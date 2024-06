Teile die Wahrheit!

Das russische Außenministerium hat die US-Botschafterin Lynne Tracy nach einem tödlichen ukrainischen Angriff auf einen Schwarzmeerhafen auf der Krim einbestellt, bei dem am Wochenende vier Menschen getötet und über 150 verletzt wurden. Damit übermittelte es ihr eine eindringliche Warnung, die auf eine deutliche Eskalation der Spannungen zwischen den beiden Ländern hindeutet.

In einer Erklärung des russischen Außenministeriums hieß es, Washington sei „tatsächlich zu einer Partei“ des Krieges auf Seiten der Ukraine geworden. Russlands Botschaft an Tracy während des Treffens soll die Behauptung enthalten haben, „wir haben keinen Frieden mehr“. Das mag zwar keine direkte Kriegserklärung sein, aber es ist sicherlich etwas, worüber sich die USA Sorgen machen sollten.

Die eindringliche Warnung erfolgte nach dem tödlichen ukrainischen Raketenangriff auf die Hafenstadt Sewastopol auf der Krim. Unter den Todesopfern des Angriffs waren zwei Kinder; sie wurden Berichten zufolge von herabfallenden Trümmern der ukrainischen Raketen getroffen.

Der Angriff ereignete sich, als der Strand von Besuchern überfüllt war, die den Sommer genossen. Aufnahmen des Vorfalls zeigen Strandbesucher, die in Panik vor den herabfallenden Trümmern flohen, während die Verletzten auf Sonnenliegen davongetragen wurden.

Laut Russland handelte es sich bei den Raketen um amerikanische ATACMS-Langstreckenlenkwaffen, was bedeutet, dass aus ihrer Sicht die USA verantwortlich sind. Die USA beliefern Kiew seit über einem Jahr mit diesen Raketen, und sie ermöglichen es den ukrainischen Streitkräften, Ziele in einer Entfernung von bis zu 300 Kilometern anzugreifen.

Zwar haben die USA von der Ukraine verlangt, die Waffenlieferungen nicht für Angriffe auf russisches Territorium einzusetzen. Die meisten Länder betrachten die Krim jedoch nicht als russisches Territorium, da Russland sie 2014 von der Ukraine annektiert hat.

Ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses erklärte gegenüber der BBC : „Die Ukraine trifft ihre eigenen Zielentscheidungen und führt ihre eigenen Militäroperationen durch.“ (Ausweitung der Wehrpflicht in den USA: Vorbereitungen auf den 3. Weltkrieg haben begonnen)

Moskau droht mit nicht näher definierten „Konsequenzen“ für die „Tötung russischer Kinder“

Ein Sprecher des Kremls, Dmitri Peskow, beschuldigte Amerika jedoch, bei einem Angriff, den er als „barbarisch“ bezeichnete, „russische Kinder getötet“ zu haben.

Er sagte Reportern in Moskau, dass „das Engagement der Vereinigten Staaten, das direkte Engagement, infolge dessen russische Zivilisten getötet werden, nicht ohne Konsequenzen bleiben kann“, und fügte bedrohlich hinzu: „Die Zeit wird zeigen, welche diese sein werden.“

Russland hat schon lange betont, dass es Länder, die Waffen an die Ukraine liefern, als legitime militärische Ziele betrachtet. Bei einem Treffen mit internationalen Nachrichtenagenturen Anfang des Monats bekräftigte Putin diese Drohung und erklärte: „Wenn jemand glaubt, es sei möglich, solche Waffen in ein Kriegsgebiet zu liefern, um unser Territorium anzugreifen und uns Probleme zu bereiten, warum haben wir dann nicht das Recht, Waffen der gleichen Klasse in Regionen der Welt zu liefern, in denen es zu Angriffen auf sensible Einrichtungen dieser (westlichen) Länder kommen wird?“

Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass Russland drastische Maßnahmen ergreift, meinen einige Analysten, dass das Land möglicherweise Waffen an Länder wie Nordkorea und den Iran sowie an Terrorgruppen wie die Hisbollah und die Hamas liefert. Dies könnte ausreichen, um eine Reaktion der USA zu provozieren.

Berichten zufolge erwägt Moskau auch eine Herabstufung seiner diplomatischen Beziehungen zum Westen. Peskow erklärte gegenüber Journalisten : „Aufgrund der zunehmenden Einmischung des Westens in den Ukraine-Konflikt kann die Russische Föderation nicht umhin, verschiedene Optionen für eine Reaktion auf eine derart feindliche westliche Einmischung in die Ukraine-Krise in Betracht zu ziehen.“

Er betonte jedoch, dass eine offizielle Entscheidung noch nicht gefallen sei und sagte, dass man noch verschiedene Arten von Reaktionen in Erwägung ziehe .

