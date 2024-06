„Niemand hat Schuld“ Corona-Debatte im ZDF: „Was haben wir gemacht? Ein Angstpapier bestellt“

Das ZDF spendierte dem Virologen Christian Drosten kostenfreie Werbeminuten für sein neuestes Buch, das er mit dem ebenfalls anwesenden Journalisten Georg Mascolo gestern veröffentlichte. Der Schauspieler Jan Josef Liefers, in der Corona-Krise als „Querdenker“ tituliert, erinnerte an das „Angstpapier“ der Bundesregierung.

Das ZDF widmete sich im Rahmen der Talkrunde Maybrit Illner bedingt glaubwürdig dem Thema der „Corona-Aufarbeitung“. Erneut wurden in Person des Virologen Christian Drosten und der SPD-Politikerin Malu Dreyer mehrheitlich Gäste geladen, die im Zeitraum der „Corona-Krise“ inhaltlich treu an der Regierungslinie verweilten und die Maßnahmenpolitik dabei aktiv unterstützten.

Am 27. Juni veröffentlichte Drosten mit dem ebenfalls anwesenden Journalisten Georg Mascolo das Buch: „Alles überstanden?“, ein laut Klappentext „überfälliges Gespräch zu einer Pandemie, die nicht die letzte gewesen sein wird“. Zudem war der Schauspieler Jan Josef Liefers geladen, der aufgrund der Video-Aktion „#allesdichtmachen“ im Jahr 2021 medial attackiert wurde.

Die Sendung trug den Titel: „Der Corona-Schock – eine Pandemie und die Folgen“. Moderatorin Illner erklärte einleitend den Zuschauern, dass das Thema „heute anscheinend fast vergessen scheint oder besser verdrängt“. Die Politik lasse sich „Zeit mit der Aufarbeitung“, denn, so die Moderatorin wörtlich:

„Corona ist kein Gewinnerthema.“

Der YouTube-Kanal des ZDF präsentiert zur Sendung ein Startbild mit dem manipulativ eingesetzten Medien-Darling der Stunde in der Corona-Krise und vielfach prämierten Charité-Virologen Drosten. Die Überschrift lautet: „Niemand hat Schuld“.

Der Einspieler zur Sendung fragt wörtlich die Zuschauer:

„Zeit für Aufarbeitung? Aber ach herrje, die Angst davor ist fast so groß wie vor Delta, Omikron und Co. Nur per Gerichtsbeschluss gibt das RKI Protokolle frei – dabei keine Erwähnung des Klägers Paul Schreyer und seines Mediums Multipolar (…). Welche Rolle spielten Regierung, MPK (Ministerpräsidentenkonferenz) und Expertenrat? Wurde genug und frei oder zu viel über die Maßnahmen diskutiert? Und wer soll und darf künftig mitreden?“

Der Journalist und Drosten-Co-Autor Mascolo wird den Zuschauern als „einer der besten investigativen Journalisten dieses Landes“ vorgestellt.(Was ist da los? Freistaat Bayern sucht riesiges Gelände für „Pandemie-Zentrallager“ (Video))

Dazu kurz ein Mascolo-Zitat aus einem aktuellen Spiegel-Doppel-Interview zur Veröffentlichung des aktuellen Buches mit Drosten. Die Überschrift des Artikels lautet: „Wir sind auf das nächste Mal nicht besser, sondern schlechter vorbereitet“ (Bezahlschranke). Das Zitat:

„SPIEGEL: Sie (Drosten, Anm.) schreiben an einer Stelle von ‚Anhängern von Verschwörungserzählungen und Mitgliedern der Alles-lief-falsch-Fraktion, die sich aus Halbwissen und wissenschaftlich widerlegten Fakten ihre eigene Wirklichkeit konstruieren‘ – das klingt bitter und ziemlich unversöhnlich.

300x250

Mascolo: Die Formulierung stammt von mir (sic!), und diese Leute gibt es. Es gibt sogar einen parlamentarischen Arm dieser Bewegung, das ist die AfD. Es lohnt sich, die Bundestagsdebatten noch einmal anzuschauen, da herrscht ein solcher Furor, eine solche Entfernung von dem, was tatsächlich stattgefunden hat. Schon deshalb dürfen wir die Aufarbeitung nicht diesen Kräften überlassen, die ja für sich reklamieren, sie seien die Einzigen, die sich für Aufklärung einsetzten.“

Die Äußerungen Drostens und Mascolos waren durchgehend erwartbar und ohne Überraschungen, die Fragen der Moderatorin butterweich formuliert und wenig überraschend ohne Ecken und Kanten:

Eine von Drosten wahrgenommene „emotionale Argumentation“ durch den Schauspieler Liefers kann demgegenüber als kleiner Lichtblick und Höhepunkt der Sendung gewertet werden. Liefers brachte dabei deutlich zum Ausdruck, wie sich die gesellschaftliche Stimmung in dieser frühen Phase einer offensichtlich politisch forcierten Ausnahmesituation entwickelte.

„Wenn wir uns mal vorstellen, wir sitzen in einem großen vollbesetzten Flugzeug, wir fliegen, und der Pilot stellt fest, es gib einen Schaden an der Maschine, und das Flugzeug kann abstürzen. Jetzt muss er das Mikrofon nehmen und sich an die Passagiere wenden. Was wird der Pilot sagen? Wird er den Passagieren Angst machen, wird er sie in Panik versetzen? Wird er in gute und schlechte Passagiere unterscheiden (wichtig dabei die ZDF-Einblendung der schweigenden Dreyer; Anm.)? In Solidarische und Unsolidarische? Wird er das tun? das wird er nicht tun. (…) Das tut er, weil er professionell handelt.“

Auch Drosten wird eingeblendet und schweigt.

Jan Josef Liefers auf den Punkt. pic.twitter.com/UXODRQjjUr — Ben Brechtken (@ben_brechtken) June 28, 2024

Liefers schilderte dieses Gedankenspiel zum Leid der Kinder und Jugendlichen in der „Corona-Krise“ und fragte zuvor die Anwesenden:

„Haben wir die Kinder, die von dieser Pandemie nie direkt, am wenigsten betroffen waren, haben wir die auf eine Art instrumentalisiert? Haben wir sie zu Objekten, im Interesse der Erwachsenen und der vulnerablen älteren Generation gemacht und ihre Rechte unter unsere, der Erwachsenen und Älteren gestellt? Was ist passiert?“

Für Liefers stellte sich im Jahr 2020 die gesellschaftliche Situation so dar, dass da „eine Sache war, die mir von Anfang an contre coeur ging“, ihm also zuwider war:

„Dass auf einmal Angst so wichtig war und als Instrument benutzt wurde, um Wichtigkeit oder Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ich halte überhaupt nichts von Angst. Ich bin erzogen worden, mutig zu sein, auch in Momenten, wo ich Angst habe.“

Liefers erinnert die Zuschauer und schweigenden Gäste daran: „Da ist ein Angstpapier erstellt worden.“ Mascolo behauptet demgegenüber, dass lediglich „eine kleine Arbeitsgruppe ‚Schwarzer Schwan‘ im Bundesinnenministerium“ verantwortlich war (Minute 30:40), es habe jedoch nach Bekanntwerden „einen richtigen kleinen Aufstand innerhalb der Bundesregierung gegeben, vom Kanzleramt, vom Gesundheitsminister (damals Jens Spahn; Anm.)“.

Es sei dabei „klar gewesen“, dass „dies nicht die Richtung ist, die das Land einschlagen wird“. Zur Erinnerung, unter Punkt „4 a. Worst case verdeutlichen!“ heißt es:

„Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden. ‚Kinder werden kaum unter der Epidemie leiden‘: Falsch.

Kinder werden sich leicht anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, z. B. bei den Nachbarskindern. Wenn sie dann ihre Eltern anstecken und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, schuld daran zu sein, weil sie z. B. vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann.“

Bei Interesse sei folgende Videodokumentation empfohlen: „Coronakrise 2020 – 2022 Teil 3: Das Leid der Kinder und Jugendlichen“.

About aikos2309 See all posts by aikos2309