Plötzliche Strompreisexplosion: Technischer Fehler treibt Energiekosten in die Höhe – wie die Kugel Eis der Energiewende 10 Billionen kostet

Ein technisches Problem sorgte für drastische Preisanstiege im europäischen Stromhandel. Die Spotmarktpreise vervielfachten sich teilweise, was besonders für einige Stromkunden schwerwiegende Folgen hatte.

Drastische Preissteigerungen

Am Mittwoch kam es zu extremen Strompreisen. Im Day-ahead-Handel, der einen Tag im Voraus stattfindet, lagen die Preise weit über dem üblichen Niveau. Tobias Federico, Managing Director des Analysehauses Energy Brainpool, erklärte dem Handelsblatt:

„In Deutschland gab am Dienstag für den Day-ahead-Handel im Tagesmittelwert einen Preis von 450 Euro pro Megawattstunde. Zwischen sechs und sieben Uhr morgens waren es sogar 2000 Euro pro Megawattstunde.“ (Handelsblatt, 26.06.2024)

Normalerweise bewegen sich die Preise tagsüber zwischen 100 und 200 Euro, oft sogar darunter. Diese Preisschwankungen treffen vor allem Verbraucher, deren Stromtarife an die Börsenpreise gekoppelt sind.

So zeigte die App des Anbieters Tibber am Mittwochmorgen Preise von bis zu 233 Cent pro Kilowattstunde, während zur Mittagszeit der Preis bei null Cent lag.

Auswirkungen auf den Verbraucher

Die hohen Preise führten dazu, dass Verbraucher, die zu bestimmten Zeiten Strom nutzten, tief in die Tasche greifen mussten. Wer morgens zwischen sechs und sieben Uhr Strom verbrauchte, zahlte besonders viel.

Das Laden eines Elektroautos konnte in dieser Zeit erhebliche Kosten verursachen. Ein Auto, das in einer Stunde elf Kilowattstunden lädt, hätte in dieser Zeit etwa 25 Euro Stromkosten verursacht, einschließlich Steuern und Gebühren sogar mehr als 32 Euro.

Eine Sprecherin der Epex-Spot-Börse in Paris, die den europäischen Day-ahead-Handel organisiert, erläuterte dem Handelsblatt, dass ein technisches Problem im Handelssystem aufgetreten sei.

„Dies führte zu einer teilweisen Entkopplung der Epex Spot von der Single Day Ahead Market Coupling (SDAC) Session.“

Federico erklärt, dass dies bedeutete, dass Deutschland, Österreich, Dänemark, Frankreich und andere Länder entkoppelt wurden. Dadurch fand für jedes Land eine gesonderte Auktion statt.

Dies führte zu extrem hohen Preisen, da Deutschland sich während dieser Zeit nicht auf Stromimporte aus Nachbarländern verlassen konnte.

Schwankende Strompreise und technische Probleme

An diesem Mittwoch sorgte das warme Wetter für eine besondere Situation. Tagsüber drückt Solarenergie die Preise, wodurch es sich nicht lohnt, konventionelle Kraftwerke hochzufahren.

Morgens, wenn viel Strom verbraucht wird, aber noch wenig Solarstrom zur Verfügung steht, entstehen daher hohe Preise. Deutschland verlässt sich oft auf Stromlieferungen aus den Nachbarländern. Die Strompreise schwankten stark: Mittags betrug der Preis für eine Megawattstunde minus fünf Euro.