Aus diesem Grund bedeuten diese beunruhigenden Trends, dass im Westen wahrscheinlich großes Chaos bevorsteht

Von der düsteren Insel Großbritannien kommend …

Bleiben wir bei unseren pastösen Freunden …

„Das häufigste Risiko sind laut dem Risikoregister der Regierung lokale Überschwemmungen, die zu Strom- und Wasserausfällen führen.

Aber zu den 100 anderen potenziellen Bedrohungen, auf die die Menschen vorbereitet sein sollten, gehören eine weitere Pandemie, ein massiver Cyberangriff, der das Internet abschaltet, Störungen der britischen Weltraumsysteme, die GPS-Signale beeinträchtigen – oder im Extremfall Konflikte oder sogar die Möglichkeit eines Atomangriffs auf dem europäischen Festland.“

Sie werden feststellen, dass die britische Öffentlichkeit auf Kriegsfuß gestellt wird. Dies ist die psychologische Vorbereitung auf ein Massenchaos.

Ich sage Ihnen schon seit Ewigkeiten, dass die Banker die Schulden streichen müssen, und ich habe auch darauf hingewiesen, dass historische Beispiele das Risiko verdeutlichen, dass die Eliten in solchen Situationen die Kontrolle über die Bevölkerung und in manchen Fällen auch ihren Kopf verlieren.

Sie wissen das und haben sich deshalb darauf vorbereitet, Millionen verarmter (Sie werden nichts besitzen) und sehr wütender (und glücklicher) Bürger zu kontrollieren.

Dieser Kontrollmechanismus hat viele Facetten. „Hassreden“, Gesetze zur Durchsuchung und Beschlagnahme, Pandemie-Verträge, CBDCs und damit einhergehende autoritäre Kontrollmaßnahmen, darunter Ausgangssperren, Quarantänen für Bürger und erzwungene … ähm … wie soll ich das höflich sagen, „medizinische Verfahren“. Der größte Knackpunkt sind natürlich die CBDCs.

Wo diese Gesetze umgesetzt werden, wird der Widerstand schnell niedergeschlagen. Es ist schwierig, einen Protest zu organisieren, wenn man keinen Bus nehmen, sein Auto nicht volltanken kann, um zu dem besagten Protest zu fahren, oder sich nicht einmal online in den sozialen Medien beschweren kann.

Wenn die Gesetze gegen „Hassrede“ Sie nicht erwischen, wird es die Sperrung Ihres Zugangs zum Internet und zum Banksystem sicherlich tun. (Das gesamte System bröckelt! Große Warnsignale tauchen bei Banken, kleinen Unternehmen und Einzelhändlern auf)

300x250

Wenn es um die Wehrpflicht geht, sagen viele Leute: „Oh, aber die Bevölkerung hat keinen Appetit darauf.“ Das Problem ist, dass man das gleiche Argument auch schon 1939 hätte vorbringen können.(Die Welt hat einen Schuldenberg von 315 Billionen Dollar angehäuft und globale Ereignisse werden ihn bald zum Einsturz bringen)

Und es betrifft nicht nur Großbritannien, sondern auch Dänemark .

300x250 boxone

„Die Realität ist, dass Dänemark und unsere Verbündeten von einem hybriden Krieg bedroht sind“, sagte Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen während einer Rede in der Stadt Allinge.

„Jeder von uns sollte sich darauf vorbereiten, dass wir für kurze Zeit möglicherweise keinen Zugang zu Strom oder Wasser haben oder nicht in der Lage sind, Grundbedürfnisse zu kaufen.“

Dann wird im Land der Freiheit die gleiche Agenda umgesetzt.

Kommt die Wehrpflicht? Repräsentantenhaus verabschiedet Maßnahme zur automatischen Registrierung von Männern für den Wehrdienst

„Das Repräsentantenhaus hat am Freitag seine Version des jährlichen Verteidigungsgesetzes verabschiedet und damit das 883,7 Milliarden Dollar schwere National Defense Authorization Act (NDAA) in einer Abstimmung von 217 zu 199 Stimmen, die weitgehend entlang der Parteilinien verlief, effektiv freigegeben. Nur drei Republikaner waren dagegen.

Dazu gehören eine Reihe „umstrittener“ Änderungsanträge, die im weiteren Verlauf des Gesetzes zu weiteren Auseinandersetzungen mit den Demokraten führen werden. Dazu gehört auch eine Maßnahme, die der Nationalgarde die Befugnis verleiht, an der Südgrenze hart durchzugreifen.

Doch zu den interessantesten Aspekten des Gesetzesentwurfs für das Haushaltsjahr 2025 gehört eine Änderung des NDAA, die alle männlichen US-Bürger im wehrfähigen Alter automatisch beim Selective Service System registriert.“

Bei einer kürzlich in Orlando abgehaltenen Konferenz (Rebel Capitalist Live) fragte ich die Anwesenden, ob sie verstanden hätten, dass ihr Land (die USA) sich im Krieg mit Russland und damit auch mit China befände. Zu diesem Thema habe ich seit Jahren jede Menge digitale Tinte vergossen – sowohl über den bevorstehenden Bürgerkrieg in den USA als auch über den globalen Krieg, der sich gerade entfaltet.

Mir ist bewusst, dass dies zumindest dem Anschein nach ein Investment-Newsletter ist, doch die Realität ist, dass die Geopolitik wohl der wichtigste Treiber für Kapitalflüsse und damit für Anlageergebnisse ist.

Und was nützt Ihnen ein funkelndes Interactive Brokers-Konto mit mehr Grün als ein Dschungel in Costa Rica, wenn Sie und/oder Ihre Kinder oder Enkelkinder in den Fleischwolf gesteckt werden, um dort Kriege der Banker zu führen, die das doppelte Ziel verfolgen: Bevölkerungsreduzierung (Agenda 2030, Rockefeller Foundation, Club of Rome) und Bereicherung des tiefen Staates? Das alles ist irgendwie sinnlos. Die Zeit, um diese zweiten Pässe, Aufenthaltsgenehmigungen und Offshore-Bankgeschäfte zu erhalten, läuft schnell ab. Machen Sie mit dieser Warnung, was Sie wollen.

Ach ja, und übrigens: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Vorbereitungen mehrerer Länder (USA, Großbritannien, Deutschland, Australien und ich bin sicher, dass ich noch mehr vergessen habe) ihrer Viehhalter auf die Wehrpflicht nicht koordiniert erfolgen, liegt bei etwa 0 %.

Das ist für jeden offensichtlich, der die Shitshow der US-amerikanischen und europäischen Politik verfolgt.

Die schwulen, psychisch kranken Rassenkommunisten wollen uns alle in den Krieg führen und tun das auch. Wir müssen sie auf allen Ebenen zurückweisen. Wenn wir das nicht tun, sieht unsere Zukunft düster aus .

Apropos europäische Politik …

Ein klares Nein!

About aikos2309 See all posts by aikos2309