im Verdacht, der Gruppierung von Heinrich XIII. Prinz Reuß und Rüdiger von Pescatore Räume in Sachsen für die Durchführung von Rekrutierungs-Veranstaltungen zur Verfügung gestellt zu haben.

Die Putsch-Truppe um Prinz Reuß

3000 Polizisten waren im Dezember 2022 im Einsatz, als mehr als 150 Objekte in elf Bundesländern durchsucht wurden. Eine der größten Razzien in der Geschichte Deutschlands. „Reichsbürger“ rund um den bereits vor dem OLG stehenden Heinrich XIII. Prinz Reuß (72) sollen eine Terror-Vereinigung gegründet und einen Putsch geplant haben. Die Bundesanwaltschaft klagte 27 Verdächtige an.

Mehr über den Rollator-Putsch lesen Sie hier:

„Rollator-Putsch“ und Reuß-Prozess: Es stinkt stark nach Farce

In Frankfurt am Main hat am Dienstag der lang erwartete Prozess gegen den im Dezember 2022 verhafteten Heinrich XIII. Prinz Reuß und acht seiner angeblichen „Mitverschwörer“ begonnen.

Die von den Ermittlungsbehörden gesponnene Story ist an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Und zwar ganz unabhängig von dem Wahrheitsgehalt der Anklage.

Man muss schon über 100 Jahre im Geschichtsbuch zurückblättern, um auf den letzten und wohl auch einzigen tatsächlich ausgeführten Putschversuch in der deutschen Geschichte zu stoßen…

Quellen: PublicDomain/de.rt.com am 06.06.2024