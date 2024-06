Neues aus der geistigen Welt: Der Zerfall des Wertewestens und die Egregoren (Videos)

Der Untergang des Wertewestens.

Guten Tag,

in den letzten zwei Wochen hat sich energetisch viel getan. Die Prozesse haben sich beschleunigt und die geistigen Kollegen haben mir mitgeteilt, dass dadurch sich bereits 2024 Ereignisse manifestieren werden, die sich bei normalem Verlauf erst 2025 ereignet hätten. Von Egon Fischer

In den beiden letzten Beiträgen des Blogs „Nur hellsichtig – nicht irr“ bin ich näher auf eine meiner Vision aus 2014 (der Skorpion-Vision) eingegangen.

Die geistigen Kollegen habe mir mitgeteilt, dass es damals nur einen energetischen Trend gab und noch keine Details festgelegt waren. Der in der Vision offenbarte große energetische Trend und die Ablauffolge war:

In Deutschland passiert etwas, was direkt oder indirekt durch den Ukrainekonflikt verursacht wird und das wirtschaftlich Deutschland schwer schädigt. Das Ereignis hat auch massive Auswirkungen auf den Rest Europas und auf die USA.

Die Kollegen erklärten mir vor einiger Zeit, dass man vom Trend, der damals gezeigt wurde, keine konkreten Ereignisse ableiten kann. Dazu muss man die aktuelle energetische und geistige Situation heranziehen.

In den letzten Wochen hatte ich zur möglichen künftigen Entwicklung zahlreiche Visionen und ich habe dazu aus der geistigen Welt von unterschiedlichen Wesen Erklärungen bekommen.

In diesem Beitrag werde ich auf einige aktuelle Visionen eingehen und über die Erklärungen, die ich dazu aus der geistigen Welt erhalten habe, berichten.

Die geistigen Gesprächspartner haben immer wieder darauf hingewiesen, dass sich noch vieles ändern kann und auch im Detail ändern wird. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich die mir gezeigten „Zeitlinien“ grundsätzlich manifestieren werden, ist schon sehr hoch. (Eindrücke aus der geistigen Welt: Es wird härter, direkter, schmutziger und hinterlistiger)

Die Entwicklung in den USA und in Europa aus geistiger Sicht

Aus geistiger Sicht werden sich die USA und Europa auf sehr unterschiedliche Art und Weise verändern und weiterentwickeln. Die Wasserfrau hat dazu vor kurzem die Info bekommen: In Europa ist die Entwicklung individuell, in den USA kollektiv.

Meine geistigen Kollegen erläuterten diese Info so: In Europa müssen sich zuerst die einzelnen Menschen ändern und entwickeln, in den USA muss sich zuerst der Staat bzw. müssen sich zuerst die Politik, die Wirtschaft und der militärisch-industrielle Komplex ändern und entwickeln.

Das heißt: Damit sich in Europa die Systeme (Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Gesundheitsystem, …) ändern bzw. neue Systeme aufgebaut werden können, müssen sich ausreichend Menschen ändern.

Darum sind die energetischen Einflüsse auf die einzelnen Menschen in Europa so massiv und wirksam. In den USA ist es hingegen anders. Dort müssen sich zuerst die kollektiven Systeme und der Staat ändern und erst dann werden sich die Menschen in den USA ändern wollen und können.

Die USA – die kollektiven Systeme werden sich zuerst ändern

Nun stellt sich die Frage, warum und wodurch sich die kollektiven Systeme in den USA ändern sollen, wenn die Bevölkerung dazu noch gar nicht bereit ist. Die Ursache, dass sich die kollektiven Systeme in den USA ändern werden, ist, weil es kollektive Ereignisse geben wird.

Die ganz klare Ansage aus der geistigen Welt ist: In den USA wird und muss es mindestens ein Großereignis geben, wodurch der Prozess der kollektiven Änderung gestartet wird.

Das Auftreten eines Großereignisses ist nicht mehr abwendbar. Es ist nur mehr offen, wann und welches Großereignis dies sein wird.

Scheinbarer Weltkrieg – Bevölkerung im deutschsprachigen Raum nicht gefährdet

Meine geistigen Gesprächspartner haben in den letzten Wochen immer wieder darauf hingewiesen, dass es keinen dritten Weltkrieg geben wird, aber es sehr wahrscheinlich ist, dass irgendwann der Anschein eines Weltkrieges vermittelt werden wird.

Aber die Bevölkerung des deutschsprachigen Raumes wird nicht durch kriegerische und militärische Aktivitäten bedroht sein. Das heißt, es wird im deutschsprachigen Raum keine kriegerischen Aktivitäten geben.

Aber Politiker, Medien und diverse Experten werden auf allen Infokanälen den dritten Weltkrieg ausrufen. Die wahre Bedrohung im deutschsprachigen Raum geht aber nicht von kriegerischen Aktivitäten aus, sondern von der in Angst und Panik gefallenen Bevölkerung.

Hier muss man sich wieder in Erinnerung rufen, dass in Europa die Änderung von den einzelnen Menschen ausgehen muss. Obwohl der Staat nicht in einen Krieg verwickelt ist, werden sehr viele Menschen so reagieren, wie wenn ein Krieg ausgebrochen wäre und erst dadurch können sehr bedenkliche und gefährliche Zustände entstehen. Dazu mehr im zweiten Teil des Beitrages.

Wann wird was passieren?

Nach den Infos aus der geistigen Welt steht der Zeitpunkt, wann was passieren wird, noch nicht definitiv fest. Es hängt davon ab, welche Entscheidungen in den USA und in Europa in den nächsten drei Monaten gefällt werden.

Wenn die betreffenden Entscheidungen getroffen werden, kann es sehr schnell gehen. Sollte beispielsweise im Juli in den USA oder in Europa eine katastropahle Entscheidung getroffen werden, kann sein, dass die ersten Ereignisse bereits im August oder September eintreten.

Die Bedeutung der Historie des Wertewesten

Zum Wertewesten gehören viele Staaten, wie beispielsweise die USA, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Canada, aber auch Deutschland, Österreich, die Schweiz, Norwegen, Schweden und mittlerweile praktisch auch alle früheren Ostblockstaaten, wie beispielspeise Polen, die Slowakei, Tschechien, Rumänien usw. Energetisch gesehen werden einige Staaten des Wertewestens sterben.

Fixkandidaten dazu sind gegenwärtig die USA, das Vereinigte Königreich und Frankreich. Dann gibt es einige Wackelkandidaten, wo noch nicht klar ist, ob sie in den nächsten Jahren energetisch sterben werden oder nicht. So ein Staat ist beispielsweise Polen. Dann gibt es Staaten, die sich sehr stark ändern werden, aber aus heutiger energetischer Sicht nicht sterben werden.

Dazu zählen beispielsweise Deutschland, Österreich, die Schweiz, aber auch viele ehemalige Ostblockländer, wie beispielsweise Ungarn oder Slowenien. Einer der Ursachen, warum manche Staaten sich auflösen oder zerfallen liegt in ihrer Vergangenheit und den aktuellen energetischen Entwicklungen. Im zweiten Teil diese Beitrages werde ich dazu näher eingehen.

Einige energetischen Hintergründe für den Untergang des Wertewestens

Wie ich schon in früheren Beiträgen erwähnte, hat jedes Ding (auch jeder Staat und jedes Unternehmen) auf energetische Ebene ein energetisches Feld bzw. Infofeld. Parallel dazu bildet sich normalerweise bei Staaten, Unternehmen und Organisationen ein sogenannter Egregor. Das ist ein energetisches Feld, dass sich aber verselbständigen kann und dann wie ein individuelles geistiges Wesen auftreten und agieren kann.

Egregore können absichtlich gebildet werden oder sich unabsichtlich bilden. Die Schaffung von Egregoren ist eine magische „Grundlagentechnik“ und wird auch häufig genutzt. Auch die dunkle Seite nutzt die Macht und die Wirkung von Agregoren weidlich, um ihre Agenda zu fördern und die Menschen irrezuführen und in ihrer Entwicklung zu behindern.

So ein Egregor ist ein „künstliches“ geistiges Wesen ohne Seele. Egregor sind grundsätzlich nicht böse oder gut. Ein Egregor kann eine niedrige Schwingung oder eine hohe Schwingung haben, er kann sehr gut und hilfreich sein, er kann aber auch sehr böse und destruktiv sein. Da so ein Egregor nur ein energetisches Feld ohne Seele ist, kann er sich auflösen und verschwinden.

Nun hat die Wasserfrau vor zirka einer Woche die Info aus der geistigen Welt bekommen, dass ein erdnahes Frequenzband, in der sich die meisten Egregoren befinden, aufgelöst wird und somit viele Egregoren verschwinden. Ich habe den Eindruck bekommen, dass ich und ein paar Bekannte die ersten Auswirkungen erlebt haben. Die Kollegen meinten dazu: Ja, das waren die ersten sanften Auswirkungen, aber es hat noch gar nicht angefangen.

Ein Egregor, der energetisch gut versorgt wird, kann nicht nur Hunderte Jahre „alt“ werden, er kann sogar Tausende Jahre lang existieren und in dieser Zeit ziemlich mächtig werden und die Menschen beeinflussen, steuern, beherrschen, ärgern und bekämpfen.

Sehr extrem mächtige Egregoren sind beispielsweise der Egregor des globalen Finanzsystems, des Gesundheitssystems, der Pharmaindustrie, des industriellen militärischen Komplexes, der Egregor der USA, des Vereinigten Königreichs, des Commonwealths und nicht ganz so mächtig aber immer noch sehr mächtig auch der Egregor Frankreichs.

Auch Organisationen, wie das World Economic Forum (WEF) oder die Bilderberger und sonstige Vereinigungen, wie die diversen Geheimbünde und Geheimgesellschaften, haben teilweise sehr mächtige Egregoren kreiert.

Das Verschwinden des größten Teils der Egregoren wird nach den Kollegen massive Auswirkungen haben. Auf die Politik, die Gesellschaft, auf viele Unternehmen aber auch auf den einzelnen Menschen.

Es gibt einige Bücher und Videos zum Thema Egregoren.

Wer sich informieren will und sich thematisch auf meinen nächsten freien Beitrag inhaltlich vorbereiten will, zwei Hinweise.

Auf dem Youtube-Kanal „RaiseYourFrequency – Erkenne Dein Licht“ wurde am 23.01.2024 ein Video mit dem Titel „Die geheime Magie der Egregore! – mit Lukas Becker (Die Neue Erde)“, Dauer ca 50 Minuten, veröffentlicht.

In der Youtube-Beschreibung steht:

Der Mensch wird von unsichtbaren Kräften gelenkt! Schauen wir in die Gesellschaft und das Verhalten der Massen – insbesondere in den letzten 3 Jahren – können wir erkennen, dass viele Individuen, die eigentlich den gegenteiligen Wunsch haben, einer mysteriösen Kraft anheim fallen und plötzlich das tun, was sie gar nicht wollen…was es mit diesem besonderen Phänomen auf sich hat, erfährst Du in diesem Interview mit Lukas Becker!

Wer sich in das Thema weiter vertiefen will, dazu gibt es ein längeres Video, wo das Thema tiefer und breiter behandelt wird. Frank Köstler hat am 16.07.2023 auf seinem Youtube-Kanal ein Video mit Lukas Becker, Titel „Im Gespräch #139- Die Macht der Egregore – Lukas, Frank“ veröffentlicht (Dauer ca. 1 Stunde 48 Minuten).

Da ich in meinem nächsten freien Beitrag im Detail auf die Bedeutung und Wirkung der Egregoren auf den einzelnen Menschen eingehen werde, beschränke ich mich im zweiten Teil dieses Beitrages auf die allgemeinen wirtschaftlichen und geopolitischen Auswirkungen der Egregoren.

Den Wegfall der Egregoren kann man eventuell als Licht im Tunnel des Wertewestens sehen.

Zum Abschluss des Egregoren-Themas: Die Kollegen meinten öfters schmunzelnd: Die Künstlichen Intelligenz-Systeme sind eigentlich nur der Versuch, die energetischen Egregoren auf der 3D Ebene materiell nachzubilden. Und viele Menschen wissen aus eigener Erfahrung (aus früheren Leben), dass man auf Egregoren aufpassen muss. Sie können einem helfen, aber auch einen zerstören.

Ich wünsche allen bis zum nächsten Beitrag alles Gute.

Beste Grüße

Egon Fischer alias eFisch

…

Quellen: PublicDomain/efisch.substack.com am 11.06.2024