Medium: Ein massives DNA Upgrade und Wellen der Veränderungen, die bald jeder spüren wird (Video)

Wir haben ein massives DNA-Upgrade erhalten, dass niemand mehr dazu in der Lage sein wird, die falsche Matrix aufrechtzuerhalten. Anstelle der alten Matrix wird eine neue Welt in unser Leben treten, die wir bald sehen und spüren werden.

Das und vieles mehr aus der geistigen Welt verrät das Medium Kerry K. in einem neuen Videobeitrag. Von Frank Schwede

Die alte und für viele Menschen oft schmerzhafte Realität kollabiert. Auch wenn die alte Realität nur schwer zu ertragen war, vor allem jetzt am Ende dieser fast tausendjährigen Dekade, war sie nach Worten von Medium Kerry K. notwendig, um die neue, bessere Welt betreten zu können. Kerry K.:

„Um in die neue Realität eintreten zu können, die sich uns jetzt öffnet, muss ein neuer Mensch in dieses Feld eintreten, um diese Ebene einnehmen zu können.

Wenn man eine große DNA-Neuverdrahtung durchläuft, dann ist das riesig und es passiert für das gesamte Kollektiv. Es fühlt sich an, wie ein massiver Anstieg. Es ist das Gefühl von einem Schnellfeuer.“

Jeder kann bereits diese neue Frequenz in sich spüren. Für viele fühlt sich das an, als liefe die Zeit schneller, als seien die Tage kürzer. Kerry K. erklärt, warum das so ist:

„Wenn eure DNA aufgerüstet wird auf eine höhere Ebene und ihr mit auf dieser Schwingungsebene schneller zu schwingen beginnt, ratet mal, was dann passiert: Ihr beginnt langsamer werden zu wollen, ihr möchte euch mehr auf das Jetzt einlassen.“

In der falschen Matrix war das genau andersrum. Die Schwingungsebene war extrem niedrig ausgelegt. Sie war sehr dicht und langsam. Kerry K. sagt, dass wir das nur dadurch ausgleichen konnten, in dem wir im Äußeren sehr hektisch reagierten:

„Wir waren auf der äußeren Eben sehr schnelllebig. auf der inneren aber sehr dicht mit einer sehr niedrigen und langsamen Frequenz. Das hat sich jetzt alles verschoben und das Verrückte daran ist, wenn wir diese große Neuverdrahtung, diesen Neustart, durchlaufen, wissen wir von Natur aus, dass sich etwas Großes verschoben hat. (Der Aufstieg – wir haben gerade Fahrt aufgenommen, mehr Menschen werden nun nach 5D aufsteigen)

Und wir rechnen natürlich damit, dass wir unsere Augen öffnen, hinaustreten in eine Zukunft, als würden wir in eine neue Welt gehen, als ob alles anders aussehen würde – und wenn das nicht so ist, sind wir verwirrt, weil uns das innere Gefühl sagt, dass wir im gewissen Sinne ein neues Leben haben.“

Kerry K. bezeichnet das DNA-Upgrade als ausgesprochen massiv und fügt ergänzend hinzu, dass es nicht das einzige war, dass wir in den letzten Monaten und Jahren erhalten haben, um letztlich an dem Punkt zu sein, wo wir heute sind.(Sonne als Sternentor: Medium spricht über den Aufstieg und die schwarze Sonne (Video))

Ohne Upgrade keine Zukunft auf Mutter Erde

Das Medium ist sicher, dass es viele Menschen geben wird, die die Upgrades nicht wollen, die sie ablehnen. Doch Kerry K. warnt vor dieser Entscheidung und sagt, dass diejenigen, die diese Upgrades nicht erhalten haben, ein riesen Problem bekommen werden.

Kerry K.:

„Der Grund ist, dass die Frequenz des Planeten, auf dem wir leben, weiter ansteigen wird. Wenn wir uns der Frequenz nicht anpassen, kann uns der Planet nicht halten, weil die Erde keine Lebensformen halten kann, die nicht in einer sich anziehenden resonanten Frequenz schwingt.“

Das heißt, jeder, der zu niederfrequent, zu dicht und zu langsam für die Umwelt ist, wird von Mutter Erde von Bord geworfen. Das Medium vergleicht diesen Prozess mit einem Hund, der die Flöhe abschüttelt.

Kerry K.:

„Die Erde wird alles abschütteln, was sie nicht ertragen kann, was sie nicht mehr beherbergen kann.“

In einem wichtigen Punkt ist sich das Medium sicher: dass es zukünftig noch weitere ähnliche Upgrades geben wird.

Deshalb rät Kerry K., jetzt nicht dem Glauben zu verfallen, es mit einem Upgrade getan ist:

„Es ist ein fortlaufender Prozess, Aber was wirklich heraussticht bei dem, was gerade passiert, ist, dass die alte Matrix an die Vergangenheit gebunden war.

Deshalb wurde sie auch als Zeitmatrix bezeichnet, weil sie in der Zeit gefangen war. Man konnte nicht im Jetzt sein. Die Matrix war ein mentales Gefängnis, das in einer Bandbreite außerhalb des göttlich-organischen Universums funktionierte.“

Schuld daran war eine Gruppe, die vielen unter dem Namen Archonten bekannt ist. Sie hat über viele Jahrtausende versucht, die falsche Matrix getrennt vom göttlich-organischen Universum zu halten, um auf diese Weise ihr eigenes Universum zu erschaffen.

Kerry K.:

„Die Arbeit, die wir hier machen, ist die falsche Matrix aus unserem Inneren heraus zum Einsturz zu bringen. Und wenn wir das tun, wird es ein Überschwappen geben.

Wir arbeiten auf der gesamten Erdoberfläche, auch der Planet arbeitet mit uns und hebt seine Frequenz gemeinsam mit uns an – auf diese Weise arbeiten wir zusammen.“

Aufgrund der Tatsache, dass die Erde ihre Frequenz weiter anheben wird, muss dies auch jedes hier lebende Wesen tun, um künftig mit der höheren Erdfrequenz im Einklang stehen zu können. Kerry K.

„Wenn ihr euch nicht dazu bereit erklärt hättet, euch dem DNA Upgrade zu unterziehen, wärt ihr heute nicht hier. Eure Körper wären nicht dazu in der Lage, in diese Realität einzutreten.“

Kerry K. erklärt den Unterschied zwischen der neue Realität und der alten Matrix, der bald immer Menschen durch die Upgrades bewusst werden wird:

„Die falsche Matrix war ein Gefängnis des Geistes. Das heißt, du dachtest deine Gefühle, du erzähltest dir das Leben im Kopf, du warst sehr in deinem Kopf gefangen, sodass du nicht in die Welt der Energien und der Frequenzen eintauchen konntest.

Ihr konntet also nicht auf dieser tiefen, sensorischen Erfahrungsebene des Lebens fühlen. Aber ihr konntet denken und analysieren.“

Die vertraute alte Welt bricht zusammen

Diese alte und für viele Menschen noch immer sehr vertraute Welt beginnt nun zu kollabieren. Und während das passiert, muss sie nach Worten von Kerry K. alles ausspucken, was sie in sich hält.

Das ist nach Worten des Mediums ein sehr interessanter Prozess, weil jetzt jeder beginnt sich daran zu erinnern, wer er in der alten Welt einmal war. Kerry K.:

„Wir betrachten die Welt um uns herum, sie sieht identisch und unverändert aus, so glauben wir, dass wir noch immer am selben Ort sind. Aber das sind wir nicht.

Wir sind anders verdrahtet, weil die Welt um uns herum anders ist, das ist ein neues Reich, es ist in einer neuen Welt, es ist nicht 5D, wir sind noch immer vor Ort, aber wir befinden uns auf einer neuen Ebene.“

Doch ein kleines Stück des mentalen Bereichs existiert noch immer – und das wird auch so bleiben, verrät Kerry K. Dieser Bereich wird aber in die neue Schwingungsfrequenz integriert werden. Das heißt, in die multidimensionale organische Natur des Universums.

Kerry K. verrät, warum das so ist:

„Wir können Dinge nicht heraustrennen. Wir sehen, dass es nicht gut funktioniert, wenn wir versuchen, einen Nährstoff von einer Pflanze zu trennen. Wir brauchen die Dinge ganzheitlich, weil wir ganzheitliche Wesen sind.

Aber es gibt eine Mentalität in der falschen Matrix, die die Dinge gerne separiert. Genau wie die Dunkelheit der Archonten sich vom organischen Universum abgetrennt hat, mussten wir uns von unserem multidimensionalen Feld trennen, um Teil der falschen Matrix zu sein zu können.“

Laut Kerry K. existiert dieses mentale Reich, in das die Menschheit viele tausend Jahre eingesperrt war, zwar noch immer, allerdings wurde die Trennung inzwischen aufgehoben. Das heißt, die Schleier beginnen zusammenzubrechen. Kerry K.:

„Die alte Welt bricht zusammen, spuckt euch aus, katapultiert euch regelrecht in diese neue Welt, die zwar genauso aussieht wie bisher, aber deine Ausrichtung, deine energetische Ausrichtung fühlt sich anders an.“

Viele werden nach Aussage von Kerry K. künftig dazu in der Lage sein, neue Fähigkeiten nutzen zu können. Natürliche Veranlagungen, wie beispielsweise die Telepathie, kommen jetzt mehr und mehr zum Vorschein. Kerry K.:

„Das ist eine intensive Vorbereitung auf den Aufstieg, auf das Sein in der wirklichen Welt, im wirklichen Universum.“

Veränderungen werden bald sichtbar sein

Das Medium sagt, dass es die Menschheit selbst war, die die falsche Matrix aufgrund ihrer falschen Gedankenmuster gefüttert hat und auf diese Weise unbewusst die Realität wegen ihrer eigenen inneren Konflikte erschaffen hat.

Kerry K.:

„Wir sahen dann Länder in Konflikt geraten, aufgrund unseres inneren Krieges, wo wir vielleicht selbst Hass empfanden, oder uns selbst verurteilten, oder uns nicht gut genug fühlten, wir haben all das nach außen projiziert.

Das war die falsche Matrix. Sie war eine Spiegelung unserer inneren Welt. Unsere gesamte Schöpferenergie ging in diese falsche Matrix.“

Das Medium sieht die falsche Matrix als eine tote Welt, in der all die Energie der gesamten Menschheit floss, um ein Treibstoff für diese Welt zu sein, in der die Archonten, die Architekten der falschen Matrix, lebten, die sich von der kreativen Energie der Menschen lange Zeit gut ernähren konnten. Kerry K..

„Deshalb hatten wir immer das Gefühl, dass wir nirgends hinkommen. Wir hatten das Gefühl, egal, was wir geben, wir werden nur noch erschöpfter und erschöpfter – und am Ende begann die falsche Matrix mehr in sich aufzusaugen, weil die Archonten auf der anderen Seite immer hungriger wurden, weil immer weniger Menschen die falschen Matrix aufrecht hielten.“

Wer nun aber glaubt, die Matrix sei für immer weg aus unserem Leben, der irrt. Sie existiert noch immer, nämlich immer dann, wenn wir wieder in das alte Weltbild eintauchen.

Kerry K. sagt, dass viele Menschen sogar bewusst für den Erhalt der falschen Matrix kämpfen, weil sie ein bekannter Ort ist und weil diese Menschen das Unbekannte fürchten.

Diese Menschen suchen Sicherheit, das Bekannte und den Schutz eines Ortes, der ihnen lange Zeit vertraut war. Das ist der Grund, dass es noch immer so viele Menschen gibt, die dafür kämpfen, die zerfallende alte Welt aufrechtzuerhalten.

Gleichzeitig aber gibt es viele Menschen, die Erleichterung verspüren, wenn sich die alte Welt auflöst. Doch unser Gehirn braucht lange, zu begreifen, was auf der energetischen Ebene passiert, stellt das Medium abschließend fest. Weil das nämlich Teil der falschen Matrix war. Kerry K.:

„Wir mussten immer alles verstehen, was wir fühlten, wir waren im Gefängnis des Verstandes eingesperrt. Er war das einzige Werkzeug, das wir hatten, um uns in der Welt zurechtzufinden.

Jetzt ist dieses Werkzeug hinfällig geworden. Versuche dich also einfach zu schützen, deine Energie zu sparen und dich in dein Innersten zu versenken.“

Das rät Kerry K. allen aufstiegsgeplagten Menschen für die kommende Zeit.

Und das Medium ist sich sicher, dass sich die Wellen der Veränderungen in den kommenden Monaten weiter ausbreiten werden und dass sie bald jeder spüren wird.

