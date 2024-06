MKUltra-Programmierung durch extreme Folter und sexuelle Stimulation durch die satanischen Pädophilen

Teile die Wahrheit!

Dies geschah Ende der 70er Jahre, damals war Jimmy Carter Präsident.

George Bush Sr. war zu dieser Zeit CIA-Direktor oder kandidierte für das Amt. Sie kamen in das Schlafzimmer des Hauses, in dem ich mit Marcheline Bertrand wohnte.

Ich war etwa eine Woche zuvor auf einer Tour durch das Weiße Haus gewesen und musste mich gegenüber Bush Jr. verteidigen, weil ich ihm gesagt hatte, er solle sich von einigen Kindern in unserer Reisegruppe fernhalten, die er anstarrte.

Jr. hatte zwei von ihnen gepackt und ihre Köpfe an seinem Schritt gerieben.

Ich sagte ihm, er solle von den Kindern weggehen, und er sagte „Randy, ich mag dich, Junge“, während er herüberkam, seinen Arm um meine Schulter legte und mir dann einen hinterhältigen Schlag in den Magen verpasste.

Ich bückte mich, um den Schlag in den Bauch zu vermeiden, und stand dann auf, verpasste ihm einen Uppercut ans Kinn und streckte ihn nieder.

Ein Junge namens Paul Bonacci war mit Jr. zusammen.

Unsere Tour führte uns zu der Zeit durch die Küche, wo George Jr. und Paul sich etwas zu essen holten. (Branchen-Insider warnt: 2024 wird das Jahr wenn die Pädophilen-Netzwerke der Elite zusammenbrechen (Video))

Bush Jr. stand auf, nachdem ich ihn geschlagen hatte und sagte: „Oh! Randy ist ein Kämpfer!“ Dann kam er auf mich zu und ich verpasste ihm ungefähr fünfmal einen Schlag ins Gesicht, bevor er einen Schlag ausführen konnte, und er ging zu Boden.

Ich packte die Kinder und sagte Jr., er solle liegen bleiben, sonst würde er im Krankenhaus landen. Er blieb liegen, bis ich mit den Kindern ging und wir die anderen aus unserer Reisegruppe einholten. Jon Voight war Teil der Gruppe vor mir und fand heraus, was passiert war.

Er hatte Angst, dass Bush Sr., der damals bei der CIA war, sauer auf ihn sein würde. Er lud mich ins Billardzimmer ein und als ich die Tür öffnete, wurde mir ein Bierkrug ins Gesicht geschlagen, wodurch einer meiner Zähne zerbrach. Ich stand auf und ging auf Jr. zu, aber Voigt hielt mich auf und sagte, es sei vorbei, du hättest Jr. erwischt und jetzt hat Jr. dich heimgesucht, also ist es hier vorbei!

300x250

Voigt hatte das Ganze eingefädelt, damit der kleine Punk einen billigen Racheschuss abgeben konnte. Das endete damit, dass mein Vorderzahn an der Wurzel zerbrach und ich einen toten Zahn hatte.

Randal Turner erklärt die Folter und wie sie eine oder mehrere seiner Alternativen zur Gedankenkontrolle erschaffen.

Nicht zu verwechseln mit multipler Persönlichkeitsstörung oder dissoziativer Identitätsstörung. Obwohl sie Techniken verwenden, die als Ursache für dissoziative Identitätsstörung gelten, ist dies nicht dasselbe.

300x250 boxone

Ein MKUltra muss durch Drogen und Alternativen aktiviert werden, die von einem Hundeführer herbeigerufen werden, wohingegen bei einer dissoziativen Identitätsstörung oder multiplen Persönlichkeitsstörung ein multiples Hervortreten aufgrund eines traumatischen Ereignisses auftritt:

(Randal spricht davon, wie er vom Fotojournalisten Bill Day, dem ehemaligen Präsidenten Herbert Walker Bush und dem ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter festgehalten und gefoltert wurde.) Randal antwortete, dass all diese Leute ein Haufen sadistischer, psychopathischer Perverser seien.

BOOM! Dieses kalte Getränk könnte Ihre Prostata reizen – Hier ist ein Tipp, der Ihnen helfen kann, bis ins hohe Alter eine gesunde Prostata zu bewahren

Randy Turners Bericht über sexuellen Missbrauch durch Bill Day, Jimmy Carter und Herbert den Perversen Walker Bush, als er etwa 13–14 Jahre alt war.

Vielleicht eine Woche, nachdem ich Bush Jr. während unserer Tour durch das Weiße Haus verprügelt hatte, liege ich im Bett und wache auf, als Bill Day ins Zimmer kommt.

Er setzte sich links von mir aufs Bett und packte meinen linken Arm, dann kam GHW Bush herein und dann kam {Jimmy} Carter herein und ich dachte, was zum Teufel macht der Präsident in meinem Schlafzimmer?

Carter steigt auf das Bett und packt meinen rechten Arm. Ich glaube, sie haben mir diese langen Pappröhren über die Arme gestülpt, um sicherzustellen, dass ich mich nicht wehren konnte.

Bush sagt: „Ich habe gehört, was du meinem Jungen angetan hast, du Hurensohn!“ Bush greift nach unten, packt meine Hoden und beginnt, sie zu zerquetschen.

Ich habe sie angefleht, mich zu töten, die Schmerzen waren so heftig, ich muss vor Schmerzen ohnmächtig geworden sein.

Während Bush mich folterte, flüsterte mir Bill Day Dinge ins linke Ohr, etwas darüber, dass ich Polizisten oder Autoritäten nicht vertrauen sollte, und irgendwann wurde ich ohnmächtig.

Ich weiß noch, dass ich zu mir kam, nach unten schaute und sah, wie Poppy an meinem Penis lutschte.

Carter flüsterte mir etwas ins rechte Ohr, während Bush versuchte, mich sexuell zu stimulieren. Er sagte etwas darüber, dass Sex mit Jungen, Mädchen, ob jung oder alt, alles in Ordnung sei, als wollte er mich davon überzeugen, dass Sex mit kleinen Kindern, mit älteren Frauen und Männern nichts Schlimmes sei. Ich erinnere mich nicht mehr an alles, was sie programmierten, nur an den Anfang, und der Rest ist verschwommen.

Dies ging gefühlt eine Stunde oder länger so weiter, aber bei einem meiner Gerichtsprozesse behauptete Bush, ich sei innerhalb von 15 Minuten geplatzt.

Bei solch extremer Folter können sich 15 Minuten wie eine Stunde anfühlen.

Das (Knacken) tritt auf, wenn das Gehirn den Schmerz nicht verarbeiten kann. Es kommt zu einer körperlichen Veränderung und wenn dies geschieht, spüren und hören Sie ein Knallgeräusch in Ihrem Kopf.

Ich bin kein Experte für die Wirkungsweise, aber ich erinnere mich, dass mir ein Mediziner während meines Gerichtsverfahrens dies erklärte und sagte, bei manchen Menschen könne sich das Gehirn physisch so verändern, dass es die Schmerzrezeptoren abschaltet.

Die Opfer hören und spüren dieses Knallgeräusch in ihrem Kopf.

An diesem Punkt werden die Alternativen erstellt.

Diese Alternativen erhalten Namen und haben eine völlig andere Persönlichkeit als die Person, die programmiert wird.

Das von ihnen verwendete Medikament (Adrenochrom) ermöglicht es dem Programmierer, Informationen in das Unterbewusstsein einzuspeisen, und wenn die Wirkung des Medikaments nachlässt, hat das Opfer keine oder nur eine sehr vage Erinnerung an das Geschehene und bringt es normalerweise mit einem Traum oder Albtraum in Verbindung und nicht mit der Realität.

Kommentar: Gedankenkontrolle ist im Wesentlichen ein zionistisches Projekt der Rothschilds und wird hauptsächlich auf Militärbasen in Zusammenarbeit mit der CIA durchgeführt.

Die Rothschilds betrachten sich selbst als „Zionisten“, sind aber die Synagoge des Satans und Gedankenkontrolle ist ein satanisches Projekt.

Fritz Springmeier hat intensiv zum Thema Gedankenkontrolle geforscht und seine PDF-Bücher sind kostenlos im Internet verfügbar.

MK Ultra-Programm: Prominente unter Gedankenkontrolle

Das sogenannte MK Ultra-Programm ist die Grundlage für die internationale Kinderhandelsepidemie namens PÄDOGATE, die in den Medien zuletzt als Pizzagate bezeichnet wurde.

Während den Massen eine Menge Falschinformationen und glatte Lügen als Haupterzählung aufgetischt wurden, steckt hinter den verstörenden Enthüllungen viel traurige Wahrheit….

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Top Astrologin bestätigt DUMBs: „Ja, es gibt sie – geheime Untergrundanlagen, in denen schreckliche Dinge passieren!“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle neun Bücher für Euro 270,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 21.06.2024