Studie über die älteste Pyramide der Welt wird durch eine schwerwiegende Form der Zensur zurückgezogen!

Im Jahr 2023 wurde eine Studie veröffentlicht, wonach ein riesiger Megalith-Komplex in West Java in Indonesien die älteste Pyramide der Welt darstellt und tausende Jahre vor dem Beginn der bekannten menschlichen Zivilisation errichtet worden ist. Auch diese Publikation sorgte für großen Wirbel in Fachkreisen und reiht sich nahtlos in die Liste unpassender archäologischer Funde in Bezug auf eine globale Kultur von prähistorischen Pyramidenbauern ein.

Es handelt sich in diesem Fall um die Pyramide von Gunung Padang. Ihre ältesten Bereiche weisen laut Analysen ein Alter zwischen 15.000 bis 28.000 Jahren auf! Das wäre noch älter als die ebenfalls kontroverse Datierung des Megalith-Komplexes von Göbekli Tepe in der Türkei. Von Jason Mason

Besonders interessant an Gunung Padang ist, dass sich unterirdische Hohlräume in Form von Kammern orten ließen. Tomografische Tests bezeugen, dass verborgene Kammern seit abertausenden Jahren darauf warten, wieder geöffnet zu werden.

In diesen Kammern, ähnlich wie in den versiegelten Kammern der großen Pyramide, die jetzt nachgewiesen wurden, sollten sich weitere Hinweise auf die wahren rätselhaften Erbauer der Pyramiden befinden. Danny Hilman Natawidjaja von der National Research and Innovation Agency in Indonesien und sein Team haben eine Reihe von Analysen ausgeführt und ermittelt, dass diese Kammern in der ersten Bauphase der Pyramide in Java entstanden sind. Einige der Hohlräume sind 15 m lang und 10 m hoch.

Seit im Oktober 2023 eine Studie publiziert wurde, die im Journal Archaeological Prospection präsentiert wurde, gab es heftige Reaktionen von Skeptikern. Sie bezweifeln, dass diese Struktur die älteste menschengemachte Pyramide der Welt ist.

Denn fortschrittliche Konstruktionen wie diese sollten vor mehr als 27.000 Jahren offiziell nicht möglich gewesen sein, denn damals sollen bloß wenige Jäger und Sammler der Steinzeit die Welt bevölkert haben. Wenn sich die Resultate daher als korrekt herausstellen, dann verschiebt sich die etablierte Zeitleiste der menschlichen Zivilisation. Im Grunde ist das durch die Datierung von Göbekli Tepe bereits geschehen.

Der britische Autor und Wissenschafts-Journalist Graham Hancock befasst sich seit mehr als 30 Jahren mit der kontroversen Suche nach Relikten einer verlorenen Zivilisation der Eiszeit. Er ist der Meinung, dass Jäger und Sammler nicht eines Tages aufgewacht sind und beschlossen haben, die Megalith-Anlagen zu errichten, ohne zuvor über die notwendigen Fähigkeiten dazu verfügt zu haben.

Das Grundwissen ist notwendig, um mit der Planung dieser Arbeiten zu beginnen, denn ohne diese Voraussetzungen kann keine Anlage wie Göbekli Tepe gebaut werden. Das bedeutet, hinter dieser offiziell ältesten archäologischen Stätte der Welt verbirgt sich eine lange Geschichte, die weiter in die Vergangenheit zurückreicht und in der Geschichtsschreibung komplett fehlt.

Das wäre das Bindeglied zu einer verlorenen Zivilisation, welche ihre Technologie und ihre Fähigkeiten an spätere Kulturen überlieferte, so wie es in vielen Traditionen der Welt beschrieben wird.

Daher ist Göbekli Tepe eine weitere Anomalie in der offiziellen Geschichtsschreibung und erscheint tausende Jahre abseits aller bekannten historischen Kulturen zu existieren.

Auch die Erbauer dieser Anlage sind nicht zu identifizieren, denn es können keine modernen Menschen gewesen sein. Theorien besagen, dass es sich um Angehörige der Gruppe von Denisova-Menschen oder sogar um die sagenhaften Anunnaki im Sinne von Astronauten-Göttern gehandelt haben könnte, welche diese Steintempel gebaut haben. In Göbekli Tepe findet man keine Texte so wie in Sumer oder Ägypten vor. Daher kann auch nur gemutmaßt werden, wozu diese Tempelanlage diente.

Die Spezies von Denisova-Menschen ist übrigens völlig mysteriös, weil Archäologen nicht wissen, wie diese Spezies physisch ausgesehen hat. Es wurden insgesamt nur einige wenige Fragmente von Knochen und Fossilien gefunden. Drei lose Zähne, ein Schädelfragment, ein Teil eines Unterkiefers und ein Fingerknochen.

Deshalb können Anthropologen wenig bis gar nichts über die Geschichte der Denisova-Spezies herausfinden. Genetische Analysen belegen, dass sie über Hunderttausende Jahre hinweg mit den Neandertalern koexistiert haben sollten, weil man Bestandteile ihrer DNS in menschlichen Genen und Überresten gefunden hat, die nur etwa 20.000 Jahre alt sind.

Wie und wann Denisova-Menschen ausgestorben sind, und wo sie ursprünglich gelebt haben, ist daher nicht zu beantworten. Die ganze Spezies ist im Grunde nur durch DNS zu identifizieren. Ähnlich unbekannt ist die Geschichte von Neandertalern, die insgesamt hunderte Tausende von Jahren betragen haben soll. Die ältesten Spuren ihrer Existenz lassen sich auf ungefähr 430 tausend Jahre zurückdatieren.

Auch Neandertaler sind dann aus ungeklärten Gründen gemeinsam mit den Denisova-Menschen vor ca. 30.000 Jahren verschwunden. Als es zum Erscheinen des modernen Menschen in Eurasien gekommen ist. Bis dahin hat eine genetische Kontinuität von beinahe 100.000 Jahren in Europa stattgefunden, bestätigen Genetiker, wobei nicht hinterfragt wird, warum sich diese Spezies in solch langen Zeiträumen nicht evolutionär weiterentwickelt haben. Auf diese Unstimmigkeiten gehe ich übrigens näher in meinem neuen Buch „Das verborgene Weltgeheimnis“ ein.

Graham Hancock und andere Forscher glauben, dass die Erbauer womöglich Angehörige der Denisova-Spezies gewesen sind, die gemeinsam mit den Neandertalern viele Teile der Welt bevölkert haben. Das Problem ist, dass fast nirgendwo Überreste dieser Spezies zu finden sind. Die wenigen DNS-Beweise zeigen, dass es sich um eine menschenähnliche Spezies mit großer Größe und überragender Intelligenz gehandelt hat. Sie könnten die Überlebenden einer globalen Flutkatastrophe der Vergangenheit gewesen sein, oder sogar aus dem Kosmos stammen. Mit der damals noch vorhandenen Technologie und ihrem Wissen hätten sie solche Megalith-Anlagen wie Tempel und Pyramiden gebaut, um den Nachfahren Wissen ihrer prähistorischen Zivilisation zu übermitteln. Solches Wissen sollte vor der Zerstörung durch die Flut bewahrt und in Pyramiden und unterirdischen Kammern konserviert werden. Damit wurde der Grundstein für spätere historische Kulturen gelegt, die ihr Wissen und ihre Fähigkeiten aus diesen Quellen bezogen haben. Unsere moderne Kultur wäre demnach ein Produkt dieser Überlieferungen, welche von Gründervätern antiker Kulturen handeln, die man als Gottheiten von Sumer, Ägypten, Indien oder Mesoamerika kennt. Damit könnten Gruppen von Spezies wie Denisova-Menschen oder Langschädel-Menschen gemeint sein, deren riesenhafte Skelette man an vielen Megalith-Anlagen der Welt freilegen konnte. Genetiker sind der Meinung, es handelt sich bei diesen Spezies um Hybriden aus Menschen und Anunnaki im Sinne der Theorie von antiken Raumfahrern. Abbildungen auf den Steintempeln von Göbekli Tepe zeigen riesenhafte Figuren und Riesenskelette wurden wie gesagt auf der ganzen Welt ausgegraben und können von der Mainstream-Archäologie und durch die Evolutionstheorie nicht erklärt werden, warum der Öffentlichkeit nicht viel darüber bekannt gegeben wird. Diese Riesen mit Langschädeln waren auch in Ägypten als Gottheiten oder Pharaonen bekannt. Diese Gottheiten waren die Lehrmeister der frühen historischen Kulturen, die nach der Sintflut entstanden sind. Die Ausgrabungen gehen indessen weiter und neue Entdeckungen und Erkenntnisse sind in naher Zukunft zu erwarten. Die Analyse der Pyramide von Gunung Padang beinhaltete unter anderem Methoden wie Kohlenstoffdatierung, Kernbohrungen, Bodenradar oder seismische Tomografie, doch löste in der archäologischen Gemeinschaft erhebliche Skepsis aus, denn das Problem von Göbekli Tepe spiegelt sich hier wider und vergrößert sich noch erheblich. Besonders die Verbindung der Erforschung dieser Pyramide mit dem Journalisten Graham Hancock, der sie in seiner Dokumentarreihe behandelt, ist ein Problem für das wissenschaftliche Establishment. Der Bestseller-Autor wird in der Fachwelt als Pseudowissenschaftler wahrgenommen, weil er Beweise dafür sammelt, dass eine kosmische Katastrophe eine Zivilisation der Eiszeit vernichtet hat, welche Wissenschaft, Technologie, Landwirtschaft und Monumentalarchitektur an primitive Völker der Welt weitergaben, die nach der Eiszeit entstanden sind. Mainstream-Archäologen belächeln diese Thesen, aber die etablierten Basis-Theorien sind bis heute unbeweisbar geblieben und können ebenfalls belächelt werden, weil die Allgemeinheit nicht länger daran glaubt, obwohl diese Inhalte in Bildungsanstalten vorgeschrieben werden. Das versetzt die Fachwelt in einen Zustand der Panik, denn wenn ihre Theorien widerlegt werden, ist ihre Glaubwürdigkeit für immer verloren. Skeptiker sprechen davon, dass diese kruden alternativen Theorien eingeborenen Völkern das Recht auf ihre eigene antike Kultur und ihr eigenes Handwerk nehmen, wenn behauptet wird, dass alles von fremden Kulturbringern stammt. Die Archäologen in Indonesien denken dennoch, dass die Thesen von Hancock und seinen Kollegen eine solide Arbeitshypothese darstellen. Gunung Padang befindet sich rund 75 Kilometer von Jakarta entfernt und hat sich zu einem beliebten Ziel für Touristen entwickelt. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass dieser Komplex von modernen Menschen errichtet wurde, weil keine Spuren menschlicher Präsenz entdeckt worden sind. Ganz aktuell hat das Journal Archaeological Prospection die Peer-Review-Studie zum Alter von Gunung Padang aufgrund des Drucks der Fachwelt zurückgezogen! Hier ein Zitat der Begründung: „Nach der Veröffentlichung dieses Artikels im Jahr 2023 wurden von Dritten mit Fachkenntnissen in Geophysik, Archäologie und Radiokohlenstoffdatierung Bedenken hinsichtlich der Schlussfolgerungen geäußert, die die Autoren auf der Grundlage der berichteten Beweise gezogen hatten. Der Herausgeber und die Co-Chefredakteure sind diesen Bedenken nachgegangen und zu dem Schluss gekommen, dass der Artikel einen schwerwiegenden Fehler enthält. Dieser Fehler, der während der Begutachtung nicht festgestellt wurde, besteht darin, dass die Radiokohlenstoffdatierung auf Bodenproben angewendet wurde, die nicht mit Artefakten oder Merkmalen in Verbindung gebracht wurden, die zuverlässig als anthropogen oder menschengemacht interpretiert werden konnten. Daher ist die Interpretation, dass es sich bei der Anlage um eine antike Pyramide handelt, die vor 9.000 oder mehr Jahren erbaut wurde, falsch, und der Artikel muss zurückgezogen werden.“ Danny Hilman Natawidjaja antwortete darauf im Namen aller Autoren der Studie, die sämtlich mit dem Widerruf nicht einverstanden sind: „Wir, die Autoren, drücken unsere tiefe Enttäuschung über den ungerechtfertigten Widerruf unseres Artikels mit dem Titel „Geoarchaeological Prospecting of Gunung Padang Buried Pre-Historic Pyramid in West Java, Indonesia“ aus, der am 20. Oktober 2023 in Archaeological Prospection von Wiley veröffentlicht wurde. Der Widerruf beruht ausschließlich auf unbegründeten Behauptungen Dritter, die unterschiedliche Meinungen vertreten und an die Beweise, Analysen und Schlussfolgerungen nicht glauben. Trotz unserer sorgfältigen Bemühungen, die unbegründeten Behauptungen mit soliden wissenschaftlichen Daten zu widerlegen, entschied sich das Wiley-Team, sich den Behauptungen anonymer Personen anzuschließen. Unseres Wissens haben weder die anonymen Dritten noch das Wiley-Team schlüssige Beweise vorgelegt oder eine ausreichende wissenschaftliche Begründung geliefert, um ihre Entscheidung zu untermauern, unsere Arbeit auf der Grundlage eines angeblichen schwerwiegenden Fehlers zurückzuziehen.“ „War die Entscheidung, unsere Arbeit zurückzuziehen, eine schwerwiegende Form der Zensur, die die grundlegenden Prinzipien der wissenschaftlichen Forschung, der Transparenz und der Fairness im akademischen Diskurs eklatant missachtet? Wir fordern die akademische Gemeinschaft, wissenschaftliche Organisationen und betroffene Einzelpersonen auf, uns bei der Anfechtung dieser Entscheidung und der Wahrung der Grundsätze der Integrität, Transparenz und Fairness in der wissenschaftlichen Forschung und Veröffentlichung zur Seite zu stehen. Wie in unserem Artikel erläutert und in unserer Korrespondenz weiter erläutert, wurden die Bodenproben, die aus den Gesteinsschichten entnommen wurden und als Einheiten 1, 2 und 3 identifiziert wurden, eindeutig als von Menschenhand geschaffene Konstruktionen oder archäologische Merkmale und nicht als natürliche geologische Formationen identifiziert. Diese Schichten werden von zahlreichen kleinen tragbaren Artefakten begleitet, die einen greifbaren Beweis für ihren anthropogenen Ursprung liefern. Darüber hinaus deutet unsere Interpretation nicht einfach auf die Existenz einer antiken Pyramide hin, die vor 9.000 oder mehr Jahren erbaut wurde, sondern vielmehr auf das Vorhandensein einer komplexen Struktur, die aus drei Baugesteinsschichten besteht, die in verschiedenen Phasen errichtet wurden: 1.000 – 2.000 v. Chr. (Einheit 1), 5.500 – 6.000 v. Chr. (Einheit 2) und 14.000 – 25.000 v. Chr. (Einheit 3).“ „Wenn Sie zum Beispiel die Behauptung bestreiten, dass es sich bei den Gesteinsschichten (Einheit 1, 2, 3) um vom Menschen geschaffene Strukturen handelt, müssen Sie eine alternative geologische Erklärung für ihre Formen, Zusammensetzung und Anordnung liefern. Darüber hinaus stützt das Vorhandensein zahlreicher Steinartefakte in den Einheiten 1, 2 und 3, wie sie durch zusätzliche Abbildungen belegt werden, unsere Argumente weiter. Folglich fehlt es dem Widerruf an wissenschaftlicher Validität, da er die substanziellen Beweise übersieht, die in unserer Arbeit und Korrespondenz zur Unterstützung unserer Schlussfolgerungen vorgelegt wurden. Stattdessen ignoriert sie diese Beweise ohne angemessene Überlegung oder Erklärung, wodurch sie effektiv begraben werden. Im Lichte der oben genannten Bedenken haben wir den Originalartikel, ein bestimmtes Dokument mit den Kritiken Dritter, unsere Korrespondenz mit dem Wiley-Team, zusätzliche Daten und unsere Antwort auf die Rücknahme-Mitteilung unten angehängt. Mit freundlichen Grüßen, die Autoren des Papiers.“ Somit sind alle Autoren der Studie nicht mit der Entscheidung der Zurückziehung ihrer Arbeit einverstanden. Sie drücken ihre profunde Enttäuschung darüber aus und bezeichnen dieses Vorgehen als eine „strenge Form der Zensur, die die Grundprinzipien der wissenschaftlichen Forschung, der Transparenz und der Fairness im akademischen Diskurs eklatant missachtet.“ Lokale Archäologen kennen Gunung Padang, weil sie die Stätte persönlich ausgegraben haben. Dasselbe gilt nicht für Kritiker und Skeptiker, die niemals persönlich vor Ort gewesen oder an den Analysen beteiligt gewesen sind. Diese hier offen angesprochene Form der Zensur wird auch von Graham Hancock und vielen anderen alternativen Forschern und Historikern immer wieder erwähnt. Denn es existieren in der Tat zahlreiche unpassende archäologische Entdeckungen, die zusammengenommen die Macht besitzen, die etablierte Geschichtsschreibung zu widerlegen. Skeptiker schreiben, dass Gunung Padang keine menschengemachte Formation sei, sondern einen natürlichen Entstehungsprozess aufweist, weil verwittertes Gestein Hügel hinuntergerollt ist, um wie geplante Strukturen auszusehen. Weiter gebe es keine Hinweise, dass die Steinblöcke von Menschen geformt worden sind. Waren es also Außerirdische oder Angehörige unbekannter Spezies? Können natürliche Steinbewegungen wirklich unterirdische Hohlräume erzeugen, wie man sie in Gunung Padang gefunden hat? Natawidjaja und sein Team behaupten, dass die Bodenproben eindeutig als von Menschenhand geschaffene Konstruktionen festgestellt wurden, die drei verschiedene Bauphasen aufweisen. Sie behaupten, dass die Formen, die Zusammensetzung und die Anordnung des Steins das Argument stützen. Hancock unterstützt nun Natawidjaja und verurteilte den Widerruf, aber die Society for American Archaeology schrieb einen offenen Brief, in dem sie argumentierte, dass Hancocks Dokumentarfilm Ancient Apocalypse den archäologischen Beruf auf der Grundlage falscher Behauptungen und Desinformation sowie Vorwürfen von Zensur abwertet. Auf diese ganze wissenschaftliche Kontroverse um die Entdeckung von Beweisen für die Existenz der Zivilisation von Atlantis gehe ich ganz aktuell in meinem neuesten Buch „UFOs und die Ringmacher des Saturn“, in dem eine aufwendige Aufarbeitung dieses ganzen Konflikts nachzulesen ist, der Sie in Erstaunen versetzen wird!

