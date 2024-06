Teile die Wahrheit!

H1N1-Vogelgrippe-„Impfstoffe“ mit alarmierenden Sicherheitssignalen in VAERS für „intra-uterine Todesfälle“ (Totgeburten), Spontanaborte und Abnahme eines wichtigen menschlichen Fortpflanzungshormons verbunden.

(Sind die „Vogelgrippe“-Impfstoffe in Wirklichkeit verdeckte Unfruchtbarkeitsinjektionen?)

In dieser Diskussion mit Charles Kovess et al. beschreibt der Pharmaforscher und Wissenschaftler Craig Paardekooper eine Analyse, die er in Bezug auf die H1N1-Vogelgrippe-„Impfstoffe“ und deren Raten an unerwünschten Ereignissen, die an VAERS gemeldet wurden, durchgeführt hat.

Er beschreibt, wie er alarmierende Sicherheitssignale für „intra-uterine Todesfälle“ (Totgeburten), Spontanabtreibungen und einen Rückgang eines wichtigen menschlichen Fortpflanzungshormons namens „hCG“ entdeckte. (Australiens Keulung von 500.000 Hühnern ist eine vorgetäuschte Vogelgrippe-Krise – verrückte Erklärungen!?)

In diesem ersten Clip sagt Paardekooper, dass die beiden Vogelgrippeimpfstoffe mit Berichten in VAERS (dem Vaccine Adverse Event Reporting System der CDC) „das absolut höchste und stärkste Sicherheitssignal für intra-uterine Todesfälle aufweisen“. Paardekooper merkt an, dass dies bedeutet, dass das Baby im Mutterleib, nach der Empfängnis, zerstört wird, während es ein Fötus ist”.

Für die beiden untersuchten H1N1-Impfstoffe gibt Paardekooper an, dass einer ein Sicherheitssignal von 119 aufweist, während der andere ein Sicherheitssignal von 64 aufweist. Im Durchschnitt, so Paardekooper, ist die Häufigkeit, mit der ein Impfstoff intrauterine Todesfälle verursacht, 100 Mal höher als bei anderen Impfstoffen”. D.h. Totgeburten.

Aus einem Bericht, den Paardekooper zu dieser Analyse veröffentlicht hat:

“Die Inzidenz von Totgeburten bei der H1N1-Vogelgrippeimpfung hat ein Konfidenzintervall, bei dem die Obergrenze bei 253,8 und die Untergrenze bei 119,51 liegt. Das bedeutet, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % die Häufigkeit von Totgeburten höher als 119,51 ist. Es bedeutet auch, dass sie in 5 % der Fälle sogar höher ist als 253,8.

Paardekooper fügt hinzu, dass beide H1N1-Grippe-„Impfstoffe“ in VAERS dasselbe Toxin verwenden, was bestätigt, dass sie tatsächlich für das Sicherheitssignal verantwortlich sind.

Die Tatsache, dass beide „Impfstoffe“ dasselbe Toxin verwenden, ist „eine Bestätigung, weil die beiden Toxine zum selben Medikament gehören… Es ist, als würden sie einander bestätigen“, sagt Paardekooper.

Paardekooper bringt die H1N1-Impfstoffe in VAERS auch mit Spontanabtreibungen in Verbindung, was seiner Meinung nach „ein weiteres Kriterium für eine niedrigere Geburtenrate ist“.

„Beide H1N1-Impfstoffe stehen wieder an der Spitze“, sagt Paardekooper im Hinblick auf die Häufigkeit von Spontanaborten. Er beschreibt, dass er festgestellt hat, dass sie fünf- bis sechsmal häufiger mit diesem unerwünschten Ereignissignal in Verbindung gebracht werden als andere Impfstoffe in VAERS.

Die WHO hat bereits früher „Impfstoffe“ gegen die Fruchtbarkeit entwickelt und Forschungsarbeiten veröffentlicht, „die speziell auf die menschliche Fortpflanzung abzielen, um eine Entvölkerung zu erreichen.“

In diesem dritten Ausschnitt aus Paardekoopers Präsentation vor Kovess und anderen weist er auf die Tatsache hin, dass die WHO bereits früher – ganz offen – einen Impfstoff gegen Unfruchtbarkeit entwickelt und die Forschungsergebnisse sogar veröffentlicht hat, „mit dem spezifischen Ziel, die menschliche Fortpflanzung anzugreifen, um eine Entvölkerung zu erreichen.“

Dies seien die „offenkundigen Ziele“ gewesen, sagt Paardekooper über eine 1987 veröffentlichte Studie, die das Ziel hatte, „die Fruchtbarkeit zu regulieren“.

Ferner stellt Paardekooper fest, dass die WHO bereits zuvor eine verdeckte, Unfruchtbarkeit verursachende Injektion in Kenia eingesetzt hat. Der Wissenschaftler stellt fest, dass die Entwickler der Injektion das Toxoid für Tetanus nahmen und es chemisch an das hCG-Protein banden – das menschliche Choriongonadotropin, ein Hormon, das von der Plazenta produziert wird, wenn eine Frau schwanger ist.

Bei den Unfruchtbarkeitsinjektionen, so Paardekooper, griff das Immunsystem das Tetanus-Antigen an, gleichzeitig aber auch das hCG-Protein.

Paardekooper stellt fest, dass diese Impfstoffe buchstäblich dazu führten, dass die erzeugten Antikörper „das Baby [im Mutterleib] angreifen und zerstören“. Er fügt hinzu, dass diese Antikörper das Baby „zerreißen“, was zu einer Totgeburt führt.

Außerdem weist Paardekooper darauf hin, dass hCG für die Produktion von Progesteron verantwortlich ist, ohne das „Frauen unfruchtbar wären“.

Wenn eine Frau diese Art von Injektion erhält, so der Wissenschaftler, „verliert sie die Fähigkeit, Kinder zu bekommen, und alle Kinder, die sie zum Zeitpunkt der Impfung oder danach hat, werden ohnehin zerstört. Es deckt also gewissermaßen beide Bereiche ab.

Worüber wir uns Sorgen machen müssen, ist die Tatsache, dass diese H1N1-Injektionen „weltweit zu weiterer Unfruchtbarkeit führen“ und Vögel und Kühe, die gegen die Vogelgrippe „geimpft“ wurden, unfruchtbar machen könnten, sagt Paardekooper.

Er fügt hinzu: „Wenn dies einen Unfruchtbarkeitseffekt hat und alle Vögel und Kühe geimpft werden, vorwiegend in armen Ländern, in denen die Menschen auf diese [Tiere] als Nahrungsmittel angewiesen sind, können Sie sich vorstellen, dass diese Vögel keine Eier mehr legen, aus denen Vögel werden können, und die Kühe unfruchtbar werden.“

Dies ist ein „ernsthaftes Risiko“, denn „wenn es zu Sterilität bei Vögeln und Kühen führt“, so Paardekooper, „werden sehr viele Menschen in der Welt an Unterernährung leiden und verhungern.“

Hier ist ein Link zu den Forschungsergebnissen, die Paardekooper zu diesem Thema online gestellt hat.

Quelle: https://biblescienceforum.com/wp-content/upl

Hier ist ein Link zu einer von Experten begutachteten Studie aus Kenia aus dem Jahr 2017, die zeigt, dass die WHO mit finanzieller Unterstützung von Bill Gates einen verdeckten „Impfstoff zur Geburtenkontrolle“ bei kenianischen Frauen eingeführt hat, der als Tetanus-Impfstoff getarnt war:

https://scirp.org/html/81838_81838.htm

Beachten Sie, dass Gates im Jahr 2018 sagte, dass „wir ein Problem mit dem Bevölkerungswachstum“ in Afrika haben:

Quelle: https://weforum.org/agenda/2018/09

Quellen: PublicDomain/uncutnews.ch am 16.06.2024